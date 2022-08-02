Осло, 2 августа, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Норвежцы не самые большие русофобы в Европе, но всё же большинство жителей Норвегии относится к России и к русским плохо. Об этом 2 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

«Русофобия до степени ненависти в Норвегии распространена всё же ограниченно. Но «умеренно плохо» к русским, увы, относится явное большинство норвежцев», — заявил эксперт.

Россию боятся как «большого, бедного и непредсказуемого» соседа, и эти страхи годами внушают через СМИ, сообщил Трухачёв. В Норвегии был даже создан сериал о мнимом российском вторжении, напомнил политолог.

«Впрочем, отношение норвежцев к России — вполне среднестатическое по Европе, сравнимое с Германией или Францией. В Финляндии, Швеции и Дании к России относятся ещё хуже. Так что в Северной Европе Норвегия — совсем не худший для нас вариант при всём множестве проблем в наших отношениях», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее в одном из мурманских отелей произошел инцидент, во время которого норвежский дипломат Элисабет Эллингсен публично оскорбила русский народ.