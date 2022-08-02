Якутск, , 08:24 — REGNUM Жителя Якутии подозревают в кражах из двух храмов в столице республике — православного и католического. По версии следствия, мужчина воровал драгоценности, ценный вещи и деньги, которые собирали с прихожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе ГУ МВД по Якутии.

Храм Алексей Колчин © ИА REGNUM

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За два проникновения в здания религиозных организаций 19-летний парень похитил порядка 24 тыс. рублей. Он залезал в храмы ночью через окна. Помимо денег, молодой человек также присвоил мобильный телефон одной из монахинь, серебряные цепочки, портативный аккумулятор и гитару. Чтобы попасть в здание, якутянин вскрывал окно при помощи инструментов.

Общий материальный ущерб составил свыше 60 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, а ценности сбыл в комиссионных магазинах.

Молодой человек признал свою вину и пояснил, что деньги были нужны ему, чтобы делать ставки на спорт. Имущество он вернул, причинённый ущерб компенсировал. В отношении якутянина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («тайное хищение чужого имущества»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске задержан 34-летний ранее судимый местный житель по подозрению в двух кражах денежных средств из ящика для пожертвования в одном из городских храмов.