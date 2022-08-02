Нью-Йорк, США, , 08:21 — REGNUM Возможный визит на Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси подорвёт отношения между Китаем и США. Об этом 1 августа заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Чжан Цзюнь The Official CTBTO Photostream

«Это подорвет отношения между странами», — сказал постпред Китая.

Также Чжан Цзюнь подчеркнул, что Вашингтон должен понимать последствия такого шага и напомнил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, назвав вопрос территориальной целостности «красной линией».

«Мы никому не позволяем пересекать эту красную линию. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.