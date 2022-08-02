Пекин, 2 августа 2022, 08:33 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань во главе делегации, куда войдут ещё пять человек. Об этом сообщает газета China Times.
Прилёт Пелоси ожидается вечером 2 августа. Спецборт с ней вылетит из Малайзии, возьмёт курс на воздушное пространство восточнее побережья Тайваня и войдёт в опознавательную зону ПВО острова с севера.
Делегация под руководством Пелоси будет включать пятерых членов палаты представителей от Демократической партии США.
Точно не известно, каким маршрутом полетит спецборт. Отмечается, что Пелоси может прибыть аэропорт Тайбэя «Сунщань» в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.
Визит Пелоси будет кратким. Утром 3 августа политик встретится с руководством острова, а в первой половине дня покинет Тайвань.
Как сообщало ИА REGNUM, МИД Китая 1 августа предупредил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит «серьёзными последствиями».
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