Пекин, 2 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань во главе делегации, куда войдут ещё пять человек. Об этом сообщает газета China Times.

Congress.gov Нэнси Пелоси

Прилёт Пелоси ожидается вечером 2 августа. Спецборт с ней вылетит из Малайзии, возьмёт курс на воздушное пространство восточнее побережья Тайваня и войдёт в опознавательную зону ПВО острова с севера.

Делегация под руководством Пелоси будет включать пятерых членов палаты представителей от Демократической партии США.

Точно не известно, каким маршрутом полетит спецборт. Отмечается, что Пелоси может прибыть аэропорт Тайбэя «Сунщань» в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.

Визит Пелоси будет кратким. Утром 3 августа политик встретится с руководством острова, а в первой половине дня покинет Тайвань.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Китая 1 августа предупредил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань грозит «серьёзными последствиями».

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