Донецк, , 08:19 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики за последние сутки при обстрелах со стороны украинских войск погиб один мирный житель. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны.

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В штабе опубликовали статистику по потерям среди мирного населения за последние сутки — с 8:00 1 августа до 8:00 2 августа. За этот период в результате обстрелов на территории ДНР погиб один мирный житель, ещё четыре человека получили ранения.

Отмечается, что один из раненых подорвался на мине ПФМ-1, известной под названием «Лепесток».