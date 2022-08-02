Москва, 2 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. По итогам торгов 1 августа баррель нефти марки Brent подешевел на 3,42%, до $100,15. Падение ускорилось с европейской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Pixabay.com Добыча нефти

Рынок мог оказаться под давлением после публикации слабых статданных о деловой активности в Китае.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле упал ниже 50 пунктов. На американской сессии цена снижалась до $99,06 за баррель.

Сегодня, 2 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $99,27 за баррель. Участники рынка ожидают результаты заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится 3 августа.

Ожидается, что коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре. Согласно опросу агентства Reuters, объём добычи нефти в июле вырос на 310 тыс. баррелей в день до 28,98 млн баррелей в день, что на 1,3 млн баррелей в сутки меньше согласованных квот.

Страны отстают от установленного плана по добычи нефти. С 1 августа квота повышается еще на 648 тыс. баррелей в сутки, однако, вероятно, она будет ниже установленного предела.

Покупатели пытаются в очередной раз защитить уровень $100. Техническая картина для покупатели несильно изменилась после падения на 9,7% с $109,03. У покупателей есть пару дней вернуть цену к $104. Любое промедление будет указывает на падение котировок до $90 за баррель.

Также участники рынка пристально следят за турне председателя Палаты представителей США Ненси Пелоси.

Всех интересует только один вопрос: приземлится ли спикер палаты представителей США Пелоси в аэропорту Тайваня или нет? Китай пообещал применить жесткие меры в случае её визита на Тайвань.

Пелоси ожидают в аэропорте Тайваня 2 августа вечером около 17:30 мск. Ее приземление усилит конфликт Китая с Тайванем.

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