Самара, 2 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Проверить безопасность зон отдыха около водоемов в связи с рядом трагических происшествий поручил чиновникам глава Самарской областиДмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Пляж

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

По слова начальника ГУ МЧС России по Самарской областиОлега Бойко, за минувшую неделю на воде произошло десять происшествий.

«Три — на территории оборудованных пляжей, семь — в местах, запрещенных для купания. За эти дни погибли 9 человек, 1 — спасен», — приводит пресс-служба его слова.

Глава Самарской области напомнил, что в 2022 году было аттестовано рекордное количество пляжей.

«Главам муниципальных образований поручаю проверить, как организован отдых на воде, еще раз проверить предупредительные аншлаги там, где купаться запрещено. Есть места, берега водоемов, куда люди приходят отдыхать, там в первую очередь нужно убедиться в наличии информационных стендов о запретах», — заявил Азаров.

Он напомнил, что в регионе ожидаются жаркие дни.

«Попрошу максимально довести информацию до граждан о том, какую опасность таит купание в необорудованных местах. Информационную работу необходимо усилить», — подчеркнул губернатор.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области оборудовано 44 пляжа, в том числе 10 оборудованных пляжей функционируют в Самаре.