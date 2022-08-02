Казань, , 08:18 — REGNUM Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Первой лиги. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» и завершилась со счётом 0:0.

«Ак Барс Арена» Andsemar

Перед матчем первый символический удар по мячу сделала семикратная олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

На сегодняшний день «Рубин» и «Уфа» набрали по четыре очка после трёх туров. «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, «Уфа» идёт на 12-м месте.