«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче Первой лиги
Казань, 2 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Первой лиги. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» и завершилась со счётом 0:0.
Andsemar
«Ак Барс Арена»
Перед матчем первый символический удар по мячу сделала семикратная олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
На сегодняшний день «Рубин» и «Уфа» набрали по четыре очка после трёх туров. «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, «Уфа» идёт на 12-м месте.