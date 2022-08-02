Чебоксары, , 08:17 — REGNUM В Чувашии по итогам января — июня 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём платных услуг снизился на 1%, при этом в июне он остался практически на уровне 2021 года. Соответствующие оперативные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

По информации ведомства, в первом полугодии 2022 года населению республики оказано платных услуг на 31 518,1 млн рублей, что на 1% больше аналогичного прошлогоднего периода.

В структуре платных услуг наибольшую долю занимают коммунальные услуги (28,7%), бытовые (13,1%) и транспортные (12,1%). За указанный период объём коммунальных и транспортных услуг возрос соответственно на 4,6% и 5,1%, спрос на бытовые услуги снизился на 4,4%.

Что касается других видов услуг, то больше всего в первом полугодии возрос спрос на туристические (индекс 128,4%) и гостиничные (120,4%) услуги. Более всего упал объём услуг физкультуры и спорт (90,5%), а также почтовых услуг (индекс 90,8%).

Среди бытовых услуг лидируют услуги по ремонту и строительству жилья (доля 30,6%), техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (29,2%). При этом жители стали реже прибегать к данным видам платных услуг. В то же время возросла потребность в услугах химчисток и прачечных, увеличилась посещаемость саун и спрос на аренду.

Отметим, что в июне 2022 года населению республики было оказано платных услуг на 4894,9 млн рублей, или 99,9% (в сопоставимых ценах) к июню предыдущего года.