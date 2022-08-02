Осло, 2 августа, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Норвежский дипломат позволила себе недопустимое и должна быть немедленно выслана из РФ. Об этом 2 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Норвегия

«Это вопиющий случай, и Россия должна немедленно выслать эту норвежскую русофобку», — заявил эксперт.

По мнению политолога, стоит подумать о ликвидации консульства Норвегии в Мурманске, к деятельности которого и без этой выходки накопились вопросы.

«На все проявления русофобии в «исполнении» дипломатии ответы должны быть предельно быстрые и жёсткие» — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее в Мурманске норвежский дипломат, сотрудница консульства Норвегии в России Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманской гостинице и заявила о своей ненависти к русским.