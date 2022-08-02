Тбилиси, 2 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе положительно относится к сообщениям, что в Грузию приезжает много русских. Об этом он заявил журналистам.

Каха Каладзе

«Мы приветствуем приток туристов. Они могут быть русскими, могут быть украинцами, могут быть белорусами, казахами — из разных стран. Никакой проблемы это не представляет», — сказал Каладзе.

Его попросили дать оценку начавшейся миграции, а также тому, что многие граждане России, переехав в Грузию, регистрируют собственный бизнес. Мэр Тбилиси отметил, что бизнесу для развития нужна конкуренция.

Стоит отметить, что ряд грузинских СМИ публикуют сообщения о большом потоке граждан России, переезжающих в Грузию после начала спецоперации по денацификации Украины. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ранее отметил, что эти данные часто сильно преувеличивают, создавая «фейки».