Джакарта, 2 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На островах Ява и Бали ограничения по коронавирусу продлили на период со 2 по 15 августа 2022 года. Для районов за пределами Явы и Бали ограничения продлили до 5 сентября 2022 года.

Ограничения снова продлили в стране из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусом за последние несколько недель. Число активных случаев увеличилось из-за распространения новых штаммов BA.4 и BA.5.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская компания PT Bio Farma стремится завершить серию клинических испытаний третьей фазы вакцины против COVID-19, чтобы Индонезия могла иметь собственную вакцину против коронавируса ко Дню независимости.