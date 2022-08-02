Москва, 2 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. С открытия торгов Мосбирже 1 августа курс доллара повышался до 62,65 руб. После обновления максимума рубль отыграл все потери и вышел в неплохой плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Anton Starikov Деньги

Пара доллар/рубль упала до 59,30 руб. на фоне решения ЦБ РФ продлить ограничения на снятие наличной иностранный валюты (на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года).

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупреждала о продлении ограничений на снятие наличной валюты на последней пресс-конференции после заседания ЦБ по денежно-кредитной политике.

Она тогда четко сказала, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты не изменится в будущем. Не дожидаясь сентября, ЦБ решил продлить ограничения.

Сейчас ЦБ и банки делают все, чтобы российские граждане продавали валюту, так как возросли риски санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

Если это произойдет, то будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги по доллару и евро на Московской бирже. Из-за токсичности иностранных валют, банки вводят комиссии на переводы в валюте и валютные счета.

Это делается, чтобы подтолкнуть граждан конвертировать валюту в рубли. Рубль от действий физлиц будет получать поддержку.

По итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 2,35%, до 60,17 руб., евро/рубль — на 0,96%, до 61,87 руб., фунт/рубль — на 2,56%, до 74,02 руб.

Сегодня, 2 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $99,27 за баррель. Борьба продолжается за уровень $100. Участники рынка ожидают заседания ОПЕК+ (3 августа).

Отсутствие новостей относительно дальнейших действий российских властей по нормализации его курса поддержит рубль сегодня. По паре доллар/рубль ожидается консолидация в диапазоне 59,00–63,00 руб.

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