Москва, , 08:13 — REGNUM Военнослужащих из Ингушетии, получивших ранение при выполнении своего долга в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, навестили в главном клиническом госпитале МВД России в Москве их земляки. По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова раненых посетили депутат Госдумы Муслим Татриев и постоянный представитель республики при президенте России Муслим Оздоев.

Госпиталь Publicdomainpictures.net

Они проведали 19 силовиков из Ингушетии и пожелали им скорейшего выздоровления. Кроме того, представители органов власти республики привезли им необходимую одежду и предметы личной гигиены, сообщил глава региона.

Ранее в правительстве сообщили о том, что первый вице-премьер республики Магомед Евлоев, председатель парламента РИ Магомет Тумгоев и ряд других представителей власти выразили соболезнования родным и близким троих уроженцев Ингушетии, погибших в ходе спецоперации.

«Мы в неоплатном долгу перед ними и всеми, кто сейчас, не жалея сил, проявляет самоотверженность и храбро защищает свободу своей страны, родной земли», — сказал вице-премьер.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал от лица всех органов власти региона оказывать все необходимые меры поддержки семьям погибших в спецоперации воинов из региона.