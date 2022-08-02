Москва, 2 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Службе безопасности Украины происходит раскол, сбежавших с подконтрольных России освобожденных территорий сотрудников СБУ обвинили в утере архивных документов и переходе на сторону Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

СБУ

«Между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворот 2014 года), растет напряженность и подозрительность», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к государственной тайне, халатности в сохранности служебных документов и больших огрехах в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на Россию.

Даже проверенные кадры вроде главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ, заключил источник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от занимаемой должности директора СБУ Ивана Баканова.

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