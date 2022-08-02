* запрещённая в России организация

Вашингтон, 2 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Об уничтожении американскими военными в результате операции главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Аймана аз-Завахири сообщил 1 августа президент США Джо Байден в телевизионном обращении из Белого дома.

(сс) jlhervàs Джо Байден

По словам американского лидера, главарь террористов был ликвидирован с помощью удара беспилотника на балконе своего дома в Кабуле. При этом он добавил, что в результате операции не пострадал никто из местных жителей, включая родных аз-Завахири.

«Правосудие свершилось. И этого лидера террористов больше нет», — сказал Байден.

Также американский президент отметил, что Вашингтон не позволит Афганистану превратиться в пристанище террористов, и назвал главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «вдохновителем» терактов 11 сентября 2001 года в США.

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