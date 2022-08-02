Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM Письмо с дополнительными материалами об использовании вооружёнными силами Украины (ВСУ) запрещённых противопехотных мин ПМФ-1 «Лепесток» передали представители России генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню. Такое заявление сделал 2 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Дмитрий Полянский Un.org

«1 августа мы направили Генсеку ООН и Председателю СБ Постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», — указал Полянский.

Российский дипломат уточнил, что письмо будет распространяться как официальный документ Совбеза и Генассамблеи ООН. Полянский пояснил, что дополнительная информация о противопехотных минах была запрошена коллегами в ООН после того, как 29 июля он поднял вопрос об их использовании украинскими войсками в Донецке (ДНР) против мирных граждан.

«Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», — добавил Полянский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал минирование Донецка противопехотными минами «Лепесток», которое провели киевские войска, военным преступлением, которое должно получить соответствующую оценку мирового сообщества, в том числе ООН и Международного уголовного суда.

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