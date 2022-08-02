Томск, 2 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате столкновения электровоза с легковым автомобилем в Томской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, трагедия произошла вечером 1 августа.

УМВД по Томской области Столкновение электровоза и автомобиля в Томской области

По предварительным данным, на 68 км железнодорожного перегона станция Предтеченск — станция Богашево 79-летний мужчина за рулём Chevrolet Niva выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезался электровоз.

«74-летняя женщина-пассажир автомобиля Chevrolet Niva с травмами доставлена в медицинское учреждение, водитель автомобиля погиб на месте», — отметили в ведомстве.