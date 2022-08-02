Челябинск, 2 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Челябинске водитель автобуса «Нефаз» допустил крупное ДТП. Об этом сообщает 2 августа городское управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что гражданин 1969 года рождения не справился с управлением и выехало на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Опель Мокка». Последний в свою очередь отбросило на машину «Лада Гранта». Затем «Нефаз» и «Опель Мокка» наехали на металлическое ограждение, а потом автобус совершил наезд на крыльцо гостиницы.

В результате аварии травмы получили две пассажирки автомобиля «Опель». В автобусе пассажиров не было. По факту ДТП возбуждено административное расследование.