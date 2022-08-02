София, 2 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Болгарии представители бизнеса просят власти вернуть поставки российского газа. Об этом сообщает радиостанция BNR.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации СМИ, ассоциация болгарских работодателей потребовала у властей страны обеспечить страну необходимыми объёмами газа по разумным ценам, а также возобновить поставки по действующему контракту с Газпромом.

В Болгарии ожидают поставок из США трёх партий СПГ. Остальное прибудет в страну не раньше следующего года. При этом американских объёмов для Болгарии недостаточно, считают в ассоциации.

Напомним, поставки газа в Болгарию остановились в апреле из-за неоплаты за газ в рублях по новой схеме.