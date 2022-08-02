Пекин, 2 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Китай будет осуществлять специальные торговые операции с бытовой техникой, чтобы стимулировать потребление экологически чистой и умной бытовой техники, сообщило Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Местным органам власти, промышленным ассоциациям, платформам электронной коммерции и предприятиям бытовой техники было предложено внести свой вклад во всестороннее стимулирование потребления экологически чистых умных бытовых приборов, таких как умные холодильники, стиральные машины и кондиционеры, согласно циркуляру, выпущенному министерством и 12 другими ведомствами.

В соответствии с фактической ситуацией также будет поощряться развитие индустрии переработки отходов бытовой техники и упрощение для жителей продажи отходов бытовой техники, говорится в циркуляре. Также будут предприняты усилия по продвижению экологически чистых умных бытовых приборов в сельские районы и оптимизации поставок такой бытовой техники, говорится в сообщении.