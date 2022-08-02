Якутия, 2 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Жительница Горного района Якутии била свою малолетнюю дочь за то, что она капризничала. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Якутянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ребёнка по пути домой. Очевидцы избиения девочки позвонили в полицию.

Женщину привлекли к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Уголовное дело в отношении неё возбуждено по статье 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Челябинска обвиняют в истязании дочери. Он избивал, унижал и оскорблял девочку.