Уфа, , 08:08 — REGNUM 191 объект был исключен из реестра незавершённого строительства в Башкирии в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Ключи от квартиры Alper Çuğun

Он сообщил, что по итогам 2021 года Башкирия сохранила девятое место в рейтинге регионов по числу незавершенных объектов, при том, что в 2019 году республики была на 83 месте.

«Результат существенно улучшился. За первое полугодие из реестра НЗС исключен 191 объект на сумму 1,4 млрд рублей. Из них на региональном уровне 65 объектов, на муниципальном — 126», — заявил премьер-министр Башкирии.

Он пояснил, что в Стерлитамакском районе из реестра из 36 объектов были исключены 20, в Дюртюлинском районе — исключены все 12 объектов, в Уфимском районе — из 25 объектов были исключены 11 объектов, в г. Салавате — из 38 исключены 12 объектов.

«Для того чтобы ускорить эту работу поручил региональному минтрансу скорректировать план поэтапного снижения количества незавершенных объектов и сокращения сроков их ввода, и оформления госрегистрации», — сообщил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году намерены сдать еще один долгострой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе дольщики одного из долгостроев получили ключи от квартир

Читайте развитие сюжета: В Уфе обманутые дольщики получили ключи от квартир