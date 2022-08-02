Уфа, 2 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. 191 объект был исключен из реестра незавершённого строительства в Башкирии в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что по итогам 2021 года Башкирия сохранила девятое место в рейтинге регионов по числу незавершенных объектов, при том, что в 2019 году республики была на 83 месте.

«Результат существенно улучшился. За первое полугодие из реестра НЗС исключен 191 объект на сумму 1,4 млрд рублей. Из них на региональном уровне 65 объектов, на муниципальном — 126», — заявил премьер-министр Башкирии.

Он пояснил, что в Стерлитамакском районе из реестра из 36 объектов были исключены 20, в Дюртюлинском районе — исключены все 12 объектов, в Уфимском районе — из 25 объектов были исключены 11 объектов, в г. Салавате — из 38 исключены 12 объектов.

«Для того чтобы ускорить эту работу поручил региональному минтрансу скорректировать план поэтапного снижения количества незавершенных объектов и сокращения сроков их ввода, и оформления госрегистрации», — сообщил Назаров.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году намерены сдать еще один долгострой.