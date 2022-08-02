Пекин, , 08:04 — REGNUM Компании, финансируемые из-за рубежа, по-прежнему оптимистично оценивают перспективы развития Китая и рыночный потенциал, причем подавляющее большинство из них сохранили или расширили масштабы своего бизнеса во втором квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно отчету, опубликованному Китайским советом по содействию международной торговле, около 72,5% из более чем 500 опрошенных иностранных предприятий сохранили масштабы своего бизнеса во втором квартале, что на 1,5% пункта больше, чем результат опроса в первом квартале.

Около 18,5% отметили расширение бизнеса в Китае, что на 2,1 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе. Ииностранные компании по-прежнему оптимистично оценивают перспективы своего развития в Китае: 11,2% сообщили об увеличении инвестиций во вторую по величине экономику мира в период с апреля по июнь.

Согласно отчету, более 40% опрошенных иностранных предприятий заявили, что выбрали бы Чэнду и Чунцин на юго-западе Китая в качестве основного места для инвестиций.