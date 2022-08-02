Пекин, 2 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Компании, финансируемые из-за рубежа, по-прежнему оптимистично оценивают перспективы развития Китая и рыночный потенциал, причем подавляющее большинство из них сохранили или расширили масштабы своего бизнеса во втором квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Согласно отчету, опубликованному Китайским советом по содействию международной торговле, около 72,5% из более чем 500 опрошенных иностранных предприятий сохранили масштабы своего бизнеса во втором квартале, что на 1,5% пункта больше, чем результат опроса в первом квартале.

Около 18,5% отметили расширение бизнеса в Китае, что на 2,1 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе. Ииностранные компании по-прежнему оптимистично оценивают перспективы своего развития в Китае: 11,2% сообщили об увеличении инвестиций во вторую по величине экономику мира в период с апреля по июнь.

Согласно отчету, более 40% опрошенных иностранных предприятий заявили, что выбрали бы Чэнду и Чунцин на юго-западе Китая в качестве основного места для инвестиций.