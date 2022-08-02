Оренбург, , 08:00 — REGNUM В Оренбурге 13-летний подросток помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщает Ленинский райсуд города.

Суд 1dzer.ru

С административным иском об этом обратилась полиция. Основанием стало то, что этот юноша неоднократно совершал различные преступления, среди которых вымогательство денег у сверстника, кража мобильного телефона и кража из магазина. Но он пока не достиг возраста привлечения к ответственности.

Мать ребёнка не возражала против такой меры. Решение суда не вступило в силу, но подлежит немедленному исполнению, добавили в инстанции.