Улан-Удэ, , 08:00 — REGNUM В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП с участием подростков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла вечером 1 августа под Улан-Удэ.

ДТП в Бурятии Полиция Бурятии

По данным ведомства, четверо подростков на внедорожнике Toyota Land Cruiser ехали со стороны «Генеральских озёр» в сторону посёлка Сосновый бор. Как какой-то момент находившийся за рулём 16-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летний пассажир в состоянии комы госпитализирован в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Остальные двое после осмотра врачами были отпущены домой.