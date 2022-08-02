Чебоксары, , 07:59 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Аликовского района, которого признали виновным в убийстве с особой жестокостью. Он облил гостью бензином и поджёг, женщина скончалась от ожогов и отравления угарным газом, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что преступление было совершено вечером 7 августа 2021 года в домохозяйстве 32-летнего жителя Аликовского района. Жертвой владельца дома стала его 30-летняя знакомая. По данным следствия, хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с гостей, облил её бензином из канистры и поджёг его.

«Проявляя, особую жестокость, он облил бензином из канистры деревянный пол у входа в предбанник, диван, на котором находилась последняя и её саму, а затем поджёг», — уточняют в надзорном ведомстве.

В управлении отмечают, что женщина скончалась на месте происшествия от полученных ожогов и отравления угарным газом.

Верховный суд Чувашии признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), назначив 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в силу.

Отметим, что это не первый случай поджога человека в Чувашии с начала года. Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля 2022 года в Моргаушском районе нетрезвый водитель выплеснул бензин из канистры в сторону двух полицейских, а затем поджёг одежду инспектора ДПС. Автоинспектор госпитализирован в реанимацию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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