Нур-Султан, 2 августа 2022, 07:57 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в настоящее время находится в отпуске. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба президента.
Как долго продлится отпуск Токаева, в сообщении не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск 13–15 сентября посетит Казахстан с государственным визитом.
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