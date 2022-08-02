Астана, 2 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в настоящее время находится в отпуске. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

пресс-служба президента Казахстана «Глава государства Касым-Жомарт Токаев ушёл в краткосрочный отпуск».

Как долго продлится отпуск Токаева, в сообщении не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск 13–15 сентября посетит Казахстан с государственным визитом.

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