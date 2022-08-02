Донецк, 2 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 06:05(совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на выплату компенсаций участникам специальной операции в защиту Донбасса на Камчатке потратили уже более 100 млн рублей.