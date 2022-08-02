Пекин, , 07:54 — REGNUM В первой половине года в культурном секторе Китая наблюдался устойчивый рост, а новая бизнес-модель набирала обороты, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная операционная выручка крупнейших компаний сектора за этот период составила около 5,61 трлн юаней (около $831,2 млрд), что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди подотраслей культурной индустрии доходы от новых культурных форматов, включающих интеграцию культурного контента и цифровых технологий, выросли на 2,9% в годовом исчислении и составили почти 2 трлн юаней за первые шесть месяцев.

Данные показали, что за этот период операционные доходы цифровых издательских компаний и сектора производства носимых интеллектуальных культурных устройств выросли на 26% и 17,3% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Центральный регион страны лидировал в росте, при этом выручка сектора увеличилась на 8% в годовом исчислении до 828,9 млрд юаней, что составляет 14,8% от общего дохода сектора в стране.