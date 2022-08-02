Пекин, 2 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В первой половине года в культурном секторе Китая наблюдался устойчивый рост, а новая бизнес-модель набирала обороты, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная операционная выручка крупнейших компаний сектора за этот период составила около 5,61 трлн юаней (около $831,2 млрд), что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди подотраслей культурной индустрии доходы от новых культурных форматов, включающих интеграцию культурного контента и цифровых технологий, выросли на 2,9% в годовом исчислении и составили почти 2 трлн юаней за первые шесть месяцев.

Данные показали, что за этот период операционные доходы цифровых издательских компаний и сектора производства носимых интеллектуальных культурных устройств выросли на 26% и 17,3% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Центральный регион страны лидировал в росте, при этом выручка сектора увеличилась на 8% в годовом исчислении до 828,9 млрд юаней, что составляет 14,8% от общего дохода сектора в стране.