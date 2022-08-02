Оренбург, 2 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Оренбурге с застройщика взыскана неустойка из-за нарушения сроков передачи объекта долевого строительства. Об этом сообщает Ленинский райсуд города.

Суд

С иском обратилась одна из местных жительниц. Она заявила, что в 2019 году заключила с застройщиком договор об участии в долевом строительстве жилья на территории Московской области. Объект должен был передан ей до 30 июня 2021 года, но фактически это случилось лишь 23 декабря.

Из-за просрочки в 176 дней суд обязал застройщика уплатить даме 512 504 рубля. Иск удовлетворён частично. Также с застройщика взыскали штраф и компенсацию морального вреда. Решение суда пока не вступило в силу.