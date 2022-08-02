Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Два человека погибли в результате стрельбы в баре города Коламбус в штате Огайо в США, передает телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Подробностей произошедшего пока не приводится. Известно лишь, что два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемого в преступлении пока не задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 августа на северо-востоке Вашингтона произошла перестрелка. В результате стрельбы ранения получили шестеро человек. По словам очевидцев, были слышны около 15 выстрелов. Полиция американской столицы пока подробности не сообщала.

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