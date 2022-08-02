Берлин, 2 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Дефицит газа, возникший в связи со снижением поставок газа из России, может привести к проблемам в работе крематориев в Германии. Об этом 1 августа сообщило агентство Reuters.

Jambonewspot.com Крематорий

Как пояснил агентству представитель погребальных служб, без топлива в Германии не сможет функционировать подавляющее большинство крематориев, поэтому в случае введения норм на потребление газа, крематории должны оставаться в приоритете, иначе в стране наступит кризис в данной сфере.

В качестве одной из возможностей сэкономить топливо при кремации может стать понижение средней температуры печей. Такая мера поможет сократить потребление газа на 10-20%. Кроме того, собеседник Reuters пояснил, что непрерывная работа печей также поможет сократить потребление топлива, поскольку в таком случае газ не тратится на разогрев, в ходе которого расход энергии существенно повышается. Однако для перехода в подобный режим нужен достаточный спрос, которым в Германии обладают далеко не все крематории.

Стоит отметить, что в Германии способ погребения с помощью кремации используется значительно чаще, чем в других странах Европы. По данным ассоциации гробовщиков Германии, ежегодно из миллиона умерших в стране 75% подвергаются кремации, что является одним из самых высоких показателей среди европейских стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германию с приходом зимы ожидает катастрофа из-за дефицита природного газа.