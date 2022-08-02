Пекин, 2 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Согласно белой книге о глобальной цифровой экономике, объем цифровой экономики Китая в 2021 году достиг $7,1 трлн, сообщает агентство Синьхуа.

Цифровая экономика

Цифровая экономика страны составляет более 18% от общего числа 47 основных стран, включенных в «белую книгу», занимая второе место после Соединенных Штатов, говорится в «белой книге», опубликованной Китайской академией информационных и коммуникационных технологий.

Цифровая экономика является ключевой движущей силой экономического развития Китая. В белой книге показано, что с 2012 по 2021 год средние темпы роста цифровой экономики Китая составили 15,9% а, а доля цифровой экономики страны в ВВП увеличилась с 20,9% до 39,8%.

Согласно исследованию, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты вошли в тройку лидеров по доле своей цифровой экономики в ВВП, превысив 65%. В то время как с точки зрения темпов роста цифровая экономика Норвегии выросла на 34,4% в годовом исчислении, что является самым быстрым показателем в мире.