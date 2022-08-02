14:28 06.08.2022

В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений. Об этом 6 августа сообщили в ГУМВД по Херсонской области.

Читайте подробнее: В Херсоне начали регистрировать транспорт

tf10 000tf10 001tf10 00214:40 06.08.2022tf10 003tf10 004Правозащитная организация Amnesty International не будет отказываться от выводов своего недавнего доклада, в котором говорится, что украинские военные нарушают законы ведения войны, ставя под угрозу жизнь мирных жителей размещением боевой техники и вооружения в школах и больницах. Об этом 6 августа заявили в правозащитной организации со штаб-квартирой в Лондоне.tf10 005tf10 006tf10 007tf10 008Об этом: tf10 009Amnesty International не станет отказываться от выводов о преступлениях ВСУtf10 010tf10 011tf10 012tf10 013tf10 014tf10 015tf10 01614:55 06.08.2022tf10 017tf10 018Осмотр Киевского района Донецка в ходе расследования уголовного дела о преступлениях киевского режима против мирных жителей Донбасса проводят российские следователи. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.tf10 019tf10 020tf10 021tf10 022Об этом: tf10 023СК РФ расследует обстрелы ВСУ Киевского района Донецкаtf10 024tf10 025tf10 026tf10 027tf10 028tf10 029tf10 03015:10 06.08.2022tf10 031tf10 032Видеозапись, на которой запечатлён удар Воздушно-космических сил и артиллерии РФ высокоточным оружием по временному пункту дислокации 46-й аэромобильной бригады киевских боевиков в Херсонской области, в результате чего было уничтожено до 400 украинских нацистов, опубликовало 6 августа Минобороны России.tf10 033tf10 034tf10 035tf10 036Читайте также: tf10 037tf10 038tf10 039Минобороны показало кадры уничтожения боевиков ВСУ в Херсонской областиtf10 040tf10 041tf10 042tf10 043tf10 04415:11 06.08.2022tf10 045tf10 046Заместитель главы военно-гражданской администрации tf10 047Виталий Гурtf10 048, на которого 6 августа было совершено нападение, скончался.tf10 049tf10 050СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению, сказано в официальном сообщении.tf10 051tf10 052tf10 053tf10 054Читайте также: tf10 055tf10 056tf10 057СКР расследует убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гураtf10 058tf10 059tf10 060tf10 061tf10 06215:25 06.08.2022tf10 063tf10 064В результате попадания ракеты из реактивной системы залпового огня «Град» в жилой дом на улице Челюскинцев в Донецке пострадала 62-летняя мирная жительница. Об этом 6 августа сообщает телеграм-канал «Readovka».tf10 065tf10 066tf10 067tf10 068Читайте также: tf10 069tf10 070tf10 071При обстреле Донецка ВСУ из РСЗО «Град» пострадала мирная жительницаtf10 072tf10 073tf10 074tf10 075tf10 07615:57 06.08.2022tf10 077tf10 078ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 079tf10 080tf10 081tf10 082Читайте подробнее: tf10 083Украинские войска выпустили по Донецку 16 снарядовtf10 084tf10 085tf10 086tf10 087tf10 088tf10 089tf10 09016:02 06.08.2022tf10 091tf10 092Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 093tf10 094tf10 095tf10 096Читайте подробнее: tf10 097ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНРtf10 098tf10 099tf10 100tf10 101tf10 102tf10 103tf10 10416:04 06.08.2022tf10 105tf10 106ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР шесть снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 107tf10 108tf10 109tf10 110Об этом: tf10 111ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядовtf10 112tf10 113tf10 114tf10 115tf10 116tf10 117tf10 11816:14 06.08.2022tf10 119tf10 120Помимо общения в Сочи с российским президентом tf10 121Владимиром Путиным,tf10 122 глава Чечни tf10 123Рамзан Кадыровtf10 124 провел неформальную встречу с министром обороны РФ tf10 125Сергеем Шойгуtf10 126. Обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. Подробности 6 августа в своем телеграм-канале обнародовал телеграм-канал Кадырова.tf10 127tf10 128«tf10 129Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. Вместе с тем в Чеченской Республике закончилось формирование трёх батальонов и полка Минобороны РФ. Пользуясь случаем, я поблагодарил Сергея Кужугетовича за помощь в формировании новых батальонов и оказанное доверие»tf10 130, — подчеркнул глава Чечни.tf10 131tf10 132tf10 133tf10 134Об этом: tf10 135tf10 136tf10 137Это не война: Кадыров и Шойгу обсудили военные действия РФ на Украинеtf10 138tf10 139tf10 140tf10 141tf10 14216:15 06.08.2022tf10 143tf10 144Вышедший из одесского порта сухогруз Navistar, гружёный 33 тыс. тонн кукурузы, достиг порта в Стамбуле. Об этом сообщает 6 августа минобороны Турции.tf10 145tf10 146tf10 147tf10 148Об этом: tf10 149Сухогруз с 33 тыс. тонн кукурузы прибыл из Одессы в Стамбулtf10 150tf10 151tf10 152tf10 153tf10 154tf10 155tf10 15616:20 06.08.2022tf10 157tf10 158Площадкой для встречи президента России tf10 159Владимира Путинаtf10 160 и главы Украины tf10 161Владимира Зеленскогоtf10 162 может стать Турция. Об этом, как передает телеканал TRT, заявил президент Турции tf10 163Реджеп Тайип Эрдоганtf10 164 журналистам президентского пула.tf10 165tf10 166tf10 167tf10 168Читайте также: tf10 169Эрдоган предложил Путину провести в Турции переговоры с Зеленскимtf10 170tf10 171tf10 172tf10 173tf10 174tf10 175tf10 17616:27 06.08.2022tf10 177tf10 178Огонь по мирным жителям в Харьковской области, который открыли украинские боевики, потребовавшие освободить жилые дома для размещения там иностранных наёмников и военной техники, спровоцировал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 179tf10 180tf10 181tf10 182Подробности в материале: tf10 183Сеть: «И кто тут оккупант?!» — ВСУ расстреляли мирных жителей ради их домовtf10 184tf10 185tf10 186tf10 187tf10 188tf10 189tf10 19016:34 06.08.2022tf10 191tf10 192В Донецке в результате взрывов противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» пострадали два мирных жителя. Об этом 6 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf10 193tf10 194tf10 195tf10 196Читайте также: tf10 197При взрыве мин «Лепесток» в Донецке пострадали два человекаtf10 198tf10 199tf10 200tf10 201tf10 202tf10 203tf10 20416:41 06.08.2022tf10 205tf10 206Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила 6 августа официальный представитель МИД РФ tf10 207Мария Захароваtf10 208.tf10 209tf10 210В официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства, также дана оценка заявлению украинского посла в Британии tf10 211Вадима Пристайкоtf10 212 о требовании Киева к Москве вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР. По мнению Захаровой, оно носит популистский характер.tf10 213tf10 214tf10 215tf10 216Читайте подробнее: tf10 217МИД заявил не видит оснований пересмотра прав РФ на зарубежные активы СССРtf10 218tf10 219tf10 220tf10 221tf10 222tf10 223tf10 22416:42 06.08.2022tf10 225tf10 226Информация о том, что замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области tf10 227Виталий Гурtf10 228 скончался после покушения, не соответствует действительности. Об этом 6 августа заместитель главы ВГА Херсонской области tf10 229Кирилл Стремоусовtf10 230 сообщил ТАСС.tf10 231tf10 232tf10 233tf10 234Читайте также: tf10 235tf10 236tf10 237В Херсонской области опровергли слухи о смерти раненного при покушении Гураtf10 238tf10 239tf10 240tf10 241tf10 24216:48 06.08.2022tf10 243tf10 244В Курской области днём 6 августа были обстреляны окрестности села Коровяковски и хутора Отруба в Глушковском районе, сообщил губернатор tf10 245Роман Старовойтtf10 246.tf10 247tf10 248tf10 249tf10 250Об этом: tf10 251Курский губернатор сообщил об обстреле Глушковского районаtf10 252tf10 253tf10 254tf10 255tf10 256tf10 257tf10 25816:53 06.08.2022tf10 259tf10 260Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 261tf10 262tf10 263tf10 264Читайте также: tf10 265ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибра 155 ммtf10 266tf10 267tf10 268tf10 269tf10 270tf10 271tf10 27217:15 06.08.2022tf10 273tf10 274Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций на юге Марьинки выбили силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке российской армии. Об этом 6 августа сообщил заместитель министра информации ДНР tf10 275Даниил Безсонов tf10 276в Telegram-канале.tf10 277tf10 278tf10 279tf10 280Об этом: tf10 281В ДНР сообщили, что союзные силы взяли под контроль ферму в Марьинкеtf10 282tf10 283tf10 284tf10 285tf10 286tf10 287tf10 28817:18 06.08.2022tf10 289tf10 290Населенные пункты Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 291tf10 292tf10 293tf10 294Читайте также: tf10 295ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку в ДНРtf10 296tf10 297tf10 298tf10 299tf10 300tf10 301tf10 30217:27 06.08.2022tf10 303tf10 304В результате обстрела в Ясиноватой (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом 6 августа сообщил глава администрации города tf10 305Дмитрий Шевченко tf10 306в Telegram-канале.tf10 307tf10 308tf10 309tf10 310Подробности в материале: tf10 311При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный жительtf10 312tf10 313tf10 314tf10 315tf10 316tf10 317tf10 31817:59 06.08.2022tf10 319tf10 320Город Донецк и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 321tf10 322tf10 323tf10 324Об этом: tf10 325ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНРtf10 326tf10 327tf10 328tf10 329tf10 330tf10 331tf10 33218:22 06.08.2022tf10 333tf10 334Глава Чечни tf10 335Рамзан Кадыровtf10 336 встретился с министром обороны РФ tf10 337Сергеем Шойгуtf10 338. Неофициальная встреча состоялась 5 августа в Сочи в период проведения переговоров президента РФ tf10 339Владимира Путинаtf10 340 с президентом Турции tf10 341Реджепом Эрдоганомtf10 342. Во время беседы Сергей Шойгу высоко оценил действия военных из Чечни в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Были также обсуждены вопросы наступления ВС РФ и тактики проведения спецоперации.tf10 343tf10 344tf10 345tf10 346Читайте подробнее: tf10 347Шойгу и Кадыров обсудили вопрос наступательных действий РФtf10 348tf10 349tf10 350tf10 351tf10 352tf10 353tf10 35418:25 06.08.2022tf10 355tf10 356Удары авиации Израиля по сектору Газа, в результате которых погибло не менее десяти человек, включая пятилетнего ребёнка, спровоцировали реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 357tf10 358tf10 359tf10 360Читайте также: «tf10 361Мир погряз в лицемерии» — сети о «спецоперации» Израиля в Палестинеtf10 362tf10 363tf10 364tf10 365tf10 366tf10 367tf10 36818:26 06.08.2022tf10 369tf10 370Заявление члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области tf10 371Владимира Рогова tf10 372о том, что Запорожская атомная электростанция подверглась повторному обстрелу со стороны украинских боевиков, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 373tf10 374tf10 375tf10 376Читайте подробнее: tf10 377Сеть: «Где же МАГАТЭ?» — нацисты обстреливают ЗАЭС под молчание Западаtf10 378tf10 379tf10 380tf10 381tf10 382tf10 383tf10 38418:27 06.08.2022tf10 385tf10 386Четырёхчасовая встреча лидеров российского и турецкого президентов tf10 387Владимира Путинаtf10 388 и tf10 389Реджепа Тайипа Эрдоганаtf10 390 в Сочи, во время которой были подняты вопросы относительно вывоза зерна с Украины, торговых отношений России и Турции, энергетических поставок, ситуации в Сирии, а также урегулирования в Нагорном Карабахе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 391tf10 392tf10 393tf10 394Об этом: «tf10 395Турция выбрала Россию, а не Украину» — сети о встрече Путина с Эрдоганомtf10 396tf10 397tf10 398tf10 399tf10 400tf10 401tf10 40218:32 06.08.2022tf10 403tf10 404Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 405tf10 406tf10 407tf10 408Читайте также: tf10 409ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 ммtf10 410tf10 411tf10 412tf10 413tf10 414tf10 415tf10 41618:43 06.08.2022tf10 417tf10 418Известие о смерти замглавы Новой Каховки Виталия Гура в реанимации, после нападения, подтвердил РИА 6 августа глава администрации Каховского района Херсонской области tf10 419Владимирtf10 420 tf10 421Леонтьевtf10 422.tf10 423tf10 424После покушения Виталия Гура госпитализировали в очень тяжелом состоянии: злоумышленники расстреляли его, предположительно, из пистолета Макарова.tf10 425tf10 426tf10 427tf10 428Об этом: tf10 429Замглавы Новой Каховки Виталий Гур не выжил после нападенияtf10 430tf10 431tf10 432tf10 433tf10 434tf10 435tf10 43618:53 06.08.2022tf10 437tf10 438Населенные пункты Новобахмутовка и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 439tf10 440tf10 441tf10 442Подробности в материале: tf10 443Украинские силовики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево в ДНРtf10 444tf10 445tf10 446tf10 447tf10 448tf10 449tf10 45019:11 06.08.2022tf10 451tf10 452По словам советника главы офиса Владимира Зеленского tf10 453Михаила Подолякаtf10 454, Северная Македония, как и многие другие народы, помогла Киеву. Страна подставила Украине tf10 455«плечо в виде танков и самолётов»tf10 456.tf10 457tf10 458tf10 459tf10 460Читайте подробнее: tf10 461Офис Зеленского: Северная Македония помогла танками и самолётамиtf10 462tf10 463tf10 464tf10 465tf10 466tf10 467tf10 46819:13 06.08.2022tf10 469tf10 470Куйбышевский и Кировский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 471tf10 472tf10 473tf10 474Подробности в материале: tf10 475ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 ммtf10 476tf10 477tf10 478tf10 479tf10 480tf10 481tf10 48219:14 06.08.2022tf10 483tf10 484Известие о том, что украинский президент tf10 485Владимир Зеленскийtf10 486 предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества, хлёстко прокомментировал в своем телеграм-канале 6 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ tf10 487Дмитрий Медведевtf10 488:tf10 489tf10 490«tf10 491Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооружённые силы».tf10 492tf10 493tf10 494tf10 495tf10 496Об этом: tf10 497«Мы на земле»: Медведев ответил Зеленскому о конфискации российских активовtf10 498tf10 499tf10 500tf10 501tf10 502tf10 503tf10 50419:35 06.08.2022tf10 505tf10 506Обстрел украинскими войсками Запорожской атомной электростанции может обернуться катастрофой. Ситуация вызывает крайнее беспокойство, говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) tf10 507Рафаэля Гроссиtf10 508, распространённом организацией.tf10 509tf10 510tf10 511«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчёркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы»tf10 512, — заявил Гросси.tf10 513tf10 514tf10 515tf10 516Читайте подробнее: tf10 517Глава МАГАТЭ предупредил об опасной ситуации вокруг Запорожской АЭСtf10 518tf10 519tf10 520tf10 521tf10 522tf10 523tf10 52419:39 06.08.2022tf10 525tf10 526Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 6 августа сообщает Народная милиция ДНР.tf10 527tf10 528tf10 529tf10 530Об этом: tf10 531ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР более 150 снарядов и минtf10 532tf10 533tf10 534tf10 535tf10 536tf10 537tf10 53819:44 06.08.2022tf10 539tf10 540В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли десять военнослужащих. Об этом 6 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.tf10 541tf10 542tf10 543tf10 544Об этом: tf10 545В ДНР за сутки в ходе боев погибли десять военнослужащихtf10 546tf10 547tf10 548tf10 549tf10 550tf10 551tf10 55219:58 06.08.2022tf10 553tf10 554Владимиру Зеленскому перестали доверять не только украинские граждане — западные лидеры по этой же причине всё чаще стали отказывать в помощи украинскому президенту, заявил бывший офицер американской разведки tf10 555Скотт Риттерtf10 556 в эфире видео-канала Judging Freedom. Его слова 6 августа цитирует РИА tf10 557Новостиtf10 558.tf10 559tf10 560Разведчик считает, что Украину ожидает государственный переворот, а Зеленского — трагический конец: он будет вынужден либо покинуть Украину, tf10 561«либо он погибнет от рук собственных граждан».tf10 562tf10 563tf10 564Экс-военный подчеркнул, что именно Зеленский несет ответственность за гибель десятков тысяч украинцев.tf10 565tf10 566tf10 567tf10 568Читайте подробнее: tf10 569tf10 570tf10 571Американский разведчик: Зеленского ждёт трагический конецtf10 572tf10 573tf10 574tf10 575tf10 57619:59 06.08.2022tf10 577tf10 578Украинские военные не обстреливали территорию ЛНР с 1 августа. Об этом офицер Народной милиции ЛНР tf10 579Андрей Марочко tf10 580сообщил 6 августа в эфире телеканала «Соловьев. Live».tf10 581tf10 582По его словам, обстрелы территории республики прекратились, так как войска ЛНР и России отодвинули позиции, с которых ВСУ наносили удары.tf10 583tf10 584tf10 585tf10 586Об этом: tf10 587В ЛНР с 1 августа не фиксируют обстрелы со стороны Украиныtf10 588tf10 589tf10 590tf10 591tf10 592tf10 593tf10 59420:03 06.08.2022tf10 595tf10 596Скорый конец политической карьеры Владимира Зеленского предсказал экс-офицер разведки США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.tf10 597tf10 598tf10 599tf10 600Об этом: tf10 601Американский разведчик: Зеленского ждет скорый конецtf10 602tf10 603tf10 604tf10 605tf10 606tf10 607tf10 60820:08 06.08.2022tf10 609tf10 610В результате взрывов украинских противопехотных мин «Лепесток» в Донецке пострадали уже четыре мирных жителя. Об этом 6 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf10 611tf10 612tf10 613tf10 614Читайте также: tf10 615Число пострадавших от мин «Лепесток» в Донецке выросло до четырехtf10 616tf10 617tf10 618tf10 619tf10 620tf10 621tf10 62220:11 06.08.2022tf10 623tf10 624В результате обстрела ВСУ 6 августа пострадала девятиэтажка в Алчевске (ЛНР). Видео прямого попадания украинского реактивного снаряда обнародовал канал Донбасс решает.tf10 625tf10 626На на кадрах видно, как огонь полыхает в квартире на седьмом этаже, она полностью уничтожено пожаром.tf10 627tf10 628tf10 629tf10 630Читайте подробнее: tf10 631В Алчевске (ЛНР) ракетный снаряд поразил девятиэтажкуtf10 632tf10 633tf10 634tf10 635tf10 636tf10 637tf10 63820:20 06.08.2022tf10 639tf10 640Начато следствие по факту убийства замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области tf10 641Виталия Гурыtf10 642, сообщили ТАСС 6 августа в пресс-службе замглавы ВГА региона tf10 643Екатерины Губаревойtf10 644.tf10 645tf10 646О сроках прощания с погибшим пока не сообщается, оно состоится, как только следствие передаст тело в Новую Каховку родственникам.tf10 647tf10 648tf10 649tf10 650Читайте также: tf10 651Расследованием убийства Виталия Гуры занялось следствиеtf10 652tf10 653tf10 654tf10 655tf10 656tf10 657tf10 65820:25 06.08.2022tf10 659tf10 660Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 661tf10 662tf10 663tf10 664Читайте подробнее: tf10 665Украинские силовики обстреляли Горловку в ДНРtf10 666tf10 667tf10 668tf10 669tf10 670tf10 671tf10 67220:37 06.08.2022tf10 673tf10 674Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 675tf10 676tf10 677tf10 678Подробности в материале: tf10 679ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 ммtf10 680tf10 681tf10 682tf10 683tf10 684tf10 685tf10 68620:38 06.08.2022tf10 687tf10 688В Алчевске (ЛНР), куда 6 августа ВСУ направили реактивный снаряд, разрушения получил девятиэтажный дом, есть пострадавшие. По словам главы города tf10 689Альберта Апшеваtf10 690, покалечены не менее 10 человек, в том числе — четверо детей. Причем, один ребенок попал в реанимацию.tf10 691tf10 692tf10 693tf10 694Подробности в материале: tf10 695Расстрел девятиэтажного дома в Алчевске: много пострадавшихtf10 696tf10 697tf10 698tf10 699tf10 700tf10 701tf10 70220:53 06.08.2022tf10 703tf10 704Глава Чувашии Олег Николаев 6 августа известил о вручении звезды Героя России родным погибшего в ходе спецоперации на Украине tf10 705Александра Старчкова.tf10 706 В своем телеграм-канале он пояснил, что высшая посмертная награда присвоена бойцу за заслуги перед государством и народом, за его героический подвиг и спасение товарищей.tf10 707tf10 708«tf10 709Поступок, который совершил Александр, развенчал миф, что сегодня молодёжь не способна на самопожертвование. Молодые люди совершают осознанные поступки, которые говорят о том, что дух воина живет в каждом сердце солдата и тем сильна наша страна.tf10 710tf10 711tf10 712tf10 713Память о Герое будет вечно жить в сердцах всех россиян и на его примере будут воспитывать подрастающее поколение. К сожалению, мы сегодня повторяем исторические события, которые были на страницах 40-х годов прошлого столетия и отрываем голову фашизму. Это неприятно и больно — терять, но есть такая профессия — Родину защищать, и когда наши ребята делают это профессионально и ответственно, нет сомнений, что наша страна будет идти своим суверенным путёмtf10 714», — считает губернатор.tf10 715tf10 716tf10 717tf10 718tf10 719tf10 720tf10 721tf10 722Читайте также: tf10 723«Больно»: Чувашия скорбит по Герою России Александру Старчковуtf10 724tf10 725tf10 726tf10 727tf10 728tf10 729tf10 73021:01 06.08.2022tf10 731tf10 732Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 733tf10 734tf10 735tf10 736Подробности в материале: tf10 737Украинские силовики обстреляли Донецк из танкаtf10 738tf10 739tf10 740tf10 741tf10 742tf10 743tf10 74421:13 06.08.2022tf10 745tf10 746В результате обстрела Алчевска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще девять ранены. Об этом 6 августа говорится в сообщении Генпрокуратуры ЛНР.tf10 747tf10 748tf10 749tf10 750Читайте также: tf10 751При обстреле Алчевска со стороны ВСУ погиб мирный жительtf10 752tf10 753tf10 754tf10 755tf10 756tf10 757tf10 75821:17 06.08.2022tf10 759tf10 760Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 761tf10 762tf10 763tf10 764Читайте подробнее: tf10 765ВСУ выпустили по Еленовке в ДНР три снаряда калибра 152 ммtf10 766tf10 767tf10 768tf10 769tf10 770tf10 771tf10 77221:29 06.08.2022tf10 773tf10 774tf10 775tf10 776Фиксация последствий обстрела Куйбышевского района города Донецка 05.08.2022.tf10 777tf10 778tf10 779tf10 780tf10 78121:38 06.08.2022tf10 782tf10 783Минобороны РФ 6 августа известило, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил.tf10 784tf10 785«tf10 786Для ее реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа 2022 г. планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощиtf10 787.tf10 788tf10 789tf10 790Для подготовки фото‑ и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город прибыли иностранные журналисты»tf10 791, — сказано в официальном сообщении Минобороны.tf10 792tf10 793tf10 794tf10 795Подробности в материале: tf10 796Минобороны предупредило готовящейся провокации с гибелью граждан ДНРtf10 797tf10 798tf10 799tf10 800tf10 801tf10 802tf10 80321:46 06.08.2022tf10 804tf10 805Обстрел Запорожской АЭС со стороны вооруженных сил Украины считается актом терроризма. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ tf10 806Михаил Мизинцев tf10 807на брифинге.tf10 808tf10 809tf10 810tf10 811Читайте подробнее: tf10 812Минобороны РФ: обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ — акт терроризмаtf10 813tf10 814tf10 815tf10 816tf10 817tf10 818tf10 81921:50 06.08.2022tf10 820tf10 821Министерство обороны РФ 6 августа известило о новых нарушениях международных правовых норм и военного права киевскими боевиками. В Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детского сада (ул. Троицкая).tf10 822tf10 823Известно, что подходы к учебному учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлили.tf10 824tf10 825tf10 826tf10 827Подробности в материале: tf10 828Украинские боевики оборудовали опорный пункт в детском саду близ Харьковаtf10 829tf10 830tf10 831tf10 832tf10 833tf10 834tf10 83521:54 06.08.2022tf10 836tf10 837Более 229 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 6 августа заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации tf10 838Михаил Мизинцевtf10 839 на брифинге.tf10 840tf10 841tf10 842tf10 843Об этом: tf10 844Саперы из РФ обезвредили почти 230 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассеtf10 845tf10 846tf10 847tf10 848tf10 849tf10 850tf10 85122:01 06.08.2022tf10 852tf10 853Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 25 тыс. человек. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России tf10 854Михаил Мизинцев tf10 855на брифинге.tf10 856tf10 857tf10 858tf10 859Читайте подробнее: tf10 860Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 25 тыс. человекtf10 861tf10 862tf10 863tf10 864tf10 865tf10 866tf10 86722:22 06.08.2022tf10 868tf10 869Более 51,5 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России tf10 870Михаил Мизинцевtf10 871 на брифинге.tf10 872tf10 873tf10 874tf10 875Подробности в материале: tf10 876Россия доставила на Украину и в Донбасс более 51,5 тыс. тонн гумпомощиtf10 877tf10 878tf10 879tf10 880tf10 881tf10 882tf10 88322:29 06.08.2022tf10 884tf10 885Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 886tf10 887tf10 888tf10 889Читайте также: tf10 890ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибра 152 ммtf10 891tf10 892tf10 893tf10 894tf10 895tf10 896tf10 89722:44 06.08.2022tf10 898tf10 899Очередной обстрел Донецка (Донецкая Народная Республика) ракетами с запрещёнными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» со стороны Вооружённых сил Украины спровоцировал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили по этому поводу свои комментарии 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 900tf10 901tf10 902tf10 903Об этом: tf10 904Сеть: «ВСУ стреляли бы и ядерным» — Донецк вновь засыпан минами «Лепестокtf10 905»tf10 906tf10 907tf10 908tf10 909tf10 910tf10 91122:45 06.08.2022tf10 912tf10 913Информация, согласно которой Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на восемь миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов после того, как Германия отказалась предоставить кредитные гарантии для Украины на сумму до девяти миллиардов евро, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 914tf10 915tf10 916tf10 917Читайте подробнее: tf10 918Сеть: «Зеленский приплыл» — ЕС ищет мецената для Украины вместо Германииtf10 919tf10 920tf10 921tf10 922tf10 923tf10 924tf10 92522:48 06.08.2022tf10 926tf10 927Заявление командира 20-го батальона Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Джексон о том, что украинские войска бросили стратегически важные высоты на подступах к Артёмовску (Донецкая Народная Республика), которые укрепляли на протяжении многих лет, в результате чего у союзных войск открывается дорога к освобождению этого населённого пункта, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 928tf10 929tf10 930tf10 931Читайте подробнее: tf10 932Сеть: «ВСУ обуревает страх» — бегство нацистов открыло дорогу на Артёмовскtf10 933tf10 934tf10 935tf10 936tf10 937tf10 938tf10 93922:56 06.08.2022tf10 940tf10 941Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили на территории лицея в Дружковке Донецкой Народной Республики бронетехнику, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ tf10 942Михаил Мизинцевtf10 943 на брифинге.tf10 944tf10 945tf10 946tf10 947Читайте подробнее: tf10 948Украинские боевики разместили РСЗО у лицея в Дружковке — МО РФtf10 949tf10 950tf10 951tf10 952tf10 953tf10 954tf10 95523:03 06.08.2022tf10 956tf10 957Удар Воздушно-космических сил Российской Федерации по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области Украины, в результате которого было уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники, спровоцировал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 958tf10 959tf10 960tf10 961Читайте также: tf10 962Сеть: «Шикарная работа!» — ВКС России разнесли базу «Иностранного регионаtf10 963»tf10 964tf10 965tf10 966tf10 967tf10 968tf10 96923:11 06.08.2022tf10 970tf10 971Замглавы администрации Каховского района Херсонской области tf10 972Виталий Гураtf10 973 пополнил список жертв преступлений Запада. Его кровь на руках tf10 974Байденаtf10 975, tf10 976Макронаtf10 977 и tf10 978Шольцаtf10 979, королевской семьи Британии и польских безумцев tf10 980Дуды tf10 981и tf10 982Моравецкогоtf10 983. Это они поощряют террористическую тактику, которую исповедует Киев.tf10 984tf10 985tf10 986tf10 987Читайте также: tf10 988Почему кровь Виталия Гуры на руках у Байденаtf10 989tf10 990tf10 991tf10 992tf10 993tf10 994tf10 99523:21 06.08.2022tf10 996tf10 997Число пострадавших при ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по девятиэтажному жилому дому в Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 13 человек. Об этом 6 августа мэр городаtf10 998 Альберт Апшев tf10 999сообщил ТАСС.tf11 000tf11 001tf11 002tf11 003Подробности в материале: tf11 004Число пострадавших из-за обстрела дома в Алчевске в ЛНР возросло до 13tf11 005tf11 006tf11 007tf11 008tf11 009tf11 010tf11 01123:37 06.08.2022tf11 012tf11 013Известие о том, что The Times теперь называет международную правозащитную организацию Amnesty International, «пропагандистами Путина», не удивило российского сенатора tf11 014Алексея Пушковаtf11 015. В своем телеграм-канале 6 августа он отозвался о западных СМИ, как передовом отряде неолиберальной диктатуры:tf11 016tf11 017«tf11 018Из всех институтов западного общества за последние 30 лет СМИ деградировали более всего».tf11 019tf11 020tf11 021tf11 022tf11 023Подробности в материале: tf11 024Amnesty International — «пропагандисты Путина» — о деградации западных СМИtf11 025tf11 026tf11 027tf11 028tf11 029tf11 030tf11 03123:53 06.08.2022tf11 032tf11 033В результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения. Об этом 6 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 034tf11 035tf11 036tf11 037Читайте также: tf11 038В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУtf11 039tf11 040tf11 041tf11 042tf11 043tf11 044tf11 04500:38 07.08.2022tf11 046tf11 047На Украине обвинили историка и контрактного стратегического консультанта правительства США tf11 048Эдварда Люттвакаtf11 049 в том, что он tf11 050«продвигает российскую пропаганду»tf11 051. Об этом он сообщил в колонке журнала Tablet Magazine.tf11 052tf11 053tf11 054tf11 055Подробности в материале: tf11 056tf11 057tf11 058Историк из США оказался под запретом на Украине за высказывание о Путинеtf11 059tf11 060tf11 061tf11 062tf11 06301:44 07.08.2022tf11 064tf11 065Украинские войска обстреляли город Алчевск Луганской народной республики. Об этом 7 августа сообщило представительство республики СЦКК.tf11 066tf11 067Удар противника зафиксировали в 18:45 6 августа. Вооружённые украинские формирования применили для атаки по Алчевску РСЗО HIMARS. О жертвах и разрушениях не сообщается.tf11 068tf11 069tf11 070tf11 071Читайте также: tf11 072ВСУ выпустили по Алчевску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARStf11 073tf11 074tf11 075tf11 076tf11 077tf11 078tf11 07901:58 07.08.2022tf11 080tf11 081Вооружённые силы Украины отправляют на передовую новобранцев без надлежащей боевой подготовки. Об этом британской газете The Guardian сообщил наёмник из Австралии tf11 082Мэтт Роуtf11 083.tf11 084tf11 085tf11 086tf11 087Читайте также: tf11 088Военный инструктор из Австралии оценил подготовку новобранцев ВСУtf11 089tf11 090tf11 091tf11 092tf11 093tf11 094tf11 09505:02 07.08.2022tf11 096tf11 097tf11 098tf11 099Линия фронта в Донбассе на 7 августа. Основные бои развертываются на территории ДНР. Наиболее активные боевые действия идут за города Соледар и Бахмут (Артемовск), а так-же за населенные пункты Кодема, Марьинка, Авдеевка. Красногоровка, Пески. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. tf11 10007.08.2022tf11 101 © ИА REGNUMtf11 102tf11 103tf11 104tf11 105tf11 10605:03 07.08.2022tf11 107tf11 108tf11 109tf11 110Специальная военная операция России по защите Донбасса. tf11 11107.08.2022tf11 112 © ИА REGNUMtf11 113tf11 114tf11 115tf11 116tf11 11705:04 07.08.2022tf11 118tf11 119За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека, еще 8 ранены. Об этом 7 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf11 120tf11 121tf11 122tf11 123Читайте подробнее: tf11 124tf11 125tf11 126За сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли три человекаtf11 127tf11 128tf11 129tf11 130tf11 13105:46 07.08.2022tf11 132tf11 133Украинского лидера tf11 134Владимира Зеленскогоtf11 135, чья политическая карьера завершается, может ожидать трагический конец. Об этом 6 августа заявил бывший офицер разведки США tf11 136Скотт Риттерtf11 137 в эфире YouTube-канала Judging Freedom.tf11 138tf11 139tf11 140tf11 141Читайте также: tf11 142tf11 143tf11 144Бывший американский разведчик Риттер предрёк Зеленскому трагический конецtf11 145tf11 146tf11 147tf11 148tf11 14906:26 07.08.2022tf11 150tf11 151Президент Украины tf11 152Владимир Зеленскийtf11 153 освобождает осуждённых насильников детей, мучителей, чтобы усилить истощенных военных. Об этом сообщила в статье для американского издания Grayzone журналисткаtf11 154 Эша Кришнасвамиtf11 155.tf11 156tf11 157tf11 158tf11 159Читайте также: tf11 160В США осудили мобилизацию в войска ВСУ из колоний «животных» из нацбатовtf11 161tf11 162tf11 163tf11 164tf11 165tf11 166tf11 16706:37 07.08.2022tf11 168tf11 169Житель Донецка получил ранения, подорвавшись на мине «Лепесток». Об этом 7 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.tf11 170tf11 171tf11 172tf11 173Читайте подробнее: tf11 174tf11 175tf11 176Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток»tf11 177tf11 178tf11 179tf11 180tf11 18107:09 07.08.2022tf11 182tf11 183Видеозапись с захваченным на позициях украинских боевиков на Изюмском направлении в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины поставляемым киевскому режиму иностранным оружием tf11 184обнародовалоtf11 185 7 августа Минобороны России в своём телеграм-каналеtf11 186tf11 187tf11 188tf11 189Подробности в материале: tf11 190tf11 191tf11 192МО РФ показало захваченное в ходе спецоперации ВС России иностранное оружиеtf11 193tf11 194tf11 195tf11 196tf11 19707:29 07.08.2022tf11 198tf11 199Украинские войска выпустили по Донецку в ДНР 13 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)tf11 200tf11 201tf11 202tf11 203Читайте подробнее: tf11 204ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядовtf11 205tf11 206tf11 207tf11 208tf11 209tf11 210tf11 21107:34 07.08.2022tf11 212tf11 213Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР снарядами и минами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 214tf11 215tf11 216tf11 217Читайте также: tf11 218Украинские войска обстреляли Зайцево снарядами и минамиtf11 219tf11 220tf11 221tf11 222tf11 223tf11 224tf11 22507:36 07.08.2022tf11 226tf11 227ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 228tf11 229tf11 230tf11 231Читайте подробнее: tf11 232ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНРtf11 233tf11 234tf11 235tf11 236tf11 237tf11 238tf11 23908:05 07.08.2022tf11 240tf11 241За минувшие сутки военные ДНР и России уничтожили два украинских бронированных автомобиля и установку «Град» и подавили три огневые точки. Об этом 7 августа сообщает Народная милиция ДНР.tf11 242tf11 243tf11 244tf11 245Читайте подробнее: tf11 246tf11 247tf11 248Силы ДНР и России подавили три огневые точки ВСУ за суткиtf11 249tf11 250tf11 251tf11 252tf11 25308:07 07.08.2022tf11 254tf11 255ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 256tf11 257tf11 258tf11 259Читайте также: tf11 260ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядовtf11 261tf11 262tf11 263tf11 264tf11 265tf11 266tf11 26708:21 07.08.2022tf11 268tf11 269ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 270tf11 271tf11 272tf11 273Читайте подробнее: tf11 274ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибраtf11 275tf11 276tf11 277tf11 278tf11 279tf11 280tf11 28108:33 07.08.2022tf11 282tf11 283Помощь Запада пропадает на Украине, так и не попадая на фронт, а страны, оказывающие ее, не в состоянии контролировать использование. Об этом рассказывается в документальном фильме Arming Ukraine («Вооружая Украину») американского телеканала CBS.tf11 284tf11 285tf11 286tf11 287Об этом: tf11 288CBS: большая часть западной военной помощи Киеву не доходит до фронтаtf11 289tf11 290tf11 291tf11 292tf11 293tf11 294tf11 29508:52 07.08.2022tf11 296tf11 297Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 298tf11 299tf11 300tf11 301Читайте также: tf11 302ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНРtf11 303tf11 304tf11 305tf11 306tf11 307tf11 308tf11 30908:57 07.08.2022tf11 310tf11 311«Сверхтяжёлые времена» ожидают Украину, Европейский союз и Россию. Такое мнение 6 августа высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине tf11 312Курт Волкерtf11 313 в ходе беседы с украинским телеканалом ТСН.tf11 314tf11 315tf11 316tf11 317Читайте также: tf11 318Бывший спецпредставитель США заявил о «сверхтяжёлых временах» для Украиныtf11 319tf11 320tf11 321tf11 322tf11 323tf11 324tf11 32509:12 07.08.2022tf11 326tf11 327ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 328tf11 329tf11 330tf11 331Читайте также: tf11 332ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибраtf11 333tf11 334tf11 335tf11 336tf11 337tf11 338tf11 33909:14 07.08.2022tf11 340tf11 341Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 342tf11 343tf11 344tf11 345Читайте также: tf11 346Украинские войска обстреляли Кировский район Донецкаtf11 347tf11 348tf11 349tf11 350tf11 351tf11 352tf11 35309:15 07.08.2022tf11 354tf11 355О героизме и мужестве старшины tf11 356Хайдара Тимгановаtf11 357, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 7 августа в Минобороны России.tf11 358tf11 359tf11 360tf11 361Читайте подробнее: tf11 362В Минобороны России сообщили о подвиге старшины Тимгановаtf11 363tf11 364tf11 365tf11 366tf11 367tf11 368tf11 36909:17 07.08.2022tf11 370tf11 371За минувшие сутки украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 312 единиц боеприпасов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 372tf11 373tf11 374tf11 375Читайте также: tf11 376За сутки ВСУ 48 раз обстреляли территорию ДНРtf11 377tf11 378tf11 379tf11 380tf11 381tf11 382tf11 38309:29 07.08.2022tf11 384tf11 385По состоянию на 08:00 7 августа общее количество подорвавшихся на запрещённых противопехотных минах «Лепесток» мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) выросло до 29. Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.tf11 386tf11 387tf11 388tf11 389Читайте подробнее: tf11 390В ДНР 29 мирных жителей подорвались на запрещённых минах «Лепесток»tf11 391tf11 392tf11 393tf11 394tf11 395tf11 396tf11 39709:41 07.08.2022tf11 398tf11 399Сотрудники ООН продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.tf11 400tf11 401tf11 402tf11 403Подробности в материале: tf11 404ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭСtf11 405tf11 406tf11 407tf11 408tf11 409tf11 410tf11 41109:54 07.08.2022tf11 412tf11 413Пожар в многоэтажном жилом доме в Алчевске (ЛНР) начался в результате попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 414tf11 415tf11 416tf11 417Читайте подробнее: tf11 418Жилой дом в Алчевске загорелся после попадания ракеты из HIMARStf11 419tf11 420tf11 421tf11 422tf11 423tf11 424tf11 42510:06 07.08.2022tf11 426tf11 427ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка снаряды калибра 155 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 428tf11 429tf11 430tf11 431Читайте также: tf11 432ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка снаряды калибра 155 ммtf11 433tf11 434tf11 435tf11 436tf11 437tf11 438tf11 43910:16 07.08.2022tf11 440tf11 441Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли из портов Украины и направились в Стамбул. Об этом сообщает министерство нацобороны Турции.tf11 442tf11 443tf11 444tf11 445Читайте также: tf11 446Из портов Украины вышли четыре судна с сельхозпродукциейtf11 447tf11 448tf11 449tf11 450tf11 451tf11 452tf11 45310:34 07.08.2022tf11 454tf11 455ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 456tf11 457tf11 458tf11 459Читайте также: tf11 460Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Макеевкуtf11 461tf11 462tf11 463tf11 464tf11 465tf11 466tf11 46710:38 07.08.2022tf11 468tf11 469Американский лидер Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью CNN заявил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.tf11 470tf11 471tf11 472tf11 473Подробности в материале: tf11 474Основатель Pink Floyd: спецоперация стала ответом на продвижение НАТОtf11 475tf11 476tf11 477tf11 478tf11 479tf11 480tf11 48110:40 07.08.2022tf11 482tf11 483ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку еще 10 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 484tf11 485tf11 486tf11 487Об этом: tf11 488ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку еще 10 снарядовtf11 489tf11 490tf11 491tf11 492tf11 493tf11 494tf11 49511:26 07.08.2022tf11 496tf11 497ВСУ продолжают обстреливать Донецк. По Петровскому району города выпущено еще 7 снарядов натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 498tf11 499tf11 500tf11 501Подробности в материале: tf11 502Прилеты продолжаются, еще 7 снарядов выпущено по Донецкуtf11 503tf11 504tf11 505tf11 506tf11 507tf11 508tf11 50911:28 07.08.2022tf11 510tf11 511ВСУ обстреляли Новобахмутовку минами калибра 120 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 512tf11 513tf11 514tf11 515Читайте также: tf11 516ВСУ обстреляли Новобахмутовку минами калибра 120 ммtf11 517tf11 518tf11 519tf11 520tf11 521tf11 522tf11 52311:33 07.08.2022tf11 524tf11 525Из-за обстрела украинскими войсками Донецка ранения получила мирная жительница. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.tf11 526tf11 527tf11 528tf11 529Подробности в материале: tf11 530Мирная жительница ранена при обстреле Донецка украинскими войскамиtf11 531tf11 532tf11 533tf11 534tf11 535tf11 536tf11 53711:39 07.08.2022tf11 538tf11 539Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 540tf11 541tf11 542tf11 543Подробности в материале: tf11 544ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР натовскими снарядамиtf11 545tf11 546tf11 547tf11 548tf11 549tf11 550tf11 55111:54 07.08.2022tf11 552tf11 553Президент Соединённых Штатов tf11 554Джо Байденtf11 555 продолжает подливать масло в конфликт на Украине, что является тяжким преступлением. Об этом 7 августа заявил один из основателей известной британской рок-группы Pink Floyd рок-музыкант tf11 556Роджер Уотерсtf11 557 в интервью CNN.tf11 558tf11 559tf11 560tf11 561Подробности в материале: tf11 562Основатель Pink Floyd назвал президента США военным преступникомtf11 563tf11 564tf11 565tf11 566tf11 567tf11 568tf11 56912:23 07.08.2022tf11 570tf11 571ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 572tf11 573tf11 574tf11 575Об этом: tf11 576ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецкаtf11 577tf11 578tf11 579tf11 580tf11 581tf11 582tf11 58312:36 07.08.2022tf11 584tf11 585Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка натовские снаряды. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 586tf11 587tf11 588tf11 589Читайте также: tf11 590ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка натовские снарядыtf11 591tf11 592tf11 593tf11 594tf11 595tf11 596tf11 59712:38 07.08.2022tf11 598tf11 599Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 600tf11 601tf11 602tf11 603Об этом: tf11 604Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНРtf11 605tf11 606tf11 607tf11 608tf11 609tf11 610tf11 61112:55 07.08.2022tf11 612tf11 613За 5 минут ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 614tf11 615tf11 616tf11 617Об этом: tf11 618За 5 минут ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНРtf11 619tf11 620tf11 621tf11 622tf11 623tf11 624tf11 62513:19 07.08.2022tf11 626tf11 627По Кировскому району Донецка снова прилетают натовские снаряды. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 628tf11 629tf11 630tf11 631Подробности в материале: tf11 632По Кировскому району Донецка снова прилетают натовские снарядыtf11 633tf11 634tf11 635tf11 636tf11 637tf11 638tf11 63913:31 07.08.2022tf11 640tf11 641Фрагменты ракеты, которую вооружённые украинские формирования выпустили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по Запорожской атомной электростанции (АЭС), упали на расстоянии не более чем в 400 метров от одного из энергоблоков. Об этом 7 августа рассказали в администрации города Энергодара.tf11 642tf11 643tf11 644tf11 645Читайте подробнее: tf11 646Фрагменты ракеты ВСУ упали около энергоблока Запорожской АЭСtf11 647tf11 648tf11 649tf11 650tf11 651tf11 652tf11 65313:31 07.08.2022tf11 654tf11 655Авиация России уничтожила в Харькове свыше 100 националистов Украины. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 656tf11 657tf11 658tf11 659Об этом: tf11 660ВС России уничтожили в Харькове свыше 100 украинских националистовtf11 661tf11 662tf11 663tf11 664tf11 665tf11 666tf11 66713:35 07.08.2022tf11 668tf11 669В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили четыре украинских взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в ДНР. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 670tf11 671tf11 672tf11 673Читайте подробнее: tf11 674Российские войска подавили четыре взвода украинских «Градов»tf11 675tf11 676tf11 677tf11 678tf11 679tf11 680tf11 68113:39 07.08.2022tf11 682tf11 683Киевский режим из-за высоких потерь в рядах ВСУ вынужден восполнять их недообученными мобилизованными и ранеными. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 684tf11 685tf11 686tf11 687Подробности в материале: tf11 688 Киев досрочно направляет мобилизованных на передовую из-за потерь ВСУtf11 689tf11 690tf11 691tf11 692tf11 693tf11 694tf11 69513:42 07.08.2022tf11 696tf11 697ВС России уничтожили три пункта управления территориальной обороны на территории ДНР. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 698tf11 699tf11 700tf11 701Подробности в материале: tf11 702ВС России поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороныtf11 703tf11 704tf11 705tf11 706tf11 707tf11 708tf11 70913:45 07.08.2022tf11 710tf11 711Содействие следователям Луганской Народной Республики (ЛНР) в расследовании факта обстрела киевскими боевиками многоэтажного дома в городе Алчевск, в результате чего погиб один мирный житель, окажут их коллеги из России. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.tf11 712tf11 713tf11 714tf11 715Читайте также: tf11 716СК РФ поможет следователям ЛНР в расследовании обстрела ВСУ дома в Алчевскеtf11 717tf11 718tf11 719tf11 720tf11 721tf11 722tf11 72313:46 07.08.2022tf11 724tf11 725Авиация России уничтожила в ДНР около 200 военных Украины. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 726tf11 727tf11 728tf11 729Об этом: tf11 730ВКС России уничтожили в ДНР около 200 украинских военныхtf11 731tf11 732tf11 733tf11 734tf11 735tf11 736tf11 73713:49 07.08.2022tf11 738tf11 739В Николаевской области российские военные уничтожили арсенал, где хранились 45 т боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 740tf11 741tf11 742tf11 743Подробности в материале: tf11 744ВС РФ уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 т боеприпасов НАТОtf11 745tf11 746tf11 747tf11 748tf11 749tf11 750tf11 75113:53 07.08.2022tf11 752tf11 753За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 8 украинских БПЛА. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 754tf11 755tf11 756tf11 757Читайте также: tf11 758Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских БПЛАtf11 759tf11 760tf11 761tf11 762tf11 763tf11 764tf11 76513:57 07.08.2022tf11 766tf11 767Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 263 самолета и 145 вертолетов ВСУ. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 768tf11 769tf11 770tf11 771Читайте подробнее: tf11 772ВС России за время спецоперации уничтожили 263 украинских самолетаtf11 773tf11 774tf11 775tf11 776tf11 777tf11 778tf11 77914:04 07.08.2022tf11 780tf11 781ВСУ выпустили по Макеевке ракеты из «Урагана». Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 782tf11 783tf11 784tf11 785Подробности в материале: tf11 786Украинские войска выпустили по Макеевке ракеты из «Урагана»tf11 787tf11 788tf11 789tf11 790tf11 791tf11 792tf11 79314:07 07.08.2022tf11 794tf11 795По Донецку со стороны ВСУ выпущены еще 8 натовских снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 796tf11 797tf11 798tf11 799Читайте подробнее: tf11 800По Донецку со стороны ВСУ выпущены еще 8 натовских снарядовtf11 801tf11 802tf11 803tf11 804tf11 805tf11 806tf11 80714:14 07.08.2022tf11 808tf11 809ВСУ за пять минут дважды обстреляли Донецк. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 810tf11 811tf11 812tf11 813Читайте также: tf11 814Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецкtf11 815tf11 816tf11 817tf11 818tf11 819tf11 820tf11 82114:15 07.08.2022tf11 822tf11 823Депутат Госдумы, лидер партии «Родина», но состоящий во фракции ЛДПР tf11 824Алексей Журавлёвtf11 825 пригрозил журналисту немецкого телеканала убийством.tf11 826tf11 827tf11 828tf11 829Об этом: tf11 830Депутат Госдумы пригрозил журналисту убийствомtf11 831tf11 832tf11 833tf11 834tf11 835tf11 836tf11 83714:17 07.08.2022tf11 838tf11 839Один человек погиб в результате удара со стороны ВСУ по Энергодару в Запорожской области, правоохранители устанавливают личность погибшего. Об этом 7 августа сообщили в городской администрации «Энергодарский связной».tf11 840tf11 841tf11 842tf11 843Об этом: tf11 844tf11 845tf11 846Один человек погиб в результате удара по Энергодаруtf11 847tf11 848tf11 849tf11 850tf11 85114:21 07.08.2022tf11 852tf11 853В ЛДПР назвали заявление члена фракции в Госдуме tf11 854Алексия Журавлёваtf11 855 эмоциональным и пообещали обсудить его на ближайшем собрании в сентябре, передает корреспондент tf11 856ИА REGNUMtf11 857 7 августа.tf11 858tf11 859tf11 860tf11 861Об этом: tf11 862В ЛДПР пообещали обсудить угрозу Журавлёва убийством журналистуtf11 863tf11 864tf11 865tf11 866tf11 867tf11 868tf11 86914:25 07.08.2022tf11 870tf11 871Один человек погиб, трое — ранены в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.tf11 872tf11 873tf11 874tf11 875Об этом: tf11 876Один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ Донецкаtf11 877tf11 878tf11 879tf11 880tf11 881tf11 882tf11 88314:37 07.08.2022tf11 884tf11 885Власти Швеции решили направить в Великобританию военных инструкторов для обучения военной подготовке ВСУ. Об этом 7 августа сообщили в правительственной канцелярии.tf11 886tf11 887tf11 888tf11 889Читайте подробнее: tf11 890Швеция отправит 120 инструкторов для обучения военных ВСУtf11 891tf11 892tf11 893tf11 894tf11 895tf11 896tf11 89714:57 07.08.2022tf11 898tf11 899ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 900tf11 901tf11 902tf11 903Подробности в материале: tf11 904Украинские боевики обстреляли Гольмовский в ДНРtf11 905tf11 906tf11 907tf11 908tf11 909tf11 910tf11 91115:02 07.08.2022tf11 912tf11 913Глава ДНР Денис Пушилин побывал на позициях в поселке Пески — недалеко от разрушенного донецкого аэропорта.tf11 914tf11 915tf11 916tf11 917Читайте также: tf11 918Пушилин: на позициях в поселке Пески идет «дозачистка»tf11 919tf11 920tf11 921tf11 922tf11 923tf11 924tf11 92515:04 07.08.2022tf11 926tf11 927ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 928tf11 929tf11 930tf11 931Об этом: tf11 932ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядамиtf11 933tf11 934tf11 935tf11 936tf11 937tf11 938tf11 93915:33 07.08.2022tf11 940tf11 941ВСУ выпустили по Донецку еще 10 снарядов калибра 155 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 942tf11 943tf11 944tf11 945Подробности в материале: tf11 946ВСУ выпустили по Донецку еще 10 снарядовtf11 947tf11 948tf11 949tf11 950tf11 951tf11 952tf11 95315:43 07.08.2022tf11 954tf11 955Мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка. Об этом 7 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.tf11 956tf11 957tf11 958tf11 959Об этом: tf11 960В Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ ранен мужчинаtf11 961tf11 962tf11 963tf11 964tf11 965tf11 966tf11 96715:45 07.08.2022tf11 968tf11 969Украинские войска продолжают бить по Донецку натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 970tf11 971tf11 972tf11 973Читайте также: tf11 974ВСУ продолжают бить по Донецку натовскими снарядамиtf11 975tf11 976tf11 977tf11 978tf11 979tf11 980tf11 98115:52 07.08.2022tf11 982tf11 983На Западе всё ещё есть адекватные люди, заявил 7 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова основателя рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что американский лидер Джо Байден «разжег» конфликт на Украине.tf11 984tf11 985tf11 986tf11 987Об этом: tf11 988Медведев: есть ещё адекватные люди и на Западеtf11 989tf11 990tf11 991tf11 992tf11 993tf11 994tf11 99515:54 07.08.2022tf11 996tf11 997Правозащитная организация Amnesty International, которая ранее обнародовала доклад о том, что украинские вооружённые формирования нарушают международное гуманитарное право и правила ведения войны, извинилась за «страдания и гнев», которые он мог вызвать. Об этом 7 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.tf11 998tf11 999tf12 000tf12 001Читайте подробнее: tf12 002Amnesty International извинилась за «страдания и гнев» из-за своего докладаtf12 003tf12 004tf12 005tf12 006tf12 007tf12 008tf12 00916:07 07.08.2022tf12 010tf12 011ВСУ обстреляли Гольмовский из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 012tf12 013tf12 014tf12 015Об этом: tf12 016ВСУ обстреляли Гольмовский из РСЗО БМ-21 «Град»tf12 017tf12 018tf12 019tf12 020tf12 021tf12 022tf12 02316:08 07.08.2022tf12 024tf12 025В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя. Об этом 7 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf12 026tf12 027tf12 028tf12 029Читайте подробнее: tf12 030При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителяtf12 031tf12 032tf12 033tf12 034tf12 035tf12 036tf12 03716:09 07.08.2022tf12 038tf12 039Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 040tf12 041tf12 042tf12 043Подробности в материале: tf12 044Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНРtf12 045tf12 046tf12 047tf12 048tf12 049tf12 050tf12 05116:20 07.08.2022tf12 052tf12 053ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 054tf12 055tf12 056tf12 057Читайте также: tf12 058ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецкаtf12 059tf12 060tf12 061tf12 062tf12 063tf12 064tf12 06516:24 07.08.2022tf12 066tf12 067Киевский район Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 068tf12 069tf12 070tf12 071Подробности в материале: tf12 072tf12 073tf12 074ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами с минами «Лепесток»tf12 075tf12 076tf12 077tf12 078tf12 07916:38 07.08.2022tf12 080tf12 081Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 082tf12 083tf12 084tf12 085Об этом: tf12 086ВСУ выпустили по Еленовке три снаряда калибра 152 ммtf12 087tf12 088tf12 089tf12 090tf12 091tf12 092tf12 09317:11 07.08.2022tf12 094tf12 095Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 096tf12 097tf12 098tf12 099Подробности в материале: tf12 100ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 ммtf12 101tf12 102tf12 103tf12 104tf12 105tf12 106tf12 10717:26 07.08.2022tf12 108tf12 109В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом 7 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf12 110tf12 111tf12 112tf12 113Подробности в материале: tf12 114При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительницаtf12 115tf12 116tf12 117tf12 118tf12 119tf12 120tf12 12117:36 07.08.2022tf12 122tf12 123Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 124tf12 125tf12 126tf12 127Читайте также: tf12 128ВСУ выпустили по Гольмовскому еще шесть мин калибра 120 ммtf12 129tf12 130tf12 131tf12 132tf12 133tf12 134tf12 13517:39 07.08.2022tf12 136tf12 137Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 138tf12 139tf12 140tf12 141Читайте также: tf12 142ВСУ обстреляли Горловку в ДНР из артиллерииtf12 143tf12 144tf12 145tf12 146tf12 147tf12 148tf12 14917:51 07.08.2022tf12 150tf12 151Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 152tf12 153tf12 154tf12 155Об этом: tf12 156ВСУ выпустили по Макеевке еще пять снарядов калибра 152 ммtf12 157tf12 158tf12 159tf12 160tf12 161tf12 162tf12 16318:25 07.08.2022tf12 164tf12 165В Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждено здание администрации поселка Гольмовский в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 166tf12 167tf12 168tf12 169Читайте также: tf12 170Здание администрации Гольмовского повреждено при обстреле со стороны ВСУtf12 171tf12 172tf12 173tf12 174tf12 175tf12 176tf12 17718:38 07.08.2022tf12 178tf12 179Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 180tf12 181tf12 182tf12 183Читайте подробнее: tf12 184ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядовtf12 185tf12 186tf12 187tf12 188tf12 189tf12 190tf12 19119:03 07.08.2022tf12 192tf12 193Населенные пункты Зайцево, Новоселовка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 194tf12 195tf12 196tf12 197Читайте также: tf12 198Украинские силовики обстреляли Зайцево, Новоселовку и Донецкtf12 199tf12 200tf12 201tf12 202tf12 203tf12 204tf12 20519:17 07.08.2022tf12 206tf12 207Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 208tf12 209tf12 210tf12 211Читайте также: tf12 212ВСУ выпустили по Макеевке еще пять снарядов калибра 152 ммtf12 213tf12 214tf12 215tf12 216tf12 217tf12 218tf12 21919:42 07.08.2022tf12 220tf12 221В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf12 222tf12 223tf12 224tf12 225Об этом: tf12 226Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУtf12 227tf12 228tf12 229tf12 230tf12 231tf12 232tf12 23319:52 07.08.2022tf12 234tf12 235Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 7 августа сообщает Народная милиция ДНР.tf12 236tf12 237tf12 238tf12 239Читайте также: tf12 240ВСУ выпустили более 250 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР за суткиtf12 241tf12 242tf12 243tf12 244tf12 245tf12 246tf12 24720:12 07.08.2022tf12 248tf12 249В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих. Об этом 7 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.tf12 250tf12 251tf12 252tf12 253Об этом: tf12 254tf12 255tf12 256В ДНР за сутки в ходе боев погибли двое военнослужащихtf12 257tf12 258tf12 259tf12 260tf12 26120:19 07.08.2022tf12 262tf12 263Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 264tf12 265tf12 266tf12 267Об этом: tf12 268ВСУ выпустили по Донецку еще 30 снарядов калибра 155 ммtf12 269tf12 270tf12 271tf12 272tf12 273tf12 274tf12 27520:54 07.08.2022tf12 276tf12 277Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 278tf12 279tf12 280tf12 281Читайте подробнее: tf12 282tf12 283tf12 284ВСУ вновь обстреляли Макеевку из артиллерииtf12 285tf12 286tf12 287tf12 288tf12 28921:38 07.08.2022tf12 290tf12 291При обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли три мирных жителя, еще 11 получили ранения. Об этом 7 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 292tf12 293tf12 294tf12 295Читайте также: tf12 296tf12 297tf12 298В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУtf12 299tf12 300tf12 301tf12 302tf12 30321:56 07.08.2022tf12 304tf12 305Генпрокуратура РФ собрала исчерпывающие доказательства совершения участниками украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преступлений экстремистской и террористической направленности.tf12 306tf12 307tf12 308tf12 309Читайте подробнее: Читайте также: tf12 310tf12 311tf12 312Генпрокурор России обвинил боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийствах детейtf12 313tf12 314tf12 315tf12 316tf12 31721:57 07.08.2022tf12 318tf12 319Военная помощь Украине со стороны США по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством. Об этом 7 августа заявила член Палаты представителей Конгресса США tf12 320Лорен Бойбертtf12 321 от республиканской партии.tf12 322tf12 323В своем аккаунте в социальных сетях американской политик прокомментировала сюжет, который вышел на телеканале CBS, где говорилось, что лишь 30% западной военной помощи доходит до украинской армии.tf12 324tf12 325tf12 326tf12 327Подробности в материале: tf12 328В США раскритиковали военную помощь Украинеtf12 329tf12 330tf12 331tf12 332tf12 333tf12 334tf12 33522:21 07.08.2022tf12 336tf12 337Населенные пункты Металлист, Зайцево и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 338tf12 339tf12 340tf12 341Читайте подробнее: tf12 342ВСУ обстреляли Металлист, Зайцево и Пантелеймоновку в ДНРtf12 343tf12 344tf12 345tf12 346tf12 347tf12 348tf12 34922:55 07.08.2022tf12 350tf12 351Заявление руководителя Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник tf12 352Михаила Мизинцеваtf12 353 о том, что сотрудники Организации Объединённых Наций (ООН) продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf12 354tf12 355tf12 356tf12 357Подробности в материале: tf12 358Сеть: «Потакает нацистам» — ООН «помогает» ВСУ обстреливать Запорожскую АЭСtf12 359tf12 360tf12 361tf12 362tf12 363tf12 364tf12 36523:56 07.08.2022tf12 366tf12 367Документальный фильм, показанный на американском телеканале CBS, в котором ветеран морской пехоты США tf12 368Энди Милбурнtf12 369 утверждает, что весомая часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать её использование, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf12 370tf12 371tf12 372tf12 373Подробности в материале: tf12 374Сеть: «Куда Зеленский её дел?» — СМИ США подозревают Киев в краже помощиtf12 375tf12 376tf12 377tf12 378tf12 379tf12 380tf12 38100:25 08.08.2022tf12 382tf12 383Пользователи Twitter согласились с мнением британского музыканта, одного из основателей Pink Floyd — tf12 384Роджера Уотерсаtf12 385 о том, что кризис на Украине спровоцировало расширение НАТО.tf12 386tf12 387tf12 388tf12 389Подробности в материале: tf12 390tf12 391tf12 392Американцы поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украинеtf12 393tf12 394tf12 395tf12 396tf12 39700:43 08.08.2022tf12 398tf12 399Президент США Джо Байден может остановить президента Украины Владимира Зеленского всего одним звонком. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.tf12 400tf12 401tf12 402tf12 403Читайте также: tf12 404Экс-разведчик США: Байден может остановить Зеленского одним звонкомtf12 405tf12 406tf12 407tf12 408tf12 409tf12 410tf12 41104:58 08.08.2022tf12 412tf12 413В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлили до 22 августа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.tf12 414tf12 415tf12 416tf12 417Читайте подробнее: tf12 418tf12 419tf12 420В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасностиtf12 421tf12 422tf12 423tf12 424tf12 42505:05 08.08.2022tf12 426tf12 427Четыре мирных жителя пострадали при обстреле окраин Энергодара вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает администрация города.tf12 428tf12 429tf12 430tf12 431Об этом: tf12 432При обстреле Энергодара украинскими силовиками пострадали мирные жителиtf12 433tf12 434tf12 435tf12 436tf12 437tf12 438tf12 43905:40 08.08.2022tf12 440tf12 441На помощь Украине Запад дал $11 млрд, что меньше выплат за поставки российских энергоресурсов. Об этом пишет журнал FP, ссылаясь на подсчёты Кильского института мировой экономики.tf12 442tf12 443tf12 444tf12 445Подробности в материале: tf12 446FP: Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газtf12 447tf12 448tf12 449tf12 450tf12 451tf12 452tf12 45305:43 08.08.2022tf12 454tf12 455Очень важно сейчас поддержать нашу страну и нашу армию, которая защищает мирных граждан. Такое мнение высказала заведующая библиотекой имени А. М. Береснева из Кузбасса tf12 456Наталья Свиридоваtf12 457.tf12 458tf12 459tf12 460«Как большинство россиян, я слежу за ходом спецоперации. Когда узнаешь, что там гибнут люди, особенно дети, конечно, становится очень их жаль»tf12 461, — отметила Свиридова.tf12 462tf12 463tf12 464tf12 465Читайте также: tf12 466В Кузбассе не хотят, чтобы донецкие и луганские дети прятались в подвалахtf12 467tf12 468tf12 469tf12 470tf12 471tf12 472tf12 47306:05 08.08.2022tf12 474tf12 475Новосибирский центр патриотического воспитания запустил акцию «Азбука» в поддержку первоклассников и учителей Беловодского района Луганской Народной Республики. В этом учебном году в районе будет сформировано десять первых классов.tf12 476tf12 477tf12 478tf12 479Подробности в материале: tf12 480Новосибирцы начали собирать книги и пособия для первоклассников ЛНРtf12 481tf12 482tf12 483tf12 484tf12 485tf12 486tf12 48706:12 08.08.2022tf12 488tf12 489Раз Родина послала, надо выполнять свою боевую задачу. Такое мнение высказал участник боевых действий в Афганистане из Кузбасса tf12 490Игорь Гордеевtf12 491, говоря о спецоперации на Украине.tf12 492tf12 493tf12 494tf12 495Подробности в материале: «tf12 496И раньше люди жертвовали собой ради других» — мнение из Кузбассаtf12 497tf12 498tf12 499tf12 500tf12 501tf12 502tf12 50306:52 08.08.2022tf12 504tf12 505В Донецке проблемы с водой. Об этом сообщил депутат горсовета Новосибирскаtf12 506 Ростислав Антонов tf12 507(независимый депутат). По его словам, после очередных обстрелов уже долгое время воды в значительной части города нет совсем.tf12 508tf12 509tf12 510tf12 511Читайте подробнее: tf12 512Новосибирский депутат собщил о проблемах с водой в Донецкеtf12 513tf12 514tf12 515tf12 516tf12 517tf12 518tf12 51907:05 08.08.2022tf12 520tf12 521В ходе расследования дела о биолабораториях США на Украине Минобороны России назвало ещё одну компанию — американскую Labyrinth Global Health и её подразделение «Лабиринт Украина». Учредителями украинской «дочки» называют бывших сотрудников компании «Метабиота», связанной с сыном президента США tf12 522Джо Байденаtf12 523 — tf12 524Хантером Байденомtf12 525. Выяснилось, что компании Labyrinth Global Health за три месяца до событий в Ухане Минобороны США оплатило некий контракт на «исследование Covid-19» на Украине. Подробности — в материале tf12 526ИА REGNUMtf12 527.tf12 528tf12 529tf12 530tf12 531Читайте также: tf12 532Биолаборатории США на Украине — новый фигурант с «рыльцем в пуху»?tf12 533tf12 534tf12 535tf12 536tf12 537tf12 538tf12 53907:08 08.08.2022tf12 540tf12 541Заявление одного из основателей группы Pink Floyd британского музыканта tf12 542Роджера Уотерса tf12 543о том, что президент США tf12 544Джозеф Байденtf12 545 совершает тяжкое преступление, продолжая подливать масло в огонь украинского конфликта, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf12 546tf12 547tf12 548tf12 549Читайте подробнее: tf12 550Сеть: «Люди начали понимать» — лидер Pink Floyd назвал Байдена преступникомtf12 551tf12 552tf12 553tf12 554tf12 555tf12 556tf12 55707:09 08.08.2022tf12 558tf12 559Генеральный секретарь ООН tf12 560Антониу Гутеррешtf12 561 опасается, что военная операция на Украине может стать затяжной. Об этом генсек всемирной организации заявил 8 августа на пресс-конференции в Токио.tf12 562tf12 563tf12 564tf12 56507:09 08.08.2022tf12 566tf12 567tf12 568tf12 569tf12 570Коронавирус. Иван Шилов @ ИА REGNUMtf12 571tf12 572tf12 573tf12 57407:12 08.08.2022tf12 575tf12 576ООН не сможет как-либо отреагировать на возможный мировой ядерный конфликт в случае его начала, потому что при подобном варианте развития событий ее «уже не будет», заявил Гутерреш.tf12 577tf12 578«Я думаю, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать», — отметил он.tf12 579tf12 580tf12 581tf12 58207:14 08.08.2022tf12 583tf12 584В социальных сетях обсудили документальный фильм Arming Ukraine («Вооружая Украину») американского телеканала CBS, в котором сообщается о том, что западная помощь пропадает на Украине, так и не попадая на фронт, а страны, которые ее оказывают, не в состоянии контролировать ее использование.tf12 585tf12 586tf12 587tf12 588Читайте также: «tf12 589Да ладно! Быть не может!» — большая часть помощи Запада не доходит до ВСУtf12 590tf12 591tf12 592tf12 593tf12 594tf12 595tf12 59607:26 08.08.2022tf12 597tf12 598В Белгородской области продлён повышенный уровень террористической опасности, сообщил 8 августа губернатор регионаtf12 599 Вячеслав Гладковtf12 600.tf12 601tf12 602tf12 603tf12 604Читайте подробнее: tf12 605tf12 606tf12 607Белгородские власти продлили жёлтый уровень террористической опасностиtf12 608tf12 609tf12 610tf12 611tf12 61207:29 08.08.2022tf12 613tf12 614Журнал Causeur, ссылаясь на французский военный источник, сообщил о том, что Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных помощников.tf12 615tf12 616tf12 617tf12 618Об этом: tf12 619Во Франции рассказали, что Пентагон прибегнул к новой тактике на Украинеtf12 620tf12 621tf12 622tf12 623tf12 624tf12 625tf12 62607:31 08.08.2022tf12 627tf12 628tf12 629tf12 630Линия фронта в Донбассе на 8 августа. Основные бои развертываются на территории ДНР. Наиболее активные боевые действия идут за города Соледар и Бахмут (Артемовск), а также за населенные пункты: Кодема, Марьинка, Авдеевка. Красногоровка, Пески. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. tf12 63108.08.2022tf12 632 © ИА REGNUMtf12 633tf12 634tf12 635tf12 636tf12 63707:40 08.08.2022tf12 638tf12 639В результате обстрела боевиками ВСУ микрорайона «Восточный» в Калининском районе Горловки в ДНР погибла мирная жительница, сообщил 8 августа глава города Иван Приходько.tf12 640tf12 641tf12 642tf12 643Читайте подробнее: tf12 644tf12 645tf12 646При обстреле боевиками ВСУ Горловки погибла женщинаtf12 647tf12 648tf12 649tf12 650tf12 65107:51 08.08.2022tf12 652tf12 653Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе выполнения боевых задач на Украине уничтожили 115 воздушных целей, сообщили в Минобороны России.tf12 654tf12 655tf12 656tf12 65707:59 08.08.2022tf12 658tf12 659Россия и Донецкая Народная Республика (ДНР) будут развивать сотрудничество в научной сфере. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании учёных степеней и учёных званий.tf12 660tf12 661Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства tf12 662Михаила Мишустинаtf12 663 Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России.tf12 664tf12 665Сейчас признание донецких учёных степеней и званий требует проведения экспертизы Минобрнауки. Подписание соглашения позволит признавать их автоматически, что повысит мобильность научных кадров между Россией и ДНР.tf12 666tf12 667Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой (ЛНР).tf12 668tf12 669Ранее правительство РФ одобрило проекты соглашений о взаимном признании образования и квалификаций с ДНР и ЛНР.tf12 670tf12 671tf12 672tf12 67308:00 08.08.2022tf12 674tf12 675Минобороны РФ tf12 676опубликовалоtf12 677 кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.tf12 678tf12 679Батарея РСЗО «Град» получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям ВСУ.tf12 680tf12 681После нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.tf12 682tf12 683tf12 684tf12 68508:01 08.08.2022tf12 686tf12 687Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.tf12 688tf12 689tf12 690tf12 69108:02 08.08.2022tf12 692tf12 693tf12 694tf12 695tf12 696Минобороны РФ.tf12 697tf12 698tf12 699tf12 70008:09 08.08.2022tf12 701tf12 702За последние сутки четыре жителя Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.tf12 703tf12 704tf12 705tf12 706Об этом: tf12 707Четыре жителя ДНР погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУtf12 708tf12 709tf12 710tf12 711tf12 712tf12 713tf12 71408:12 08.08.2022tf12 715tf12 716По словам Гутерриша, проблема возобновления переговоров о прекращении огня заключается «в простом факте» — позиции сторон сейчас «невозможно примирить», поэтому конфликт «может затянуться».tf12 717tf12 718tf12 719tf12 72008:18 08.08.2022tf12 721tf12 722Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 723tf12 724tf12 725tf12 726Об этом: tf12 727Киевские войска обстреляли Горловкуtf12 728tf12 729tf12 730tf12 731tf12 732tf12 733tf12 73408:21 08.08.2022tf12 735tf12 736Генпрокурор России tf12 737Игорь Красновtf12 738 в интервью «Ъ» рассказал, что за полгода прокурорами было выявлено 2,7 млн нарушений законодательства; раскрыт картельный сговор ряда поставщиков медпрепаратов; выявлены злоупотребления проверками бизнеса в Роспотребнадзоре, почему украинский «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан террористической организацией и как наказали сотрудников надзорного ведомства, надзирающих за соблюдением законности в уголовно-исправительной системе.tf12 739tf12 740tf12 741tf12 74208:25 08.08.2022tf12 743tf12 744Украинские боевики обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 745tf12 746tf12 747tf12 748Читайте подробнее: tf12 749Боевики ВСУ обстреляли Донецкtf12 750tf12 751tf12 752tf12 753tf12 754tf12 755tf12 75608:27 08.08.2022tf12 757tf12 758Генпрокурор России tf12 759Игорь Красновtf12 760 в интервью «Ъ»:"Мы собрали доказательства совершения членами объединения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Установлены факты применения членами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации.tf12 761tf12 762Преступления, совершенные боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны».tf12 763tf12 764tf12 765tf12 76608:31 08.08.2022tf12 767tf12 768Очередной удар киевских военных по Антоновскому мосту под Херсоном не может являться поводом для радости наших врагов, считает член Общественной палаты России журналист tf12 769Александр Малькевичtf12 770, который работает на освобожденных территориях Украины. В своем телеграм-канале 8 августа он пояснил:tf12 771tf12 772«tf12 773ВСУ ночью ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. По традиции укропитеки начали праздновать перемогу в своих соцсетях. Рановато. Официально! По результатам обстрела ВСУ зафиксировано одно попадание по дорожному полотну. Этим же попаданием уничтожен строительный вагончик, в котором хранила свои инструменты и другой инвентарь строительная бригада, занимавшаяся восстановлением моста. Опорам и перекрытиям моста ничего не угрожает».tf12 774tf12 775tf12 776tf12 777tf12 778Читайте также: tf12 779tf12 780tf12 781ВСУ ударили по Антоновскому мосту, опорам ничего не угрожает — Малькевичtf12 782tf12 783tf12 784tf12 785tf12 78608:31 08.08.2022tf12 787tf12 788tf12 789tf12 790Специальная военная операция России по защите Донбасса. tf12 79108.08.2022tf12 792 © ИА REGNUMtf12 793tf12 794tf12 795tf12 796tf12 79708:34 08.08.2022tf12 798tf12 799Киеву придётся свыкаться с потерей Запорожской области, заявил член главного совета администрации Запорожской области tf12 800Владимир Роговtf12 801.tf12 802tf12 803tf12 804tf12 805Об этом: tf12 806Запорожские власти заявили, что Киеву нужно свыкаться с потерей регионаtf12 807tf12 808tf12 809tf12 810tf12 811tf12 812tf12 81308:38 08.08.2022tf12 814tf12 815Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf12 816tf12 817tf12 818tf12 819Читайте подробнее: tf12 820Киевские войска обстреляли Донецк и Макеевкуtf12 821tf12 822tf12 823tf12 824tf12 825tf12 826tf12 82708:41 08.08.2022tf12 828tf12 829Расчеты ЗРК «Оса» в круглосуточном режиме осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ. Возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, а также осуществлять прикрытие огневых позиций артиллеристов, эффективно вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, сообщает Минобороны РФ.tf12 830tf12 831В ходе выполнения боевых задач зенитчиками уничтожено 115 воздушных целей. По найденным обломкам несколько из них идентифицированы как турецкие БПЛА «Байрактар-ТБ2». Сбивались также беспилотные летательные аппараты производства других иностранных государств.tf12 832tf12 833tf12 834tf12 83508:42 08.08.2022tf12 836tf12 837tf12 838Расчёты зенитно-ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операцииtf12 839. Видеоtf12 840tf12 841tf12 842tf12 84308:42 08.08.2022tf12 844tf12 845Украинские войска совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf12 846tf12 847tf12 848tf12 849Читайте также: tf12 850Артиллерия ВСУ обстреляла Макеевку в ДНРtf12 851tf12 852tf12 853tf12 854tf12 855tf12 856tf12 85708:45 08.08.2022tf12 858tf12 859Два сухогруза с сельскохозяйственной продукцией — судно Sacura с 11 тыс. тонн сои и судно Arizona с 48,5 тыс. тонн кукурузы — вышли из портов на Украине утром 8 августа, сообщает министерство национальной обороны Турции.tf12 860tf12 861tf12 862tf12 863Читайте подробнее: tf12 864Сухогрузы с кукурузой и соей покинули украинские портыtf12 865tf12 866tf12 867tf12 868tf12 869tf12 870tf12 87108:52 08.08.2022tf12 872tf12 873Украина получила от стран Запада финансовую помощь общим объёмом около 11 млрд долларов. Об этом пишет издание Foreign Policy.tf12 874tf12 875tf12 876tf12 877Читайте подробнее: tf12 878Foreign Policy: Киев получил от Запада 11 млрд долларов финансовой помощиtf12 879tf12 880tf12 881tf12 882tf12 883tf12 884tf12 88508:56 08.08.2022tf12 886tf12 887В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Донецк и Макеевка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf12 888tf12 889tf12 890tf12 891Читайте подробнее: tf12 892Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевкуtf12 893tf12 894tf12 895tf12 896tf12 897tf12 898tf12 89909:01 08.08.2022tf12 900tf12 901В Сети обсудили слова одного из основателей британского музыкального коллектива Pink Floyd о том, что президент США совершает тяжкое преступление, подливая масло в огонь украинского конфликта.tf12 902tf12 903tf12 904tf12 905Читайте также: tf12 906Сеть: «Люди начали понимать» — лидер Pink Floyd назвал Байдена преступникомtf12 907tf12 908tf12 909tf12 910tf12 911tf12 912tf12 91309:01 08.08.2022tf12 914tf12 915Очередной удар по Антоновскому мосту под Херсоном нанесли украинские войска, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области tf12 916Кирилл Стремоусовtf12 917 8 августа журналистам.tf12 918tf12 919tf12 920«Никто не пострадал, но на мосту есть дыры очередные. Надо латать, будем делать»tf12 921, — добавил Стремоусов.tf12 922tf12 923tf12 924tf12 925Подробности в материале: tf12 926ВСУ ударили по Антоновскому мосту под Херсономtf12 927tf12 928tf12 929tf12 930tf12 931tf12 932tf12 93309:25 08.08.2022tf12 934tf12 935Границу с Россией за последние сутки пересекли более 18,8 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 8 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.tf12 936tf12 937tf12 938tf12 939Подробности в материале: tf12 940Границу с Россией за сутки пересекли более 18,5 тыс. жителей Донбассаtf12 941tf12 942tf12 943tf12 944tf12 945tf12 946tf12 94709:36 08.08.2022tf12 948tf12 949В сентябре 2022 года в Запорожской области может пройти референдум по вхождению в состав России. Об этом сообщил член главного совета администрации регионаtf12 950 Владимир Роговtf12 951.tf12 952tf12 953tf12 954tf12 955Подробности в материале: tf12 956Референдум в Запорожской области планируют провести в сентябреtf12 957tf12 958tf12 959tf12 960tf12 961tf12 962tf12 96309:40 08.08.2022tf12 964tf12 965tf12 966tf12 967tf12 968Минобороны РФtf12 969tf12 970tf12 971tf12 97209:58 08.08.2022tf12 973tf12 974С позиций в населённом пункте Орловка по границе Киевского района Донецка с Червоногвардейским районом Макеевки выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.tf12 975tf12 976tf12 977tf12 978Читайте подробнее: tf12 979ВСУ обстреляли район между Донецком и Макеевкойtf12 980tf12 981tf12 982tf12 983tf12 984tf12 985tf12 98609:58 08.08.2022tf12 987tf12 988Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой к очередной годовщине августовских событий 2008 года на Южном Кавказе:tf12 989tf12 990«Сегодня, в четырнадцатую годовщину начала военной агрессии Грузии против народа Южной Осетии и российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-югоосетинского конфликта, мы вновь отдаем дань памяти жертвам этого вероломного нападения, а также мужеству тех, кто ценой своей жизни спас югоосетин от истребления.tf12 991tf12 992В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские вооруженные силы в нарушение всех международных договоренностей об урегулировании грузино-югоосетинского конфликта подвергли массированному артиллеристскому обстрелу спящий Цхинвал и ряд других населенных пунктов, после чего на территорию республики вторглись подразделения армии и спецназа МВД Грузии. Одновременно был предпринят штурм мест дислокации российских миротворцев. Факт ничем не спровоцированной агрессии со стороны Тбилиси нашел свое подтверждение, в частности, в докладе созданной под эгидой Евросоюза Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе во главе с Х. Тальявини.tf12 993tf12 994На преступную военную авантюру, предпринятую режимом М. Саакашвили, был дан адекватный ответ — в сложившихся экстремальных обстоятельствах Россия сначала успешно провела операцию по принуждению агрессора к миру, а затем признала Южную Осетию, а также Абхазию, которой была уготована та же участь, что и соседней республике, суверенными независимыми государствами, взяв их под свою защиту.tf12 995tf12 996Другим последствием отражения грузинской агрессии стал запуск в Швейцарии нового переговорного трека — Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, главной задачей которых является обеспечение прочной и надежной безопасности Абхазии и Южной Осетии через поддержание постоянного прямого диалога между обеими республиками и грузинской стороной. Во многом благодаря именно данному формату в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень стабильности и безопасности.tf12 997tf12 998Однако в последнее время на этой важной диалоговой площадке возобладал политически мотивированный подход со стороны отдельных «игроков», движимых своими эгоистичными интересами. В результате Женевский формат оказался фактически «замороженным». Вот уже восемь месяцев не удается провести очередной, 56-й по счету, раунд Женевских дискуссий, дважды откладывавшийся в текущем году. Причем, за прошедшее с предыдущего раунда (декабрь 2021 г.) время мы так и не получили внятных разъяснений причин простоя переговорного формата. Нынешняя активность сопредседателей больше напоминает имитацию усилий по разблокированию переговоров, чем искреннее стремление добиться реального прогресса в этом вопросе.tf12 999tf13 000Истинная подоплека «игр» вокруг Женевских дискуссий для нас очевидна: это «месть» Москве в рамках общей линии коллективного Запада на «изоляцию» России за проводимую ею специальную военную операцию на Украине. Тем самым Женевские дискуссии стали заложником геополитики. Надеемся, наши партнеры отдают себе отчет в том, что введенными против России нелегитимными санкциями и другими ограничительными мерами Евросоюз (в качестве одной из организаций-сопредседателей), США (государство-участник), а также Швейцария (принимающая страна) создают дополнительные серьезные трудности для и без того непростой работы в рамках Женевских дискуссий, чем дискредитируют сам формат и изначальный выбор места проведения встреч.tf13 001tf13 002Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют «правила игры» и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место.tf13 003tf13 004Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это — не наш выбор. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает».tf13 005tf13 006tf13 007tf13 00810:01 08.08.2022tf13 009tf13 010Украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 011tf13 012tf13 013tf13 014Подробности в материале: tf13 015Киевские войска обстреляли ряд населённых пунктов ДНРtf13 016tf13 017tf13 018tf13 019tf13 020tf13 021tf13 02210:05 08.08.2022tf13 023tf13 024В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 025tf13 026tf13 027tf13 028Читайте подробнее: tf13 029Украинские войска открыли огонь по Макеевке в ДНРtf13 030tf13 031tf13 032tf13 033tf13 034tf13 035tf13 03610:08 08.08.2022tf13 037tf13 038В Чувашии звание Героя России присвоено посмертно уроженцу Алатырского района tf13 039Александру Старчковуtf13 040, который погиб при проведении специальной военной операции на Украине. Ценой своей жизни он спас 12 человек. На Аллее славы в республике планируется открыть бронзовый бюст в память о герое, сообщили tf13 041ИА REGNUMtf13 042 в администрации главы Чувашии.tf13 043tf13 044tf13 045tf13 046Читайте также: tf13 047Жителю Чувашии посмертно присвоено звание Героя Россииtf13 048tf13 049tf13 050tf13 051tf13 052tf13 053tf13 05410:14 08.08.2022tf13 055tf13 056Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны формирований вооружённых сил Украины имеют преднамеренный характер и направлены на дискредитацию России. Об этом tf13 057заявили в посольствеtf13 058 России в США.tf13 059tf13 060tf13 061tf13 062Читайте подробнее: tf13 063Россия призвала США прекратить русофобские измышления об обстрелах ЗАЭСtf13 064tf13 065tf13 066tf13 067tf13 068tf13 069tf13 07010:20 08.08.2022tf13 071tf13 072Два района Донецка оказались под огнём украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 073tf13 074tf13 075tf13 076Подробности в материале: tf13 077tf13 078tf13 079Украинские войска обстреляли Донецкtf13 080tf13 081tf13 082tf13 083tf13 08410:28 08.08.2022tf13 085tf13 086США ведут на Украине политику, аналогичную её поведению в отношении Грузии. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ tf13 087Дмитрий Медведевtf13 088.tf13 089tf13 090tf13 091«Такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику США агрессивно ведут и на Украине. Правда, при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза. Как и в случае с Грузией, американцы сознательно укрепляли у Киева чувство безнаказанности, накачивали его оружием, поощряли убийства мирных жителей Донбасса. И сейчас продолжают упражняться с Украиной, на судьбу которой им абсолютно наплевать»tf13 092, — сказал Медведев.tf13 093tf13 094tf13 095tf13 096Об этом: tf13 097Медведев назвал истинную цель США на Украинеtf13 098tf13 099tf13 100tf13 101tf13 102tf13 103tf13 10410:32 08.08.2022tf13 105tf13 106Россия добивается мира на Украине на своих условиях, а не на условиях, которые ей пытаются навязать. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ tf13 107Дмитрий Медведевtf13 108.tf13 109tf13 110tf13 111«Наш ответ жёсткий, но тщательно продуманный. Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие «партнёры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России»tf13 112, — сказал Медведев.tf13 113tf13 114tf13 115tf13 116Подробности в материале: tf13 117Медведев объявил о необходимости мира на Украине на условиях Россииtf13 118tf13 119tf13 120tf13 121tf13 122tf13 123tf13 12410:35 08.08.2022tf13 125tf13 126Необходимо реагировать силовым путём, если урегулировать ситуацию за столом переговоров не удаётся, и именно этим объясняются действия России против Грузии и на Украине. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ tf13 127Дмитрий Медведевtf13 128.tf13 129tf13 130tf13 131«Если есть возможность разрешить проблему мирным путём, за столом переговоров, нужно это делать. Но когда выхода не остаётся, приходится реагировать силовым путём. К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство»tf13 132, — сказал Медведев.tf13 133tf13 134tf13 135tf13 136Читайте подробнее: tf13 137Медведев заявил о правильности операции против Грузии в 2008 годуtf13 138tf13 139tf13 140tf13 141tf13 142tf13 143tf13 14410:36 08.08.2022tf13 145tf13 146Украинские боевики обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в штабе территориальной обороны ДНР.tf13 147tf13 148tf13 149tf13 150Читайте также: tf13 151Украинские боевики обстреляли Светлодарск в ДНРtf13 152tf13 153tf13 154tf13 155tf13 156tf13 157tf13 15810:40 08.08.2022tf13 159tf13 160Лидерам, которые имеют поддержку Запада, необходимо помнить, что попытки стать опереточным диктатором за счёт крайних форм национализма заканчиваются плачевно. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ tf13 161Дмитрий Медведевtf13 162.tf13 163tf13 164tf13 165«Попытки стать опереточным диктатором за счёт крайнего национализма всегда заканчиваются именно так. Это стоит усвоить разнообразным зеленским, которых столь рьяно поддерживает западный мир в корыстных целях, весьма далёких от демократии и гуманизма»tf13 166, — сказал Медведев.tf13 167tf13 168tf13 169tf13 170Читайте подробнее: tf13 171Медведев назвал Украину Малороссиейtf13 172tf13 173tf13 174tf13 175tf13 176tf13 177tf13 17810:49 08.08.2022tf13 179tf13 180Петровский район Донецка продолжают обстреливать 8 августа украинские войска. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 181tf13 182Так, в 09:00 зафиксирован обстрел Петровского района с позиций в Красногоровке. По городу выпущено три снаряда калибра 122 мм. В 10:03 по Петровскому и Кировскому районам выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.tf13 183tf13 184tf13 185tf13 186Читайте также: tf13 187ВСУ продолжают обстреливать Петровский район Донецкаtf13 188tf13 189tf13 190tf13 191tf13 192tf13 193tf13 19410:56 08.08.2022tf13 195tf13 196Украинские войска совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 197tf13 198tf13 199tf13 200Подробности в материале: tf13 201ВСУ обстреляли Киевский район Донецкаtf13 202tf13 203tf13 204tf13 205tf13 206tf13 207tf13 20810:59 08.08.2022tf13 209tf13 210В Чечне сформирован очередной отряд добровольцев для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он отправился в Донбасс после завершения двухнедельных курсов ускоренной тактической и огневой подготовки, сообщил 8 августа глава Чечни tf13 211Рамзан Кадыров.tf13 212tf13 213tf13 214tf13 215tf13 216Об этом: tf13 217Из Чечни в Донбасс вылетел очередной борт с добровольцамиtf13 218tf13 219tf13 220tf13 221tf13 222tf13 223tf13 22411:01 08.08.2022tf13 225tf13 226Украинские формирования совершили обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 227tf13 228tf13 229tf13 230Читайте подробнее: tf13 231Киевские войска обстреляли границу Донецка и Макеевкиtf13 232tf13 233tf13 234tf13 235tf13 236tf13 237tf13 23811:05 08.08.2022tf13 239tf13 240В детских лагерях на территории Высокогорского и Зеленодольского района Татарии отдыхают 37 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик. В ближайшее время поправить здоровье приедут ещё несколько ребят.tf13 241tf13 242tf13 243tf13 244Подробности в материале: tf13 245В детских лагерях Татарии отдыхают дети из ЛНР и ДНРtf13 246tf13 247tf13 248tf13 249tf13 250tf13 251tf13 25211:06 08.08.2022tf13 253tf13 254Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.tf13 255tf13 256tf13 257tf13 258Об этом: tf13 259Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условияхtf13 260tf13 261tf13 262tf13 263tf13 264tf13 265tf13 26611:08 08.08.2022tf13 267tf13 268Украинские войска совершили обстрел ряда населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 269tf13 270tf13 271tf13 272Подробности в материале: tf13 273ВСУ обстреляли из артиллерии и миномётов населённые пункты ДНРtf13 274tf13 275tf13 276tf13 277tf13 278tf13 279tf13 28011:16 08.08.2022tf13 281tf13 282Вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 283tf13 284tf13 285tf13 286Читайте также: tf13 287Украинские артиллеристы открыли огонь по Петровскому району Донецкаtf13 288tf13 289tf13 290tf13 291tf13 292tf13 293tf13 29411:24 08.08.2022tf13 295tf13 296Четыре снаряда калибра 155 мм выпустила украинская артиллерия по Кировскому району Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 297tf13 298tf13 299tf13 300Читайте также: tf13 301Киевская артиллерия выпустила четыре снаряда по Донецкуtf13 302tf13 303tf13 304tf13 305tf13 306tf13 307tf13 30811:32 08.08.2022tf13 309tf13 310По Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне украинские войска нанесли очередной удар с применением РСЗО HIMARS, повредив строительную технику, которая использовалась для восстановления переправы. Об этом 8 августа сообщил замглавы администрации регионаtf13 311 Кирилл Стремоусовtf13 312.tf13 313tf13 314tf13 315tf13 316Об этом: tf13 317ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS новый удар по Антоновскому мосту в Херсонеtf13 318tf13 319tf13 320tf13 321tf13 322tf13 323tf13 32411:32 08.08.2022tf13 325tf13 326Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ, сообщили 8 августа в Народной милиции ЛНР.tf13 327tf13 328tf13 329tf13 330Об этом: tf13 331Силы ЛНР за сутки уничтожили более 50 украинских боевиковtf13 332tf13 333tf13 334tf13 335tf13 336tf13 337tf13 33811:43 08.08.2022tf13 339tf13 340tf13 341tf13 342tf13 343Донбасс. Иван Шилов @ ИА REGNUMtf13 344tf13 345tf13 346tf13 34711:46 08.08.2022tf13 348tf13 349Бойцы башкирского мотострелкового батальона имени Героя России генерал-майора tf13 350Минигали Шаймуратоваtf13 351 едут выполнять боевые задачи спецоперации подготовленными. Об этом 8 августа сообщил глава Башкирии tf13 352Радий Хабировtf13 353 на заседании правительства республики в центре управления регионом.tf13 354tf13 355Хабиров отметил, что на месте боевого слаживания добровольцы башкирского батальона с утра до вечера очень добросовестно работают.tf13 356tf13 357tf13 358tf13 359Об этом: tf13 360Глава Башкирии — добровольцам: «Мы желаем удачиtf13 361»tf13 362tf13 363tf13 364tf13 365tf13 366tf13 36711:55 08.08.2022tf13 368tf13 369Три человека получили ранения в результате обстрела киевскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в штабе территориальной обороны ДНР.tf13 370tf13 371tf13 372tf13 373Подробности в материале: tf13 374В Светлодарске при обстреле ВСУ три человека получили раненияtf13 375tf13 376tf13 377tf13 378tf13 379tf13 380tf13 38111:57 08.08.2022tf13 382tf13 383Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 384tf13 385tf13 386tf13 387Подробности в материале: tf13 388Артиллерия Киева открыла огонь по Донецкуtf13 389tf13 390tf13 391tf13 392tf13 393tf13 394tf13 39512:01 08.08.2022tf13 396tf13 397В Ростовской области с 1 сентября сядут за парты около 2,7 тыс. школьников, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает донское министерство общего и профессионального образования.tf13 398tf13 399tf13 400tf13 401Об этом: tf13 402tf13 403tf13 404Около 2,7 тыс. школьников из Донбасса сядут за парты в Ростовской областиtf13 405tf13 406tf13 407tf13 408tf13 40912:02 08.08.2022tf13 410tf13 411Украинская артиллерия атаковала Донецк. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 412tf13 413tf13 414tf13 415Об этом: tf13 416tf13 417tf13 418Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк с двух огневых точекtf13 419tf13 420tf13 421tf13 422tf13 42312:03 08.08.2022tf13 424tf13 425Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 426tf13 427tf13 428tf13 429Читайте подробнее: tf13 430tf13 431tf13 432Боевики ВСУ обстреляли Ленинский район Донецкаtf13 433tf13 434tf13 435tf13 436tf13 43712:05 08.08.2022tf13 438tf13 439Запорожская АЭС работает в штатном режиме, но не на полную мощность. Об этом глава администрации Запорожской областиtf13 440 Евгений Балицкийtf13 441 сообщил в эфире телеканала «Россия 24».tf13 442tf13 443tf13 444«Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность»tf13 445, — сказал Балицкий.tf13 446tf13 447tf13 448tf13 449Читайте подробнее: tf13 450Мощность работы Запорожской АЭС снижена после обстрелов ВСУtf13 451tf13 452tf13 453tf13 454tf13 455tf13 456tf13 45712:13 08.08.2022tf13 458tf13 459Средняя школа в посёлке Термальный в Камчатском крае получила имя Героя России, старшего лейтенанта tf13 460Александра Поповаtf13 461, погибшего во время спецоперации в защиту республик Донбасса.tf13 462tf13 463tf13 464tf13 465Подробности в материале: tf13 466Школа на Камчатке получила имя Героя России и участника спецоперацииtf13 467tf13 468tf13 469tf13 470tf13 471tf13 472tf13 47312:15 08.08.2022tf13 474tf13 475Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 476tf13 477tf13 478tf13 479Читайте также: tf13 480tf13 481tf13 482Киевские войска нанесли удар по Ленинскому району Донецкаtf13 483tf13 484tf13 485tf13 486tf13 48712:15 08.08.2022tf13 488tf13 489Из Пензенской области в город Токмак Пологовского района Запорожской области прибыл гуманитарный груз с детским питанием, предметами первой необходимости, оборудованием для восстановления жилищно-коммунального хозяйства.tf13 490tf13 491tf13 492tf13 493Читайте подробнее: tf13 494В Запорожскую область доставили гуманитарный груз из Пензенской областиtf13 495tf13 496tf13 497tf13 498tf13 499tf13 500tf13 50112:16 08.08.2022tf13 502tf13 503В первую очередь Польша собирается установить контроль над сельским хозяйством Украины, для чего ею организована скупка сельскохозяйственных товаров по бросовым ценам. Об этом 8 августа сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.tf13 504tf13 505tf13 506tf13 507Читайте подробнее: tf13 508СВР: Польша хочет контролировать сельское хозяйство Украиныtf13 509tf13 510tf13 511tf13 512tf13 513tf13 514tf13 51512:20 08.08.2022tf13 516tf13 517Украинские войска совершили обстрел из «Града» посёлка Гольмовский Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 518tf13 519tf13 520tf13 521Об этом: tf13 522tf13 523tf13 524ВСУ обстреляли из «Града» посёлок Гольмовский в ДНРtf13 525tf13 526tf13 527tf13 528tf13 52912:21 08.08.2022tf13 530tf13 531Киевский режим, по существу, уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше, сообщается 8 августа на сайте Службы внешней разведки России.tf13 532tf13 533tf13 534tf13 535Читайте также: tf13 536tf13 537tf13 538В СВР заявили, что Киев приступил к распродаже Украиныtf13 539tf13 540tf13 541tf13 542tf13 54312:24 08.08.2022tf13 544tf13 545Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 546tf13 547tf13 548tf13 549Читайте также: tf13 550tf13 551tf13 552Киевские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНРtf13 553tf13 554tf13 555tf13 556tf13 55712:34 08.08.2022tf13 558tf13 559Украинские власти передают Польше контроль над наиболее перспективными отраслями экономики. Об этом 8 августа сообщили в Службе внешней разведки России.tf13 560tf13 561tf13 562tf13 563Об этом: tf13 564СВР: Киев начал распродажу страны в пользу Польшиtf13 565tf13 566tf13 567tf13 568tf13 569tf13 570tf13 57112:38 08.08.2022tf13 572tf13 573Усилия по организации переговоров между Россией и Украиной оказались тщетными. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России tf13 574Дмитрий Песковtf13 575.tf13 576tf13 577tf13 578tf13 579Читайте подробнее: tf13 580Украинская делегация переговорщиков ушла с радаров — Песковtf13 581tf13 582tf13 583tf13 584tf13 585tf13 586tf13 58712:39 08.08.2022tf13 588tf13 589Президент Украины tf13 590Владимир Зеленскийtf13 591 больше не в почёте у США. Об этом говорит поток критики в адрес украинского лидера, пишет 8 августа обозреватель tf13 592Виктория Никифороваtf13 593.tf13 594tf13 595Вместо Зеленского на Западе теперь пишут про «легенду» «украинского сопротивления», «железного генерала» — главу украинского Генштаба tf13 596Валерия Залужногоtf13 597.tf13 598tf13 599tf13 600«Глобальный обком попросту начал подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется»tf13 601, — пояснила Никифорова.tf13 602tf13 603tf13 604tf13 605Читайте подробнее: tf13 606Власти США начали подыскивать замену Зеленскомуtf13 607tf13 608tf13 609tf13 610tf13 611tf13 612tf13 61312:40 08.08.2022tf13 614tf13 615Очередной обстрел Украиной Антоновского моста в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не привел к серьезным последствиям для объекта. Об этом 8 августа заявил заместитель главы администрации Херсонской области tf13 616Кирилл Стремоусовtf13 617 в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».tf13 618tf13 619По его словам, хваленое американское оружие смогло сделать только одно новое отверстие в дорожном полотне моста.tf13 620tf13 621tf13 622tf13 623Подробности в материале: tf13 624Стремоусов рассказал о последствиях обстрела Антоновского моста в Херсонеtf13 625tf13 626tf13 627tf13 628tf13 629tf13 630tf13 63112:42 08.08.2022tf13 632tf13 633Никаких оснований для организации встречи глав России и Украины в настоящий момент нет. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России tf13 634Дмитрий Песковtf13 635.tf13 636tf13 637tf13 638tf13 639Об этом: tf13 640Предпосылок для встречи Путина с Зеленским нет — Песковtf13 641tf13 642tf13 643tf13 644tf13 645tf13 646tf13 64712:43 08.08.2022tf13 648tf13 649Прямые переговоры между президентами России и Украины tf13 650Владимиром Путиным tf13 651иtf13 652 Владимиром Зеленскимtf13 653 возможны только после того, как предварительную работу проделают делегации переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России tf13 654Дмитрий Песковtf13 655.tf13 656tf13 657tf13 658tf13 659Об этом: tf13 660Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского в Турцииtf13 661tf13 662tf13 663tf13 664tf13 665tf13 666tf13 66712:48 08.08.2022tf13 668tf13 669tf13 670tf13 671tf13 672Дмитрий Песков. Дарья Антонова @ ИА REGNUMtf13 673tf13 674tf13 675tf13 67612:51 08.08.2022tf13 677tf13 67819 учителей из Донбасса трудоустроились в школы Ростовской области и с 1 сентября начнут работать с донскими учениками.tf13 679tf13 680tf13 681tf13 682Об этом: tf13 683В школах Ростовской области будут работать 19 учителей из Донбассаtf13 684tf13 685tf13 686tf13 687tf13 688tf13 689tf13 69012:54 08.08.2022tf13 691tf13 692На территории Украины начнут собирать турецкие беспилотники Bayraktar. Об этом сообщил украинский посол в Турции tf13 693Василий Боднарtf13 694.tf13 695tf13 696tf13 697tf13 698Подробности в материале: tf13 699Турецкая компания Baykar начнёт на Украине сборку БПЛА Bayraktartf13 700tf13 701tf13 702tf13 703tf13 704tf13 705tf13 70612:56 08.08.2022tf13 707tf13 708Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 709tf13 710tf13 711tf13 712Читайте также: tf13 713Киевские боевики обстреляли Донецк и Макеевкуtf13 714tf13 715tf13 716tf13 717tf13 718tf13 719tf13 72013:00 08.08.2022tf13 721tf13 722Обстрелы территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, и европейские политики должны повлиять на Украину в связи с этим. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России tf13 723Дмитрий Песковtf13 724.tf13 725tf13 726tf13 727tf13 728Об этом: tf13 729Обстрелы Запорожской АЭС создают угрозу в том числе для стран ЕС — Песковtf13 730tf13 731tf13 732tf13 733tf13 734tf13 735tf13 73613:01 08.08.2022tf13 737tf13 738Глава Чечни tf13 739Рамазан Кадыровtf13 740 в своем телеграм-канале 8 августа: «Завершились двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки для очередной группы добровольцев на территории Российского университета спецназа @ruspetsnaz в Гудермесе. Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины.tf13 741tf13 742Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции».tf13 743tf13 744tf13 745tf13 74613:01 08.08.2022tf13 747tf13 748Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 749tf13 750tf13 751tf13 752Читайте подробнее: tf13 753Украинские войска обстреляли Петровский район Донецкаtf13 754tf13 755tf13 756tf13 757tf13 758tf13 759tf13 76013:05 08.08.2022tf13 761tf13 762Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 763tf13 764tf13 765tf13 766Подробности в материале: tf13 767ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецкаtf13 768tf13 769tf13 770tf13 771tf13 772tf13 773tf13 77413:05 08.08.2022tf13 775tf13 776Соцсети о русофобских измышлениях по поводу обстрелов Запорожской АЭС.tf13 777tf13 778tf13 779tf13 780Читайте также: «tf13 781Геббельсовский ученик устраивает ядерный террор!» — сети об обстреле ЗАЭСtf13 782tf13 783tf13 784tf13 785tf13 786tf13 787tf13 78813:05 08.08.2022tf13 789tf13 790Тему возможных референдумов на освобождённых Россией территориях Украины президенту страны tf13 791Владимиру Зеленскомуtf13 792 следует обсуждать с украинскими гражданами. Об этом пресс-секретарь президента России tf13 793Дмитрий Песковtf13 794 заявил 8 августа журналистам.tf13 795tf13 796tf13 797«Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране», tf13 798— сказал Песков.tf13 799tf13 800tf13 801tf13 802Подробности в материале: tf13 803Песков ответил на угрозы Зеленского из-за возможных референдумовtf13 804tf13 805tf13 806tf13 807tf13 808tf13 809tf13 81013:10 08.08.2022tf13 811tf13 812Украинские войска совершили обстрел Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 813tf13 814tf13 815tf13 816Подробности в материале: tf13 817Киевские войска обстреляли Донецк ракетами с «Лепесткамиtf13 818»tf13 819tf13 820tf13 821tf13 822tf13 823tf13 82413:11 08.08.2022tf13 825tf13 826Заявление tf13 827Владимир Зеленскогоtf13 828 — это голос Запада. Об этом 8 августа заявил tf13 829ИА REGNUMtf13 830 публицист tf13 831Дмитрий Поповtf13 832.tf13 833tf13 834«tf13 835Чтобы понять, почему Зеленский выдвигает такие странные в его положении ультиматумы, нужно в первую очередь учитывать, что он не является субъектом международной политикиtf13 836», — заявил публицист.tf13 837tf13 838tf13 839tf13 840Подробности в материале: tf13 841Публицист: Зеленский обратился к российской «партии мираtf13 842»tf13 843tf13 844tf13 845tf13 846tf13 847tf13 84813:12 08.08.2022tf13 849tf13 850Власти Ленинградской области увеличили на сто тысяч рублей сумму единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракты для прохождения воинской службы в именных артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский» региона.tf13 851tf13 852tf13 853tf13 854Читайте подробнее: tf13 855Ленобласть увеличила сумму выплат для участников именных батальоновtf13 856tf13 857tf13 858tf13 859tf13 860tf13 861tf13 86213:13 08.08.2022tf13 863tf13 864Вооружённые украинские формирования ведут обстрелы территории Запорожской АЭС из находящихся под контролем киевского режима городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области. Об этом 8 августа рассказал глава администрации Запорожской области tf13 865Евгений Балицкийtf13 866 в эфире Первого канала.tf13 867tf13 868tf13 869tf13 870Читайте также: tf13 871Власти Запорожской области назвали места, из которых ВСУ обстреливают АЭСtf13 872tf13 873tf13 874tf13 875tf13 876tf13 877tf13 87813:15 08.08.2022tf13 879tf13 880Два района Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 881tf13 882tf13 883tf13 884Читайте подробнее: tf13 885Украинские войска совершили обстрел двух районов Донецкаtf13 886tf13 887tf13 888tf13 889tf13 890tf13 891tf13 89213:19 08.08.2022tf13 893tf13 894Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 895tf13 896tf13 897tf13 898Об этом: tf13 899Два района Донецка попали под огонь артиллерии ВСУtf13 900tf13 901tf13 902tf13 903tf13 904tf13 905tf13 90613:25 08.08.2022tf13 907tf13 908Ультиматумы tf13 909Владимира Зеленскогоtf13 910 воспринимаются российским обществом крайне негативно. Об этом 8 августа заявил tf13 911ИА REGNUMtf13 912 публицист tf13 913Дмитрий Поповtf13 914.tf13 915tf13 916tf13 917tf13 918Подробности в материале: tf13 919Российское общество не приемлет любых переговоров с Украиной — мнениеtf13 920tf13 921tf13 922tf13 923tf13 924tf13 925tf13 92613:27 08.08.2022tf13 927tf13 928Обстрел украинскими боевиками Запорожской АЭС является актом ядерного терроризма, заявил 8 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.tf13 929tf13 930tf13 931tf13 932Об этом: tf13 933Минобороны РФ назвало удар ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризмаtf13 934tf13 935tf13 936tf13 937tf13 938tf13 939tf13 94013:32 08.08.2022tf13 941tf13 942tf13 943tf13 944Потери ВСУ tf13 945на 08.08.2022tf13 946. © ИА REGNUMtf13 947tf13 948tf13 949tf13 950tf13 95113:36 08.08.2022tf13 952tf13 953Первая партия зенитно-ракетных войск Gepard передана Германией Украине. Об этом сообщили украинские СМИ.tf13 954tf13 955tf13 956tf13 957Читайте подробнее: tf13 958Берлин передал Киеву первую партию ЗРК Gepardtf13 959tf13 960tf13 961tf13 962tf13 963tf13 964tf13 96513:40 08.08.2022tf13 966tf13 967Переговоры президентов России и Турции tf13 968Владимира Путинаtf13 969 и tf13 970Реджепа Тайипа Эрдоганаtf13 971, которые ранее прошли в Сочи, вызвали заметный переполох в столицах стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 8 августа написал российский сенатор tf13 972Алексей Пушковtf13 973 в своём телеграм-канале.tf13 974tf13 975tf13 976tf13 977Читайте также: tf13 978Пушков: переговоры Путина с Эрдоганом вызвали беспокойство у НАТОtf13 979tf13 980tf13 981tf13 982tf13 983tf13 984tf13 98513:42 08.08.2022tf13 986tf13 987Украинский неонацистский батальон «Кракен» потерял боеспособность в результате ударов российских сил. Командиры пытаются набрать новых бойцов из жителей Харькова, сообщает 8 августа Минобороны России.tf13 988tf13 989tf13 990«Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова»,tf13 991 — говорится в сообщении.tf13 992tf13 993tf13 994tf13 995Подробности в материале: tf13 996ВКС России лишили боеспособности нацбатальон «Кракен»tf13 997tf13 998tf13 999tf14 000tf14 001tf14 002tf14 00313:42 08.08.2022tf14 004tf14 005Российская авиация уничтожила в Херсонской и Николаевской областях за сутки до 100 украинских боевиков, сообщили 8 августа в Министерстве обороны России.tf14 006tf14 007tf14 008tf14 009Подробности в материале: tf14 010Российская авиация уничтожила за сутки до 100 боевиков ВСУtf14 011tf14 012tf14 013tf14 014tf14 015tf14 016tf14 01713:44 08.08.2022tf14 018tf14 019Распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией подписал глава региона. Об этом сообщает 8 августа РИА Новости.tf14 020tf14 021tf14 022tf14 023Читайте также: tf14 024Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдумаtf14 025tf14 026tf14 027tf14 028tf14 029tf14 030tf14 03113:48 08.08.2022tf14 032tf14 033Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили за сутки в районе Харькове 150 боевиков ВСУ, сообщили 8 августа в Министерстве обороны России.tf14 034tf14 035tf14 036tf14 037Подробности в материале: tf14 038ВС России уничтожили под Харьковом до 150 украинских боевиковtf14 039tf14 040tf14 041tf14 042tf14 043tf14 044tf14 04513:53 08.08.2022tf14 046tf14 047На данный момент в населенном пункте Пески Донецкой Народной Республикой (ДНР) идет «дозачистка» от украинских оккупантов. Об этом 8 августа заявил глава ДНР tf14 048Денис Пушилинtf14 049 в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».tf14 050tf14 051При этом глава народной республики отметил, что Пески были оборудованы серьёзными фортификационными сооружениями, что осложняло процесс освобождения.tf14 052tf14 053tf14 054tf14 055Об этом: tf14 056Пушилин: «То, что осталось от Песок удручает»tf14 057tf14 058tf14 059tf14 060tf14 061tf14 062tf14 06313:54 08.08.2022tf14 064tf14 065tf14 066Заявление официального представителя Минобороны России. tf14 06708.08.2022tf14 068 (13:20)tf14 069tf14 070tf14 071tf14 072tf14 07313:54 08.08.2022tf14 074tf14 075В Совфеде настаивают на признании режима президента Украины tf14 076Владимира Зеленскогоtf14 077 террористической организацией в том числе в связи с обстрелом ВСУ Запорожской АЭС.tf14 078tf14 079tf14 080tf14 081Читайте подробнее: tf14 082Клишас настаивает на признании режима Киева террористической организациейtf14 083tf14 084tf14 085tf14 086tf14 087tf14 088tf14 08914:00 08.08.2022tf14 090tf14 091Девятнадцать снарядов американской системы залпового огня HIMARS и семь беспилотников сбиты российскими средствами ПВО в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки. Об этом сообщили 8 августа в Минобороны России.tf14 092tf14 093tf14 094tf14 095Подробности в материале: tf14 096Системы ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трёх областях Украиныtf14 097tf14 098tf14 099tf14 100tf14 101tf14 102tf14 10314:02 08.08.2022tf14 104tf14 105В Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжается подготовка к трибуналу над военными преступниками из числа украинских неонацистов и военнослужащих. Об этом 8 августа заявил глава ДНР tf14 106Денис Пушилинtf14 107 в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».tf14 108tf14 109По его словам, в народной республике надеются привлечь к этому процессу представителей как можно большего числа стран.tf14 110tf14 111tf14 112tf14 113Читайте также: tf14 114В ДНР заявили о подготовке трибунала над украинскими нацистамиtf14 115tf14 116tf14 117tf14 118tf14 119tf14 120tf14 12114:02 08.08.2022tf14 122tf14 123Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожила пять пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику в 117 районах спецоперации, сообщили в 8 августа в Министерстве обороны России.tf14 124tf14 125tf14 126tf14 127Об этом: tf14 128ВС России поразили за сутки пять пунктов управления ВСУtf14 129tf14 130tf14 131tf14 132tf14 133tf14 134tf14 13514:06 08.08.2022tf14 136tf14 137Документальный трёхсерийный проект «Раскол» о расколе Русской и Украинской Православных Церквей (РПЦ и УПЦ), который создан при участии Института развития интернета, стал доступен для бесплатного просмотра 8 августа в одном из российских онлайн-кинотеатров.tf14 138tf14 139tf14 140tf14 141Об этом: tf14 142В России вышел документальный фильм о расколе РПЦ и УПЦtf14 143tf14 144tf14 145tf14 146tf14 147tf14 148tf14 14914:08 08.08.2022tf14 150tf14 151Путин предложил обсудить с главой Белгородской области не только вопросы социально-экономического развития региона, но и вопросы безопасности.tf14 152tf14 153tf14 154tf14 15514:10 08.08.2022tf14 156tf14 157СБУ готова убивать всех, кого считает врагами, и остановить это может лишь продвижение российских Вооруженных сил. Об этом 8 августа заявил tf14 158ИА REGNUMtf14 159 кандидат исторических наук, tf14 160доцент факультетаtf14 161 международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ tf14 162Вадим Трухачёвtf14 163.tf14 164tf14 165tf14 166tf14 167Читайте подробнее: tf14 168tf14 169tf14 170Эксперт: остановить зверства СБУ может только продвижение войск РФtf14 171tf14 172tf14 173tf14 174tf14 17514:11 08.08.2022tf14 176tf14 177Украинская артиллерия открыла огонь по Ясиноватой. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 178tf14 179tf14 180tf14 181Об этом: tf14 182Артиллерия ВСУ обстреляла Ясиноватуюtf14 183tf14 184tf14 185tf14 186tf14 187tf14 188tf14 18914:12 08.08.2022tf14 190tf14 191К новой архитектуре европейской безопасности после завершения конфликта на Украине готовится Турция. Об этом 8 августа заявил турецкий министр иностранных дел tf14 192Мевлют Чавушоглуtf14 193, его слова приводит агентство Anadolu.tf14 194tf14 195tf14 196tf14 197Об этом: tf14 198Чавушоглу: Турция готовится к новой архитектуре безопасности в Европеtf14 199tf14 200tf14 201tf14 202tf14 203tf14 204tf14 20514:14 08.08.2022tf14 206tf14 207Число украинских боевых машин реактивной системы залпового огня, уничтоженных российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, приближается к 800. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, распространённой 8 августа.tf14 208tf14 209tf14 210«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено… 791 боевая машина реактивной системы залпового огня»tf14 211, — указано в сообщении.tf14 212tf14 213tf14 214tf14 215Читайте также: tf14 216Почти 800 украинских боевых машин РСЗО уничтожены в ходе спецоперацииtf14 217tf14 218tf14 219tf14 220tf14 221tf14 222tf14 22314:15 08.08.2022tf14 224tf14 225Артиллерия ВС России в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила в Донбассе три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Мста-Б» и два взвода орудий «Гиацинт-Б» ВСУ, сообщили 8 августа в Министерстве обороны РФ.tf14 226tf14 227tf14 228tf14 229Читайте подробнее: tf14 230Российская артиллерия уничтожила за сутки три взвода РСЗО «Град» ВСУtf14 231tf14 232tf14 233tf14 234tf14 235tf14 236tf14 23714:17 08.08.2022tf14 238tf14 239В России необходимо возродить такое подразделение спецслужб, как СМЕРШ. Об этом 8 августа заявил военный эксперт tf14 240Игорь Коротченкоtf14 241 в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».tf14 242tf14 243По его словам, подобная структура необходима для борьбы с диверсантами, которые служат киевскому режиму и совершают теракты на освобожденных Россией территориях.tf14 244tf14 245tf14 246tf14 247Читайте подробнее: tf14 248tf14 249tf14 250Коротченко предложил возродить СМЕРШ для борьбы с украинскими диверсантамиtf14 251tf14 252tf14 253tf14 254tf14 25514:18 08.08.2022tf14 256tf14 257tf14 258tf14 259tf14 260Боевая работа расчетов РЗСО «Ураган» по уничтожению позиций ВСУ. Минобороны РФtf14 261tf14 262tf14 263tf14 26414:20 08.08.2022tf14 265tf14 266Власти Молдавии всё также намерены отправить саперов на Украину. Об этом 8 августа заявил журналистам молдавский министр обороны tf14 267Анатолий Носатыйtf14 268.tf14 269tf14 270tf14 271tf14 272Подробности в материале: tf14 273В Молдавии сообщили о готовности сапёров отправиться на Украинуtf14 274tf14 275tf14 276tf14 277tf14 278tf14 279tf14 28014:21 08.08.2022tf14 281tf14 282В результате обстрела Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинских нацистов получили ранение три мирных жителя. Об этом 8 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.tf14 283tf14 284tf14 285tf14 286Читайте также: tf14 287При обстреле ВСУ Макеевки и Донецка ранены три мирных жителяtf14 288tf14 289tf14 290tf14 291tf14 292tf14 293tf14 29414:24 08.08.2022tf14 295tf14 2968 августа состоялась рабочая встреча tf14 297Владимира Путинаtf14 298 с губернатором Белгородской области tf14 299Вячеславом Гладковым. tf14 300Руководитель региона доложил президенту о результатах развития субъекта Федерации и подарил ему шоколад «Алёшка».tf14 301tf14 302tf14 303tf14 30414:26 08.08.2022tf14 305tf14 306Президент России tf14 307Владимир Путинtf14 308 предложил в ходе встречи с губернатором Белгородской области tf14 309Вячеславом Гладковымtf14 310 обсудить вопросы безопасности.tf14 311tf14 312tf14 313tf14 314Подробности в материале: tf14 315Путин предложил белгородскому губернатору обсудить вопросы безопасностиtf14 316tf14 317tf14 318tf14 319tf14 320tf14 321tf14 32214:26 08.08.2022tf14 323tf14 324Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту о результатах развития региона и подарил tf14 325Владимиру Путинуtf14 326 шоколад «Алёшка».tf14 327tf14 328tf14 329В. Путин:tf14 330 У вас практически по всем показателям устойчивый рост.tf14 331tf14 332Это, кстати, у Вас что за шоколадки?tf14 333tf14 334tf14 335В. Гладков:tf14 336 Это Вам подарок от Белгородской области.tf14 337tf14 338tf14 339В. Путин:tf14 340 Спасибо большое. Есть «Алёнка», а у вас — «Алёшка».tf14 341tf14 342tf14 343В. Гладков:tf14 344У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живёт в Весёлой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео], и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребёнка, а движение прокатилось по всей стране.tf14 345tf14 346Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда видел, когда колонны идут, и на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слёз… И мы не пиарим, нас там нет вообще. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот». А он первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители.tf14 347tf14 348Родители ругались [на журналистов]: не портите нам мальчишку, он делает это искренне! Журналистов прогоняли. Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры, — когда узнали [про эту историю], то сделали эти шоколадки.tf14 349tf14 350tf14 351В. Путин: tf14 352Хорошо.tf14 353tf14 354Спасибо большое за подарок.tf14 355tf14 356tf14 357kremlin.rutf14 358tf14 359tf14 360tf14 361tf14 36214:29 08.08.2022tf14 363tf14 364tf14 365tf14 366tf14 367Владимир Путин с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.tf14 368kremlin.rutf14 369tf14 370tf14 371tf14 372tf14 37314:30 08.08.2022tf14 374tf14 375Украинские войска совершили новые обстрелы Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 376tf14 377tf14 378tf14 379Об этом: tf14 380Артиллеристы ВСУ обстреляли три района Донецкаtf14 381tf14 382tf14 383tf14 384tf14 385tf14 386tf14 38714:33 08.08.2022tf14 388tf14 389Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток». Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 390tf14 391tf14 392tf14 393Читайте также: tf14 394Боевики ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Ураган»tf14 395tf14 396tf14 397tf14 398tf14 399tf14 400tf14 40114:33 08.08.2022tf14 402tf14 403Потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных главнокомандующим украинскими войсками tf14 404Валерием Залужнымtf14 405. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель начальника народной милиции Донецкой Народной Республики tf14 406Эдуард Басуринtf14 407.tf14 408tf14 409tf14 410tf14 411Подробности в материале: tf14 412В ДНР назвали потери украинской армии в Донбассеtf14 413tf14 414tf14 415tf14 416tf14 417tf14 418tf14 41914:34 08.08.2022tf14 420tf14 421Более пяти складов украинской армии с боеприпасами, а также склад с горючим уничтожены российскими войсками за минувшие сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации, распространённой 8 августа.tf14 422tf14 423tf14 424tf14 425Читайте также: tf14 426Войска России нанесли удары по складам ВСУ с боеприпасами и топливомtf14 427tf14 428tf14 429tf14 430tf14 431tf14 432tf14 43314:37 08.08.2022tf14 434tf14 435Украинские войска совершили обстрел Донецка ракетами, начинёнными минами «Лепесток». Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 436tf14 437tf14 438tf14 439Об этом: tf14 440Киевские силовики засыпали Донецк минами «Лепесток»tf14 441tf14 442tf14 443tf14 444tf14 445tf14 446tf14 44714:42 08.08.2022tf14 448tf14 449Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц готовится поддержать украинская Верховная рада. Об этом 8 августа написал депутат парламента этой страны tf14 450Ярослав Железнякtf14 451 в своём телеграм-канале.tf14 452tf14 453tf14 454tf14 455Читайте подробнее: tf14 456Верховная рада готовится поддержать решение СНБО по антироссийским санкциямtf14 457tf14 458tf14 459tf14 460tf14 461tf14 462tf14 46314:47 08.08.2022tf14 464tf14 465Министерство обороны Финляндии направит в Великобританию специалистов, они примут участие в подготовке военнослужащих с Украины. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба финского оборонного ведомства.tf14 466tf14 467tf14 468tf14 469Читайте также: tf14 470Финляндия примет участие в подготовке украинских военныхtf14 471tf14 472tf14 473tf14 474tf14 475tf14 476tf14 47714:48 08.08.2022tf14 478tf14 479В Дагестане состоялось вручение государственной награды дагестанскому военнослужащему tf14 480Ибрагимхалилу Гаджиевуtf14 481. За его подвиг в ходе спецоперации он награжден орденом Мужества. Награду герою вручил глава республики tf14 482Сергей Меликов.tf14 483tf14 484tf14 485Как стало известно, сержант Ибрагимхалил Гаджиев в марте 2022 года в бою прикрыл собой сослуживцев и получил тяжелое ранение лица. Его поставили на ноги врачи в госпитале Санкт-Петербурга.tf14 486tf14 487tf14 488tf14 489Читайте также: tf14 490В Дагестане вручен орден Мужества бойцу, спасшему сослуживцевtf14 491tf14 492tf14 493tf14 494tf14 495tf14 496tf14 49714:49 08.08.2022tf14 498tf14 499Глава военно-гражданской администрации Херсонской области tf14 500Владимир Сальдо tf14 501проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. Эту информацию 8 августа в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил его заместитель tf14 502Кирилл Стремоусовtf14 503.tf14 504tf14 505tf14 506tf14 507Подробности в материале: tf14 508Глава Херсонской области находится на лечении в НИИ Склифосовскогоtf14 509tf14 510tf14 511tf14 512tf14 513tf14 514tf14 51514:50 08.08.2022tf14 516tf14 517Украинские боевики обстреляли из американской РСЗО HIMARS населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает 8 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 518tf14 519tf14 520tf14 521Читайте также: tf14 522tf14 523tf14 524Боевики ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО HIMARStf14 525tf14 526tf14 527tf14 528tf14 52914:52 08.08.2022tf14 530tf14 531Подрядная организация Алтайского края приступила к выполнению ремонтно-восстановительных работ в освобожденном от украинских оккупантов селе Трехизбенка, tf14 532сообщаетtf14 533 8 августа телеграм-канал администрации Славяносербского района ЛНР.tf14 534tf14 535В первую очередь работы по восстановлению начаты в Трехизбенской средней школе. Работы включают в себя: демонтаж поврежденных окон, внутриотделочные работы и ремонт кровли.tf14 536tf14 537tf14 538tf14 539Читайте также: tf14 540Алтайский край помогает восстанавливать село Трехизбенка в ЛНРtf14 541tf14 542tf14 543tf14 544tf14 545tf14 546tf14 54714:53 08.08.2022tf14 548tf14 549Заместитель главного редактора tf14 550ИА REGNUMtf14 551 tf14 552Никита Третьяковtf14 553tf14 554tf14 555о метафоре СВО.tf14 556tf14 557tf14 558«tf14 559В разговоре с российским либералом вчера родилась такая метафора СВО: спецоперация России подобна хирургической операции, начатой с надеждой минимально инвазивно удалить злокачественную угрозу, которая вот-вот должна была перерасти в острую фазу. Вот только по ходу операции выяснилось, что поражение куда глубже и шире, чем казалось ранее. И вот хирург, не имея морального права прекратить процедуру, продолжает иссекать омертвевшие и заражённые ткани, вырезать гнойники и опухоли. Он делает свою тяжелую работу и надеется, что живой ткани останется достаточно, чтобы пациент выжил. Он знает, что если остановиться, отступиться, не доделать дело, понадеяться на авось, тогда болезнь гарантированно возьмёт верх.tf14 560tf14 561После 24 февраля мы увидели реальное лицо киевского режима. За прошедшие месяцы Киевом было совершено многократно больше преступлений против граждан Украины, чем за предыдущие 8 лет. Мы узнали о всепроникающем бытовом фашизме ВСУ, о реальном, прикладном, не идеологическом отношении к жителям востока Украины как к гражданам второго сорта. И увидев всё это, мы поняли, что останавливаться нельзя, нельзя оставить народ наедине с режимом-людоедом.tf14 562tf14 563Да, война — это разрушение и горе, она неизбежно разрушает социальную ткань. Именно поэтому так важно как можно быстрее восстановить жизнь на освобождённых территориях и не только восстановить — сделать лучше, чем она была. Да, на теле нашего народа рубцы этой войны будут ещё долго, но важны не они, важно, чтобы народ жил и чтобы под этими рубцами вновь бурлила молодая и живая жизнь!»tf14 564tf14 565tf14 566tf14 56714:54 08.08.2022tf14 568tf14 569Связисты Луганской Республики восстановили мобильную связь в Лисичанске и Рубежном, сообщил 8 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.tf14 570tf14 571В Рубежном установлены и запущены передатчики 3G, в Лисичанске — 2G и 4G.tf14 572tf14 573tf14 574tf14 575Подробности в материале: tf14 576tf14 577tf14 578В Лисичанске и Рубежном восстановили мобильную связьtf14 579tf14 580tf14 581tf14 582tf14 58314:57 08.08.2022tf14 584tf14 585tf14 586tf14 587tf14 588Гуманитарный проект «Буханка»: «tf14 589Буханка» совершила третью поездку в Новолуганское.tf14 590tf14 591tf14 592tf14 593tf14 59414:57 08.08.2022tf14 595tf14 596Распоряжение о проработке вопроса об организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией подписал глава региона tf14 597Евгений Балицкийtf14 598. Он написал об этом 8 августа в своём телеграм-канале.tf14 599tf14 600tf14 601tf14 602Об этом: tf14 603Глава Запорожской области поручил проработать организацию референдумаtf14 604tf14 605tf14 606tf14 607tf14 608tf14 609tf14 61014:58 08.08.2022tf14 611tf14 612В народных республиках Донбасса наблюдается острый дефицит оборудования и средств для разминирования. Об этом tf14 613ИА REGNUMtf14 614 8 августа заявила волонтёр из ДНР на условиях анонимности.tf14 615tf14 616tf14 617tf14 618Об этом: tf14 619Волонтёр: В республиках Донбасса не хватает даже сапёрных лопат и очковtf14 620tf14 621tf14 622tf14 623tf14 624tf14 625tf14 62615:02 08.08.2022tf14 627tf14 628tf14 629Ранее анонсированное Киевом «херсонское контрнаступление» и атака ВСУ на позиции ВС России в Харьковской области могут начаться одновременно, написал в своем телеграм-канале 8 августа военкор Евгений Поддубный.tf14 630tf14 631tf14 632tf14 633Генштаб ВСУ получил распоряжение усилить северный фланг средствами ПВО, речь идет в первую очередь о Харьковской области, отметил Поддубный.tf14 634tf14 635tf14 636tf14 637tf14 638Читайте подробнее: tf14 639Украина может одновременно атаковать под Харьковом и в Херсонеtf14 640tf14 641tf14 642tf14 643tf14 644tf14 645tf14 64615:16 08.08.2022tf14 647tf14 648Из Кемеровской области в Донбасс 8 августа отправились две 20-тонные фуры гуманитарной помощи. Часть груза направят в Горловку, другую — в пункты временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, которые работают в Ростовской области.tf14 649tf14 650tf14 651tf14 652Читайте подробнее: tf14 653Кузбасс направил в Донбасс ещё 40 тонн гуманитарной помощиtf14 654tf14 655tf14 656tf14 657tf14 658tf14 659tf14 66015:20 08.08.2022tf14 661tf14 662tf14 663Военные эксперты Донецкой республики провели проверки по фактам обстрелов жилых кварталов города, совершенных 6 августа, сообщили в Народной милиции ДНР 8 августа.tf14 664tf14 665tf14 666tf14 667Подтверждено, что обстрелы велись со стороны вооруженных формирований Украины. Для нанесения большего ущерба мирным гражданам киевская армия усилила боевую часть снарядов предварительно сформированными осколками.tf14 668tf14 669tf14 670tf14 671tf14 672Читайте подробнее: tf14 673Украина обстреляла жилые кварталы Донецка из чешского оружияtf14 674tf14 675tf14 676tf14 677tf14 678tf14 679tf14 68015:20 08.08.2022tf14 681tf14 682Подготовка к проведению международного трибунала в Мариуполе идёт по плану. Об этом 8 августа сообщил глава ДНР tf14 683Денис Пушилинtf14 684.tf14 685tf14 686tf14 687tf14 688Читайте подробнее: tf14 689Пушилин заявил о подготовке трибунала в Мариуполеtf14 690tf14 691tf14 692tf14 693tf14 694tf14 695tf14 69615:23 08.08.2022tf14 697tf14 698За час украинские военные совершили пять обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 699tf14 700tf14 701tf14 702Об этом: tf14 703ВСУ менее чем за полчаса дважды обстреляли два района Донецкаtf14 704tf14 705tf14 706tf14 707tf14 708tf14 709tf14 71015:29 08.08.2022tf14 711tf14 712Турция в ближайшее время очистит в Сирии последние районы, где находятся террористы. Об этом 8 августа заявил президент Турции tf14 713Реджеп Эрдоганtf14 714 на встрече с послами в Анкаре.tf14 715tf14 716tf14 717tf14 718Читайте также: tf14 719Эрдоган: Турция скоро очистит в Сирии последние районы с террористамиtf14 720tf14 721tf14 722tf14 723tf14 724tf14 725tf14 72615:31 08.08.2022tf14 727tf14 728Видеосюжет с жителями Украины, которые массово бегут на освобождённую от киевского режима территорию Запорожской области, показал 8 августа американский телеканал CNN.tf14 729tf14 730tf14 731tf14 732Читайте также: tf14 733CNN: жители Украины массово бегут на освобожденную Россией территориюtf14 734tf14 735tf14 736tf14 737tf14 738tf14 739tf14 74015:37 08.08.2022tf14 741tf14 742Украинские войска совершили обстрел Донецка и населённого пункта Трудовской. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.tf14 743tf14 744tf14 745tf14 746Читайте подробнее: tf14 747Киевские войска нанесли серию артиллерийских ударов по ДНРtf14 748tf14 749tf14 750tf14 751tf14 752tf14 753tf14 75415:40 08.08.2022tf14 755tf14 756Ряд оппозиционных партий Грузии попытались спровоцировать войну Россией, а когда этого не получилось, они пытаются снизить поток российских туристов. Об этом 8 августа заявил журналистам премьер-министр Грузии tf14 757Ираклий Гарибашвилиtf14 758.tf14 759tf14 760tf14 761tf14 762Об этом: tf14 763Гарибашвили: оппозиция Грузии не добилась войны с РФ и взялась за туристовtf14 764tf14 765tf14 766tf14 767tf14 768tf14 769tf14 77015:49 08.08.2022tf14 771tf14 772Военнослужащий из Омской области tf14 773Иван Шицtf14 774 совершил подвиг в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.tf14 775tf14 776tf14 777tf14 778Об этом: tf14 779«Героями становятся»: омский боец отличился в ходе спецоперации на Украинеtf14 780tf14 781tf14 782tf14 783tf14 784tf14 785tf14 78615:53 08.08.2022tf14 787tf14 788tf14 789Очередной обстрел Антоновского моста в Херсоне со стороны ВСУ вновь привел лишь к повреждениям дорожного полотна, написал в своем телеграм-канале 8 августа военный эксперт Борис Рожин.tf14 790tf14 791tf14 792tf14 793«tf14 794Опоры целые, пролеты целые. При таком формате процесс будет представлять из себя заделку дырок — новые обстрелы — новую заделку дырок и так далееtf14 795», — отметил эксперт.tf14 796tf14 797tf14 798tf14 799tf14 800Читайте подробнее: tf14 801Повредили только полотно — эксперт об обстреле Антоновского моста в Херсонеtf14 802tf14 803tf14 804tf14 805tf14 806tf14 807tf14 80815:56 08.08.2022tf14 809tf14 810Стамбульские договорённости по созданию зернового коридора и вывозу с Украины сельхозпродукции выполняются без серьёзных проблем. Об этом президент Турции tf14 811Реджеп Тайип Эрдоганtf14 812 заявил 8 августа на встрече с турецкими послами в зарубежных странах.tf14 813tf14 814tf14 815tf14 816Читайте также: tf14 817Эрдоган рассказал о выполнении соглашения по вывозу украинского зернаtf14 818tf14 819tf14 820tf14 821tf14 822tf14 823tf14 82416:25 08.08.2022tf14 825tf14 826У России нет другого выбора, кроме как выбить Украину из рук Запада в качестве его наиболее вредного антироссийского инструмента. Необходимо обеспечить полный военный разгром режима Зеленского и проведение трибунала над украинскими военными преступниками и их покровителями. Только так мы сможем укрепить наши позиции не только на европейском, но и на других фронтах третьей мировой.tf14 827tf14 828tf14 829tf14 830Читайте также: tf14 831Мировая война?tf14 832tf14 833tf14 834tf14 835tf14 836tf14 837tf14 83816:34 08.08.2022tf14 839tf14 840Мобильный пункт отбора на службу по контракту начал работать в Пензе. Контрактники пополнят роту по ремонту техники, связи, артиллерии, ряды медицинских работников и подразделение военного оркестра.tf14 841tf14 842tf14 843tf14 844Подробности в материале: tf14 845В Пензе заработал мобильный пункт отбора на службу по контрактуtf14 846tf14 847tf14 848tf14 849tf14 850tf14 851tf14 85216:43 08.08.2022tf14 853tf14 854Предприятия Украины, которые попадут под приватизацию с 1 сентября 2022 года, должны быть национализированы в процессе денацификации страны. Как передает корреспондент tf14 855ИА REGNUMtf14 856 8 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме tf14 857Сергей Мироновtf14 858.tf14 859tf14 860tf14 861tf14 862Читайте подробнее: tf14 863В ГД настаивают на национализации приватизированного бизнеса на Украинеtf14 864tf14 865tf14 866tf14 867tf14 868tf14 869tf14 87016:45 08.08.2022tf14 871tf14 872Власти России готовы помочь МАГАТЭ организовать посещение Запорожской атомной станции. Об этом сегодня, 8 августа, в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.tf14 873tf14 874tf14 875tf14 876Об этом: tf14 877Россия готова доставить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭСtf14 878tf14 879tf14 880tf14 881tf14 882tf14 883tf14 88416:51 08.08.2022tf14 885tf14 886США предоставят правительству Украины дополнительную помощь на сумму $4,5 млрд, в результате чего общая сумма спонсирования киевского режима Вашингтоном с февраля, не считая военных расходов, достигнет $8,5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).tf14 887tf14 888tf14 889tf14 890Об этом: tf14 891tf14 892tf14 893США выделяют Киеву еще $4,5 млрд и отдельно готовят новый пакет вооруженийtf14 894tf14 895tf14 896tf14 897tf14 89817:05 08.08.2022tf14 899tf14 900Существует большая вероятность, что Запорожская АЭС «полыхнёт», написал 8 августа в своем телеграм-канале («Старше Эдды») журналист Герман Куликовский.tf14 901tf14 902«tf14 903Сгорел сарай, гори и хата. Нечто подобное мы сможем увидеть и на Днепровском каскаде ГЭС. Освобожденная территория Украины не нужна никому, кроме России, и затопленное ядерное болото на ее месте в полной мере устраивает тех, кто сейчас «платит эту девушкуtf14 904», — отметил Куликовский.tf14 905tf14 906tf14 907tf14 908Читайте подробнее: tf14 909tf14 910tf14 911Сгорел сарай, гори и хата: эксперт о киевских обстрелах Запорожской АЭСtf14 912tf14 913tf14 914tf14 915tf14 91617:06 08.08.2022tf14 917tf14 918Сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что украинские власти продолжили «распродажу» страны (приоритет отдан соседям из Польши) активно обсуждают в интернете. Редакция tf14 919ИА REGNUMtf14 920 выбрала наиболее характерные комментарии в социальных сетях.tf14 921tf14 922«tf14 923Украину уже давно все по кусочкам разобрали. Чему тут удивляться.tf14 924.» — заметил Максим Петров.tf14 925tf14 926«tf14 927Напрасные старания. Пшеки скоро получат пинка и вылетят, дай Бог, только с территории Украинской области РФ, а то и из некоторых «подаренных» ей Сталиным территорий!tf14 928» — считает Игорь А.tf14 929tf14 930«tf14 931История повторяется. Поляки всегда смотрели и использовали Украину как аграрно сырьевой придаток»tf14 932, — замечает Татьяна Секрет.tf14 933tf14 934tf14 935tf14 936Об этом: tf14 937Польша продолжает «осваивать» Украину. Сеть: «Всё будет Россияtf14 938»tf14 939tf14 940tf14 941tf14 942tf14 943tf14 94417:09 08.08.2022tf14 945tf14 946tf14 947Киевская армия 8 августа вновь обстреливает Донецк, сообщил 8 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.tf14 948tf14 949tf14 950tf14 951«tf14 952Донецк в чёрном дыму. В Петровском районе фиксируются множественные разрушения жилых домовtf14 953», — отметил он. tf14 954tf14 955tf14 956tf14 957tf14 958Читайте также: tf14 959ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, есть пострадавшиеtf14 960tf14 961tf14 962tf14 963tf14 964tf14 965tf14 96617:19 08.08.2022tf14 967tf14 968Россия ни в коем случае не будет отталкивать жителей Запорожья, если они примут по итогам референдума решение войти в состав Российской Федерации. Об этом в интервью журналистам сегодня, 8 августа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.tf14 969tf14 970tf14 971tf14 972Подробности в материале: tf14 973Джабаров: РФ не оттолкнёт запорожцев в случае их решения о присоединенииtf14 974tf14 975tf14 976tf14 977tf14 978tf14 979tf14 98017:24 08.08.2022tf14 981tf14 982Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится всё более опасной с каждым днем из-за действий украинских вооруженных сил. Киев «фактически берет в заложники всю Европу», обстреливая АЭС, — комментарий представителя МИД РФ tf14 983Марии Захаровойtf14 984.tf14 985tf14 986tf14 987tf14 98817:26 08.08.2022tf14 989tf14 990Скандально известную бывшую сотрудницу Первого канала tf14 991Марину Овсянниковуtf14 992 признали виновной по статье о дискредитации армии и оштрафовали на 40 тысяч рублей.tf14 993tf14 994tf14 995tf14 99617:42 08.08.2022tf14 997tf14 998Нанося удары по Запорожской атомной станции, украинский режим фактически берет в заложники всю Европу. Такое заявление распространило сегодня, 8 августа, Министерство иностранных дел России в связи с ухудшающейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС.tf14 999tf15 000tf15 001tf15 002Читайте также: tf15 003МИД РФ: обстреливая Запорожскую АЭС, Киев берёт в заложники всю Европуtf15 004tf15 005tf15 006tf15 007tf15 008tf15 009tf15 01018:32 08.08.2022tf15 011tf15 012Информация, согласно которой Международная правозащитная организация Amnesty International не стала отказываться от выводов, сделанных в докладе о преступлениях украинской армии, но выразила сожаление по поводу «боли и гнева», возникших из-за этого на Украине, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 013tf15 014tf15 015tf15 016Читайте подробнее: tf15 017Сеть: «А Гитлеру?» — Amnesty International сочувствует киевскому режимуtf15 018tf15 019tf15 020tf15 021tf15 022tf15 023tf15 02418:38 08.08.2022tf15 025tf15 026Болгария объявила о намерении осуществить масштабную программу экспорта вооружения. Об этом 8 августа сообщает БНР.tf15 027tf15 028tf15 029tf15 030Читайте также: tf15 031Болгария объявила, что будет торговать летальным оружиемtf15 032tf15 033tf15 034tf15 035tf15 036tf15 037tf15 03818:43 08.08.2022tf15 039tf15 040Первый трибунал над взятыми в плен бойцами батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пройдёт в Мариуполе, — глава ДНР tf15 041Денис Пушилинtf15 042.tf15 043tf15 044tf15 045tf15 04618:48 08.08.2022tf15 047tf15 048Информация о том, что российские системы ПВО сумели сбить две ракеты, выпущенные Вооружёнными силами Украины по мирному населению Мелитополя, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 049tf15 050tf15 051tf15 052Об этом: tf15 053«Нацистов пора отбросить» — Сеть о ракетной атаке ВСУ на Мелитопольtf15 054tf15 055tf15 056tf15 057tf15 058tf15 059tf15 06018:52 08.08.2022tf15 061tf15 062На Украине предотвращено убийство местного министра обороны tf15 063Алексея Резниковаtf15 064, сообщает 8 августа телеграм-канал «Политика страны».tf15 065tf15 066tf15 067tf15 068Читайте подробнее: tf15 069СБУ объявила, что на Украине чуть не убили министра обороны Резниковаtf15 070tf15 071tf15 072tf15 073tf15 074tf15 075tf15 07619:20 08.08.2022tf15 077tf15 078Казаки из отряда «Терек» осваивают передовые приёмы ведения боевых действий. Добровольцы готовятся к отправке в Донбасс.tf15 079tf15 080tf15 081tf15 082Читайте подробнее: tf15 083Казачий отряд «Терек» осваивает новые тактические приёмыtf15 084tf15 085tf15 086tf15 087tf15 088tf15 089tf15 09019:20 08.08.2022tf15 091tf15 092На Украине мир наступит, если Киев перестанут снабжать оружием. Об этом 8 августа заявили читатели Daily Mail, опубликовавшей статью об обстреле ВСУ Запорожской АЭС.tf15 093tf15 094tf15 095tf15 096Подробности в материале: tf15 097В Британии предложили способ достичь мира на Украине — не вооружать Киевtf15 098tf15 099tf15 100tf15 101tf15 102tf15 103tf15 10419:29 08.08.2022tf15 105tf15 106Референдумы на освобождённых территориях должны быть репрезентативными, считает глава комитета Совфеда по госстроительству tf15 107Андрей Клишасtf15 108.tf15 109tf15 110tf15 111tf15 112Подробности в материале: tf15 113В Совфеде рассказали критерии референдумов на освобожденных территорияхtf15 114tf15 115tf15 116tf15 117tf15 118tf15 119tf15 12019:55 08.08.2022tf15 121tf15 122К высшей мере наказания просят судей приговорить членов неонацистской группы «Медведи SS», сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».tf15 123tf15 124tf15 125tf15 126Об этом: tf15 127В ДНР суд просят приговорить к смерти членов неонацистской группыtf15 128tf15 129tf15 130tf15 131tf15 132tf15 133tf15 13420:34 08.08.2022tf15 135tf15 136Региональные отделения Союза казачьей молодёжи России закрепят шефство за казачьими отрядами, выполняющими боевые задачи в Донбассе. Об этом tf15 137ИА REGNUMtf15 138 сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 8 августа.tf15 139tf15 140tf15 141tf15 142Читайте подробнее: tf15 143Союз казачьей молодежи РФ закрепит шефство за казачьими отрядами в Донбассеtf15 144tf15 145tf15 146tf15 147tf15 148tf15 149tf15 15020:37 08.08.2022tf15 151tf15 152Румыния не поставляла и не намеревается поставлять оружие украинской армии, и любая другая информация на эту тему должна проверяться румынскими спецслужбами. Об этом 8 августа со ссылкой на главу румынского министерства экономики tf15 153Флорина Спэтару tf15 154сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.tf15 155tf15 156tf15 157tf15 158Читайте подробнее: tf15 159Румыния отказалась признавать свое участие в поставках оружия на Украинуtf15 160tf15 161tf15 162tf15 163tf15 164tf15 165tf15 16620:38 08.08.2022tf15 167tf15 168Заявление президента США tf15 169Джозефа Байденаtf15 170, в котором он поприветствовал объявление о прекращении боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад», указав при этом о своей «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться таким образом, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 171tf15 172tf15 173tf15 174Об этом: tf15 175Сеть: «Вы не понимаете, это другое» — Байден поддержал спецоперацию Израиляtf15 176tf15 177tf15 178tf15 179tf15 180tf15 181tf15 18220:57 08.08.2022tf15 183tf15 184Министерство обороны США выделяет дополнительно $1 млрд на военную помощь Украине, сообщил пресс-секретарь Пентагона tf15 185Тодд Бреассилtf15 186.tf15 187tf15 188tf15 189tf15 190Подробности в материале: tf15 191США выделяют Украине дополнительно $1 млрд на военные нуждыtf15 192tf15 193tf15 194tf15 195tf15 196tf15 197tf15 19821:02 08.08.2022tf15 199tf15 200Интервью главы Генеральной прокуратуры Российской Федерации tf15 201Игоря Красноваtf15 202 газете «Коммерсантъ», в котором глава ведомства указал на то, что установлены факты причастности членов украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к использованию запрещённых средств и методов ведения войны, включая пытки мирных граждан и убийства детей, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 203tf15 204tf15 205tf15 206Читайте подробнее: tf15 207Сеть: «Нелюди» — Генпрокуратура РФ: украинские нацисты убивали детейtf15 208tf15 209tf15 210tf15 211tf15 212tf15 213tf15 21421:19 08.08.2022tf15 215tf15 216Два тайника с оружием, принадлежащим украинским диверсантам, обнаружены в Херсонской области спецназом Росгвардии, сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства.tf15 217tf15 218tf15 219tf15 220Подробности в материале: tf15 221В Херсонской области найдены тайники украинских диверсантов с оружиемtf15 222tf15 223tf15 224tf15 225tf15 226tf15 227tf15 22821:20 08.08.2022tf15 229tf15 230В министерстве обороны Северной Македонии отказались раскрывать информацию о переданной Украине технике.tf15 231tf15 232tf15 233tf15 234Читайте также: tf15 235В Македонии отказались рассекретить информацию о переданной Украине техникеtf15 236tf15 237tf15 238tf15 239tf15 240tf15 241tf15 24221:50 08.08.2022tf15 243tf15 244Заявление пресс-секретаря президента России tf15 245Дмитрия Песковаtf15 246 о том, что встреча российского лидера tf15 247Владимира Путинаtf15 248 с украинским президентом tf15 249Владимиром Зеленскимtf15 250 возможна только после выполнения переговорщиками tf15 251«домашней работы»tf15 252, но пока что предпосылок для этого нет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 253tf15 254tf15 255tf15 256Читайте подробнее: tf15 257«Поздно пить боржоми» — сети о перспективах встречи Путина с Зеленскимtf15 258tf15 259tf15 260tf15 261tf15 262tf15 263tf15 26421:56 08.08.2022tf15 265tf15 266«Боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — Минобороны России.tf15 267tf15 268tf15 269tf15 27022:17 08.08.2022tf15 271tf15 272Продолжаются обстрелы Киевского района Донецка. После попадания снаряда горит мебельная фабрика.tf15 273tf15 274tf15 275tf15 27622:21 08.08.2022tf15 277tf15 278В мае нынешнего года Болгария тайно отправила Украине крупную партию пришедших в негодность боеприпасов. Об этом 8 августа сообщает болгарский информационный портал «Бивол».tf15 279tf15 280tf15 281tf15 282Читайте также: tf15 283Болгария тайно поставила Украине ржавые боеприпасыtf15 284tf15 285tf15 286tf15 287tf15 288tf15 289tf15 29022:31 08.08.2022tf15 291tf15 292Власти США пока не планируют поставлять украинскому режиму истребители F-16 в ближайшей перспективе. Об этом сегодня, 8 августа, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.tf15 293tf15 294По словам Кола, теоретически поставки американских боевых летательных аппаратов на Украину возможны, однако на данном этапе США пока не собираются делать это.tf15 295tf15 296tf15 297tf15 298Читайте подробнее: tf15 299США пока не будут поставлять Украине истребители F-16 — Пентагонtf15 300tf15 301tf15 302tf15 303tf15 304tf15 305tf15 30622:36 08.08.2022tf15 307tf15 308У Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS. Приоритетная задача — обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов, — замглавы Пентагона tf15 309Колин Каль.tf15 310tf15 311tf15 312tf15 313tf15 31423:23 08.08.2022tf15 315tf15 316Решение главы Запорожской области tf15 317Евгения Балицкогоtf15 318 подписать документ о проведении референдума о воссоединении региона с Российской Федерацией вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане поделились своей радостью 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 319tf15 320tf15 321tf15 322Читайте подробнее: tf15 323«Творится история!» — сети о референдуме по вхождению Запорожья в состав РФtf15 324tf15 325tf15 326tf15 327tf15 328tf15 329tf15 33023:38 08.08.2022tf15 331tf15 332Власти США считают, что на Украину поставлено уже достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS и пока не планируют новых поставок этих комплексов. Об этом сегодня, 8 августа, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.tf15 333tf15 334По словам Каля, Украина к настоящему времени получила 16 РСЗО HIMARS от Соединенных Штатов, а также три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия.tf15 335tf15 336tf15 337tf15 338Об этом: tf15 339tf15 340tf15 341Пентагон считает, что Украине пока хватит установок РСЗО HIMARStf15 342tf15 343tf15 344tf15 345tf15 34601:53tf15 347tf15 348В Ишимском районе Тюменской области проводили в последний путь участников специальной военной операции в республиках Донбасса и на Украине — tf15 349Дениса Битковаtf15 350 и tf15 351Романа Шмаковаtf15 352. Церемония прощания с погибшими прошла со всеми воинскими почестями, сообщает администрация муниципального образования.tf15 353tf15 354Оба воина посмертно представлены к награждению орденом Мужества.tf15 355tf15 356tf15 357tf15 358Читайте также: tf15 359tf15 360tf15 361В Тюменской области простились с героически погибшими на Украине воинамиtf15 362tf15 363tf15 364tf15 365tf15 36602:51tf15 367tf15 368США передали киевскому режиму уже «множество сотен» ракет для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и наладили стабильные поставки этих боеприпасов. Об этом заместитель министра обороны США по политическим делам tf15 369Колин Колtf15 370 8 августа заявил на брифинге, посвящённом предоставлению Киеву нового пакета военной помощи.tf15 371tf15 372tf15 373tf15 374Читайте также: tf15 375Пентагон заявил о передаче Киеву «множества сотен» ракет для РСЗО HIMARStf15 376tf15 377tf15 378tf15 379tf15 380tf15 381tf15 38206:36tf15 383tf15 384Главные федеральные инспекторы Уральского ФО посетят действующие в их регионах пункты временного размещения жителей ДНР и ЛНР и оценят условия проживания граждан. Такое поручение на оперативном совещании дал им уральский полпредtf15 385 Владимир Якушевtf15 386.tf15 387tf15 388tf15 389tf15 390Об этом: tf15 391Уральский полпред поручил усилить работу по размещению жителей ДНР и ЛНРtf15 392tf15 393tf15 394tf15 395tf15 396tf15 397tf15 39807:35tf15 399tf15 400В Кемеровской области надеются, что западноевропейским странам и США хватит разума не снабжать Украину оружием, помочь в урегулировании конфликта и понять необходимость денацификации этого государства. Об этом сказал директор Новокузнецкого транспортно-технологического техникума tf15 401Егор Сазановичtf15 402.tf15 403tf15 404tf15 405tf15 406Читайте подробнее: tf15 407В Кузбассе надеются, что США хватит разума не снабжать Украину оружиемtf15 408tf15 409tf15 410tf15 411tf15 412tf15 413tf15 41408:00tf15 415tf15 416Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Гольмовский, Макеевка и Ясиноватая были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 9 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf15 417tf15 418tf15 419tf15 420Об этом: tf15 421ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский, Макеевку и Ясиноватуюtf15 422tf15 423tf15 424tf15 425tf15 426tf15 427tf15 42808:01tf15 429tf15 430Украинские войска открыли огонь по Ясиноватой. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf15 431tf15 432tf15 433tf15 434Об этом: tf15 435Артиллерия ВСУ обстреляла Ясиноватуюtf15 436tf15 437tf15 438tf15 439tf15 440tf15 441tf15 44208:07tf15 443tf15 444Украинские войска нанесли артиллерийский удар по посёлку Гольмовский. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf15 445tf15 446tf15 447tf15 448Читайте подробнее: tf15 449Киевские войска обстреляли Гольмовский в ДНРtf15 450tf15 451tf15 452tf15 453tf15 454tf15 455tf15 45608:16tf15 457tf15 458За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. Об этом 9 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.tf15 459tf15 460tf15 461tf15 462Подробности в материале: tf15 463Четыре жителя ДНР погибли за сутки при обстрелах со сторону ВСУtf15 464tf15 465tf15 466tf15 467tf15 468tf15 469tf15 470