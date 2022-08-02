Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается уже более пяти месяцев. Месяц назад было официально подтверждено полное освобождение территории ЛНР. Бои в ДНР не прекращаются, также активизирована операция на харьковском направлении. Пока Россия активно восстанавливает Донбасс, США поставляют всё новую военную технику на Украину. Им нужна война, потому что у Белого дома свои цели. А вот в странах ЕС, похоже, заканчиваются финансы на поддержку нацистов.

Нацисты по-прежнему прикрываются мирными жителями, не прекращают обстрелы территорий, которые они потеряли. При минировании гражданских объектов в Донбассе украинские военные используют запрещенные мины «Лепесток». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский направил письмо с соответствующей информацией генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню. Оно должно быть распространено в качестве официального документа Организации Объединенных Наций.

На территориях Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем военно-гражданской администрации РФ, идет постепенная подготовка голосования о вхождении в состав России.

Всё новые иностранные компании заявляют о своём уходе из РФ, а Россия тем временем расширяет свой список недружественных стран.

Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Официальное интернет-представительство президента России
Обращение Владимира Путина перед началом спецоперации на Украине
07:51 02.08.2022

Президент РФ Владимир Путин на вопрос о российско-украинских отношениях отвечал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Теперь Россия помогает своим братьям сбросить оковы нацизма.

07:52 02.08.2022

На выплату компенсаций участникам специальной операции в защиту Донбасса на Камчатке потратили уже более 100 млн рублей.

Об этом: На Камчатке участникам спецоперации выплатили более 100 млн рублей

07:55 02.08.2022

В Донецке очередные прилёты, сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин в своем ТГ-канале. Отмечается, что совершён обстрел Кировского района по ул. Терешковой, 43. В районе Ледового дворца «Лидер» обнаружены мины ПФМ-1 «Лепесток».

07:55 02.08.2022

Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка

08:01 02.08.2022

За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования два раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

Подробности в материале: Украинские боевики за сутки два раза обстреляли территорию ЛНР — СЦКК

08:19 02.08.2022

На территории Донецкой Народной Республики за последние сутки при обстрелах со стороны украинских войск погиб один мирный житель. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны.

Подробности в материале: В ДНР мирный житель подорвался на мине «Лепесток»

08:23 02.08.2022

Бои у Артемовска не утихают и ночью, пишет ТГ-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Союзные войска наступают на оккупированный ВСУ, артиллерия бьёт по окраинам, где окопались боевики ВСУ и нацбатов.

08:33 02.08.2022

Украинские войска совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Артиллерия ВСУ открыла огонь по Донецку

08:34 02.08.2022

Украинские нацисты снова произвели артиллерийский обстрел Кировского района Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка — СЦКК

08:39 02.08.2022

Три удара по Донецку нанесли украинские артиллеристы. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинская артиллерия нанесла три удара по Донецку

08:42 02.08.2022

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о дополнительных результатах утреннего обстрела микрорайона Текстильщик в Кировском районе:

— ул. Терешковой — между домами №31,33,35, 41, 43 на детской площадке разорвался снаряд;

— ул. Терешковой, 35 — повреждены пластиковое окно, остекление.

08:43 02.08.2022

Украинская артиллерия совершила обстрел двух районов Донецка и населённого пункта Молодёжное. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 мм

08:49 02.08.2022

Москва полностью отвергает обвинения в якобы использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на обзорной конференции ДНЯО.

Подробности в материале: Постпредство РФ отвергло обвинения США о военном использовании ЗАЭС

08:55 02.08.2022

К началу августа 2022 года все водохранилища Крыма накопили порядка 200 млн кубометров воды, что на 65 млн больше, чем в августе 2021 года и почти в три раза больше, чем в августе 2020 года. Об этом 2 августа сообщает крымский гидрометцентр.

Подробности в материале: В крымских водохранилищах накоплен рекордный запас воды

09:01 02.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Боевики ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS

09:13 02.08.2022

Украинские войска за последние сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 48 раз. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

09:15 02.08.2022

Минобороны РФ публикует информацию о ещё одном ГероеZ. Командир гаубичной артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР гвардии старший лейтенант Александр Прошин пополнил ряды защитников Донбасса в 2015 году. Такое решение военнослужащий принял после того, как его супруга в Донецке попала под обстрел украинского РСЗО «Град» и получила ранение. По словам Александра, специального обучения он не проходил, времени не было. Всему научился непосредственно в окопах. Артиллеристы Александра Прошина, проявляя мужество, ведут контрбатарейную борьбу с неприятелем, уничтожают укрепрайоны и боевую технику ВСУ. Самым памятным для офицера ЛНР стал бой в районе Углегорской ТЭС. Артиллеристы, поддерживая огнем пехоту, в этот день действовали на пределе человеческих возможностей. В результате боя было уничтожено четыре танка ВСУ.

09:20 02.08.2022

Начался обстрел Петровского района и пгт Александровка, написал в своём ТГ-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

09:21 02.08.2022

Вооружённые украинские формирования совершили обстрел нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую

09:25 02.08.2022

Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла Куйбышевский район Донецка

09:31 02.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Молодежное в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Боевики ВСУ обстреляли Молодежное в ДНР

09:33 02.08.2022

В 08:58 зафиксирован обстрел Донецка с позиций ВСУ в населённом пункте Первомайское. По Куйбышевскому району выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Это уже девятый обстрел Донецка, зафиксированный 2 августа после 06:00.

Подробности в материале: ВСУ выпустили по Донецку ещё три снаряда

09:35 02.08.2022

Оказывается, Дональд Трамп всегда знал, какие ошибки нельзя совершать Украине. ТГ-канал «ВестиFM+» публикует отрывок из интервью The Clay Travis & Buck Sexton Show, в котором Трамп напомнил, что все могло быть иначе: «Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО и сказать: «Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО», и у них была бы страна, потому что, я считаю, что Путин просто хотел договориться», — сказал Трамп. А еще Трамп убежден, что »теперь с Украиной покончено».

09:37 02.08.2022

Границу с Россией за сутки пересекли более 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 2 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Читайте подробнее: Более 19 тыс. жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию за сутки

09:38 02.08.2022

Союзные подразделения прорвали оборону украинских войск в направлении Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.

Читайте также: Пушилин сообщил о прорыве линии обороны ВСУ

09:41 02.08.2022

Украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 355 боеприпасов, сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские боевики за сутки почти 50 раз обстреляли территорию ДНР

09:43 02.08.2022

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT сообщил о прорыве линии обороны ВСУ союзными подразделениями через трассу в направлении Константиновки.

Глава ДНР подчеркнул, что это позволяет войскам занимать определённые высоты одну за одной и двигаться дальше.

09:49 02.08.2022

Вооружённые украинские формирования снова обстреляли ракетами Кировский район Донецка, рассыпав по нему запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом 2 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Подробности в материале: ВСУ вновь обстреляли Донецк, рассыпав по городу запрещённые мины «Лепесток»

09:51 02.08.2022

Боевики ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Донецкой Народной Республики, для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески. Об этом 2 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте подробнее: Пушилин рассказал о ходе операции по освобождению Авдеевки

09:58 02.08.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

09:58 02.08.2022

Министерство финансов РФ не поддержало предложение о снижении налоговой нагрузки на гостиничный бизнес. Об этом 2 августа сообщает «Коммерсантъ».

Читайте также: Минфин РФ отказался давать льготы гостиничному бизнесу

10:05 02.08.2022

В Донецке при обстреле города со стороны украинских войск ранен мирный житель. Об этом 2 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Об этом: Житель Донецка получили множественные ранения при обстреле

10:06 02.08.2022

Украинские силовики обстреляли из артиллерии Макеевку, Донецк, Ясиноватую и Минеральное. Об этом сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Все обстрелы произведены с позиций в Авдеевке.

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли из Авдеевки Макеевку, Ясиноватую и Донецк

10:11 02.08.2022

Украинская артиллерия совершила обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк и Макеевку

10:12 02.08.2022

Перед нанесением ударов из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS киевские боевики проведят консультации с США. Об этом 2 августа рассказал представитель Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью с британским изданием Telegraph.

Читайте подробнее: ВСУ консультируются с США перед ударами из американских РСЗО HIMARS

10:12 02.08.2022

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике в плену находятся более 3,5 тысячи украинских военных. Об этом 2 августа заявил глава республики Денис Пушилин.

Читайте подробнее: Пушилин назвал число находящихся в ДНР пленных солдат ВСУ

10:16 02.08.2022

В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии. Об этом 2 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР росгвардейцы изъяли 14 гранатометов иностранного производства, в том числе гранатомет PG-7GM производства Польши, 84-мм ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, огнемёт производства США — M136A1, семь ПТУР «ФАГОТ» и «КОРНЕТ», автомат Калашникова, семьдесят 122-мм снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, 4 кг взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра.

Росгвардейцы на задании. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии.

10:16 02.08.2022

Вооружённые украинские формирования открыли огонь по четырём населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли четыре населённых пункта ДНР

10:24 02.08.2022

Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка

10:33 02.08.2022

О ближайшем будущем Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал 2 августа глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.

Читайте также: Пушилин о ситуации в Донбассе: все русские города будут освобождены

10:35 02.08.2022

Распространяемые в Грузии заявления, будто Вашингтон пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, являются «дезинформацией». Об этом 1 августа заявил в соцсети Twitter член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

Подробности в материале: Конгрессмен США отреагировал на заявления о попытках втянуть Грузию в войну

10:36 02.08.2022

На территории ДНР содержатся более 3,5 тыс. пленных, заявил в интервью RT глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что это те люди, которые совершали преступления в отношении жителей Донбасса.

10:37 02.08.2022

На побережье провинции Фуцзянь стягиваются силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Подробности в материале: На пляжи Фуцзяня стягиваются силы НОАК

10:40 02.08.2022

Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки ликвидировали до 60 боевиков ВСУ, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки противника. Об этом 2 августа сообщили в Народной милиции ЛНР.

Подробности в материале: Силы ЛНР за сутки уничтожили до 60 украинских боевиков

10:41 02.08.2022

Российский Минюст подготовил для следователей и судей методические пособия с разъяснениями о том, что именно считать фейками и дискредитацией в отношении Вооружённых сил. Об этом сообщает 2 августа издание «Коммерсантъ».

Так, «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а негативное «мнение» о действиях армии — к «дискредитации», говорится в пособиях ведомства.

Подробности в материале: Минюст разъяснил судьям отличие статей о фейках и дискредитации ВС РФ

10:42 02.08.2022

В Уссурийске открыли 2 августа патриотическое граффити — арт-объект расположен на торце одного из домов переулка Тихий.

Об этом: В Уссурийске в Приморье родные бойцов СВО открыли патриотическое граффити

10:44 02.08.2022

На территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии выявили и уничтожили 13 украинских операторов беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности в материале: Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 украинских операторов БПЛА

10:52 02.08.2022

В Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка ранен мирный житель. Об этом 2 августа сообщили в штабе обороны ДНР.

Подробности в материале: В Донецке при обстреле со стороны боевиков ВСУ ранен мирный житель

11:01 02.08.2022

Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ и по одной установке РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град» противника. Об этом 2 августа сообщили в Народной милиции ДНР.

Читайте также: Силы ДНР за сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ

11:12 02.08.2022

Более трети жителей России считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Об этом: ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли

11:12 02.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Боевики ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

11:14 02.08.2022

Удар киевской ракеты РСЗО «Ураган» с «минами-лепестками» пришелся на детскую площадку в Кировском районе Донецка, сообщил в своем телеграм-канале 1 августа военкор Евгений Поддубный.

Иначе как террором квалифицировать подобные действия нельзя, убежден военкор.

Об этом: ВСУ обстреляли детскую площадку в Донецке «минами-лепестками»

11:19 02.08.2022

Народная милиция Донецкой Народной Республики 2 августа проинформировала о потерях в составе противника за последние сутки.

Подробности в материале: НМ ДНР сообщила об уничтожении 50 украинских националистов

11:22 02.08.2022

В Донецкой Народной Республике с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 280 мирных граждан, пострадали 2825, в том числе 185 детей. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: В ДНР с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 280 мирных жителей

11:23 02.08.2022

Генерал ВСУ Вадим Скибицкий в своем интервью Telegraph фактически признал, что удар по тюрьме в Еленовке был нанесен с украинской стороны при содействии «западных партнеров», написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.

«Всех сдал», — констатировал военкор.

Об этом: Военкор: генерал ВСУ «сдал» тех, кто нанес удар по тюрьме с «Азовом»*

11:23 02.08.2022

Петровский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла Петровский район Донецка

11:27 02.08.2022

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 августа посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Спикер Госдумы и временно исполняющий обязанности губернатор региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими — участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации.

Об этом: Володин посетил военный госпиталь в Саратовской области

11:28 02.08.2022

Судя по перекрытым кварталам в центре Донецка, сапёры «физически не успевают» осмотреть все площади и убрать «мины-лепестки», их слишком много, написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.

«У мразей (ВСУ — прим. ИА REGNUM) их несколько миллионов штук», — отметил военкор.

Об этом: Сапёры не успевают зачищать Донецк от «мин-лепестков» — военкор

11:28 02.08.2022

Школа №42 в городе Горловка Донецкой Народной Республики оказалась под огнём украинской артиллерии. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Об этом: Артиллерийский удар ВСУ повредил в Горловке школу №42

11:33 02.08.2022

В Донецкой Народной Республике под огнём артиллерии оказался посёлок Гольмовский. Об этом 2 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ выпустила пять снарядов по посёлку Гольмовский

11:35 02.08.2022

Власти Украины приняли решение об «обязательной» эвакуации граждан из Донбасса для того, чтобы снизить уровень легитимности предстоящего референдума о возвращении в состав России, заявил 2 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Территории будут освобождены, жители останутся или вернутся и примут участие в голосовании на референдуме. Марионеточный киевский режим помешать этому не в силах», — уверен Мирошник.

Читайте подробнее: Власти ЛНР: Киев вывозит людей из Донбасса, чтобы помешать референдуму

11:40 02.08.2022

В небе вокруг острова Тайвань работают самолёты США, сообщает 2 августа китайское издание Global Times.

Читайте также: Global Times: военные самолёты США работают в небе вокруг Тайваня

11:45 02.08.2022

Специалисты Донецкой Республики организовали обращенное к украинским военным радиовещание на FM-частотах в районе Авдеевки, сообщил в своем телеграм-канале 2 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

В эфире транслируются призывы прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить жизнь, сложив оружие.

«Думаю, это последний шанс для украинских вояк. Скоро к ним прилетят ракеты», — добавил Безсонов.

Подробности в материале: Союзные силы в FM-диапазоне призывают ВСУ прекратить сопротивление

11:45 02.08.2022

Жители Петровского района Донецка и населённого пункта Александровка в ДНР остались без электроснабжения. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Подробности в материале: В штабе ДНР сообщили об оставшихся без света жителях Донецка

11:50 02.08.2022

Жители Донецка помогают сапёрам зачищать улицы города от «мин-лепестков», написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Андрей Руденко.

В ход идут простые, но эффективные «подручные средства» вроде шин и веревок, отметил военкор.

«Этот народ не победить!» — добавил Руденко.

Читайте также: Жители Донецка помогают сапёрам зачищать город от «лепестков»

11:53 02.08.2022

Запрещённые противопехотные мины «Лепесток», которые ранее были рассыпаны по Донецку в результате ракетных ударов украинских нацистов по Куйбышевскому району города, также обнаружены на улице Славина. Об этом 2 августа сообщает телеграм-канал «ЧП Донецк Z».

Подробности в материале: Запрещённые мины «Лепесток» ВСУ обнаружены на улице Славина в Донецке

11:54 02.08.2022

Украинская артиллерия обстреляла Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом 2 августа в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ выпустила 12 снарядов по Донецку

11:56 02.08.2022

По информации МВД ЛНР, Украина вывозит документы из госорганов Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города.

11:56 02.08.2022

Союзные силы прорвали оборону населенного пункта Пески (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале 2 августа военкор Андрей Руденко со ссылкой на бойцов одного из полков.

«Освобождение этого населенного пункта поможет взять в кольцо Авдеевку, и тогда тысячи нацистов будут вариться в котле», — отметил Руденко.

Подробности в материале: Окружение Авдеевки и создание «котла» для ВСУ стали еще на шаг ближе

12:01 02.08.2022

Вооружённые украинские формирования обстреляли Ленинский район Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинская артиллерия обстреляла Ленинский район Донецка

12:02 02.08.2022

Подразделения Народной милиции ДНР получили большой гуманитарный груз военного назначения от жителей России. «Народный фронт» и координаторы груза сестры Катя и Валя Корниенко доставили для подразделений — трех ОМСБр, девяти ОШПМП, ОШБ «Сомали» и шести ОБТрО — гуманитарный груз военного назначения — шины и беспилотные летательные аппараты.

12:06 02.08.2022

За последнее время на территории Донецкой Народной Республики освобождены шесть населённых пунктов. Об этом 2 августа сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Читайте подробнее: Шойгу заявил об освобождении шести населённых пунктов ДНР

12:11 02.08.2022

Власти Украины могут начать принудительное переселение жителей Донбасса, в том числе с территорий, освобождаемых в ходе российской спецоперации. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил 2 августа в своём телеграм-канале.

«Не исключается, что переселение будет производиться насильно», — написал Мирошник.

Читайте также: Посол ЛНР: жителей Донбасса могут силой вывозить на Украину

12:15 02.08.2022

На сегодняшний день Вооружённые силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 33 гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon киевских боевиков. Об этом 2 августа рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Подробности в материале: Шойгу сообщил, что ВС России уничтожили шесть РСЗО HIMARS ВСУ

12:17 02.08.2022

Из заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу в ходе селекторного совещания:

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12:21 02.08.2022

Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине более 30 американских гаубиц М777, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Об этом: Шойгу заявил об уничтожении на Украине более 30 американских гаубиц М777

12:21 02.08.2022

Министерство обороны России проведёт Международный антифашистский конгресс в рамках форума «Армия», намеченного на середину августа. Об этом глава ведомства Сергей Шойгу сообщил 2 августа на селекторном совещании.

«К участию в нём приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран»,— сказал Шойгу.

Читайте подробнее: Шойгу: международный антифашистский конгресс пройдёт на форуме «Армия»

12:24 02.08.2022

Взятие под контроль территорий Донецкой Народной Республики идёт по плану. Об этом 2 августа на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом: Освобождение территории ДНР идёт по плану — Шойгу

12:24 02.08.2022

Ленобласть поможет подшефному городу Енакиево.

Читайте также: Ленобласть направит на помощь подшефному Енакиево 1,2 млрд рублей

12:27 02.08.2022

«Мы спалили все укрепрайоны и около 10 единиц тяжелой техники. Только по официальным данным было уничтожено 120 боевиков ВСУ», — заявил ТК» Звезда» командир взвода НМ ДНР о боях и штурме Углегорской ТЭС.

12:27 02.08.2022

Береговая охрана Китая увеличила число кораблей возле города Сямэнь. Об этом 2 августа сообщает «Чжунши синьвэньван».

Читайте также: Китай увеличил число кораблей у города Сямэнь

12:32 02.08.2022

Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

12:38 02.08.2022

Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине 396 американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Об этом 2 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте также: Шойгу заявил об уничтожении на Украине 396 комплексов Javelin и NLAW

12:38 02.08.2022

В Донецкой и Луганской Народных Республиках в плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты. Об этом 2 августа на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Читайте подробнее: Шойгу сообщил о высоких темпах восстановления инфраструктуры в ЛНР и ДНР

12:38 02.08.2022

С Камчатки в Донбасс отправлены десятки тонн гуманитарной помощи и множество писем со словами поддержки в адрес жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, участников специальной операции.

Читайте подробнее: Жители Камчатки собирают гуманитарную помощь и пишут письма участникам СВО

12:39 02.08.2022

Из заявления министра обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 2 августа:

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12:40 02.08.2022

Украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка, сообщили 2 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

12:46 02.08.2022

Киевский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские артиллеристы обстреляли Киевский район Донецка

12:50 02.08.2022

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Украину. Об этом 2 августа сообщает польское представительство в ОБСЕ на своей странице в одной из соцсетей.

Подробности в материале: На Украину прибыл с визитом действующий глава ОБСЕ

12:54 02.08.2022

Кировский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

12:55 02.08.2022

Украинские боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Боевики ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка

13:00 02.08.2022

Приток граждан России и украинских беженцев в Армению после начала спецоперации по денацификации Украины вызвал подорожание стоимость аренды недвижимости в республике. Об этом 2 августа сообщил РИА Новости директор армянской биржи недвижимости Артем Прибыльский.

Подробности в материале: В Армении сообщили о росте цен на недвижимость из-за граждан РФ

13:02 02.08.2022

Украинские войска нанесли очередной артиллерийский удар по Донецку. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Читайте также: Артиллеристы ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда

13:03 02.08.2022

Киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 августа рассказал представитель Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию Telegraph.

Читайте подробнее: В ГУР Украины признали, что консультируются с США перед ударами HIMARS

13:07 02.08.2022

В ЛНР и ДНР силами Минобороны России доставлено более 50,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, заявил Шойгу.

13:08 02.08.2022

При обстреле Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ погибла мирная жительница, сообщает 2 августа представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Об этом: При обстреле ВСУ Донецка погибла женщина

13:09 02.08.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Читайте также: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов

13:19 02.08.2022

Киевский и Ленинский районы Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские войска обстреляли два района Донецка

13:27 02.08.2022

В Тайбэе, главном городе Тайваня, забронировали этаж гостиницы для американской делегации. Об этом 2 августа сообщили тайваньские СМИ.

Подробности в материале: На Тайване забронировали гостиничный этаж для делегации из США

13:38 02.08.2022

Российская сторона рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по безопасности судов с продовольствием и приветствует начало реализации соответствующих договорённостей. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.

«Хотела бы приветствовать начало реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле так называемых продовольственных договорённостей», — сказала Захарова.

Читайте подробнее: МИД: Москва приветствует начало реализации «продуктовой сделки»

13:41 02.08.2022

«В период Советской власти не уделялось должного внимания процессам, происходящим на Украине. В политической, журналистской, общественной жизни наблюдались тенденции оголтелого национализма, переходящего в фашизм. Это нужно было пресекать. Может быть тогда из этого «маленького зла» не выросло «большое зло», с которым сейчас сражается Россия», — сказал российский эксперт по Средней Азии и Казахстану Аждар Куртов.

Читайте подробнее: ЭКсперт: Советская власть не уделяла должного внимания процессам на Украине

13:51 02.08.2022

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины заявил, что перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном.

«То есть за разрушенные дома в Брилевке, Алчевске, Новой Каховке, Степано-Крынке и Красном Луче, за разбитую школу в Изюме, нефтебазу в Донецке, за СИЗО в Еленовке и всех убитых и раненных в этих местах девочек, мальчиков, стариков, женщин и волонтеров, попавших под удары HIMARS, — за все это несет ответственность лично Байден», — написала в своем ТГ-канале Маргарита Симоньян.

13:53 02.08.2022

Заявления представителя Главного управления украинской разведки Вадима Скибицкого подтверждают, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом: Захарова: США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине

14:00 02.08.2022

Ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы экономики, а также реализацию продуктовой сделки обсудят в ходе своей встречи 5 августа в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 2 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи ситуацию на Украине и в Сирии

14:08 02.08.2022

Жители Херсона празднуют День Воздушно-десантных войск, сообщает 2 августа Readovka.

Читайте также: В Херсоне отмечают День Воздушно-десантных войск

14:12 02.08.2022

Вооружённые украинские формирования ранили жителя Донецка при обстреле городской территории. Об этом 2 августа сообщили в штабе теробороны ДНР.

Читайте также: Украинские войска ранили жителя Донецка

14:13 02.08.2022

Свежие данные об обстрелах Донецка от главы администрации:

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14:19 02.08.2022

Запорожская АЭС постоянно подвергается нападениям со стороны Украины, Россия будет продолжать обеспечивать безопасность объекта. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.

По её словам, никогда прежде действующие АЭС не подвергались «столь регулярным и остервенелым атакам». Вопрос ядерной безопасности жизненно важен.

Подробности в материале: МИД России: Запорожскую АЭС атакуют регулярно и остервенело

14:26 02.08.2022

Известие о том, что Верховный суд РФ признал нацбат «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, 2 августа прокомментировал в своем телеграм-канале украинский политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царев:

«Будем надеяться, что это остановит обмены. Террористы обмену и выдаче не подлежат. Судя по всему, если и были договорённости при сдаче «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плен в Мариуполе, то после удара по СИЗО в Еленовке, они обнулены».

Читайте также: Террористы обмену не подлежат: о запрещении «Азова»* Верховным судом РФ

14:27 02.08.2022

В Березовском в День воздушно-десантных войск члены общественной организации «Ветераны Афганистана» организовали автопробег в поддержку президента России и проведения спецоперации на Украине.

Читайте также: В День ВДВ кузбассовцы организовали автопробег в поддержку спецоперации

14:34 02.08.2022

Мины «Лепестки». Народная милиция ДНР

14:36 02.08.2022

Троих жителей города Тольятти удостоили орденов Мужества посмертно за доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 2 августа сообщил глава города Николай Ренц в своем телеграм-канале.

«Еще совсем недавно мы, наверное, и представить не могли, что такой значимый для нашей армии день — День Воздушно-десантных войск — будет омрачен вручением наград посмертно. Но изощренная пропаганда сделала свое дело, и сознание наших соседей, братского нам народа вдруг изменилось в корне», — заявил мэр города.

Читайте подробнее: Трое жителей Тольятти удостоены орденов Мужества посмертно

14:36 02.08.2022

О двух инцидентах в приграничных сёлах Белгородской области сообщили 2 августа в социальных сетях. В одном из случаев под обстрел попал погранпункт, в другом — к селу прилетел квадрокоптер с взрывным устройством.

Читайте также: Два приграничных белгородских села атакованы со стороны Украины

14:40 02.08.2022

Украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан 2 августа Верховным судом России террористической организацией.

Об этом: Верховный суд РФ признал батальон «Азов»* террористической организацией

14:42 02.08.2022

Мины ПФМ-1 «Лепесток» сброшены на Макеевку, сообщили 2 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли Макеевку ракетами с «Лепестками»

14:47 02.08.2022

Нанесён удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе Николаева, уничтожены до 250 наёмников, сообщает Минобороны РФ.

14:47 02.08.2022

Администрация президента США несет полную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления киевского режима на Украине. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подробности в материале: Минобороны РФ обвинило США в причастности к удару по Еленовке

14:58 02.08.2022

Статистика Минобороны РФ на 2 августа

14:59 02.08.2022

Российские воздушно-космические силы уничтожили до 500 украинских националистов в Харьковской области, применив высокоточное оружие. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.

Читайте подробнее: Под Харьковом высокоточными ударами уничтожено до 500 националистов

15:00 02.08.2022

Из сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (02.08.2022 г.):

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15:05 02.08.2022

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая на митинге по случаю Дня Воздушно-десантных войск у мемориала в парке культуры и отдыха имени города Плевен, пожелал скорейшей победы защитникам Донбасса.

Читайте также: Ростовский губернатор: «Мы ждём с победой защитников Донбасса»

15:06 02.08.2022

До 250 наёмников «иностранного легиона» уничтожены российским высокоточным оружием в районе украинского города Николаев. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.

«Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники», — говорится в сводке военного ведомства.

Читайте подробнее: ВКС России ликвидировали до 250 иностранных наёмников под Николаевом

15:06 02.08.2022

Более 130 украинских националистов уничтожено в результате огневого поражения боевых позиций Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (ДНР). Об этом 2 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подробности в материале: В ДНР уничтожены 130 украинских националистов, ещё 70 признаны дезертирами

15:15 02.08.2022

Признание замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о прямом согласовании с США каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность Вашингтона в конфликт. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Об этом: Минобороны РФ отреагировало на признания украинской разведки

15:16 02.08.2022

Донецкий город Ясиноватая оказался под огнём украинской армии. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда

15:20 02.08.2022

Данные о новых преступлениях украинских нацистов против мирного населения республик Донбасса и Украины запросят у Минобороны России следователи. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

Подробности в материале: СК России запросит у Минобороны данные о новых преступлениях боевиков ВСУ

15:26 02.08.2022

Началась эвакуация населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики, заявила 2 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

По её словам, эвакуация является обязательной и первый поезд с людьми уже прибыл в Кропивницкий (до 2016 года Кировоград).

Читайте также: Украина заявила о начале эвакуации населения с оккупированной ею части ДНР

15:30 02.08.2022

При обстреле украинскими боевиками Киевского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщили 2 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

Читайте также: При обстреле ВСУ Донецка пострадали три человека

15:32 02.08.2022

От поставок киевскому режиму танков Leopard из-за их «абсолютно плачевного» состояния отказались испанские власти. Об этом 2 августа заявила испанский министр обороны Маргарита Роблес, её слова приводит El Mundo.

Читайте подробнее: Испания отказалась от идеи поставок Киеву танков Leopard

15:43 02.08.2022

Решение добровольно сдать оружие силовикам принял вывший член территориальной обороны Украины в Херсонской области. Видеозапись этого 2 августа разместил журналист Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.

Читайте также: Бывший член теробороны Украины в Херсонской области добровольно сдал оружие

15:45 02.08.2022

Пять украинских беспилотников сбиты российскими средствами ПВО в Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.

«Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона», — добавили в ведомстве.

Подробности в материале: Российские средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ

16:05 02.08.2022

Заявление торгового представительства России в Финляндии о том, что издержки финского бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала российской военной специальной операции на Украине составили €3,589 млрд, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Сеть: «Их жизнь ничему не учит» — Финляндия теряет миллиарды из-за санкций

16:07 02.08.2022

Откровения украинского генерала Вадима Скибицкого о причастности США к ударам «Хаймарсами» преследуют сразу две цели, написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.

«Хитрое интервью. И явки сдает с паролями, и Запад пытается удержать за тестикулы», — отметил военкор.

Подробности в материале: «Пытаются удержать Запад за тестикулы»: военкор о признании генерала ВСУ

16:07 02.08.2022

Заявление первого заместителя постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Россия передала Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню дополнительную информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе запрещёнными боеприпасами «Лепесток», спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Сеть: «Они же глухонемые!» — Россия передала в ООН факты преступлений ВСУ

16:13 02.08.2022

Подразделения союзных сил взяли авдеевский укрепрайон в полукольцо, сообщил в своем телеграм-канале 2 августа военкор Евгений Поддубный.

Читайте подробнее: Авдеевку взяли в полукольцо — военкор

16:18 02.08.2022

Франция, особенно президент Эммануэль Макрон, старались предотвратить начало специальной военной операции на Украине. Об этом заявил издательству Alaska Public Media посол Франции в Соединенных Штатах Филипп Этьен, находясь с визитом на Аляске.

Подробности в материале: Посол Франции в США объяснил позицию Макрона по проблеме России и Украины

16:25 02.08.2022

В литературном музее города Пензы 3 августа откроется выставка рисунков детей из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Пензенской области.

Подробности в материале: В пензенском музее откроют выставку рисунков детей из ДНР

16:32 02.08.2022

Батальон 56-й украинской бригады ВСУ был почти полностью уничтожен другим украинским подразделением в районе населённого пункта Водяное, сообщил 2 августа журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подробности в материале: Минобороны заявило о расстреле 56-й бригады другим подразделением ВСУ

16:42 02.08.2022

Все это говорит о том, что жители этой части сопредельной с ДНР Харьковской области воспринимают нашу армию, как свою, да они и сами так говорят, видят, что мы несем порядок и справедливость, а к власти в Киеве и к ВСУ относятся крайне негативно. Так жители Богородичного признавались, что лекарствами и продуктами помогали им только мы, ВСУ лишь угощали сигаретами, если их просили, и регулярно наведывались в дома, чтобы чем-нибудь поживиться. И всегда отмечают, что, в отличие от всушников, россияне вежливые и добрые.

То есть Россия поставила себя здесь так, что жители почувствовали, что они ей не чужие. А вот Украина их только убивает. И они очень просят о том, чтобы мы пошли в атаку и отогнали ВСУ.

Читайте также: Боец «Русского легиона»: «Для прорыва к Славянску нам нужны свежие силы»

16:44 02.08.2022

Испанское правительство решило не передавать Украине ранее заявленные танки Leopard, сообщает 2 августа агентство Servimedia со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.

По её словам, такое решение обусловлено непригодным состоянием этих боевых машин.

Читайте также: Минобороны Испании передумало передавать Украине танки Leopard

16:47 02.08.2022

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до 13, еще один мирный житель погиб. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

16:54 02.08.2022

Ответственность за удар по следственному изолятору в Еленовке (ДНР) в ночь на 29 июля должны понести не только США, но и другие страны НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Подробности в материале: «За ударом по Еленовке стоят не только США, но и НАТО» — политолог

17:08 02.08.2022

В Госдуме назвали историческим моментом заявленную КНДР по дипломатическим каналам помощь ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Читайте подробнее: В Госдуме назвали историческим моментом заявленную КНДР помощь Донбассу

17:28 02.08.2022

Суд Бухареста выдал ордер на арест гражданина Украины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 2 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Читайте подробнее: В Румынии беженец с Украины обвинён в изнасиловании несовершеннолетней

18:22 02.08.2022

Тяжелая артиллерия ВС РФ работает по пехоте противника на николаевском направлении. Фото: Народная милиция ДНР

18:33 02.08.2022

«Воздушно-десантные войска сыграли огромную роль во многих военных победах России. Десантники совершали невероятные подвиги в боях Великой Отечественной войны. Защищали интересы Родины в Афганистане, сражались с террористами в Чечне», — отметил глава Пензенской области Олег Мельниченко, добавив, что в настоящее время ребята достойно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Читайте подробнее: Глава Пензенской области отметил огромную роль ВДВ в военных победах России

18:55 02.08.2022

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия продолжает осуществлять поставки оружия киевскому режиму, причём до Украины доходит порой настолько новая техника, что некоторых экземпляров нет даже у немецких военных, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте также: Сеть: «Достойный сын нациста» — Шольц: ФРГ поставляет Киеву новейшее оружие

19:35 02.08.2022

Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка. Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР.

19:36 02.08.2022

ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-21 «Град» по Александровке, обстреляли также Донецк и Гольмовский в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

19:51 02.08.2022

Подразделения 2-го армейского корпуса ЛНР зацепились за восточную окраину Соледара и удерживают позиции под плотным артиллерийским огнем противника, сообщил 2 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

На бахмутском направлении враг огромными силами пытался контратаковать и отбить населенный пункт Покровское, но попытка была пресечена, отметил Коц.

Читайте подробнее: Армия ЛНР зацепилась за Соледар — военкор

19:55 02.08.2022

ВСУ за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по 10 населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

19:59 02.08.2022

Решение Верховного суда России признать украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Сеть: «Только сейчас?» — Верховный суд России признал нацистов террористами

20:44 02.08.2022

Заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что слова представителя Главного управления украинской разведки Вадима Скибицкого, мол, киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских РСЗО HIMARS, подтверждают тот факт, что Америка напрямую вовлечена в боевые действия на Украине, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: «Загребущие ручонки» — сети об участии США в боевых действиях на Украине

20:45 02.08.2022

Последствия обстрела города Стаханов (ЛНР) со стороны ВФУ. Фото: представительство ЛНР в СЦКК

20:49 02.08.2022

Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с подшефным Лутугинским районом ЛНР. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских.

21:15 02.08.2022

С начала специальной военной операции по денацификации Украины в Россию было эвакуировано 3,05 млн человек, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что киевский режим продолжает создавать препятствия для эвакуации мирных жителей из опасных зон.

Читайте также: С начала спецоперации в Россию эвакуировано свыше трёх млн человек

21:23 02.08.2022

В морских портах Украины по-прежнему заблокированы минами и угрозой обстрела 69 иностранных судов из 15 стран, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вместе с тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств. Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал он.

Читайте также: В портах Украины удерживаются 69 иностранных судов из 15 государств

21:23 02.08.2022

Пятеро украинских военных сдались в плен в населённом пункте Пески (ДНР) в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил 2 августа журналистам представитель Народной милиции республики.

Читайте также: ДНР взяла в плен пятерых украинских боевиков

21:31 02.08.2022

Вооруженные силы России организовали и поддерживают в Чёрном и Азовском морях два гуманитарных коридора, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Коридоры являются безопасными полосами для движения гражданских судов.

Читайте также: Россия сохраняет в Чёрном и Азовском морях коридоры для гражданских судов

21:46 02.08.2022

Российские сапёры на территории республик Донбасса обнаружили и обезвредили почти 190 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что очисткой Донецкой и Луганской Народных Республик занимаются отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России.

Читайте также: Сапёры в Донбассе обезвредили почти 190 тыс. мин и снарядов

21:55 02.08.2022

В Херсонской области украинские боевики расстреляли мирных жителей, следовавших на подконтрольную Украине территорию, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Тела убитых и расстрелянный автобус снимали на видео сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ.

Читайте также: Украинские нацисты в Херсонской области расстреляли автобус с беженцами

21:57 02.08.2022

Власти Украины развели такую шпиономанию, что это вызывает отвращение у многих граждан, предпочитающий в итоге «работать на Москву», пишет 2 августа журнал The Federalist.

Подробности в материале: Американское СМИ рассказало о навязчивой идее Киева

22:05 02.08.2022

Украинские нацисты в городе Славянске Донецкой Народной Республики оборудовали опорный пункт, оставив возле него местное население, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Опорный пункт оборудован в зданиях техникума и близлежащих домах.

Читайте также: В Славянске нацисты прикрыли свой опорный пункт мирными жителями

22:05 02.08.2022

Из итальянского города-порта Бари началась переброска ограниченного контингента вооруженных сил Италии в Болгарию. Об этом 2 августа сообщает БНР.

Об этом: Италия перебрасывает воинский контингент в Болгарию

23:29 02.08.2022

В городе Херсоне задержана группа бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины, у которых изъято оружие и взрывные устройства, сообщает 2 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Херсонской области.

Изъятое оружие и взрывчатка должны были использоваться для диверсионно-террористической деятельности.

Читайте также: В Херсоне задержана группа украинских диверсантов-террористов

01:08 03.08.2022

Россия отвергает все обвинения в якобы необоснованной «агрессии» против Украины и угрозах применить на её территории ядерное оружие. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий 2 августа заявил в ходе выступления на обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

Читайте подробнее: Россия отвергла все прозвучавшие на конференции ДНЯО обвинения в «агрессии»

02:07 03.08.2022

Линия фронта в Донбассе на 3 августа. Основные бои развертываются на территории ДНР. Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР продолжают бои за Северск, в промзоне города Соледар, на окраинах Бахмута (Артемовска) и населенного пункта Кодема. В ходе позиционных боев в западных пригородах Донецка НМ ДНР и ВС РФ продвинулись вглубь населенного пункта Пески. Продолжаются бои на окраинах Авдеевки. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 03.08.2022 © ИА REGNUM

02:07 03.08.2022

Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 03.08.2022 © ИА REGNUM

07:17 03.08.2022

Колыма продолжает восстанавливать подшефную Ждановку в ДНР — ремонтируют детские сады, школу, медучреждения, дороги, коммунальную инфраструктуру. К 1 сентября в Ждановке восстановят четыре образовательных учреждения. В рамках акции «Собери ребенка в школу» депутаты, партнёрские организации, бизнес помогут детям собраться в школу.

Подробности в материале: Колымчане восстанавливают инфраструктуру в подшефной Ждановке в ДНР

07:35 03.08.2022

Жители Приморья продолжают вступать в ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Читайте подробнее: Отряд «Тигр» в Приморье для участия в СВО пополнился десятками добровольцев

07:54 03.08.2022

Вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Гольмовский. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Донецк и Гольмовский

07:59 03.08.2022

За прошедшие 24 часа в Донецке от разбросанных в результате обстрелов киевских боевиков запрещённых противопехотных мин «Лепесток» пострадали пять человек. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Подробности в материале: В Донецке от запрещенных мин «Лепесток» за сутки пострадали пять человек

08:16 03.08.2022

Украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии Минеральное в ДНР — СЦКК

08:34 03.08.2022

Украинские нацисты в течение пяти минут подвергли обстрелам из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую

08:48 03.08.2022

Куйбышевский район Донецка вновь подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские боевики снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

08:55 03.08.2022

Общественный деятель из Воронежа Денис Ларин погиб в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщили 2 августа в телеграм-канале департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Об этом: В ходе специальной военной операции погиб воронежский общественник

08:56 03.08.2022

Своим визитом на Тайвань спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Такое мнение 3 августа высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Подробности в материале: Постпред России в Вене счёл визит Пелоси на Тайвань отвлекающим манёвром

08:59 03.08.2022

Вооружённые украинские формирования произвели ракетный обстрел Кировского района Донецка, рассыпав по нему запрещённые противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка запрещёнными минами «Лепесток»

09:09 03.08.2022

Украинские нацисты обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из РСЗО «Град»

09:21 03.08.2022

Украинская пехота в посёлке Пески Донецкой Народной Республики попала в «мясорубку» и «ад», которые длятся уже несколько дней. Об этом написал в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доброволец ВСУ Сергей Гнездилов.

Читайте подробнее: Боец ВСУ Гнездилов заявил о «мясорубке» для украинской пехоты в Песках

09:24 03.08.2022

В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человека. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека — СЦКК

09:31 03.08.2022

Абхазия всегда будет поддерживать республики Донбасса. Об этом 3 августа заявил в интервью телеграм-каналу «Sputnik Ближнее зарубежье» абхазский президент Аслан Бжания.

Читайте подробнее: Бжания пообещал, что Абхазия поддержит республики Донбасса

09:35 03.08.2022

Аэропорт Брянска останется закрытым ещё на неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе Росавиации.

Подробности в материале: Росавиация продлила запрет на полёты в Брянск

09:35 03.08.2022

Режим временного ограничения полётов в аэропорт Белгорода снова продлён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе Росавиации.

Читайте также: Открытие белгородского аэропорта ожидаемо перенесли

09:35 03.08.2022

Позиция России по вопросу применения ядерного оружия хорошо известна, и она не предполагает ядерного реагирования на Украине. Об этом в ходе выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил представитель российской делегации Александр Трофимов.

Читайте также: В МИД РФ назвали спекуляциями «угрозы» применения Москвой ядерного оружия

09:36 03.08.2022

В Кемеровской области дети беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и с Украины получили места в школах, детских садах, вузах и училищах. Об этом на запрос NGS42.ru сообщили в департаменте информационной политики региона.

Читайте также: В кузбасские школы и детсады зачислены более 50 детей из ДНР И ЛНР

09:39 03.08.2022

Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

09:43 03.08.2022

Росавиация продлила до 11 августа режим ограничения полётов в аэропорты 11 городов на юге и в центре страны. Сообщение об этом опубликовано 3 августа на сайте министерства.

Подробности в материале: Ограничения полётов на юге и в центре России продлены до 11 августа

09:54 03.08.2022

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принёс извинения матери погибшего во время спецоперации ефрейтора Камиля Хабибназарова, которой отказали в установке мемориальной доски на фасаде школы, которую он окончил. Локоть заявил, что доска будет установлена.

Об этом: Мэр Новосибирска извинился за подчинённых перед матерью погибшего бойца

09:55 03.08.2022

В городе Токмаке Пологовского района Запорожской области 3 августа подняли флаг России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

«С нашей помощью жители Пологовского района смогут быстрее вернуться к мирной жизни. Там, где поднят российский флаг, он никогда не сможет быть сброшен», — написал губернатор.

Подробности в материале: В запорожском Токмаке подняли российский флаг

09:59 03.08.2022

Границу с Россией за сутки пересекли ещё более 20,5 тысячи мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 3 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Подробности в материале: Более 20,5 тысячи жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию за сутки

10:06 03.08.2022

Украинские нацисты произвели артиллерийский обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии Гольмовский в ДНР — СЦКК

10:08 03.08.2022

В результате обстрела украинскими нацистами города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошло возгорание на нефтебазе. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: В Макеевке произошло возгорание на нефтебазе в результате обстрела ВСУ

10:09 03.08.2022

Режим ограничений на полёты авиации в 11 российских аэропортов продлён до 11 августа. Об этом 3 августа сообщили в Росавиации.

Подробности в материале: Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов до 11 августа

10:13 03.08.2022

Вооружённые украинские формирования вновь обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: ВСУ снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из «Градов»

10:16 03.08.2022

С началом нового учебного года будет ограничена работа школ и детских садов некоторых приграничных муниципальных образований Белгородской области. Об этом 3 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Подробности в материале: Белгородские власти ограничат работу приграничных школ и детских садов

10:21 03.08.2022

Новейшую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград» применили российские военнослужащие в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Читайте также: СМИ: российские снайперы применили новейшую винтовку «Сталинград»

10:23 03.08.2022

Жителям ЛНР, которые пережили боевые действия на своих территориях, «нужна поддержка, в том числе и моральная». Они «ждут нашей помощи». Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посетивший Донбасс.

Об этом: Ульяновский губернатор рассказал, чего «очень ждут» в ЛНР

10:29 03.08.2022

Вооружённые украинские формирования в течение пяти минут обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли несколько районов Донецка

10:39 03.08.2022

Добровольцы Башкирского мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова с задачами справляются. Об этом 3 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что прибыл на место боевого слаживания Башкирского батальона.

Подробности в материале: Глава Башкирии прибыл на место боевого слаживания регионального батальона

10:51 03.08.2022

Населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские боевики снова обстреляли Гольмовский в ДНР — СЦКК

10:54 03.08.2022

За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования 87 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

10:56 03.08.2022

Шумиха вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань послужила информационным выходом из тупика, в котором Вашингтон оказался из-за Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

«Есть ещё один вектор — это ситуация вокруг Украины, которая настолько завела Вашингтон в тупик, что нужно было находить какой-то информационный выход из неё», — сказала Захарова.

Об этом: Захарова: шумихой с Пелоси США отвлекли внимание от Украины

11:02 03.08.2022

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Об этом: При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница

11:05 03.08.2022

США не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что он предатель по натуре, считает член Совфеда Андрей Климов.

Об этом: Сенатор Климов: Зеленского охраняют, чтобы он раньше времени не сбежал

11:06 03.08.2022

Позиция Мьянмы в отношении украинского кризиса ответственная и взвешенная — его первопричиной в Нейпьидо считают желание Запада навязывать всем свою волю. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 3 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

Подробности в материале: Лавров рассказал о позиции Мьянмы по ситуации на Украине

11:12 03.08.2022

За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 48 украинских боевиков. Об этом 3 августа сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Читайте подробнее: Войска ЛНР за сутки уничтожили 48 украинских боевиков

11:13 03.08.2022

Жители Якутии Александр Гундарев, Максим Колодезников и Андрей Ощепков погибли в ходе специальной операции России в защиту республик Донбасса.

Читайте подробнее: В Якутске простились с тремя погибшими участниками спецоперации

11:15 03.08.2022

В Чувашии определились с порядком выплат 200 тыс. рублей добровольцам, которые будут служить в формируемом в республике батальоне связи «Атăл». Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Подробности в материале: Добровольцам чувашского батальона выплатят 200 тыс. рублей двумя траншами

11:15 03.08.2022

Признание Украиной согласования возможных целей с США демонстрирует понимание неизбежности наказания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Читайте также: В согласовании Киевом с США целей для удара видят неизбежность наказания

11:18 03.08.2022

Петровский район Донецка был обстрелян киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка — СЦКК

11:19 03.08.2022

Эпоха сотрудничества России и Запада кончилась, отношения с Европой и США изменились бесповоротно. Об этом директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — подчеркнул дипломат.

Подробности в материале: В МИД России заявили о бесповоротном прекращении сотрудничества с Западом

11:23 03.08.2022

Произошедшее в результате обстрела со стороны украинских нацистов возгорание на нефтебазе в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировано. Об этом 3 августа сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.

Об этом: В ДНР сообщили о ликвидации возгорания на нефтебазе в Макеевке

11:28 03.08.2022

Сегодня (2 августа — прим. ИА REGNUM) Зеленский говорил про ад в Авдеевке и Песках. А я работал на открытом воздухе и одновременно смотрел на работу тех, кто этот ад на земле устраивает. Ясно были различимы вдалеке фигуры людей, подходящие и отходящие от орудий, было видно, как оружия изрыгают огонь и посылают смертоносный снаряд, и только через пару секунд долетал звук выстрела, такой громкий, будто стреляли прямо за углом.

Батарея работала четко как часы, не перемещаясь и не боясь ответного огня. Видимо, знали, что его не будет. Его и не было.

Я многократно бывал с другой стороны — там, где все время ждёшь, когда и куда прилетит смерть с небес, и не к тебе ли под ноги. Для того, кто в зоне обстрела, выживание — это вопрос везения и прочности укрытия. А теперь я смотрел на тех, кто посылает смерть. Для них этот процесс не случаен, они знают, куда они бьют и что должны поразить — ДЗОТ, огневую точку, колонну техники.

Подробности в материале: «Мясорубка» в Песках глазами ИА REGNUM

11:34 03.08.2022

В рамках международных учений в Балтийском море авианесущий десантный корабль американских ВМС Kearsarge совершит заход в порт Хельсинки. Об этом 3 августа говорится в сообщении военно-морских сил Финляндии.

Читайте подробнее: Во время учений десантный корабль ВМС США зайдет в Хельсинки

11:36 03.08.2022

Эпоха сотрудничества России со странами Запада завершена, сообщил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в своей статье для interaffairs.ru.

Читайте также: МИД России заявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом

11:40 03.08.2022

В Донецке маршрутное такси подорвалось на мине «Лепесток, сообщил 3 августа мэр города Алексей Кулемзин.

Подробности в материале: В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»

11:43 03.08.2022

Украинские нацисты произвели артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка и населённого пункта Гольмовский. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка и Гольмовский

11:44 03.08.2022

Бой спецназовцев Росгвардии с украинской диверсионно-разведывательной группой на территории ЛНР завершился уничтожением диверсантов. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба ведомства.

Уничтожены шестеро украинских силовиков.

Подробности в материале: Бойцы Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов в ЛНР

11:46 03.08.2022

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Читайте подробнее: Шрёдер: Россия привержена разрешению конфликта на Украине путем переговоров

11:56 03.08.2022

Петровский район Донецка снова был обстрелян из артиллерии киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские боевики снова обстреляли Петровский район Донецка

12:09 03.08.2022

За прошедшие 24 часа Вооружённые силы (ВС) РФ в рамках контрбатарейной борьбы подавили два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», три взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Об этом: ВС России за сутки подавили два взвода РСЗО «Град» ВСУ в ДНР

12:15 03.08.2022

В Харьковской области командиры подразделений 132-го разведбатальона ВСУ отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, сообщили 3 августа в Министерстве обороны России.

Читайте подробнее: Под Харьковом командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы

12:18 03.08.2022

За прошедшие 24 часа российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских боевиков, а также перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» ВСУ. Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подробности в материале: Российские силы ПВО за сутки сбили 13 БПЛА и перехватили две «Точки-у» ВСУ

12:18 03.08.2022

Уничтожение более 50 украинских националистов стало результатом высокоточного удара ВКС России в районе населённого пункта Николаевка в ДНР. Об этом сообщает 3 августа Минобороны России.

Удар был нанесён по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Читайте подробнее: ВКС России уничтожили более 50 националистов в ДНР

12:25 03.08.2022

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады и 65-й механизированной бригады. Об этом 3 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Читайте подробнее: ВС России поразили за сутки три пункта управления ВСУ

12:26 03.08.2022

Вооружёнными силами (ВС) РФ за время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины были уничтожены в общей сложности 261 самолёт, 145 вертолётов, а также 4231 танк и другие боевые бронированные машины. Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте подробнее: ВС России в ходе спецоперации уничтожили 261 самолёт и 145 вертолётов ВСУ

12:29 03.08.2022

База хранения с иностранным вооружением и боеприпасами уничтожена под Львовом в результате ракетного удара российских войск. Об этом говорится в опубликованной 3 августа сводке Министерства обороны РФ о ходе спецоперации на Украине.

Читайте подробнее: Российские ракеты уничтожили базу с иностранным вооружением под Львовом

12:34 03.08.2022

Спецоперация на Украине дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, сообщил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

Читайте подробнее: МИД РФ: спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе

12:35 03.08.2022

Союзные силы продолжают разрушать укрепрайон ВСУ в Авдеевке, он может быть взят в течение месяца, написал в своем телеграм-канале 3 августа военкор Юрий Котенок.

«Грызем потихонечку гранит Авдеевки. Очень хорошо, на удивление, работает артиллерия — такого давно не было. Держим кулаки, что в августе авдеевский укреп возьмём, отодвинем от Донецка этих петухов, которые население в открытую терроризируют», — отметил Котенок.

Подробности в материале: Укрепрайон в Авдеевке может быть взят в августе — военкор

12:36 03.08.2022

Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Куйбышевский, Кировский, Калининский и Червоногвардейский районы Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли несколько районов Донецка — СЦКК

12:42 03.08.2022

Союзные силы ведут очень плотный огонь по укрепрайонам ВСУ в Песках (в районе Донецка), киевская армия несет огромные потери, сообщил в своем телеграм-канале 3 августа военкор Андрей Руденко.

Киев перебрасывает в эту часть фронта резервы из других областей, причем на передовые позиции отправляют резервистов, у которых нет никакого боевого опыта, отметил Руденко.

Читайте подробнее: Зеленский утилизирует свой народ: военкор о ходе боёв под Донецком

12:45 03.08.2022

Населённые пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Зайцево в ДНР

12:47 03.08.2022

Артиллерия союзных сил работает по укрепрайонам украинский армии непосредственно перед Авдеевкой, сообщил в своем телеграм-канале 3 августа военкор Андрей Руденко.

«Так близко к взятию этого города мы ещё не были», — отметил военкор.

Читайте также: Союзные силы близки к взятию Авдеевки — военкор

12:48 03.08.2022

Состояние конфликта является нормальным для такой страны, как Россия. Об этом директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил в опубликованной 3 августа статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

«Хотя уже не одно поколение выросло у нас в относительно мирные времена, ситуация конфликта — это, скорее, норма для страны с такой географией и интересами, как Россия», — отметил Дробинин в статье для журнала «Международная жизнь».

Подробности в материале: МИД: ситуация конфликта нормальна для России

12:51 03.08.2022

Поступают сообщения о массовом бегстве украинских солдат с передовой под Донецком, написал в своем телеграм-канале 3 августа военкор Евгений Поддубный.

«ВСУ уже не контролируют ситуацию сразу на нескольких участках линии фронта в районе Песок и Авдеевки. Есть информация об уничтожении фортификационных сооружений противника в районе Авдеевского коксохимического завода», — сообщил военкор.

Подробности в материале: Солдаты ВСУ бегут с передовых позиций под Донецком — военкор

12:55 03.08.2022

Украинские нацисты обстреляли из артиллерии город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ обстреляли из артиллерии Ясиноватую в ДНР — СЦКК

12:55 03.08.2022

Идея Киева о возврате Крыма является абсурдной, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern.

Об этом: Шрёдер назвал абсурдной идею Зеленского вернуть Крым

13:01 03.08.2022

Идея Киева вернуть Крым военным путём абсурдна, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern.

Подробности в материале: Шрёдер назвал абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путем

13:03 03.08.2022

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 3 августа работает в Луганской Народной Республике. По его словам, принято важное решение — Прибайкалье берет шефство над городом Кировском.

Читайте подробнее: Прибайкалье взяло шефство над Кировском в ЛНР

13:09 03.08.2022

Вооружённые украинские формирования вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики снова обстреляли Петровский район Донецка

13:34 03.08.2022

Россия по-прежнему готова решать проблему Украины дипломатическим путём. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине

13:41 03.08.2022

Армия России и Народная милиция ДНР имеет полное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, российская армия и военнослужащие ДНР не ощущают активной работы украинской артиллерии.

Читайте также: Ходаковский: армия России доминирует над ВСУ

13:42 03.08.2022

Власти России были и сейчас готовы решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил 3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подробности в материале: Песков ответил на вопрос о готовности Москвы к переговорам с Киевом

13:46 03.08.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал Героем Луганской Народной Республики. Этого высокого звания руководитель северо-кавказской республики был удостоен за героизм, проявленный в ходе спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Указ о присвоении звания Героя ЛНР подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он вручил награду в Грозном 3 августа на торжественной церемонии, в которой участвовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Подробности в материале: Пасечник присвоил Рамзану Кадырову звание Героя Луганской Республики

13:56 03.08.2022

Положение, в котором находятся украинские солдаты под огнём российской артиллерии уместно сравнить с адом. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, армия России и силы Народной милиции ДНР наносят мощные удары по позициям вооруженных сил Украины, с которых они обстреливали мирных жителей Донецка.

Читайте также: Ходаковский заявил, что российская артиллерия устроила для ВСУ «ад»

13:58 03.08.2022

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил медаль Героя ЛНР главе Чечни Рамзану Кадырову. Церемония вручения состоялась 3 августа в Грозном.

Указом главы республики Рамзану Кадырову присвоено звание Героя ЛНР «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» в ходе спецоперации по освобождению Донбасса, было заявлено на церемонии.

Об этом: Пасечник вручил Кадырову звезду Героя ЛНР

14:00 03.08.2022

Петровский район Донецка, а также города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую — СЦКК

14:01 03.08.2022

Соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР, подписаны сегодня, 3 августа, в ходе рабочего визита губернатора Приангарья Игоря Кобзева на Донбасс. Как сообщает пресс-служба областного правительства, подписи под документами поставили глава Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов и глава администрации г. Кировск ЛНР Виктория Сергеева.

Соглашения между сторонами касаются гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере промышленного производства, поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса; сотрудничества с сфере социальной защиты населения, здравоохранения, науки и образования, молодежной политики, поддержки добровольчества, развитии туризма, спорта и культуры, а также содействия в реализации инфраструктурных проектов на территории Кировска.

Читайте подробнее: Игорь Кобзев: Иркутская область берет шефство над городом Кировск в ЛНР

14:03 03.08.2022

Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР ведут подготовку к наступлению. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В то же время даже сейчас, пока наступления нет, российская артиллерия не сидит сложа руки и продолжает уничтожать живую силу и укрепрайоны украинских карателей.

Подробности в материале: Комбат ДНР заявил о подготовке к наступлению

14:09 03.08.2022

Украинская армия не испытывает проблем с живой силой, заявил командующий оперативным командованием «Юг» ВСУ Андрей Ковальчук.

Читайте подробнее: Киев заявил о готовности отправить воевать ещё полмиллиона украинцев

14:14 03.08.2022

Удар по штабу Черноморского флота нанесли не с территории Украины. Об этом 3 августа в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Подробности в материале: Эксперт: Удар по штабу ЧФ нанесли не с территории Украины

14:15 03.08.2022

За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 20 человек личного состава. Об этом 3 августа сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Об этом: ВСУ за сутки потеряли на территории ДНР убитыми свыше 20 человек — НМ ДНР

14:34 03.08.2022

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алауднов получил звезду Героя России из рук главы Чечни Рамзана Кадырова. Передача награды состоялась 3 августа в Грозном в ходе торжественной церемонии, на которой присутствовали глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В указе президента РФ Владимира Путина сказано, что звание Героя России Апты Алаудинову присвоено «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Луганской Народной Республики и Украины».

Об этом: Кадыров передал звезду Героя России командиру «Ахмата» Апты Алаудинову

14:35 03.08.2022

Россия платит Украине за транзит газа, исполняя свои обязательства. Киев принимает эти платежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 августа журналистам.

«И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит», — сказал Песков.

Читайте также: Песков: Россия по-прежнему платит Украине за транзит газа

14:35 03.08.2022

Жители пока ещё оккупированных киевским режимом районов Донецкой Народной Республики (ДНР) активно помогают российским военным, сообщая о местах дислокаций украинских военных. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом способов коммуникации с оккупированными Украиной районами ДНР становится все меньше, поскольку подконтрольные киевскому режиму спецслужбы активно ищут граждан, оказывающих поддержку ДНР.

Читайте подробнее: Ходаковский: мирные жители ДНР помогают выявлять позиции ВСУ

14:38 03.08.2022

Вооруженные украинские формирования подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка — СЦКК

14:41 03.08.2022

С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 283 мирных жителя, включая 16 детей. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: В ДНР с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 283 мирных жителя

14:52 03.08.2022

В Кемеровскую область 3 августа прибыли артисты Донецкой государственной академической филармонии во главе с дирижером симфонического оркестра Владимиром Заводиленко. Об этом сообщили в правительстве Сибирского региона.

Читайте подробнее: Артисты донецкой филармонии приехали в Кузбасс для знакомства с коллегами

14:55 03.08.2022

Пока прогнозы об участии польской армии в конфликте на Украине остаются лишь прогнозами, власти Польши начинают готовить подрастающее поколение к военным действиям. В новом учебном году в школах станут обязательными уроки стрельбы.

15:09 03.08.2022

Петровский и Кировский районы Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ.

Как сообщает «Россия-24», местные власти просят горожан как можно меньше выходить на улицы — украинские военные с помощью РСЗО разбросали по улицам города мины «Лепесток».

15:10 03.08.2022

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Григорий Залозных. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Об этом: В Курской области подтвердили гибель ещё одного военного

15:10 03.08.2022

Украинские нацисты снова подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка — СЦКК

15:33 03.08.2022

Добровольцы из батальона им. Шаймуратова с утра до вечера участвуют в тренировках и стрельбах. Об этом 3 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«Подготовка очень интенсивная. И скоро им в бой. Мы не могли не заехать — пожелать им удачи, победы и всем вернуться домой живыми и здоровыми. Всем парням — уважение и низкий поклон», ­ — заявил он.

Читайте также: Глава Башкирии сообщил о подготовке добровольцев для участия в спецоперации

15:35 03.08.2022

Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка

15:41 03.08.2022

В пролив Босфор вошёл сухогруз с украинским зерном, который ранее первым после заключения зернового соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН вышел из порта Одессы. Проход судна 3 августа в прямом эфире транслировал турецкий телеканал TV-24.

Подробности в материале: Сухогруз с зерном с Украины вошёл в пролив Босфор

15:49 03.08.2022

В результате обстрела посёлка городского типа Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Читайте также: В результате обстрела Александровки ВСУ погиб мирный житель

15:56 03.08.2022

Петровский район Донецка и посёлок городского типа Александровка в течение пяти минут были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Александровку — СЦКК

15:59 03.08.2022

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проведал земляков, раненных при выполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Как отметил Калиматов, настроение у бойцов отличное, они полны желанием как можно скорее продолжить свой ратный труд.

Читайте также: Глава Ингушетии навестил в госпитале раненых военнослужащих из республики

16:01 03.08.2022

В Донецкой Народной Республике погибла командир артиллерийского дивизиона, полковник Ольга Качура, известная под позывным «Корса». Об этом 3 августа сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Читайте подробнее: Военкор Сладков сообщил о гибели полковника ДНР Ольги Качуры

16:05 03.08.2022

К 4 августа союзные силы могут получить контроль за половиной города Соледар (временно оккупированная Украиной часть ДНР), сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Юрий Подоляка.

В настоящее время в Соледаре идут бои за завод «Кнауф», отметил эксперт.

Об этом: Союзные силы близки к контролю над половиной Соледара — эксперт

16:14 03.08.2022

О гибели гвардии полковника Ольга Качуры («Корсы»), командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, написал 3 августа глава города Горловка Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Читайте также: Мэр Горловки сообщил о гибели полковника Ольги Качуры

16:15 03.08.2022

Полковник гвардии ДНР Ольга Качура «воевала реально, жестко, без компромиссов», была «идейной женщиной, которая боролась с нацизмом, несмотря на все тяжести, которые свалились на её хрупкие плечи», отметил 3 августа военкор Юрий Котенок.

Ранее о гибели Качуры сообщили власти ДНР.

Читайте также: Идейная женщина, которая боролась с нацизмом: военкор о гибели Ольги Качуры

16:47 03.08.2022

Несколько тайников с оружием найдены в доме жителя Украины в ходе проверки, которую проводили бойцы Росгвардии, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства.

Читайте также: У пособника ВСУ в Харьковской области нашли тайники с оружием

16:53 03.08.2022

Украинские боевики откровенно заявляют мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться из зоны боевых действий, так как им «нужно прикрытие», заявил 3 августа представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Об этом укронацисты заявили жителям Артёмовска.

Читайте также: Украинские нацисты прямо говорят мирным жителям, что прикрываются ими

17:18 03.08.2022

Пленные боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давать показания. Ударом по СИЗО в Еленовке Киев хотел убрать свидетелей и исполнителей его преступлений против собственного народа, — Минобороны России.

17:20 03.08.2022

Седьмой пакет антироссийских санкций, введённый ЕС в связи с проведением РФ на Украине спецоперации, ввела и Швейцария, сообщили 3 августа в правительстве страны.

Подробности в материале: Седьмой пакет санкций против России поддержан Швейцарией

17:27 03.08.2022

Ольге Качуре должно быть присвоено звание Героя ДНР и (или) Героя России, написал в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.

«Уверен, что в Горловке обязательно появится улица, названная ее именем», — добавил эксперт.

Читайте также: Ольге Качуре должно быть присвоено звание Героя России — эксперт

17:34 03.08.2022

В то время как Россия строго придерживается норм гуманитарного права при обращении с украинскими военнослужащими, со стороны Украины наблюдается совершенно другая ситуация. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Читайте подробнее: В Минобороны РФ рассказали о жестоком обращении с пленными на Украине

17:35 03.08.2022

Украинский режим принял решение о нанесении ракетного удара по СИЗО в Еленовке, где содержатся пленные укронацисты, чтобы ликвидировать свидетелей преступлений Киева против своего народа, заявил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

«Завершая свой брифинг, хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н. п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», — сказал Александр Фомин.

Читайте также: Удар Украины по СИЗО в Еленовке — попытка Киева убрать свидетелей

17:47 03.08.2022

Москва и Киев провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

Читайте подробнее: В Минобороны рассказали об обменах пленными и телами погибших с Украиной

17:48 03.08.2022

Украина нанесла ракетный удар по СИЗО в Еленовке сразу же после начала дачи показаний пленными боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», — сказал Фомин.

Читайте также: Киев убил своих пленных боевиков в Еленовке, начавших давать показания

17:52 03.08.2022

Украинские военные продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Читайте также: Минобороны РФ: преступления Украины не находят должной международной оценки

17:54 03.08.2022

Решение о проведении парада в День ВМФ в военной зоне было ошибочным. Об этом 3 августа в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Читайте также: Эксперт: Решение о праздновании Дня ВМФ в Севастополе было ошибочным

17:55 03.08.2022

В сети Интернет гуляет много фальсифицированной информации о ходе спецоперации на Украине, в том числе в отношении обстрела изолятора с «азовцами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Донецком. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Читайте также: Минобороны представило свидетельства удара ВСУ по изолятору с «азовцами»*

18:01 03.08.2022

Удар по следственному изолятору с украинскими военнопленными под Донецком понадобился Киеву для того, чтобы запугать тех, кто сдаётся в плен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Об этом: Минобороны РФ: Украина пытается запугать сдающихся в плен военных

18:08 03.08.2022

Военный корреспондент RT Андрей Филатов получил ранение под городом Авдеевка (ДНР), сообщает 3 августа СМИ в своём телеграм-канале.

Об этом: Под Авдеевкой ранен военкор Андрей Филатов

18:09 03.08.2022

Совокупность фактов указывает на то, что украинский режим намеренно уничтожил своих граждан, нанеся удар по следственному изолятору под Донецком. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

Об этом: Минобороны РФ: США косвенно признали удар ВСУ по изолятору с «азовцами»*

18:30 03.08.2022

Вместо того, чтобы открыто отстаивать свои интересы во внешней политке, США отстаивают завуалированную риторику, которая нравится либералам, что вынуждает Вашигтон противоречить себе, когда коса находит на камень. Данное мнение высказал известный американский радиоведущий, политаналитик и юрист Бен Шапиро в своем твиттере, где у него почти 3,5 млн читателей.

Об этом: Американцы осудили статью NYT о том, что «война помогает геям на Украине»

18:34 03.08.2022

Ход боёв в Песках (в окрестностях Донецка) говорит о существенно возросшем уровне оперативного искусства ВС России, отметил в своем телеграм-канале («Старше Эдды») 3 августа журналист Герман Куликовский.

Об этом: Уровень оперативного искусства ВС России вырос: эксперт о боях в Песках

18:46 03.08.2022

Украина не соблюдает общепринятые нормы международного права по отношению к военнопленным, практикует их убийства, пытки, издевательства, побои, отказ в медицинской помощи, а также вымогательство денег у родственников людей, попавших в плен, сообщил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Он также отметил, что видеоролики с убийствами и пытками пленных распространяют в интернет-сети сами украинские нацисты.

Читайте также: На Украине 81% российских военнопленных пытали или избивали — Минобороны

19:02 03.08.2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Международный уголовный суд (МУС) в нежелании применить статью «агрессия» к ситуации между Украиной и Россией.

Об этом Кулеба заявил 3 августа изданию «Укринформ».

Читайте также: Глава МИД Украины Кулеба недоволен Международным уголовным судом

19:31 03.08.2022

Генсек Антониу Гутерреш сообщил, что ООН запускает миссию по установлению причин гибели украинских пленных в колонии в Еленовке.

19:32 03.08.2022

Ольге Качуре «Корса» посмертно присвоено звание Героя ДНР.

20:06 03.08.2022

Кубанский казак, заместитель атамана Екатеринодарского отдела по вопросам ГО и ЧС Михаил Литвиненко в первые же дни специальной военной операции на Украине твёрдо принял решение встать на защиту мирного населения Донбасса. Вместе с другими добровольцами по велению души, по зову сердца он отправился в Донецкую и Луганскую Народные Республики. За проявленное мужество и отвагу при участии в СВО мотострелок награждён почетной грамотой Законодательного собрания Краснодарского края.

Подробности в материале: «И вот лежишь в окопе и молишься» — кубанский казак вернулся из Донбасса

20:40 03.08.2022

«Продолжается фиксация многочисленных фактов преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях.

В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях роддома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве «живого щита», — Минобороны России.

21:37 03.08.2022

Расследование специалистами ООН обстоятельств, при которых 29 июля произошёл обстрел СИЗО в Еленовке (ДНР), начинается, объявил 3 августа генсек организации Антониу Гутерреш.

Читайте также: Генсек ООН дал добро на расследование обстрела СИЗО в Еленовке

21:39 03.08.2022

МВД ЛНР сообщило, что российские войска вплотную подошли к юго-восточным окраинам Соледара.

21:43 03.08.2022

Заявление директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина о том, что эпоха сотрудничества Российской Федерации со странами Запада бесповоротно завершена, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Сеть: «Выбросили ельцинские грабли» — Россия бесповоротно порвала с Западом

22:02 03.08.2022

Украинские боевики отступили из южной окраины города Марьинки, кроме того, посёлок Пески наполовину освобождён, написал 3 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём телеграм-канале.

Подробности в материале: Украинские боевики выбиты с южной окраины Марьинки в ДНР

22:13 03.08.2022

Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в Харьковской области командиры подразделений 132 разведбатальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказы командования, обосновывая это слишком высокими потерями от артиллерийского огня, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте подробнее: Сеть: «Люди устали» — часть военных Украины отказалась подчиняться приказам

06:25 04.08.2022

Захарова подчеркнула, что устаревание отправленного оборудования не отменило того факта, что оно было использовано для «продолжения преступной деятельности киевского режима, направленной против мирного населения Донбаса».

Дипломат подчеркнула, что «люди, которые говорят о демократии, свободе и правах человека, должны знать это. Все это ведет к дальнейшему ухудшению ситуации. Мы верим, что это большая ошибка руководства Северной Македонии».

Читайте подробнее: Захарова назвала ошибкой передачу македонских танков Украине

06:33 04.08.2022

Северная Македония поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает специальную военную операцию России, а потому приняла уже несколько решений об оказании военно-технической помощи Украине.

Читайте подробнее: В МИД Северной Македонии ответили Марии Захаровой

07:32 04.08.2022

Священнослужители из Московской духовной академии совместно с НМ ЛНР передали гуманитарную помощь в городскую больницу г. Стаханова. Фото: Народная милиция ЛНР

07:46 04.08.2022

Вузы Кемеровской области предложили абитуриентам 5,5 тыс. бюджетных мест на 162 направления подготовки. Об этом сообщила министр науки и высшего образования региона Ирина Ганиева.

Она уточнила, что ещё шесть человек поступили в этом году впервые по дополнительной специальной квоте. Это абитуриенты, которые приехали из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Читайте подробнее: В Кузбассе рассказали о спецквоте для поступающих в вузы из ДНР И ЛНР

07:55 04.08.2022

Amnesty International обвинила Украину в размещении войск в гражданских объектах. Отмечается, что ВСУ подвергают опасности мирных жителей.

08:07 04.08.2022

В Башкирский мотострелковый батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова зачислены уроженцы республики, многие из которых участвовали в реальных боевых действиях, прошли горячие точки. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

«Всегда был уверен и считаю по сей день, что защищать Родину могут только люди с по-настоящему сильным, крепким, волевым характером. И бойцы Башкирского мотострелкового батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, к которым мы вместе с главой Башкирии Радием Хабировым сегодня ездили с рабочим визитом, еще раз убедили меня в этом», — сообщил он.

Читайте также: В Башкирии сообщили, кого зачислили в батальон имени Шаймуратова

08:10 04.08.2022

В Донецкой Народной Республике за сутки четыре человека получили ранения, наступив на сброшенные мины. Об этом 4 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Читайте подробнее: Четыре жителя ДНР за сутки подорвались на «Лепестках»

08:19 04.08.2022

В Швеции телеканалу SVT пришлось извиняться перед зрителями после сюжета об украинцах, которые заплакали от счастья, получая российские паспорта в Херсоне, сообщает Dagens Media.

Читайте также: Шведский телеканал извинился за репортаж о получивших паспорта РФ украинцах

08:23 04.08.2022

Два мирных жителя погибли, 15 получили ранения на территории ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, при этом четверо жителей республики пострадали, подорвавшись на минах «Лепесток». Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

08:24 04.08.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

08:36 04.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за пять минут 15 снарядов калибра 152 миллиметра и 10 снарядов калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

08:38 04.08.2022

По Петровскому району Донецка украинские войска открыли огонь. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Киевские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка

08:45 04.08.2022

Украинская артиллерия открыла огонь по Донецку и Макеевке. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк и Макеевку

08:45 04.08.2022

Российские войска охраняют Запорожскую АЭС (ЗАЭС), станция работает в штатном режиме, однако действия Украины угрожают ядерной безопасности. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Станция работает в штатном режиме, персонал выходит на работу как в обычное мирное время», — сказал Вишневецкий.

Читайте также: МИД России: Запорожская АЭС работает штатно в условиях атак ВСУ

08:49 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Киевская артиллерия открыла огонь по Донецку

08:51 04.08.2022

Военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, так как этим подвергают опасности жизни мирных жителей. Об этом говорится в обнародованном 3 августа докладе правозащитной организации Amnesty International.

Об этом: Amnesty International обвинила киевские войска в нарушении военного права

08:56 04.08.2022

С начала эскалации на территории Луганской Народной Республики погибли не менее 77 мирных жителей. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: СЦКК: в ЛНР с начала эскалации погибли не менее 77 мирных жителей

08:58 04.08.2022

Секретариат ООН отказался от организации поездки представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать этому визиту. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

То, что визит не состоялся, выгодно киевскому режиму и «его западным кураторам», сказал он, ведь миссия МАГАТЭ заключила бы, что станция работает в штатном режиме.

Читайте также: Секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

08:59 04.08.2022

Следственный комитет России изучает видео со зверствами украинских нацистов в отношении российских военнопленных на Черниговщине. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе СКР.

Подробности в материале: СКР установит украинских нацистов, причастных к расстрелу военнопленных РФ

09:03 04.08.2022

Украинские формирования с начала эскалации 1051 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Киевские войска выпустили по ЛНР 77 ракет из РСЗО HIMARS

09:05 04.08.2022

В Россию за последние сутки прибыли около 21 тысячи мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 4 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Подробности в материале: Границу с Россией пересекли ещё около 21 тысячи жителей Донбасса и Украины

09:10 04.08.2022

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона по организации ведения боевых действий Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре, сообщает 4 августа пресс-служба Кремля.

Читайте подробнее: Путин присвоил полковнику Ольге Качуре звание Героя России посмертно

09:16 04.08.2022

Полковнику Донецкой Народной Республики, командиру дивизиона реактивной артиллерии вооружённых сил ДНР Ольге Кочуре («Корсе»), которая погибла в бою с украинскими националистами, присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Читайте также: Путин присвоил полковнику ДНР Ольге Качуре звание Героя России посмертно

09:18 04.08.2022

На военном полигоне одной из воинских частей Оренбургского гарнизона состоялся военно-полевой сбор, участие в котором приняли казаки Оренбургского казачьего войска. 120 казаков совершенствуют боевую выучку перед отправкой в Донбасс.

Подробности в материале: Оренбургские казаки совершенствуют боевую выучку перед отправкой в Донбасс

09:21 04.08.2022

Украинские военные запустили ракеты по городу Херсону, их сбила система противовоздушной обороны. Об этом сообщил 4 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Об этом: Система ПВО сработала в Херсоне при атаке ВСУ

09:21 04.08.2022

За прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК

09:28 04.08.2022

Ракетный обстрел Херсона, который отразила система противовоздушной обороны (ПВО), произвели вооружённые украинские формирования. Об этом 4 августа рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Подробности в материале: Власти Херсонской области сообщили о ракетной атаке со стороны ВСУ

09:40 04.08.2022

ВСУ дважды за 30 минут обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра и пять снарядов калибра 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

09:47 04.08.2022

82-летний Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, отказался признавать вину за нетрезвое вождение. Об этом сообщает NBC.

Об этом: Муж Нэнси Пелоси отказался признаваться в пьяном вождении

09:49 04.08.2022

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, 15 получили ранения, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

Об этом: В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два мирных жителя

09:50 04.08.2022

Власти Тайваня развертывают ракетные системы, для того чтобы отслеживать действия ВВС Китая, они также держат корабли около «серединной линии» для наблюдения за ВМС КНР на фоне ранее начатых Пекином масштабных военных учений вокруг острова. Об этом 4 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Подробности в материале: Власти Тайваня будут наблюдать за учениями армии Китая

09:53 04.08.2022

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции.

09:54 04.08.2022

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ.

Читайте подробнее: Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действия для пограничников

09:58 04.08.2022

В Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погибли 77 мирных жителей, еще 229 получили ранения. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: В ЛНР с начала эскалации из-за обстрелов ВСУ погибли 77 мирных жителей

10:00 04.08.2022

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) предложил проверить деятелей шоу-бизнеса Ивана Урганта, Максима Галкина и Чулпан Хаматову на предмет уплаты налогов. Об этом 4 августа сообщает RT.

Читайте также: Урганта, Галкина и Хаматову могут проверить на предмет уплаты налогов

10:00 04.08.2022

ВСУ за 25 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

10:06 04.08.2022

Украинские боевики за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 542 единицы боеприпасов. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские боевики за сутки более 60 раз обстреляли ДНР

10:06 04.08.2022

Украинская артиллерия выпустила пять снарядов по мирным кварталам Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщили 4 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ выпустила пять снарядов по кварталам Донецка

10:16 04.08.2022

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников, которые отражают вторжение. Документ опубликован на портале правовой информации.

Подробности в материале: Путин подписал закон о льготах для отражающих атаки пограничников

10:17 04.08.2022

Президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии опосредованной войны с Россией и, похоже, просто намерен избавиться от неё. Об этом 4 августа пишет американское издание National Review.

Подробности в материале: США устали от Киева, Зеленский больше не нужен Байдену — National Review

10:18 04.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Киевские боевики обстреляли Еленовку в ДНР

10:23 04.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Глубокая Балка в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Боевики ВСУ обстреляли Глубокую Балку в ДНР

10:24 04.08.2022

Семьям переселенцев из Донбасса и с Украины, чьи дети родились в России, необходимо платить материнский капитал. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Читайте подробнее: Бастрыкин предложил платить маткапитал семьям переселенцев из Донбасса

10:27 04.08.2022

Украинские боевики выпустили по Донецку 10 снарядов калибра 155 мм, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк

10:29 04.08.2022

Украинские военные, находящиеся в районе Артемовска, массово отказываются подчиняться приказам руководства. Сведениями о неповиновении солдат ВСУ располагает разведка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 4 августа сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Читайте подробнее: В ЛНР сообщили о массовом саботаже ВСУ приказов командования

10:30 04.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Киевские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР

10:33 04.08.2022

С 1 сентября 2022 года на Украине начнётся массовая приватизация. Об этом 4 августа сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

Читайте также: В Киеве заявили о начале с 1 сентября массовой приватизации на Украине

10:33 04.08.2022

Украинские войска обстреляли здание донецкого Драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.

10:37 04.08.2022

Украинские войска открыли огонь по зданию драматического театра в Донецке, где проходит прощание с Героем России Ольгой Качурой. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости.

Об этом: ВСУ обстреляли здание в Донецке, где прощаются с Ольгой Качурой

10:38 04.08.2022

Украинские боевики обстреляли Петровский, Кировский и Ворошиловский районы Донецка, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Киевские боевики обстреляли три района Донецка

10:41 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли Еленовку в ДНР

10:42 04.08.2022

В ходе поисковых мероприятий военнослужащие спецподразделения Росгвардии обнаружили корректировщика огня противника, маскировавшего тайник в лесистой местности в Харьковской области. Он попытался скрыться и бросил в сторону росгвардейцев ручную гранату, но был уничтожен огнем из стрелкового оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

За две недели в Харьковской области росгвардейцы обнаружили шесть корректировщиков огня противника, десять наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн. Кроме того, в ходе боестолкновения в районе одного из населенных пунктов Харьковской области огневая группа спецназа Росгвардии выявила и уничтожила взводный опорный пункт ВСУ, расчеты ПТУР, четыре автомобиля пикап и склад боеприпасов. Росгвардейцы использовали эффект внезапности, что позволило успешно выполнить боевую задачу.

10:45 04.08.2022

Украинские войска обстреляли из миномёта населённый пункт Глубокая Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Киевские боевики нанесли удар по Глубокой Балке в ДНР

10:48 04.08.2022

Решение о присвоении Ольге Качуре звания Героя России посмертно можно всячески приветствовать, но награждать нужно и живых героев, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Александр Сладков.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин присвоил полковнику гвардии ДНР Ольге Качуре звание Героя России посмертно. Ранее аналогичный указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. О смерти Качуры сообщили 3 августа.

Об этом: Нужно награждать и живых: военкор о звании Героя для Ольги Качуры

10:48 04.08.2022

Украинские артиллеристы нанесли удар по Донецку. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Артиллерия ВСУ выпустила по Донецку десять снарядов

10:48 04.08.2022

Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Киевские войска обстреляли Кировский район Донецка

10:52 04.08.2022

В Донецкой Народной Республике под огнём украинской армии оказался населённый пункт Старомихайловка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ обстреляли из миномёта Старомихайловку в ДНР

10:58 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Киевская артиллерия нанесла удар по Петровскому району Донецка

10:59 04.08.2022

В Макеевке в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ пострадала мирная жительница, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Читайте также: В Макеевке из-за обстрела ВСУ пострадала женщина

11:02 04.08.2022

Украинские войска совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов

11:04 04.08.2022

ВСУ за 23 минуты выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибра 152 миллиметра по Ясиноватой. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

11:06 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Ясиноватая в Донецке. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Киевская артиллерия выпустила по Ясиноватой десять снарядов

11:08 04.08.2022

В Куйбышевском районе Донецка мирный житель подорвался на мине, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Об этом: В Донецке мирный житель подорвался на мине «Лепесток»

11:09 04.08.2022

В результате обстрела центра Донецка 4 августа есть погибшие, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.

Информация уточняется, добавил он.

Подробности в материале: Военкор: киевская армия обстреляла центр Донецка, есть погибшие

11:12 04.08.2022

Украинские войска нанесли удар по пятизвёздочной гостинице «Донбасс Палас» в центре Донецка. Об этом 4 августа сообщает телеграм-канал Mash.

Подробности в материале: ВСУ обстреляли донецкий «Донбасс Палас», есть погибшие

11:12 04.08.2022

В результате обстрела центра Донецка 4 августа есть погибшие, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.

Информация уточняется, добавил он.

Читайте подробнее: Военкор: киевская армия обстреляла центр Донецка, есть погибшие

11:14 04.08.2022

Ненависть нацистов к Ольге Качуре насколько сильна, что они продолжают воевать с ней даже после её смерти, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.

Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли район драматического театра Донецка, где проходила церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России и Героем ДНР посмертно).

Читайте подробнее: Нацисты воюют с Качурой и после смерти: военкор об обстреле Донецка

11:20 04.08.2022

Украинские боевики обстреляли Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 3 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики выпустили по Горловке пять снарядов

11:24 04.08.2022

В Пензу на традиционные юнармейские военно-спортивные сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» прибыла команда из Донецкой Народной Республики. Донецкая команда сформирована из старшеклассников, проживающих в разных населенных пунктах республики.

Читайте подробнее: На военно-спортивные сборы ПФО «Гвардеец» прибыла команда из ДНР

11:25 04.08.2022

Расположенный в центре Донецка Ворошиловский район попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Артиллеристы ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка

11:26 04.08.2022

Внезапное «прозрение» Amnesty International вызывает вопрос, кого и когда будут «сливать», написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.

Ранее в Amnesty International обвинили Киев в нарушении международного и военного права, отметив, что ВСУ размещают вооружения в школах, больницах, жилых районах городов, подвергая риску мирных граждан.

Читайте также: Кого и когда будут сливать? — военкор о «прозрении» Amnesty International

11:29 04.08.2022

Украинские войска обстреляли центральный район Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Киевские силовики выпустили два снаряда по центру Донецка

11:33 04.08.2022

Кировский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Артиллерия ВСУ открыла огонь по Кировскому району Донецка

11:40 04.08.2022

Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 30 боевиков ВСУ, один танк и полевой склад боеприпасов. Об этом 4 августа сообщили в Народной милиции ДНР.

Читайте подробнее: Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 боевиков ВСУ

11:41 04.08.2022

В Донецке в результате артиллерийской атаки со стороны украинских войск погибла девушка, сообщает 4 августа Readovka.

Читайте подробнее: При обстреле отеля «Донбасс Палас» в Донецке погибла девушка

11:43 04.08.2022

В Комсомольске-на-Амуре 4 августа сотни местных жителей простились с погибшими сотрудниками отряда мобильного особого назначения Росгвардии.

Подробности в материале: В Комсомольске — на Амуре простились с погибшими в ходе СВО бойцами ОМОН

11:45 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования нанесли удар по Кировскому району Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские силовики выпустили десять снарядов по Донецку

11:46 04.08.2022

Линия фронта в Донбассе на 4 августа. Основные бои развертываются на территории ДНР. Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР продолжают бои за Северск, в промзоне города Соледар, на окраинах Бахмута (Артемовска) и населенного пункта Кодема. НМ ДНР и ВС РФ ведут бои в западных пригородах Донецка, в населенных пунктах Пески и Марьинка. Продолжаются бои на окраинах Красногоровки, Авдеевки. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 04.08.2022 © ИА REGNUM

11:46 04.08.2022

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 04.08.2022 © ИА REGNUM

11:48 04.08.2022

Известие о том, что погибшая накануне, 3 августа, командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга «Корса» Качура указом российского президента Владимира Путина получила звание Героя России, активно комментируют в социальных сетах, очень много написано соболезнований. Также указ о присвоении Ольге Качуре звания Героя ДНР подписал глава ДНР Денис Пушилин. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

«Ее бесстрашный боевой путь достоин того, чтобы мы помнили и потомкам передали память о Герое Донецкой Народной Республики, Герое России — Ольге Сергеевне Качуре», — написал в своем телеграм-канале глава ДНР.

«Это правильное решение, абсолютно заслуженная награда, жаль, что посмертно… Спасибо, Владимир Владимирович! Это важно и для нас, простых людей!» — обратился к российскому президенту Савелий Токмаков.

Читайте также: Качура получила звание Героя России. Сеть: «Зеленский, ходи и оглядывайся»

11:49 04.08.2022

Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли Еленовку, выпустив пять снарядов калибра 155 мм

11:56 04.08.2022

Артиллерист из Ингушетии Султан Хашегульгов нагажден орденом Мужества за помощь российским военнослужащим при выходе из окружения. Уроженец северокавказской республики командовал артиллерийским расчетом сводного мотострелкового подразделения. По его словам, противник вел стрельбу по российской колонне со всех сторон, пришлось вступить с ним в бой, чтобы отвлечь от основных сил.

Подробности в материале: Военному из Ингушетии вручили орден за помощь попавшим в окружение бойцам

12:01 04.08.2022

ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, сообщил в своем телеграм-канале 4 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Всем быть предельно осторожными и оставаться в укрытии», — сказано в сообщении.

Подробности в материале: Киевская армия возобновила обстрел Донецка

12:09 04.08.2022

В результате обстрела киевскими боевиками Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

Об этом: При обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка погибли два человека

12:10 04.08.2022

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман считает, что в скором времени Украина лишится возможности всерьёз атаковать белгородские земли. Однако окончательно вопрос будет решён «только с формированием русско-польской, русско-венгерской и русско-румынской границ». Об этом он сказал на творческой встрече с жителями Белгорода, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.

Об этом: Вассерман предположил, когда прекратятся обстрелы Белгородской области

12:10 04.08.2022

То, что происходит 4 августа в Донецке, находится за гранью понимания, написал в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

«Это невозможно объяснить сколько-нибудь логически, потому что логика — это что-то, что присуще цивилизации. Мы же имеем дело с тварями. Даже не с животными, ибо животный мир подчинён своим законам, своей иерархии, определенной поведенческой модели, в которой нет места убийству из факта одного только желания убийства», — отметил военкор.

Читайте подробнее: Мы воюем с маньяками: военкор об обстрелах Донецка

12:14 04.08.2022

Сегодня утром (4 августа) ВСУ выпустили по центру Донецка пять снарядов калибром 155 мм, то есть из натовского оружия, и сразу, без пристрелки поразили две намеченные цели, в которые никогда раньше не прилетало: здание театра, где проходило прощание с героем РФ и ДНР Ольгой Качурой, и гостиницу Донбасс Палас, где останавливается большинство именитых гостей города и иностранных журналистов. Убили 2 человек, ранили троих.

Что это значит? Это ещё раз доказывает, что весь Донецк давно пристрелян артиллерией ВСУ, и что все прошлые прилёты по гражданским точно не могли быть случайными. Школы, детские сады, жилые дома — все это были не промахи и не случайности. Это были высокоточные удары по людям. Такие же точные, как сегодняшний.

Читайте также: Киевские войска обстреляли донецкий театр. Что это значит?

12:17 04.08.2022

Российского гражданина Александра Винника освободили во Франции по делу об экстрадиции в США, сообщает 4 августа РИА Новости.

Читайте также: Во Франции гражданина РФ Винника освободили и задержали вновь

12:25 04.08.2022

Улица имени первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появится в Воронеже. Об этом 4 августа сообщил воронежский мэр Вадим Кстенин в своём телеграм-канале.

Читайте подробнее: В Воронеже появится улица Александра Захарченко

12:31 04.08.2022

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны боевиков ВСУ пострадали пять человек, сообщил 4 августа мэр города Алексей Кулемзин.

Читайте также: При обстреле Донецка со стороны боевиков ВСУ пострадали пять человек

12:34 04.08.2022

Группа испаноговорящих наёмников уничтожена в Харьковской области в результате удара артиллерии союзных сил российской армии и республик Донбасса. Об этом сообщил 4 августа источник в одном из боевых подразделений.

«Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наёмников, по нашим данным — испанцы», — сказал собеседник РИА Новости.

Читайте подробнее: Защитники Донбасса уничтожили группу испаноговорящих наёмников

12:38 04.08.2022

Будущее Белгородской области после завершения специальной военной операции будет строиться в рамках «треугольника» Белгород — Харьков — Сумы. Об этом на творческой встрече с жителями Белгорода сказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СРЗП), сообщает 4 августа корреспондентИА REGNUM.

Читайте подробнее: Вассерман оценил перспективы «треугольника» Белгород — Харьков — Сумы

12:39 04.08.2022

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили два пункта управления ВСУ, сообщили 4 августа в Министерстве обороны РФ.

Читайте также: ВС России за сутки поразили два пункта управления ВСУ

12:43 04.08.2022

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе ещё четыре украинских беспилотника и перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня за сутки в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает 4 августа Минобороны РФ.

Подробности в материале: Четыре беспилотника ВСУ и пять снарядов РСЗО перехвачены средствами ПВО

12:45 04.08.2022

В результате больших потерь подразделения трёх бригад киевских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) утратили боеспособность и оставили занимаемые позиции. Об этом 4 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Об этом: Три бригады ВСУ в ДНР из-за потерь утратили боеспособность

12:48 04.08.2022

Музыканты, выступавшие в Донбассе, получили награды за заслуги перед Свердловской областью. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Читайте также: На Среднем Урале наградили музыкантов, выступавших в Донбассе

12:48 04.08.2022

Вооруженные силы России за прошедшие сутки подавили три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 ВСУ, сообщили 4 августа в Министерстве обороны РФ.

Об этом: ВС России подавили три украинских взвода РСЗО «Град»

12:53 04.08.2022

В Донецке погибли пять мирных жителей в результате удара украинских войск по центру города. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Об этом: Пять мирных жителей погибли при ударе Киева по центру Донецка

12:55 04.08.2022

Из Донбасса вернулся помощник атамана Екатеринодарского казачьего общества Кубанского казачьего войска по постановке на военный учет и мобилизационному резерву Игорь Гончаров. Военный лётчик, не раздумывая, принял решение об участии в специальной военной операции на Украине.

Об этом: «Ты не имеешь права падать духом» — Кубань встретила казака из Донбасса

12:57 04.08.2022

Украинская артиллерия совершила обстрел Кировского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Подробности в материале: Артиллерия ВСУ обстреляла Кировский район Донецка

12:57 04.08.2022

Украину ждут минимум два федеральных округа России, считает депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Так в рамках творческой встречи с жителями Белгорода политик ответил на вопрос о будущем соседнего государства, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.

Читайте подробнее: Украина войдёт в два федеральных округа России — Вассерман

13:01 04.08.2022

В результате обстрелов украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка, согласно предварительным данным, погибли пять мирных жителей. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли пять мирных жителей

13:06 04.08.2022

Украинские боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Киевские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка

13:17 04.08.2022

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Подробности в материале: МВД России объявило в розыск депутата Хельгу Пирогову

13:18 04.08.2022

В Беловодском районе Луганской Народной Республики неизвестный открыл огонь из автомата по автомобилю администрации района. В машине в это время находились глава района Виталий Коваленко и председатель Совета женщин Валентина Гладкова. Об том сообщил официальный телеграм-канал Новосибирской области «Новосибирь».

Напомним, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР. Специалисты организаций и органов власти сибирского региона участвуют в восстановлении района.

Подробности в материале: Неизвестный обстрелял машину с главой администрации Беловодского района ЛНР

13:19 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка — СЦКК

13:23 04.08.2022

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову, которая, комментируя с соцсети статью о достойных похоронах погибших в СВО героях России, позволила себе циничные и гадкие высказывания в отношении солдат, МВД России объявило в розыск, передает 4 августа телеграм-канал kommersant.

Напомним, её предложение «оживить» погибших солдат, «сильно надавать по щщам», а потом отправить обратно в могилы, вызвало бурю возмущения у подавляющего большинства людей.

Читайте подробнее: Депутат, захотевшая «оживить» и «дать им по щщам» солдатам РФ — в розыске

13:26 04.08.2022

Один из пострадавших в результате центра Донецка украинскими силовиками — российский журналист. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 4 августа в своём телеграм-канале.

«Получил контузию и ссадину руки журналист российского телевидения», — написал Кулемзин.

Об этом: Российский журналист получил контузию при обстреле Донецка

13:27 04.08.2022

Украинские нацисты подвергли Донецк артиллерийскому обстрелу. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Киевские войска обстреляли Донецк из артиллерии — СЦКК

13:32 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования продолжают массированный обстрел Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

13:35 04.08.2022

Петровский район Донецка был обстрелян украинскими войсками. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

13:35 04.08.2022

Посёлок Пески под Донецком уже на 70% контролируется силами ДНР. Об этом заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил 4 июля в эфире Первого канала.

«70% пункта Пески под нашим контролем», — сказал Емельянов.

Подробности в материале: Силы ДНР контролируют посёлок Пески на 70%

13:36 04.08.2022

Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Подробности в материале: ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 мм

13:39 04.08.2022

Североатлантический альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну, заявил 4 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом: В НАТО заявили о риске превращения конфликта на Украине в «большую войну»

13:41 04.08.2022

Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Читайте также: Киевские силовики обстреляли Петровский район Донецка

14:00 04.08.2022

Киевские боевики обстреляли из артиллерии Ленинский район Донецка и населённый пункт Гольмовский. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка и Гольмовский

14:03 04.08.2022

Обстрелы центра Донецка 4 августа — это очередное военное преступление Киева, написал в своём телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань.

Об этом: Очередное военное преступление: военкор об обстреле Донецка

14:09 04.08.2022

Япония выполнит просьбу Киева о поставках военной помощи. Об этом 4 августа заявили в министерстве обороны страны.

Подробности в материале: Киев получит от Токио беспилотники и фургоны

14:10 04.08.2022

В Новосибирске шесть скверов и один парк получат названия. Так, на пересечении улиц Никитина и Воинской (по нечётной стороне) появится сквер «Героев Донбасса».

Читайте также: Сквер «Героев Донбасса» появится в Новосибирске

14:10 04.08.2022

Россия не собирается скрывать никакую информацию об обстреле ВСУ следственного изолятора с пленными в Еленовке. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Пленные в Еленовке погибли от рук украинских же военных — Песков

14:12 04.08.2022

Сапёры МПЦ ВС РФ продолжают отчистку акватории рек и озёр на освобождённых территориях ЛНР от взрывоопасных предметов. Фото: Народная милиция ЛНР

14:13 04.08.2022

Официальная София занималась поставками летального оружия Киеву, несмотря на заверения болгарских властей о соответствующем «нейтралитете». Об этом, как передает БНР, заявил 4 августа бывший руководитель крупной экспортной компании Болгарии — «Кинтекс» — Александр Михайлов.

Читайте подробнее: В Болгарии заявили, что София поставляла оружие Украине

14:14 04.08.2022

Украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Подробности в материале: ВСУ выпустили по посёлку Гольмовский десять снарядов

14:15 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 4 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка

14:16 04.08.2022

Пятеро уроженцев Кабардино-Балкарии награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении орденами Мужества ефрейтора Ахмеда Абаева, сержанта Азамата Гороева, сержанта Темиркана Гошокова, рядового Руслана Мурзаева и лейтенанта Адама Хатохова. Военные удостоены наград посмертно.

Об этом: Путин наградил орденами пятерых военнослужащих из Кабардино-Балкарии

14:17 04.08.2022

Порядка семи тысяч граждан из ДНР и ЛНР, прибывших в РФ, уже трудоустроены, заявили в Минтруде РФ.

14:20 04.08.2022

Кировский район Донецка оказался обстрелян украинскими войсками. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Читайте подробнее: Украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка

14:26 04.08.2022

В результате обстрела украинских войск в Донецке повреждено здание Киевского района города. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Читайте подробнее: В Донецке повреждено здание администрации Киевского района

14:30 04.08.2022

Поставки ЗРК «Гепард» на Украину из Германии скорее всего состоялись, но они не повлияют на ситуацию на фронте. Об этом ИА REGNUM 4 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Читайте подробнее: Эксперт: Поставленные немцами Украине ЗРК «Гепард» ничего не изменят

14:37 04.08.2022

В ходе спецоперации на Украине, в условиях, когда правду бандеровцы и их приспешники/покровители отрицать уже не могут, начались подвижки общественного мнения даже в стане врагов нашей страны, считает кандидат исторических наук, востоковед, бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олег Боронин. Комментируя 4 августа в своем телеграм-канале обвинение Amnesty International в нарушении военного права, адресованное киевским войскам и другие важные внешнеполитические события последнего времени, он пояснил:

«Первое. Известная в либеральных кругах международная правозащитная организация «Международная амнистия», которая ранее распространяла очерняющую Россию ложь, была вынуждена фактически официально обвинить бандеровщину в нарушении правил ведения войны, через создание угрозы для мирного населения. «Международная амнистия» признала, что бандеровцы систематически размещают вооружение, боеприпасы, военную технику и вооруженные формирования в зданиях и на территориях больниц, школ, детских садов, учреждений культуры, а также в жилом секторе…».

Об этом: «Процесс пошел…»: почему в Японии заговорили о важности проекта «Сахалин-2»

14:38 04.08.2022

Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что миру нужна встряска, отказался комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков отказался комментировать заявление Арестовича о «встряске» в мире

14:40 04.08.2022

Факт обстрела здания драматического театра в Донецке со стороны украинских нацистов поручил зафиксировать и расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ здания драмтеатра в Донецке

14:50 04.08.2022

Куйбышевский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелам украинских нацистов. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Киевские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

14:59 04.08.2022

Механизм по вывозу с Украины зерна в условиях проведения российской спецоперации — не одноразовый. Россия надеется, что он продолжит эффективно работать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 августа журналистам.

Читайте подробнее: Песков: надеемся на продолжение вывоза зерна с Украины

14:59 04.08.2022

В Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских боевиков, это очевидно и доказано, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом: Песков назвал вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной

15:10 04.08.2022

Украинские боевики произвели обстрел Ленинского и Кировского районов Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ обстреляли Ленинский и Кировский районы Донецка — СЦКК

15:20 04.08.2022

Вооружённые украинские формирования снова подвергли обстрелу Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Киевские войска снова обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

15:29 04.08.2022

Киевские боевики подвергли обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка

15:41 04.08.2022

Не только Украина, но ряд других стран настроены против России, «поэтому мы все должны объединиться». Такое мнение высказал участник боевых действий на Северном Кавказе из Кузбасса Юрий Еремин.

Читайте также: В Кузбассе уверены, что ряд стран настроен против России

15:52 04.08.2022

Украинские нацисты снова обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

16:05 04.08.2022

В марте 2022 года в одном из образовательных учреждений Пензенской области педагог на уроке рассказала нескольким учащимся заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил России при проведении специальной военной операции на территории Украины.

Читайте подробнее: В Пензе осудили педагога за ложную информацию о Вооружённых силах России

16:07 04.08.2022

Новый пакет финансовой помощи для Украины собирается сформировать Европейский союз к началу осени. Речь идёт о €8 млрд, сообщает 4 августа агентство Reuters.

Читайте подробнее: ЕС подготовит к сентябрю новый пакет помощи Украине на €8 млрд

16:22 04.08.2022

Пандемия коронавируса могла стать результатом запуска американцами программы USAID — агентства по международному развитию, сообщил 4 августа глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Подробности в материале: Минобороны РФ привело аргумент о запуске США пандемии COVID-19

16:24 04.08.2022

В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь» продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 Минобороны России

16:37 04.08.2022

Советский Союз в ходе Второй мировой войны разгромил нацизм, приходится напоминать об этом руководству НАТО, которое пугает Европу Россией. Об этом 4 августа написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Читайте подробнее: Медведев преподал генсеку НАТО урок истории

16:52 04.08.2022

В оздоровительные учреждения Саратовской области 5 августа приедут 49 детей из районов Луганской Народной Республики, 11 августа — 100 школьников из Сватовского района республики.

Подробности в материале: В Саратовскую область приедут на оздоровление дети из ЛНР

16:55 04.08.2022

Более 500 детей из освобождённых территорий Харьковской области отдохнут в здравницах Краснодарского края. Об этом сообщил 4 августа в телеграм-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Читайте также: В здравницах Кубани отдохнут более 500 детей из Харьковской области

17:09 04.08.2022

В Луганской Народной Республике за три дня военнослужащие Росгвардии при проведении разведывательно-поисковых мероприятий обнаружили два противотанковых ракетных комплекса «Джевелин», 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, более 500 снарядов и мин, 140 гранат, 70 выстрелов к гранатометам, свыше 3000 боеприпасов к стрелковому оружию, тепловизор PARD-TA32.

При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии.

На специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе 5 детей.

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

17:19 04.08.2022

Наркотические вещества сильного действия найдены на оставленных украинскими боевиками в ходе спецоперации позициях, сообщил 4 августа глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Об этом: На позициях, оставленных ВСУ, обнаружены наркотики

17:25 04.08.2022

На протяжении последних нескольких месяцев Болгария отправила на Украину 4200 тонн оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на заявление бывшего руководителя болгарской экспортной компании «Кинтекс» Александра Михайлова сообщает БНР.

Читайте также: Болгария поставила на Украину более 4200 тонн оружия — источник

17:33 04.08.2022

Контроль над импортными вакцинами для животных ужесточён со стороны Россельхознадзора, сообщил 4 августа журналистам возглавляющий ведомство Сергей Данкверт.

Читайте также: Россия ужесточила контроль над импортными вакцинами для животных

17:57 04.08.2022

Последствия обстрела города Стаханов (ЛНР) со стороны ВФУ. Представительство ЛНР в СЦКК

18:38 04.08.2022

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают военные преступления, чтобы держать жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в стрессе. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».

Таким образом он прокомментировал очередной обстрел жилых кварталов Донецка украинской армией, в результате которого погибли мирные жители.

Подробности в материале: Безсонов назвал украинских военных «отморозками»

18:52 04.08.2022

В результате обстрела вооруженными силами Украины жилых кварталов Донецка погибли шесть человек. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Также ещё семь человек получили ранения различной степени тяжести, добавил представитель народной республики.

Об этом: Безсонов: от обстрелов ВСУ погибли шесть жителей Донецка

19:01 04.08.2022

Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось прорвать оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) возле своей столицы. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, линия фронта проходит возле западной и юго-западной границы Донецка, и сейчас украинские войска удается оттеснять от города.

Читайте также: В ДНР заявили о прорванной обороне ВСУ под Донецком

19:34 04.08.2022

Сотрудника центра по противодействию экстремизму управления МВД по Нижегородской области уволили за игнорирование жалоб граждан на посты с признаками экстремизма и дискредитации Вооружённых сил России.

Об этом: Нижегородского полицейского уволили за саботаж борьбы с фейками об армии РФ

20:12 04.08.2022

Украинские боевики выпустили ракету из установки «Точка-У» по селу Климово (Климовский район, Брянская область), написал 4 августа глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Подробности в материале: Два жителя Брянской области ранены обстрелом со стороны ВСУ

20:18 04.08.2022

Об освобождении от украинских боевиков посёлка Пески (ДНР) сообщает 4 августа RT.

Читайте подробнее: Посёлок Пески в ДНР освобождён

20:40 04.08.2022

Об отходе украинских боевиков из города Авдеевка (ДНР) сообщил 4 августа на брифинге начальник главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов.

Об этом: Украинское командование заявило, что теряет позиции в Авдеевке

21:14 04.08.2022

Последствия обстрела города Стаханов (ЛНР) со стороны ВФУ. Представительство ЛНР в СЦКК

22:00 04.08.2022

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей при обстреле украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в Донецке утром 4 августа.

Об этом: СК возбудил дело по факту гибели мирных жителей при обстреле Донецка

22:32 04.08.2022

Военнослужащие 2 АК ЛНР дают шанс украинским боевикам в Артёмовске сохранить свою жизнь. Народная милиция ЛНР

00:09 05.08.2022

Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Драматический театр в центре Донецка, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой — командиром реактивного артиллерийского дивизиона Донецкой Народной Республики, спровоцировала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом: «Намеренно били по людям» — сети об атаке ВСУ на акцию памяти в ДНР

05:18 05.08.2022

В многоквартирных домах Донецкой Народной Республики восстановят крыши на добровольные пожертвования приморцев.

Читайте подробнее: Приморцы восстанавливают донецкий Торез

05:30 05.08.2022

Начатое дело должно быть выполнено. Об этом сказал ветеран Воздушно-десантных войск из Кемеровской области Владимир Сергеев, говоря о спецоперации России.

Читайте подробнее: Молодое поколение на Украине развращено бандеровскими идеями — мнение

07:38 05.08.2022

В Чувашии правоохранители продолжают встречи и личный приём беженцев из республик Донбасса. Очередной приём провёл руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин, выехав в санаторий «Алый парус».

Читайте подробнее: Беженцы передали коллективное обращение главе чувашского Следкома

07:40 05.08.2022

Регионы Дальнего Востока принимают активное участие в восстановлении Луганской и Донецкой Народных Республик, рассказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Читайте также: Регионы Дальнего Востока помогают в восстановлении республик Донбасса

07:44 05.08.2022

Канада возобновляет операцию UNIFIER.

Более 200 канадских военнослужащих на территории Великобритании будут обучать украинских военных воевать с Россией.

07:58 05.08.2022

На фоне специальной военной операции на Украине в Совфеде объяснили, что дает России основание рассматривать американцев, британцев и прочих иностранных лиц, воюющих против российских войск, в качестве наемников.

Подробности в материале: В Совфеде указали на хитрость подмены понятий «наемник» и «военнопленный»

08:04 05.08.2022

Вооруженные украинские формирования обстреляли Горловку, а также Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Киевские войска обстреляли Горловку и несколько районов Донецка

08:07 05.08.2022

Линия фронта в Донбассе на 5 августа. Основные бои развертываются на территории ДНР. Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР продолжают бои за Северск, в промзоне (завод KNAUF) города Соледар, на окраинах Бахмута (Артемовска) и населенного пункта Кодема. НМ ДНР и ВС РФ продолжают теснить противника в населенных пунктах Пески, Марьинка, Авдеевка. На территории Харьковской области развернулись бои за Гусаровку. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 05.08.2022 © ИА REGNUM

08:07 05.08.2022

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 05.08.2022 © ИА REGNUM

08:08 05.08.2022

«Украина — это, по сути, испытательный полигон. Многие виды оружия сейчас испытываются в реальных боевых условиях против российской армии, у которой множество собственных современных систем», — министр обороны Украины Алексей Резников.

08:13 05.08.2022

Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с натовским калибром 12,7 на 99 мм.

Читайте подробнее: Союзные силы применяют на Украине винтовку «Опустошитель» калибра НАТО

08:18 05.08.2022

Российские солдаты выполнят все поставленные президентом задачи. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, комментируя сообщения о гибели пожилой женщины с внучкой при обстреле Донецка.

«Вновь взрывы и безвинные жертвы нацистов. Донецкие СМИ публикуют фотографии Галины Володиной и её внучки, которых киевские террористы убили накануне при обстреле центра города, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Девочка, которая мечтала стать балериной. Светлая память всем детям, мирным жителям ДНР и ЛНР, погибшим от рук неофашистов».

Подробности в материале: Мэр Новокузнецка отреагировал на «безвинные жертвы нацистов»

08:37 05.08.2022

Волонтеры культуры Забайкальского художественного музея собрали книги для библиотек города Дебальцево Донецкой Народной Республики, сообщает 5 августа министерство культуры Забайкалья.

Десятки изданий благодаря неравнодушным забайкальцам в библиотечные фонды Дебальцево предадут сотрудники Забайкальской краевой библиотеки имени А. С. Пушкина.

Читайте подробнее: Забайкальцы собрали книги в дар ДНР

08:43 05.08.2022

Всё больше появляется доказательств об искусственном происхождении такой заразы как ковид и всё чаще в свете этого упоминаются компании, так или иначе связанные с сыном президента США Джо БайденаХантером. 4 августа 2022 года начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ведомство рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной). Многие факты говорят в пользу этой версии. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Читайте также: Военно-биологический ящик Пандоры — Байден и происхождение COVID-19

08:53 05.08.2022

Главным доказательством правильности проведения специальной военной операции, которая направлена на уничтожение нацизма на Украине, является то, что жители освобождённых территорий массово получают паспорта Российской Федерации, считает депутат думы Южно-Сахалинска Николай Артеменко.

Читайте также: Получение паспортов РФ в ЛДНР — главное доказательство необходимости СВО

08:54 05.08.2022

Союзные силы зашли в Артемовск в Донецкой Народной Республике, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Читайте также: Посол ЛНР сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск

08:56 05.08.2022

Информация, согласно которой украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года на основании военного положения и наличия у него гражданства другой страны, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Сеть: «Укрофюрер боится» — Киев отказал Савику Шустеру во въезде

09:16 05.08.2022

Границу с Россией за последние сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 5 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Читайте подробнее: За сутки в Россию прибыли более 20,5 тыс. жителей Донбасса и Украины

09:26 05.08.2022

За минувшие сутки украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Читайте также: Украинские боевики за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

09:28 05.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Киевские войска обстреляли Михайловку в ДНР

09:32 05.08.2022

Гражданин Германии арестован в Гамбурге по подозрению в поддержке российской спецоперации на Украине, которую он выражал через телеграм-канал и социальные сети. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции Гамбурга.

Читайте подробнее: Жителя Германии арестовали за символ Z и поддержку России в соцсетях

09:42 05.08.2022

Установление мира на Украине возможно только при проведении американо-российских переговоров. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 4 августа на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе, штат Техас.

«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — подчеркнул Орбан.

Об этом: Орбан: мир на Украине не наступит без переговоров России и США

09:48 05.08.2022

Происходящее на Украине доказывает, что западные страны в течение 30 лет делали всё для того, чтобы изменить сознание украинского народа, считает директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев.

Читайте также: Спецоперация освободит братский народ от нацистской нечисти — мнение

09:49 05.08.2022

Депутатами Законодательного собрания Калужской области внесены изменения в региональный закон, который устанавливает дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членам их семей, а также добровольцам, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба областного парламента.

Об этом: В Калуге определи меры соцподдержки добровольцам, защищающим Донбасс

09:49 05.08.2022

Прежние названия муниципалитетов, которые были переименованы киевским режимом при проведении политики «декоммунизации», возвратят власти Херсонской области. Об этом 5 августа рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Подробности в материале: Власти Херсонской области вернут муниципалитетам прежние названия

10:00 05.08.2022

Четыре самолета Су-25, стоявшие с 2004 года на консервации, тайно были переданы киевскому режиму властями Северной Македонии. Об этом 4 августа сообщил местный информационный портал МКД.

Об этом: Северная Македония тайно вернула Киеву купленные у него штурмовики Су-25

10:02 05.08.2022

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

10:07 05.08.2022

ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Черкесске.

10:07 05.08.2022

Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также город Ясиноватая были обстреляны киевскими боевиками из артиллерии «натовского» калибра 155 мм. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую — СЦКК

10:12 05.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Зайцево в ДНР

10:23 05.08.2022

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении музыканта Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России отложено в Уфе. Об этом 5 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука отложено на 16 августа 2022 года в 11:30 часов в связи с удовлетворением ходатайства защитника об ознакомлении с материалами дела», — сообщает пресс-служба.

Об этом: В Уфе отложили рассмотрение дела в отношении Шевчука о дискредитации ВС РФ

10:25 05.08.2022

Вооружённые украинские формирования произвели обстрелы Петровского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Киевские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка

10:25 05.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Металлист в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Киевские боевики обстреляли Металлист в ДНР

10:39 05.08.2022

Киевские боевики осуществили обстрелы Куйбышевского и Кировского районов Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

10:45 05.08.2022

Куйбышевский район Донецка снова был обстрелян украинскими нацистами из артиллерии «натовского» калибра 155 мм. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские боевики снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

10:45 05.08.2022

В Хакасии в военкомате прокомментировали неприятную ситуацию, которая сложилась вокруг соболезнования родным погибшего военнослужащего Егора Кадочникова. На сообщение пресс-службы правительства о соболезновании от главы региона супруга погибшего написала, что Валентин Коновалов им не звонил.

Об этом: В военкомате Хакасии объяснили, почему Коновалов не звонил семье погибшего

10:52 05.08.2022

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные непосредственно вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом Лавров рассказал журналистам в Пномпене.

Блинкену, по его словам, рассказали о фактах, «которые касаются не просто вооружения Украины, а непосредственного участия американских военных в оперировании системами вооружений, которые использовались против РФ, против мирных жителей Донбасса».

Об этом: Лавров напомнил Блинкену, что военные США воюют на Украине

10:52 05.08.2022

Доклад Amnesty International о нарушениях международного и военного права со стороны Киева объясняется не внезапным прозрением, а некими целями на будущее, написал в своем телеграм-канале 5 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Ранее в Amnesty International обвинили Киев в нарушении международного и военного права, отметив, что ВСУ размещают вооружения в школах, больницах, жилых районах городов, подвергая риску мирных граждан.

Возможно, доклад будет использован для оправдания уменьшения финансирования страны, ведущей войну террористическими методами, полагает дипломат.

Читайте подробнее: Запад сократит Киеву финансирование: о докладе Amnesty International

10:54 05.08.2022

Силы Луганской Народной Республики за сутки ликвидировали до 55 боевиков ВСУ, шесть бронетранспортеров и восемь единиц специальной автомобильной техники противника. Об этом 5 августа сообщили в Народной милиции ЛНР.

Читайте подробнее: Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ

10:58 05.08.2022

Обороняясь в Соледаре, ВСУ бьют по собственным оставленным и уже пристрелянным позициям, написал в своем телеграм-канале 5 августа военкор Евгений Поддубный.

«Бои идут у стен завода Knauf. Зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника», — отметил он.

Подробности в материале: Военкор объяснил, почему союзным силам сложно взять Соледар

11:02 05.08.2022

В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли пять человек. Об этом 28 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек — СЦКК

11:02 05.08.2022

Оборона Авдеевки взломана, подразделения союзных сил продвигаются вперед, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Андрей Руденко.

«Бойцы, которые штурмуют город, уверены, что скоро над Авдеевкой будет наш флаг», — отметил военкор.

Читайте также: Союзные силы взломали оборону Авдеевки

11:07 05.08.2022

Глава Междуреченского городского округа Кемеровской области Владимир Чернов уверен, что в Донецкой Народной Республике всё будет в порядке. Об этом он сказал после знакомства с детьми из Горловки.

Подробности в материале: Дети из Горловки «сразили наповал» главу кузбасского города

11:07 05.08.2022

В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района Донецка получили ранения женщина и ребёнок. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Об этом: При обстреле Петровского района Донецка были ранены женщина и ребёнок

11:10 05.08.2022

Силы Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили до 40 украинских боевиков, гаубицу Д-30, гаубицу М-777, два БТР ВСУ. Об этом 5 августа сообщили в Народной милиции ДНР.

Об этом: Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 боевиков ВСУ

11:26 05.08.2022

Следственный комитет России сформировал следственное управление в Донецке, сообщает 5 августа пресс-служба ведомства.

Читайте также: СК России сформировал следственное управление в Донецке

11:28 05.08.2022

В ходе удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где находились пленные киевские боевики, украинские нацисты использовали артиллерийское дальнобойное вооружение НАТО, включая американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Читайте также: СК России: ВСУ применили оружие НАТО для удара по СИЗО в Еленовке

11:28 05.08.2022

В одном из населенных пунктов Харьковской области в результате обстрела из РСЗО «Ураган» ВСУ пострадал 18-летний местный житель. Кассетная часть ракеты попала в его дом, в результате чего он получил ранение ноги. Об этом 5 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Очевидцы произошедшего обратились за помощью к военнослужащим Росгвардии, которые незамедлительно выдвинулись на место. Они осмотрели пострадавшего, оказали первую медицинскую помощь, после чего на носилках и бронеавтомобиле доставили молодого человека в медсанчасть, где уже военные медики оказали ему квалифицированную помощь.

Попадание в жилой дом. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

11:30 05.08.2022

«По предварительным данным, под обстрелом больница №17 в Куйбышевском районе Донецка, имеются пострадавшие», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин 5 августа в своём телеграм-канале.

Подробности в материале: Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

11:31 05.08.2022

Киевская армия на направлениях на Пески и Авдеевку отходит на вторую линию позиций и получает усиление, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Юрий Котенок.

Противник получает подкрепление отдельными аэромобильными батальонами, аэромобильной бригадой и подразделениями «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подробности в материале: Киевская армия под Донецком отходит на вторую линию обороны

11:38 05.08.2022

Группировка войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС России освободила поселок Гладосово, сообщили 5 августа в штабе территориальной обороны Донецкой республики.

Поселок расположен между Горловкой и Артемовском (Бахмутом), в котором в настоящее время идут бои.

Читайте подробнее: Союзные силы освободили поселок Гладосово под Горловкой

11:42 05.08.2022

В данный момент союзные войска ведут бои в городской черте города Артёмовска. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Об этом: В ДНР заявили о боях, идущих в городской черте Артёмовска

11:49 05.08.2022

Гибель 290 мирных жителей зафиксирована в Донецкой Народной Республике с середины февраля, когда конфликт в Донбассе обострился. Об этом сообщает 5 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 170 дней эскалации погибли 290 гражданских лиц, в том числе 17 детей», — указано в телеграм-канале представительства.

Пострадали за тот же период 2896 человек, в том числе 190 детей.

Читайте также: В ДНР за период эскалации погибли 290 мирных жителей

11:50 05.08.2022

Вооружённые украинские формирования в районе Артемовска понесли потери из-за обстрела собственной артиллерией из Часового Яра. Об этом 5 августа сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла собственные позиции в районе Артемовска — НМ ЛНР

11:50 05.08.2022

Известие о назревающем на Украине политическом расколе между региональными и федеральными властями спровоцировало широкий общественный резонанс в интернете. Люди считают, что раскол этот случился из-за денег: страна рушится, а её руководство всё дерется из-за «косточки, брошенной Байденом». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения соцсетей.

«Сами себя уничтожат… как пауки в банке», — считает Лидия.

«Регионалы обижаются, что деньги мимо них идут», — замечает Егор Панкратов.

«Грести под себя — это так по-украински…» — считает Светлана.

Читайте также: «Нарколыга задолбал»: о раскопе между Зеленским и мэрами городов Украины

12:00 05.08.2022

Украинские нацисты обстреляли из артиллерии населённый пункт Зайцево и Куйбышевский район Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли Зайцево и Куйбышевский район Донецка — СЦКК

12:00 05.08.2022

Поселок Пески под Донецком полностью перешел под контроль союзных сил, сообщили 5 августа в Народной милиции ДНР.

«Пески полностью зачищены, наши ребята закрепились», — сообщил также в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Читайте также: В ДНР сообщили о взятии поселка Пески

12:10 05.08.2022

Вооруженные украинские формирования обстреляли города Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР

12:25 05.08.2022

Отряд добровольцев «Тигр» в Приморье пополнят ещё 75 человек для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.

Читайте также: Бойцы из Читы и Хабаровска войдут в приморский «Тигр» для участия в СВО

12:31 05.08.2022

Противоречия между властями разного уровня — обычное явление для Украины. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что на Украине назревает политический раскол между региональными и федеральными властями.

Подробности в материале: Политолог рассказал об обычном явлении для Украины

12:39 05.08.2022

Политические силы Грузии, которые развернули ксенофобскую кампанию в отношении граждан России, преследуют одну цель — развязать войну. Об этом 5 августа заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Об этом: Глава «Грузинской мечты» призвал правоохранителей готовиться к провокациям

12:40 05.08.2022

Вооружённые украинские формирования произвели обстрел Киевского района Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка — СЦКК

13:02 05.08.2022

В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы (ВС) РФ подавили взвод реактивных систем залпового огня «Град» киевских боевиков в Харьковской области. Об этом 5 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Об этом: ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град» ВСУ в Харьковской области

13:02 05.08.2022

Вооруженные силы России за прошедшие сутки ударами по 44-й артбригаде ВСУ уничтожили до 150 боевиков, сообщили 5 августа в Министерстве обороны России.

Читайте также: ВКС России за сутки уничтожили до 150 украинских боевиков

13:05 05.08.2022

Девять мирных жителей в Херсонской области едва не лишись своих квартир. Граждан из их жилищ пытались принудительно выселить украинские военные. Об этом 5 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также: ВСУ пытались поселить наёмников в квартиры жителей Херсонской области

13:09 05.08.2022

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах, сообщили 5 августа в Министерстве обороны России.

Читайте подробнее: ВС России за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ

13:18 05.08.2022

Украинские нацисты подвергли обстрелам Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка

13:24 05.08.2022

Город Николаев, расположенный на юге Украины, будет «закрыт» в ближайшие выходные. Об этом 5 августа сообщил губернатор региона Виталий Ким.

Читайте подробнее: Николаевский губернатор Ким заявил о «закрытии» города на выходные

13:26 05.08.2022

Вооруженные силы России совместно с силами ДНР и ЛНР за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тыс. единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили 5 августа в Министерстве обороны РФ.

Читайте подробнее: ВС России и союзные силы уничтожили более 5 тыс. единиц украинской техники

13:29 05.08.2022

В Хабаровске 5 августа состоялась торжественная выписка из роддома жены и сына погибшего офицера, Героя России Максима Концова.

Читайте также: В Хабаровске встретили из роддома жену и сына погибшего в СВО Героя РФ

13:45 05.08.2022

Куйбышевский район Донецка снова был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Украинские боевики снова обстреляли Куйбышевский район Донецка

13:58 05.08.2022

Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка — СЦКК

14:01 05.08.2022

В Донецке горит здание железнодорожного вокзала, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Евгений Поддубный.

«Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы города», — отметил военкор.

Читайте также: В Донецке после обстрела ВСУ горит здание вокзала

14:07 05.08.2022

В первой декаде сентября ДНР планирует начать посевные работы — сообщает РИА Новости со ссылкой на министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артема Крамаренко.

14:31 05.08.2022

В результате подрыва на собственных минах отступающие подразделения киевских боевиков в районе Соледара понесли безвозвратные потери личного состава. Об этом 5 августа сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Об этом: Боевики ВСУ подорвались на своих минах в районе Соледара — НМ ЛНР

14:37 05.08.2022

Девять жителей Харьковской области получили ранения в результате конфликта с украинскими силовиками, которые требовали от людей предоставить свои дома наёмникам. Об этом сообщил 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также: Под Харьковом ВСУ открыли огонь по людям, не уступавшим свои дома

14:40 05.08.2022

В результате обстрела ВСУ Донецка мирная жительница получила ранение, сообщили 5 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

Читайте подробнее: При обстреле ВСУ Донецка ранена женщина

14:48 05.08.2022

В Брянской области до 22 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.

14:49 05.08.2022

Болгарское грузовое судно «Рожен"вышло из украинского порта Черноморск (бывший Ильичевск) после нескольких месяцев вынужденного простоя. Об этом 5 июля сообщает БНР.

Подробности в материале: Болгарское судно покинуло порт Украины после нескольких месяцев простоя

15:10 05.08.2022

В Донецке ещё один мирный житель стал жертвой противопехотной мины «Лепесток». На боеприпасе мужчина подорвался в Кировском районе города. Об этом 5 августа сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Подробности в материале: Житель Кировского района Донецка подорвался на мине «Лепесток»

15:14 05.08.2022

Один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Об этом: В результате обстрела Куйбышевского района Донецка ВСУ погиб мирный житель

15:15 05.08.2022

Ряд оппозиционных партий Грузии начали информационную кампанию, направленную против граждан России, чтобы спровоцировать войну. Об этом 5 августа заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Читайте также: Кобахидзе: цель ксенофобии в Грузии к гражданам РФ — разжигание войны

15:22 05.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Боевики ВСУ обстреляли Новобахмутовку в ДНР

15:34 05.08.2022

В данный момент союзные войска заняли плацдармы в районе города Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда затем должно развиваться наступление. Об этом 5 августа рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Читайте подробнее: Союзные силы заняли стратегические плацдармы под Соледаром — НМ ЛНР

15:41 05.08.2022

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Киевские войска обстреляли Михайловку в ДНР

15:47 05.08.2022

Житель Воронежа заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили 5 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, 53-летний воронежец в одном из хостелов «публично критиковал действия Вооруженных сил Российской Федерации».

Об этом: Воронежца оштрафовали за дискредитацию российских военных

16:01 05.08.2022

Сладков пишет, что ребята из Тувы ведут радиообмен на родном языке, чтоб подслушивающие враги «с дуба рухнули, пытаясь разобрать».

16:09 05.08.2022

Германия не хочет еще более ссориться с Россией. Об этом 5 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Читайте также: Эксперт: Германия не хочет ссориться с РФ еще больше, кредитуя Украину

16:32 05.08.2022

Обязанности главы военно-гражданской администрации Херсонской области пока будет исполнять глава регионального правительства Сергей Елисеев. Об этом 5 августа написал действующий глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Читайте подробнее: Глава военно-гражданской администрации Херсонской области попал в больницу

16:50 05.08.2022

О преступлениях киевского режима не могут молчать даже правозащитники, действующие явно в прозападной системе координат, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Об этом: В ГД назвали доклад Amnesty International «звонком» укрофашистскому режиму

16:55 05.08.2022

В Калуге 5 августа губернатор Владислав Шапша передал медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации родителям и вдове гвардии старшего сержанта, командира отделения группы специального назначения отряда специального назначения Владимира Игнатова. Высокое звание десантнику присвоено посмертно за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Читайте также: Шапша передал звезду Героя России родителям погибшего военнослужащего

17:02 05.08.2022

ТГ-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео-обращение военных 56 бригады ВСУ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они отказываются выполнять преступные приказы со стороны командования, бросившего их на верную смерть.

17:04 05.08.2022

О приостановке «на неопределённый срок» выдачи Латвией виз гражданам России сообщили 5 августа в посольство республики в РФ.

Читайте подробнее: Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ

17:14 05.08.2022

В Херсоне задержано 16 человек, входивших в местную террористическую ячейку, которая готовила теракты на освобожденных территориях Херсонской области. Большинство задержанных — бывшие участники «территориальной обороны», находившиеся в контакте с СБУ. Об этом сообщили РИА Новости.

17:16 05.08.2022

Сообщается об обстреле ВСУ территории Запорожской АЭС. Возник пожар, оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.

17:21 05.08.2022

Глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин сообщил о карательном обстреле Куйбышевского района, в результате которого пострадали мирные люди:

[[[list-4]]]

Кроме того, есть пострадавшие в больнице № 17 по пр. Панфилова, 89:

[[[list-5]]]

17:47 05.08.2022

Враги распространяют информацию о коме, в которой якобы находится глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, заявил 5 августа в своём видеообращении заместитель главы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов.

Читайте подробнее: Стремоусов назвал вражеской пропагандой слухи о коме главы херсонской ВГА

17:48 05.08.2022

Видео с места террористического обстрела Запорожской АЭС украинскими боевиками опубликовано ТК «Звезда».

17:56 05.08.2022

Марат Хуснуллин проверил работу штаба в освобожденном Мариуполе.

18:01 05.08.2022

Пожар вспыхнул на Запорожской АЭС после того, как предприятие подверглось 5 августа обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщили в пресс-службе временной администрации Энергодара.

Читайте подробнее: На Запорожской АЭС вспыхнул пожар после обстрела со стороны Украины

18:28 05.08.2022

Из Тюмени 30 военнослужащих региональных подразделений «Тобол» и «Тайга» отправились для боевого слаживания.

Об этом: Из Тюмени три десятка контрактников отправились на боевое слаживание

18:31 05.08.2022

Нацисты ВСУ «ощущают своё скорое поражение» и в своей привычной беспощадной манере наносят удары по мирному населению Донецка, написал в своем телеграм-канале 5 августа военный эксперт Юрий Подоляка.

Читайте подробнее: Нацисты предчувствуют скорое поражение — эксперт об обстрелах Донецка

18:35 05.08.2022

Украинские войска нанесли уже второй за сутки удар по Запорожской АЭС, снаряды попали на промплощадку станции — власти Энергодара.

18:36 05.08.2022

Уточняется, что снаряды попали на промплощадку станции АЭС.

18:40 05.08.2022

Решение украинских властей «закрыть» Николаев на выходные объясняется тем, что власти не доверяют собственным согражданам, написал в своем телеграм-канале 5 августа военкор Андрей Руденко.

Еще одна вероятная причина — в город будут вводить резервы, переброшенные из Донбасса, считает военкор.

Об этом: Военкор: Украина «закрывает» Николаев, потому что не доверяет жителям

18:42 05.08.2022

Направить на лечение в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского решили врачи после обследования главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается 5 августа в телеграм-канале главы ВГА.

Читайте также: Врачи в Херсоне решили, что Сальдо должен пройти курс лечения в Москве

18:49 05.08.2022

Киевские обстрелы территории Запорожской АЭС могут закончиться большой бедой, написал в своем телеграм-канале («Старше Эдды») журналист Герман Куликовский.

Об очередных (двух за сутки) обстрелах территории Запорожской АЭС в военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области сообщили 5 августа.

Об этом: Закончится большой бедой: эксперт об обстрелах Запорожской АЭС

19:00 05.08.2022

Повторному обстрелу подвергли украинские боевики Запорожскую АЭС вечером 5 августа, сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Об этом: В Энергодаре заявили о втором обстреле Запорожской АЭС украинской армией

19:05 05.08.2022

С большой долей вероятности Украина может лишиться всех приморских территорий. Об этом 5 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Судьба Украины решена. Очевидно, она лишится выхода в Черному морю», — сказал Коротченко.

Читайте также: Украина останется без выхода к Черному морю — военный эксперт

19:15 05.08.2022

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в массовом порядке пытаются избежать призыва в вооруженные силы Украины. Об этом 5 августа со ссылкой на собственные источники сообщает популярная румынская газета Ziare.

Читайте подробнее: Украинцы массово отказываются служить в армии — американская ЧВК

19:39 05.08.2022

Народная милиция ДНР: поселок Травневое освобожден бойцами третьей бригады НМ ДНР неделю назад. «Это важное достижение на артёмовском направлении. Киевские боевики, отступая, заминировали все дороги, а местным жителям обещали месть. Жители поселка рады освобождению, ведь множество их родственников живет в ДНР и России», — уточнили в НМ.

19:42 05.08.2022

Преступления украинской армии в докладе Amnesty International изложены верно, заявила 5 августа генсек организации Аньес Калламар в опубликованном заявлении, сообщает Agence France-Presse.

Читайте подробнее: Глава Amnesty International полностью поддержала доклад о преступлениях ВСУ

19:47 05.08.2022

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы жилых районов Донецка. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В результате обстрелов есть раненные среди мирных жителей, уточнил представитель народной республики.

Об этом: В ДНР заявили о «сильнейшем обстреле» Донецка

19:53 05.08.2022

Как уточняется, обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией.

19:53 05.08.2022

«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами», — заявили в Минобороны РФ.

19:54 05.08.2022

Силы Народной милиции ДНР смогли освободить территории в ряде населенных пунктов вблизи Донецка. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, продвигаться удается за счет активной работы артиллерии, которая уничтожает позиции и личный состав украинских оккупантов.

Читайте также: Безсонов: силы ДНР контролируют половину Марьинки

19:55 05.08.2022

«Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», — резюмировали в Минобороны РФ.

19:59 05.08.2022

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Донецком. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, силы Народной милиции ДНР уступают киевским войскам в численности, но превосходят их в огневой мощи.

Об этом: Безсонов заявил о колоссальных потерях ВСУ

20:36 05.08.2022

Заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию от 5 августа 2022 г.

Достоверно установлено, что руководством Украины продолжается активная подготовка и проведение циничных провокаций с гибелью мирного населения для последующей дискредитации и обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по объектам социальной инфраструктуры.

Так, 30 июля 2022 г. в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65-я омбр ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото‑ и видеосъемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными Силами России. В ночь с 30 на 31 июля 2022 г. из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь из минометов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации. Вооруженные Силы России, получив своевременно информацию о готовящейся провокации, не допустили неизбирательных ударов.

Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создает условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации.

Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:

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Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 046 человек, в том числе 4 077 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 129 846 человек, из которых 494 462 ребенка.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 520 045 автомобилей, в том числе за сутки — 5 076.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.

На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 32 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 759 947 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики.

В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 5 августа 2022 г. осуществлен выход сухогрузов: «Нэви Стар» (Турция, груз — кукуруза) из порта Одесса, «Поларнет» (Турция, груз — кукуруза) и «Рожен» (Болгария, груз — кукуруза) из порта Черноморск. Российская Федерация неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей в целях обеспечения вывоза зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.

Вместе с тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 66 иностранных судов из 14 государств. Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

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Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 6 805,62 га территории, 714 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 км дорог. Обнаружено и обезврежено 207 152 взрывоопасных предмета.

В рамках реализации мероприятий по восстановлению инфраструктуры народных республик Донбасса Военно-строительным комплексом Минобороны России продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов:

в Донецкой Народной Республике:

[[[list-8]]]

в Луганской Народной Республике:

[[[list-9]]]

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

Наибольший вклад в эту работу внесли:

[[[list-10]]]

На пунктах сбора подготовлено свыше 53 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 51 537,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 409 акций, в том числе за истекшие сутки пять — в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 141,3 тонны гуманитарной помощи.

5 августа 2022 г. проводятся три гуманитарные акции в Луганской Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 49,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

20:52 05.08.2022

Минобороны РФ: украинские вооружённые формирования выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по территории Запорожской АЭС и города Энергодара.

20:54 05.08.2022

Подчеркивается, что по счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции.

21:14 05.08.2022

Комментарий украинского президента Владимира Зеленского по поводу доклада о преступлениях украинских боевиков возмутил читателей западной прессы.

Подробности в материале: Реакция Зеленского на доклад о ВСУ-убийцах возмутила читателей Le Figaro

21:17 05.08.2022

Джо Байден объявил о пакете вооружений на сумму 1 млрд долларов для Украины.

21:47 05.08.2022

Запорожская АЭС и город Энергодар в Запорожской области украинские боевики обстреляли массированно с применением тяжёлой артиллерии, сообщили 5 августа в Минобороны РФ. Обстрелы зафиксированы в 16:20 и в 17:24 мск.

Подробности в материале: По Энергодару и АЭС украинские боевики выпустили 20 снарядов калибра 152 мм

21:56 05.08.2022

Ракеты ударили по целям в районе Чугуева под Харьковом. Прогремело не менее трёх взрывов. Воздушная тревога на Украине не объявлена, возможно, обстрел велся из тяжелых РСЗО «Ураган» или «Смерч». Об этом сообщает ТГ-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

22:19 05.08.2022

Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (Ростовская область) отправились с гуманитарным грузом в Донбасс. Помощь будет передана бойцам одного из батальонов города Стаханов (Луганская Народная Республика).

Подробности в материале: Донские казаки отправились с гуманитарным грузом в Донбасс

22:33 05.08.2022

Все виды ядерного оружия России хотелось бы включить в договор по контролю над вооружениями, сообщила 5 августа журналистам заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Читайте также: Госдеп США заявил, что хочет контролировать всё ядерное оружие России

22:36 05.08.2022

Несколько сотен казаков из войсковых казачьих обществ России готовятся пополнить ряды добровольческих отрядов. Так, казаки отряда «Терек» на полигоне оттачивают навыки обращения с современным оружием, а также учатся разведке и штурму.

Читайте подробнее: Отряд «Терек»: «У казаков такая судьба — защитить мирных жителей Донбасса»

23:03 05.08.2022

Сегодня Украина открыто осуществляет акты ядерного террора, нельзя иначе расценить целенаправленные артиллерийские удары по Запорожской АЭС, говорится заявлении Минобороны РФ от 5 августа по поводу двух сегодняшних атак.

Подробности в материале: Минобороны РФ назвало атаки ВСУ на Запорожскую АЭС ядерным террором

23:32 05.08.2022

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Читайте подробнее: Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд

05:55 06.08.2022

Линия фронта в Донбассе на 6 августа. Основные бои развертываются на территории ДНР. Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР продолжают бои за Северск, продвигаются вглубь города Соледар, идут бои на окраинах Бахмута (Артемовска) и населенного пункта Кодема. НМ ДНР и ВС РФ продолжают теснить противника в населенных пунктах Марьинка и Авдеевка. Освобожден населенный пункт Пески, происходит зачистка. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 06.08.2022 © ИА REGNUM

06:56 06.08.2022

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 06.08.2022 © ИА REGNUM

07:07 06.08.2022

За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 31 — ранен. Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Подробности в материале: За сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли пять человек

07:24 06.08.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Макеевка в ДНР ракетами из РСЗО. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ обстреляли Макеевку ракетами из РСЗО

07:30 06.08.2022

Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 6 снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

07:55 06.08.2022

События в Донбассе отдаются болью в сердце. Об этом сказала ветеран труда из Кемеровской области Мария Сербегешева, рассказывая о своём отношении к проводимой спецоперации.

Подробности в материале: Происходящее в Донбассе отдаётся болью в сердцах кузбассовцев

08:14 06.08.2022

Жителей Абакана позвали проститься с героически погибшим в Донбассе Егором Кадочниковым. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале администрации города.

Об этом: В Абакане назначен день похорон погибшего в Донбассе военнослужащего

08:23 06.08.2022

ВСУ за 17 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ за 17 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

08:24 06.08.2022

На место удара вооружённых украинских формирований по СИЗО в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР) российской стороной будут привезены международные эксперты и журналисты. Об этом 5 августа заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

Читайте подробнее: Полянский: РФ доставит международных экспертов на место удара в Еленовке

08:28 06.08.2022

Власти Херсонской области отказались признавать Ярослава Янушевича, назначенного Киевом на пост губернатора утерянного региона. Об этом 6 августа заявил замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов.

Об этом: В Херсонской области отказались признавать назначенного Киевом губернатора

08:43 06.08.2022

Украинские войска выпустили по Гольмовскому 15 снарядов «натовского» калибра. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ выпустили по Гольмовскому 15 снарядов «натовского» калибра

08:47 06.08.2022

ВСУ снова атаковали Донецк, под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток». Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Подробности в материале: Украинские боевики нанесли удар по Донецку, рассыпав мины «Лепесток»

08:55 06.08.2022

С начала августа в Ростовскую область прибыли более 118,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Ежедневно границу с Россией пересекают около 20 тыс. человек. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 6 августа.

Подробности в материале: В Ростовскую область в августе прибыли более 118,5 тыс. жителей Донбасса

08:59 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 152 мм. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

09:17 06.08.2022

Росгвардейцы обеспечили безопасность семи гуманитарных колонн МЧС России и выдачу более 117 тонн продовольствия жителям Херсонской и Запорожской областей.

Свыше 16 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания. Кроме того, росгвардейцы обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи социального пособия более чем 9 тысячам мирным жителям. Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавалась в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке, Бериславе, Михайловке и других населенных пунктах.

Также военнослужащие Росгвардии при взаимодействии с местной администрацией провели гуманитарную акцию по раздаче продуктов питания и предметов первой необходимости многодетным семьям в Энергодаре Запорожской области.

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

09:19 06.08.2022

Доклад организации Amnesty International разоблачил ложь украинского лидера Владимира Зеленского и СМИ стран Запада о совершаемых вооружёнными украинскими формированиями военных преступлениях. Об этом 5 август написал правозащитник из США Аджаму Барака на своей странице в одной из соцсетей.

Читайте подробнее: Правозащитник из США: Amnesty International раскрыла ложь Зеленского о ВСУ

09:40 06.08.2022

Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Подробности в материале: ВСУ нанесли артиллерийский удар по школе в Донецке

10:13 06.08.2022

ВСУ за минувшие сутки 85 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 450 единиц боеприпасов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: ВСУ за сутки выпустили по ДНР 450 боеприпасов

10:28 06.08.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

10:42 06.08.2022

Отступая к Артёмовску, ВСУ бросили стратегически важные высоты, рассказал командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным «Джексон».

Об этом: Отступая к Артёмовску, ВСУ бросили стратегически важные высоты

10:56 06.08.2022

Новый план финансовой помощи киевскому режиму на общую сумму €8 млрд в виде сочетания грантов и кредитов был подготовлен Европейской комиссией (ЕК). Об этом 5 августа сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС.

Подробности в материале: ЕС подготовил новый план помощи Киеву вместо заблокированного ФРГ

10:59 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

11:03 06.08.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку

11:13 06.08.2022

ВСУ и представители западных разведок столкнулись со сложностями дешифровки радиообмена на национальных языках России в зоне спецоперации на Украине. Речь идет о представителях батальонов, сформированных из Тувы, Бурятии, Якутии, Дагестана, передает 6 августа «Военное обозрение».

Читайте подробнее: ВСУ столкнулись со сложностями дешифровки радиообмена

11:18 06.08.2022

Обстрелы со стороны ВСУ ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской. Об этом 6 августа заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Читайте подробнее: В МИД РФ предупредили о последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

11:24 06.08.2022

Комиссия по монументам, призванная в обстановке секретности подготовить планы по демонтажу советских памятников в Эстонии, учреждена властями республики. Об этом 6 августа сообщает портал ERR.

Об этом: В Эстонии в обстановке секретности готовят демонтаж советских памятников

11:25 06.08.2022

Британский телеканал Sky News разоблачил мифы о Владимире Зеленском. Телеведущий Кори Бернарди отметил, что его образ «не такой, каким его изображают западные СМИ». Запись эфира вышла на YouTube.

Подробности в материале: Британский телеканал разоблачил мифы западных СМИ о Зеленском

11:30 06.08.2022

В поселке Куйбышева в Никитовском районе Горловки при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница. Об этом 6 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Читайте подробнее: Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны ВСУ

11:47 06.08.2022

За повреждение в Чебоксарах световой инсталляции в виде буквы Z двое жителей города оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый за дискредитацию Вооружённых сил России. Также они оштрафованы на 20 тыс. рублей по уголовному делу о вандализме.

Об этом: Двух чебоксарцев дважды оштрафовали за повреждение композиции с буквой Z

11:47 06.08.2022

США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать размещение оружия в космосе. Об этом 6 августа заявил замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.

Подробности в материале: МИД: пользуясь ситуацией на Украине, США могут разместить оружие в космосе

11:53 06.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов»

12:05 06.08.2022

Сделанные украинской стороной на Кипре беспилотники использовались Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и могли быть задействованы ею для передачи Киеву разведданных ВСУ о военных ДНР и ЛНР. Такое мнение 6 августа высказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин в своём телеграм-канале.

Об этом: Миссия ОБСЕ могла использовать украинские БПЛА для передачи данных ВСУ

12:18 06.08.2022

Предполагаемый диагноз главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо — это отравление неизвестным веществом. Об этом 6 августа сообщает телеграм-канал «Mash».

Читайте подробнее: В Сети назвали возможный диагноз главы администрации Херсонской области

12:22 06.08.2022

Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР еще шесть снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: ВСУ выпустили по Макеевке еще шесть снарядов

12:39 06.08.2022

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Минеральному. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: ВСУ нанесли удар по Донецку и Минеральному

12:46 06.08.2022

Российский флаг установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.

Подробности в материале: Российский триколор установили в Днепрорудном в Запорожской области

12:52 06.08.2022

В Курской области 6 августа пресекли попытку диверсии на аэродроме, где базируются военные. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Подробности в материале: Курский губернатор сообщил о попытке диверсии на аэродроме

12:57 06.08.2022

ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра

13:01 06.08.2022

В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Об этом: В Херсонской области ВКС РФ уничтожили свыше 400 националистов

13:05 06.08.2022

В результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Подробности в материале: ВКС РФ нанесли удар по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ

13:07 06.08.2022

Очередная попытка диверсии на аэродроме в Курске, на котором базируются российские военные, была пресечена 6 августа утром. Об этом 6 августа сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Читайте также: В Курске пресекли попытку диверсии на аэродроме

13:08 06.08.2022

В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона», уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Подробности в материале: В Днепропетровской области уничтожено более 80 иностранных наёмников

13:11 06.08.2022

На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Читайте подробнее: На Николаевском направлении военнослужащие ВСУ массово дезертируют

13:15 06.08.2022

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Подробности в материале: В районе Запорожья уничтожен склад горючего для группировки войск «Днепр»

13:17 06.08.2022

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Читайте подробнее: В Харьковской области уничтожен взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS

13:20 06.08.2022

В ходе отступления к Артёмовску киевскими боевиками были брошены стратегически важные высоты. Об этом 6 августа сообщил командир 20-го батальона Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Джексон».

Читайте подробнее: НМ ЛНР: ВСУ бросили стратегически важные высоты, отступая к Артёмовску

13:22 06.08.2022

За минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Дибровное, Долгенькое, Сулиговка, Байрак, Пришиб, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Читайте также: Российскими средствами ПВО сбито восемь украинских БПЛА

13:26 06.08.2022

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено 263 самолета и 145 вертолетов. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.

Читайте подробнее: С начала спецоперации на Украине уничтожено 263 самолета и 145 вертолетов

13:39 06.08.2022

На заместителя Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура было совершенно покушение в Новой Каховке, и он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 6 августа рассказал источник в администрации района.

Подробности в материале: На замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура совершено покушение

13:46 06.08.2022

Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления жилья, дорог, соцобъектов. Об этом 6 августа сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Читайте также: Хуснуллин: план по восстановлению города Изюм подготовят оперативно

13:48 06.08.2022

Правящий в США финансово-политический неолиберальный супер-клан мешает переосмыслению американской внешней политики. Об этом 6 августа написал российский сенатор Алексей Пушков.

Подробности в материале: Пушков рассказал, что мешает переосмыслению внешней политики США

13:52 06.08.2022

Планы Киева захватить территории в Херсонском направлении были разрушены действиями Вооруженных сил РФ. Об этом 6 августа рассказал полковник в отставке и военный эксперт Виктор Баранец в интервью «Украине. ру».

Читайте подробнее: Стало известно о разрушении планов ВСУ захватить территории под Херсоном

13:59 06.08.2022

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам в самолёте по возвращении из Сочи.

Подробности в материале: Эрдоган заявил, что предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

14:02 06.08.2022

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

14:19 06.08.2022

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения спецоперации на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР. Об этом 6 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробности в материале: Кадыров рассказал Путину о выполняющих задачи на Украине чеченских бойцах

14:22 06.08.2022

В Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 «Лепесток» ранена пожилая женщина. Об этом 6 августа сообщили в штабе обороны ДНР.

Об этом: Пожилую женщину ранило в Донецке при взрыве мины «Лепесток»

14:28 06.08.2022

В Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений. Об этом 6 августа сообщили в ГУМВД по Херсонской области.

Читайте подробнее: В Херсоне начали регистрировать транспорт

tf10 000tf10 001tf10 00214:40 06.08.2022tf10 003tf10 004Правозащитная организация Amnesty International не будет отказываться от выводов своего недавнего доклада, в котором говорится, что украинские военные нарушают законы ведения войны, ставя под угрозу жизнь мирных жителей размещением боевой техники и вооружения в школах и больницах. Об этом 6 августа заявили в правозащитной организации со штаб-квартирой в Лондоне.tf10 005tf10 006tf10 007tf10 008Об этом: tf10 009Amnesty International не станет отказываться от выводов о преступлениях ВСУtf10 010tf10 011tf10 012tf10 013tf10 014tf10 015tf10 01614:55 06.08.2022tf10 017tf10 018Осмотр Киевского района Донецка в ходе расследования уголовного дела о преступлениях киевского режима против мирных жителей Донбасса проводят российские следователи. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.tf10 019tf10 020tf10 021tf10 022Об этом: tf10 023СК РФ расследует обстрелы ВСУ Киевского района Донецкаtf10 024tf10 025tf10 026tf10 027tf10 028tf10 029tf10 03015:10 06.08.2022tf10 031tf10 032Видеозапись, на которой запечатлён удар Воздушно-космических сил и артиллерии РФ высокоточным оружием по временному пункту дислокации 46-й аэромобильной бригады киевских боевиков в Херсонской области, в результате чего было уничтожено до 400 украинских нацистов, опубликовало 6 августа Минобороны России.tf10 033tf10 034tf10 035tf10 036Читайте также: tf10 037tf10 038tf10 039Минобороны показало кадры уничтожения боевиков ВСУ в Херсонской областиtf10 040tf10 041tf10 042tf10 043tf10 04415:11 06.08.2022tf10 045tf10 046Заместитель главы военно-гражданской администрации tf10 047Виталий Гурtf10 048, на которого 6 августа было совершено нападение, скончался.tf10 049tf10 050СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению, сказано в официальном сообщении.tf10 051tf10 052tf10 053tf10 054Читайте также: tf10 055tf10 056tf10 057СКР расследует убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гураtf10 058tf10 059tf10 060tf10 061tf10 06215:25 06.08.2022tf10 063tf10 064В результате попадания ракеты из реактивной системы залпового огня «Град» в жилой дом на улице Челюскинцев в Донецке пострадала 62-летняя мирная жительница. Об этом 6 августа сообщает телеграм-канал «Readovka».tf10 065tf10 066tf10 067tf10 068Читайте также: tf10 069tf10 070tf10 071При обстреле Донецка ВСУ из РСЗО «Град» пострадала мирная жительницаtf10 072tf10 073tf10 074tf10 075tf10 07615:57 06.08.2022tf10 077tf10 078ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 079tf10 080tf10 081tf10 082Читайте подробнее: tf10 083Украинские войска выпустили по Донецку 16 снарядовtf10 084tf10 085tf10 086tf10 087tf10 088tf10 089tf10 09016:02 06.08.2022tf10 091tf10 092Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 093tf10 094tf10 095tf10 096Читайте подробнее: tf10 097ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНРtf10 098tf10 099tf10 100tf10 101tf10 102tf10 103tf10 10416:04 06.08.2022tf10 105tf10 106ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР шесть снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 107tf10 108tf10 109tf10 110Об этом: tf10 111ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть снарядовtf10 112tf10 113tf10 114tf10 115tf10 116tf10 117tf10 11816:14 06.08.2022tf10 119tf10 120Помимо общения в Сочи с российским президентом tf10 121Владимиром Путиным,tf10 122 глава Чечни tf10 123Рамзан Кадыровtf10 124 провел неформальную встречу с министром обороны РФ tf10 125Сергеем Шойгуtf10 126. Обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. Подробности 6 августа в своем телеграм-канале обнародовал телеграм-канал Кадырова.tf10 127tf10 128«tf10 129Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. Вместе с тем в Чеченской Республике закончилось формирование трёх батальонов и полка Минобороны РФ. Пользуясь случаем, я поблагодарил Сергея Кужугетовича за помощь в формировании новых батальонов и оказанное доверие»tf10 130, — подчеркнул глава Чечни.tf10 131tf10 132tf10 133tf10 134Об этом: tf10 135tf10 136tf10 137Это не война: Кадыров и Шойгу обсудили военные действия РФ на Украинеtf10 138tf10 139tf10 140tf10 141tf10 14216:15 06.08.2022tf10 143tf10 144Вышедший из одесского порта сухогруз Navistar, гружёный 33 тыс. тонн кукурузы, достиг порта в Стамбуле. Об этом сообщает 6 августа минобороны Турции.tf10 145tf10 146tf10 147tf10 148Об этом: tf10 149Сухогруз с 33 тыс. тонн кукурузы прибыл из Одессы в Стамбулtf10 150tf10 151tf10 152tf10 153tf10 154tf10 155tf10 15616:20 06.08.2022tf10 157tf10 158Площадкой для встречи президента России tf10 159Владимира Путинаtf10 160 и главы Украины tf10 161Владимира Зеленскогоtf10 162 может стать Турция. Об этом, как передает телеканал TRT, заявил президент Турции tf10 163Реджеп Тайип Эрдоганtf10 164 журналистам президентского пула.tf10 165tf10 166tf10 167tf10 168Читайте также: tf10 169Эрдоган предложил Путину провести в Турции переговоры с Зеленскимtf10 170tf10 171tf10 172tf10 173tf10 174tf10 175tf10 17616:27 06.08.2022tf10 177tf10 178Огонь по мирным жителям в Харьковской области, который открыли украинские боевики, потребовавшие освободить жилые дома для размещения там иностранных наёмников и военной техники, спровоцировал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 179tf10 180tf10 181tf10 182Подробности в материале: tf10 183Сеть: «И кто тут оккупант?!» — ВСУ расстреляли мирных жителей ради их домовtf10 184tf10 185tf10 186tf10 187tf10 188tf10 189tf10 19016:34 06.08.2022tf10 191tf10 192В Донецке в результате взрывов противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» пострадали два мирных жителя. Об этом 6 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf10 193tf10 194tf10 195tf10 196Читайте также: tf10 197При взрыве мин «Лепесток» в Донецке пострадали два человекаtf10 198tf10 199tf10 200tf10 201tf10 202tf10 203tf10 20416:41 06.08.2022tf10 205tf10 206Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила 6 августа официальный представитель МИД РФ tf10 207Мария Захароваtf10 208.tf10 209tf10 210В официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства, также дана оценка заявлению украинского посла в Британии tf10 211Вадима Пристайкоtf10 212 о требовании Киева к Москве вернуть треть зарубежного имущества бывшего СССР. По мнению Захаровой, оно носит популистский характер.tf10 213tf10 214tf10 215tf10 216Читайте подробнее: tf10 217МИД заявил не видит оснований пересмотра прав РФ на зарубежные активы СССРtf10 218tf10 219tf10 220tf10 221tf10 222tf10 223tf10 22416:42 06.08.2022tf10 225tf10 226Информация о том, что замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области tf10 227Виталий Гурtf10 228 скончался после покушения, не соответствует действительности. Об этом 6 августа заместитель главы ВГА Херсонской области tf10 229Кирилл Стремоусовtf10 230 сообщил ТАСС.tf10 231tf10 232tf10 233tf10 234Читайте также: tf10 235tf10 236tf10 237В Херсонской области опровергли слухи о смерти раненного при покушении Гураtf10 238tf10 239tf10 240tf10 241tf10 24216:48 06.08.2022tf10 243tf10 244В Курской области днём 6 августа были обстреляны окрестности села Коровяковски и хутора Отруба в Глушковском районе, сообщил губернатор tf10 245Роман Старовойтtf10 246.tf10 247tf10 248tf10 249tf10 250Об этом: tf10 251Курский губернатор сообщил об обстреле Глушковского районаtf10 252tf10 253tf10 254tf10 255tf10 256tf10 257tf10 25816:53 06.08.2022tf10 259tf10 260Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 261tf10 262tf10 263tf10 264Читайте также: tf10 265ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибра 155 ммtf10 266tf10 267tf10 268tf10 269tf10 270tf10 271tf10 27217:15 06.08.2022tf10 273tf10 274Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций на юге Марьинки выбили силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке российской армии. Об этом 6 августа сообщил заместитель министра информации ДНР tf10 275Даниил Безсонов tf10 276в Telegram-канале.tf10 277tf10 278tf10 279tf10 280Об этом: tf10 281В ДНР сообщили, что союзные силы взяли под контроль ферму в Марьинкеtf10 282tf10 283tf10 284tf10 285tf10 286tf10 287tf10 28817:18 06.08.2022tf10 289tf10 290Населенные пункты Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 291tf10 292tf10 293tf10 294Читайте также: tf10 295ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку в ДНРtf10 296tf10 297tf10 298tf10 299tf10 300tf10 301tf10 30217:27 06.08.2022tf10 303tf10 304В результате обстрела в Ясиноватой (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом 6 августа сообщил глава администрации города tf10 305Дмитрий Шевченко tf10 306в Telegram-канале.tf10 307tf10 308tf10 309tf10 310Подробности в материале: tf10 311При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погиб мирный жительtf10 312tf10 313tf10 314tf10 315tf10 316tf10 317tf10 31817:59 06.08.2022tf10 319tf10 320Город Донецк и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 321tf10 322tf10 323tf10 324Об этом: tf10 325ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку в ДНРtf10 326tf10 327tf10 328tf10 329tf10 330tf10 331tf10 33218:22 06.08.2022tf10 333tf10 334Глава Чечни tf10 335Рамзан Кадыровtf10 336 встретился с министром обороны РФ tf10 337Сергеем Шойгуtf10 338. Неофициальная встреча состоялась 5 августа в Сочи в период проведения переговоров президента РФ tf10 339Владимира Путинаtf10 340 с президентом Турции tf10 341Реджепом Эрдоганомtf10 342. Во время беседы Сергей Шойгу высоко оценил действия военных из Чечни в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Были также обсуждены вопросы наступления ВС РФ и тактики проведения спецоперации.tf10 343tf10 344tf10 345tf10 346Читайте подробнее: tf10 347Шойгу и Кадыров обсудили вопрос наступательных действий РФtf10 348tf10 349tf10 350tf10 351tf10 352tf10 353tf10 35418:25 06.08.2022tf10 355tf10 356Удары авиации Израиля по сектору Газа, в результате которых погибло не менее десяти человек, включая пятилетнего ребёнка, спровоцировали реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 357tf10 358tf10 359tf10 360Читайте также: «tf10 361Мир погряз в лицемерии» — сети о «спецоперации» Израиля в Палестинеtf10 362tf10 363tf10 364tf10 365tf10 366tf10 367tf10 36818:26 06.08.2022tf10 369tf10 370Заявление члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области tf10 371Владимира Рогова tf10 372о том, что Запорожская атомная электростанция подверглась повторному обстрелу со стороны украинских боевиков, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 373tf10 374tf10 375tf10 376Читайте подробнее: tf10 377Сеть: «Где же МАГАТЭ?» — нацисты обстреливают ЗАЭС под молчание Западаtf10 378tf10 379tf10 380tf10 381tf10 382tf10 383tf10 38418:27 06.08.2022tf10 385tf10 386Четырёхчасовая встреча лидеров российского и турецкого президентов tf10 387Владимира Путинаtf10 388 и tf10 389Реджепа Тайипа Эрдоганаtf10 390 в Сочи, во время которой были подняты вопросы относительно вывоза зерна с Украины, торговых отношений России и Турции, энергетических поставок, ситуации в Сирии, а также урегулирования в Нагорном Карабахе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 391tf10 392tf10 393tf10 394Об этом: «tf10 395Турция выбрала Россию, а не Украину» — сети о встрече Путина с Эрдоганомtf10 396tf10 397tf10 398tf10 399tf10 400tf10 401tf10 40218:32 06.08.2022tf10 403tf10 404Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 405tf10 406tf10 407tf10 408Читайте также: tf10 409ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 ммtf10 410tf10 411tf10 412tf10 413tf10 414tf10 415tf10 41618:43 06.08.2022tf10 417tf10 418Известие о смерти замглавы Новой Каховки Виталия Гура в реанимации, после нападения, подтвердил РИА 6 августа глава администрации Каховского района Херсонской области tf10 419Владимирtf10 420 tf10 421Леонтьевtf10 422.tf10 423tf10 424После покушения Виталия Гура госпитализировали в очень тяжелом состоянии: злоумышленники расстреляли его, предположительно, из пистолета Макарова.tf10 425tf10 426tf10 427tf10 428Об этом: tf10 429Замглавы Новой Каховки Виталий Гур не выжил после нападенияtf10 430tf10 431tf10 432tf10 433tf10 434tf10 435tf10 43618:53 06.08.2022tf10 437tf10 438Населенные пункты Новобахмутовка и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 439tf10 440tf10 441tf10 442Подробности в материале: tf10 443Украинские силовики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево в ДНРtf10 444tf10 445tf10 446tf10 447tf10 448tf10 449tf10 45019:11 06.08.2022tf10 451tf10 452По словам советника главы офиса Владимира Зеленского tf10 453Михаила Подолякаtf10 454, Северная Македония, как и многие другие народы, помогла Киеву. Страна подставила Украине tf10 455«плечо в виде танков и самолётов»tf10 456.tf10 457tf10 458tf10 459tf10 460Читайте подробнее: tf10 461Офис Зеленского: Северная Македония помогла танками и самолётамиtf10 462tf10 463tf10 464tf10 465tf10 466tf10 467tf10 46819:13 06.08.2022tf10 469tf10 470Куйбышевский и Кировский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 471tf10 472tf10 473tf10 474Подробности в материале: tf10 475ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 ммtf10 476tf10 477tf10 478tf10 479tf10 480tf10 481tf10 48219:14 06.08.2022tf10 483tf10 484Известие о том, что украинский президент tf10 485Владимир Зеленскийtf10 486 предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества, хлёстко прокомментировал в своем телеграм-канале 6 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ tf10 487Дмитрий Медведевtf10 488:tf10 489tf10 490«tf10 491Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооружённые силы».tf10 492tf10 493tf10 494tf10 495tf10 496Об этом: tf10 497«Мы на земле»: Медведев ответил Зеленскому о конфискации российских активовtf10 498tf10 499tf10 500tf10 501tf10 502tf10 503tf10 50419:35 06.08.2022tf10 505tf10 506Обстрел украинскими войсками Запорожской атомной электростанции может обернуться катастрофой. Ситуация вызывает крайнее беспокойство, говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) tf10 507Рафаэля Гроссиtf10 508, распространённом организацией.tf10 509tf10 510tf10 511«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчёркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы»tf10 512, — заявил Гросси.tf10 513tf10 514tf10 515tf10 516Читайте подробнее: tf10 517Глава МАГАТЭ предупредил об опасной ситуации вокруг Запорожской АЭСtf10 518tf10 519tf10 520tf10 521tf10 522tf10 523tf10 52419:39 06.08.2022tf10 525tf10 526Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 6 августа сообщает Народная милиция ДНР.tf10 527tf10 528tf10 529tf10 530Об этом: tf10 531ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР более 150 снарядов и минtf10 532tf10 533tf10 534tf10 535tf10 536tf10 537tf10 53819:44 06.08.2022tf10 539tf10 540В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли десять военнослужащих. Об этом 6 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.tf10 541tf10 542tf10 543tf10 544Об этом: tf10 545В ДНР за сутки в ходе боев погибли десять военнослужащихtf10 546tf10 547tf10 548tf10 549tf10 550tf10 551tf10 55219:58 06.08.2022tf10 553tf10 554Владимиру Зеленскому перестали доверять не только украинские граждане — западные лидеры по этой же причине всё чаще стали отказывать в помощи украинскому президенту, заявил бывший офицер американской разведки tf10 555Скотт Риттерtf10 556 в эфире видео-канала Judging Freedom. Его слова 6 августа цитирует РИА tf10 557Новостиtf10 558.tf10 559tf10 560Разведчик считает, что Украину ожидает государственный переворот, а Зеленского — трагический конец: он будет вынужден либо покинуть Украину, tf10 561«либо он погибнет от рук собственных граждан».tf10 562tf10 563tf10 564Экс-военный подчеркнул, что именно Зеленский несет ответственность за гибель десятков тысяч украинцев.tf10 565tf10 566tf10 567tf10 568Читайте подробнее: tf10 569tf10 570tf10 571Американский разведчик: Зеленского ждёт трагический конецtf10 572tf10 573tf10 574tf10 575tf10 57619:59 06.08.2022tf10 577tf10 578Украинские военные не обстреливали территорию ЛНР с 1 августа. Об этом офицер Народной милиции ЛНР tf10 579Андрей Марочко tf10 580сообщил 6 августа в эфире телеканала «Соловьев. Live».tf10 581tf10 582По его словам, обстрелы территории республики прекратились, так как войска ЛНР и России отодвинули позиции, с которых ВСУ наносили удары.tf10 583tf10 584tf10 585tf10 586Об этом: tf10 587В ЛНР с 1 августа не фиксируют обстрелы со стороны Украиныtf10 588tf10 589tf10 590tf10 591tf10 592tf10 593tf10 59420:03 06.08.2022tf10 595tf10 596Скорый конец политической карьеры Владимира Зеленского предсказал экс-офицер разведки США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.tf10 597tf10 598tf10 599tf10 600Об этом: tf10 601Американский разведчик: Зеленского ждет скорый конецtf10 602tf10 603tf10 604tf10 605tf10 606tf10 607tf10 60820:08 06.08.2022tf10 609tf10 610В результате взрывов украинских противопехотных мин «Лепесток» в Донецке пострадали уже четыре мирных жителя. Об этом 6 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf10 611tf10 612tf10 613tf10 614Читайте также: tf10 615Число пострадавших от мин «Лепесток» в Донецке выросло до четырехtf10 616tf10 617tf10 618tf10 619tf10 620tf10 621tf10 62220:11 06.08.2022tf10 623tf10 624В результате обстрела ВСУ 6 августа пострадала девятиэтажка в Алчевске (ЛНР). Видео прямого попадания украинского реактивного снаряда обнародовал канал Донбасс решает.tf10 625tf10 626На на кадрах видно, как огонь полыхает в квартире на седьмом этаже, она полностью уничтожено пожаром.tf10 627tf10 628tf10 629tf10 630Читайте подробнее: tf10 631В Алчевске (ЛНР) ракетный снаряд поразил девятиэтажкуtf10 632tf10 633tf10 634tf10 635tf10 636tf10 637tf10 63820:20 06.08.2022tf10 639tf10 640Начато следствие по факту убийства замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области tf10 641Виталия Гурыtf10 642, сообщили ТАСС 6 августа в пресс-службе замглавы ВГА региона tf10 643Екатерины Губаревойtf10 644.tf10 645tf10 646О сроках прощания с погибшим пока не сообщается, оно состоится, как только следствие передаст тело в Новую Каховку родственникам.tf10 647tf10 648tf10 649tf10 650Читайте также: tf10 651Расследованием убийства Виталия Гуры занялось следствиеtf10 652tf10 653tf10 654tf10 655tf10 656tf10 657tf10 65820:25 06.08.2022tf10 659tf10 660Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 661tf10 662tf10 663tf10 664Читайте подробнее: tf10 665Украинские силовики обстреляли Горловку в ДНРtf10 666tf10 667tf10 668tf10 669tf10 670tf10 671tf10 67220:37 06.08.2022tf10 673tf10 674Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 675tf10 676tf10 677tf10 678Подробности в материале: tf10 679ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 ммtf10 680tf10 681tf10 682tf10 683tf10 684tf10 685tf10 68620:38 06.08.2022tf10 687tf10 688В Алчевске (ЛНР), куда 6 августа ВСУ направили реактивный снаряд, разрушения получил девятиэтажный дом, есть пострадавшие. По словам главы города tf10 689Альберта Апшеваtf10 690, покалечены не менее 10 человек, в том числе — четверо детей. Причем, один ребенок попал в реанимацию.tf10 691tf10 692tf10 693tf10 694Подробности в материале: tf10 695Расстрел девятиэтажного дома в Алчевске: много пострадавшихtf10 696tf10 697tf10 698tf10 699tf10 700tf10 701tf10 70220:53 06.08.2022tf10 703tf10 704Глава Чувашии Олег Николаев 6 августа известил о вручении звезды Героя России родным погибшего в ходе спецоперации на Украине tf10 705Александра Старчкова.tf10 706 В своем телеграм-канале он пояснил, что высшая посмертная награда присвоена бойцу за заслуги перед государством и народом, за его героический подвиг и спасение товарищей.tf10 707tf10 708«tf10 709Поступок, который совершил Александр, развенчал миф, что сегодня молодёжь не способна на самопожертвование. Молодые люди совершают осознанные поступки, которые говорят о том, что дух воина живет в каждом сердце солдата и тем сильна наша страна.tf10 710tf10 711tf10 712tf10 713Память о Герое будет вечно жить в сердцах всех россиян и на его примере будут воспитывать подрастающее поколение. К сожалению, мы сегодня повторяем исторические события, которые были на страницах 40-х годов прошлого столетия и отрываем голову фашизму. Это неприятно и больно — терять, но есть такая профессия — Родину защищать, и когда наши ребята делают это профессионально и ответственно, нет сомнений, что наша страна будет идти своим суверенным путёмtf10 714», — считает губернатор.tf10 715tf10 716tf10 717tf10 718tf10 719tf10 720tf10 721tf10 722Читайте также: tf10 723«Больно»: Чувашия скорбит по Герою России Александру Старчковуtf10 724tf10 725tf10 726tf10 727tf10 728tf10 729tf10 73021:01 06.08.2022tf10 731tf10 732Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 733tf10 734tf10 735tf10 736Подробности в материале: tf10 737Украинские силовики обстреляли Донецк из танкаtf10 738tf10 739tf10 740tf10 741tf10 742tf10 743tf10 74421:13 06.08.2022tf10 745tf10 746В результате обстрела Алчевска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще девять ранены. Об этом 6 августа говорится в сообщении Генпрокуратуры ЛНР.tf10 747tf10 748tf10 749tf10 750Читайте также: tf10 751При обстреле Алчевска со стороны ВСУ погиб мирный жительtf10 752tf10 753tf10 754tf10 755tf10 756tf10 757tf10 75821:17 06.08.2022tf10 759tf10 760Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 761tf10 762tf10 763tf10 764Читайте подробнее: tf10 765ВСУ выпустили по Еленовке в ДНР три снаряда калибра 152 ммtf10 766tf10 767tf10 768tf10 769tf10 770tf10 771tf10 77221:29 06.08.2022tf10 773tf10 774tf10 775tf10 776Фиксация последствий обстрела Куйбышевского района города Донецка 05.08.2022.tf10 777tf10 778tf10 779tf10 780tf10 78121:38 06.08.2022tf10 782tf10 783Минобороны РФ 6 августа известило, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил.tf10 784tf10 785«tf10 786Для ее реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа 2022 г. планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощиtf10 787.tf10 788tf10 789tf10 790Для подготовки фото‑ и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город прибыли иностранные журналисты»tf10 791, — сказано в официальном сообщении Минобороны.tf10 792tf10 793tf10 794tf10 795Подробности в материале: tf10 796Минобороны предупредило готовящейся провокации с гибелью граждан ДНРtf10 797tf10 798tf10 799tf10 800tf10 801tf10 802tf10 80321:46 06.08.2022tf10 804tf10 805Обстрел Запорожской АЭС со стороны вооруженных сил Украины считается актом терроризма. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ tf10 806Михаил Мизинцев tf10 807на брифинге.tf10 808tf10 809tf10 810tf10 811Читайте подробнее: tf10 812Минобороны РФ: обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ — акт терроризмаtf10 813tf10 814tf10 815tf10 816tf10 817tf10 818tf10 81921:50 06.08.2022tf10 820tf10 821Министерство обороны РФ 6 августа известило о новых нарушениях международных правовых норм и военного права киевскими боевиками. В Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детского сада (ул. Троицкая).tf10 822tf10 823Известно, что подходы к учебному учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлили.tf10 824tf10 825tf10 826tf10 827Подробности в материале: tf10 828Украинские боевики оборудовали опорный пункт в детском саду близ Харьковаtf10 829tf10 830tf10 831tf10 832tf10 833tf10 834tf10 83521:54 06.08.2022tf10 836tf10 837Более 229 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 6 августа заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации tf10 838Михаил Мизинцевtf10 839 на брифинге.tf10 840tf10 841tf10 842tf10 843Об этом: tf10 844Саперы из РФ обезвредили почти 230 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассеtf10 845tf10 846tf10 847tf10 848tf10 849tf10 850tf10 85122:01 06.08.2022tf10 852tf10 853Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 25 тыс. человек. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России tf10 854Михаил Мизинцев tf10 855на брифинге.tf10 856tf10 857tf10 858tf10 859Читайте подробнее: tf10 860Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 25 тыс. человекtf10 861tf10 862tf10 863tf10 864tf10 865tf10 866tf10 86722:22 06.08.2022tf10 868tf10 869Более 51,5 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России tf10 870Михаил Мизинцевtf10 871 на брифинге.tf10 872tf10 873tf10 874tf10 875Подробности в материале: tf10 876Россия доставила на Украину и в Донбасс более 51,5 тыс. тонн гумпомощиtf10 877tf10 878tf10 879tf10 880tf10 881tf10 882tf10 88322:29 06.08.2022tf10 884tf10 885Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf10 886tf10 887tf10 888tf10 889Читайте также: tf10 890ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибра 152 ммtf10 891tf10 892tf10 893tf10 894tf10 895tf10 896tf10 89722:44 06.08.2022tf10 898tf10 899Очередной обстрел Донецка (Донецкая Народная Республика) ракетами с запрещёнными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» со стороны Вооружённых сил Украины спровоцировал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили по этому поводу свои комментарии 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 900tf10 901tf10 902tf10 903Об этом: tf10 904Сеть: «ВСУ стреляли бы и ядерным» — Донецк вновь засыпан минами «Лепестокtf10 905»tf10 906tf10 907tf10 908tf10 909tf10 910tf10 91122:45 06.08.2022tf10 912tf10 913Информация, согласно которой Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на восемь миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов после того, как Германия отказалась предоставить кредитные гарантии для Украины на сумму до девяти миллиардов евро, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 914tf10 915tf10 916tf10 917Читайте подробнее: tf10 918Сеть: «Зеленский приплыл» — ЕС ищет мецената для Украины вместо Германииtf10 919tf10 920tf10 921tf10 922tf10 923tf10 924tf10 92522:48 06.08.2022tf10 926tf10 927Заявление командира 20-го батальона Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Джексон о том, что украинские войска бросили стратегически важные высоты на подступах к Артёмовску (Донецкая Народная Республика), которые укрепляли на протяжении многих лет, в результате чего у союзных войск открывается дорога к освобождению этого населённого пункта, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 928tf10 929tf10 930tf10 931Читайте подробнее: tf10 932Сеть: «ВСУ обуревает страх» — бегство нацистов открыло дорогу на Артёмовскtf10 933tf10 934tf10 935tf10 936tf10 937tf10 938tf10 93922:56 06.08.2022tf10 940tf10 941Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили на территории лицея в Дружковке Донецкой Народной Республики бронетехнику, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ tf10 942Михаил Мизинцевtf10 943 на брифинге.tf10 944tf10 945tf10 946tf10 947Читайте подробнее: tf10 948Украинские боевики разместили РСЗО у лицея в Дружковке — МО РФtf10 949tf10 950tf10 951tf10 952tf10 953tf10 954tf10 95523:03 06.08.2022tf10 956tf10 957Удар Воздушно-космических сил Российской Федерации по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области Украины, в результате которого было уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники, спровоцировал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf10 958tf10 959tf10 960tf10 961Читайте также: tf10 962Сеть: «Шикарная работа!» — ВКС России разнесли базу «Иностранного регионаtf10 963»tf10 964tf10 965tf10 966tf10 967tf10 968tf10 96923:11 06.08.2022tf10 970tf10 971Замглавы администрации Каховского района Херсонской области tf10 972Виталий Гураtf10 973 пополнил список жертв преступлений Запада. Его кровь на руках tf10 974Байденаtf10 975, tf10 976Макронаtf10 977 и tf10 978Шольцаtf10 979, королевской семьи Британии и польских безумцев tf10 980Дуды tf10 981и tf10 982Моравецкогоtf10 983. Это они поощряют террористическую тактику, которую исповедует Киев.tf10 984tf10 985tf10 986tf10 987Читайте также: tf10 988Почему кровь Виталия Гуры на руках у Байденаtf10 989tf10 990tf10 991tf10 992tf10 993tf10 994tf10 99523:21 06.08.2022tf10 996tf10 997Число пострадавших при ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по девятиэтажному жилому дому в Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 13 человек. Об этом 6 августа мэр городаtf10 998 Альберт Апшев tf10 999сообщил ТАСС.tf11 000tf11 001tf11 002tf11 003Подробности в материале: tf11 004Число пострадавших из-за обстрела дома в Алчевске в ЛНР возросло до 13tf11 005tf11 006tf11 007tf11 008tf11 009tf11 010tf11 01123:37 06.08.2022tf11 012tf11 013Известие о том, что The Times теперь называет международную правозащитную организацию Amnesty International, «пропагандистами Путина», не удивило российского сенатора tf11 014Алексея Пушковаtf11 015. В своем телеграм-канале 6 августа он отозвался о западных СМИ, как передовом отряде неолиберальной диктатуры:tf11 016tf11 017«tf11 018Из всех институтов западного общества за последние 30 лет СМИ деградировали более всего».tf11 019tf11 020tf11 021tf11 022tf11 023Подробности в материале: tf11 024Amnesty International — «пропагандисты Путина» — о деградации западных СМИtf11 025tf11 026tf11 027tf11 028tf11 029tf11 030tf11 03123:53 06.08.2022tf11 032tf11 033В результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения. Об этом 6 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 034tf11 035tf11 036tf11 037Читайте также: tf11 038В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУtf11 039tf11 040tf11 041tf11 042tf11 043tf11 044tf11 04500:38 07.08.2022tf11 046tf11 047На Украине обвинили историка и контрактного стратегического консультанта правительства США tf11 048Эдварда Люттвакаtf11 049 в том, что он tf11 050«продвигает российскую пропаганду»tf11 051. Об этом он сообщил в колонке журнала Tablet Magazine.tf11 052tf11 053tf11 054tf11 055Подробности в материале: tf11 056tf11 057tf11 058Историк из США оказался под запретом на Украине за высказывание о Путинеtf11 059tf11 060tf11 061tf11 062tf11 06301:44 07.08.2022tf11 064tf11 065Украинские войска обстреляли город Алчевск Луганской народной республики. Об этом 7 августа сообщило представительство республики СЦКК.tf11 066tf11 067Удар противника зафиксировали в 18:45 6 августа. Вооружённые украинские формирования применили для атаки по Алчевску РСЗО HIMARS. О жертвах и разрушениях не сообщается.tf11 068tf11 069tf11 070tf11 071Читайте также: tf11 072ВСУ выпустили по Алчевску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARStf11 073tf11 074tf11 075tf11 076tf11 077tf11 078tf11 07901:58 07.08.2022tf11 080tf11 081Вооружённые силы Украины отправляют на передовую новобранцев без надлежащей боевой подготовки. Об этом британской газете The Guardian сообщил наёмник из Австралии tf11 082Мэтт Роуtf11 083.tf11 084tf11 085tf11 086tf11 087Читайте также: tf11 088Военный инструктор из Австралии оценил подготовку новобранцев ВСУtf11 089tf11 090tf11 091tf11 092tf11 093tf11 094tf11 09505:02 07.08.2022tf11 096tf11 097tf11 098tf11 099Линия фронта в Донбассе на 7 августа. Основные бои развертываются на территории ДНР. Наиболее активные боевые действия идут за города Соледар и Бахмут (Артемовск), а так-же за населенные пункты Кодема, Марьинка, Авдеевка. Красногоровка, Пески. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. tf11 10007.08.2022tf11 101 © ИА REGNUMtf11 102tf11 103tf11 104tf11 105tf11 10605:03 07.08.2022tf11 107tf11 108tf11 109tf11 110Специальная военная операция России по защите Донбасса. tf11 11107.08.2022tf11 112 © ИА REGNUMtf11 113tf11 114tf11 115tf11 116tf11 11705:04 07.08.2022tf11 118tf11 119За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека, еще 8 ранены. Об этом 7 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf11 120tf11 121tf11 122tf11 123Читайте подробнее: tf11 124tf11 125tf11 126За сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли три человекаtf11 127tf11 128tf11 129tf11 130tf11 13105:46 07.08.2022tf11 132tf11 133Украинского лидера tf11 134Владимира Зеленскогоtf11 135, чья политическая карьера завершается, может ожидать трагический конец. Об этом 6 августа заявил бывший офицер разведки США tf11 136Скотт Риттерtf11 137 в эфире YouTube-канала Judging Freedom.tf11 138tf11 139tf11 140tf11 141Читайте также: tf11 142tf11 143tf11 144Бывший американский разведчик Риттер предрёк Зеленскому трагический конецtf11 145tf11 146tf11 147tf11 148tf11 14906:26 07.08.2022tf11 150tf11 151Президент Украины tf11 152Владимир Зеленскийtf11 153 освобождает осуждённых насильников детей, мучителей, чтобы усилить истощенных военных. Об этом сообщила в статье для американского издания Grayzone журналисткаtf11 154 Эша Кришнасвамиtf11 155.tf11 156tf11 157tf11 158tf11 159Читайте также: tf11 160В США осудили мобилизацию в войска ВСУ из колоний «животных» из нацбатовtf11 161tf11 162tf11 163tf11 164tf11 165tf11 166tf11 16706:37 07.08.2022tf11 168tf11 169Житель Донецка получил ранения, подорвавшись на мине «Лепесток». Об этом 7 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.tf11 170tf11 171tf11 172tf11 173Читайте подробнее: tf11 174tf11 175tf11 176Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток»tf11 177tf11 178tf11 179tf11 180tf11 18107:09 07.08.2022tf11 182tf11 183Видеозапись с захваченным на позициях украинских боевиков на Изюмском направлении в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины поставляемым киевскому режиму иностранным оружием tf11 184обнародовалоtf11 185 7 августа Минобороны России в своём телеграм-каналеtf11 186tf11 187tf11 188tf11 189Подробности в материале: tf11 190tf11 191tf11 192МО РФ показало захваченное в ходе спецоперации ВС России иностранное оружиеtf11 193tf11 194tf11 195tf11 196tf11 19707:29 07.08.2022tf11 198tf11 199Украинские войска выпустили по Донецку в ДНР 13 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)tf11 200tf11 201tf11 202tf11 203Читайте подробнее: tf11 204ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядовtf11 205tf11 206tf11 207tf11 208tf11 209tf11 210tf11 21107:34 07.08.2022tf11 212tf11 213Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР снарядами и минами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 214tf11 215tf11 216tf11 217Читайте также: tf11 218Украинские войска обстреляли Зайцево снарядами и минамиtf11 219tf11 220tf11 221tf11 222tf11 223tf11 224tf11 22507:36 07.08.2022tf11 226tf11 227ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 228tf11 229tf11 230tf11 231Читайте подробнее: tf11 232ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНРtf11 233tf11 234tf11 235tf11 236tf11 237tf11 238tf11 23908:05 07.08.2022tf11 240tf11 241За минувшие сутки военные ДНР и России уничтожили два украинских бронированных автомобиля и установку «Град» и подавили три огневые точки. Об этом 7 августа сообщает Народная милиция ДНР.tf11 242tf11 243tf11 244tf11 245Читайте подробнее: tf11 246tf11 247tf11 248Силы ДНР и России подавили три огневые точки ВСУ за суткиtf11 249tf11 250tf11 251tf11 252tf11 25308:07 07.08.2022tf11 254tf11 255ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 256tf11 257tf11 258tf11 259Читайте также: tf11 260ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядовtf11 261tf11 262tf11 263tf11 264tf11 265tf11 266tf11 26708:21 07.08.2022tf11 268tf11 269ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 270tf11 271tf11 272tf11 273Читайте подробнее: tf11 274ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибраtf11 275tf11 276tf11 277tf11 278tf11 279tf11 280tf11 28108:33 07.08.2022tf11 282tf11 283Помощь Запада пропадает на Украине, так и не попадая на фронт, а страны, оказывающие ее, не в состоянии контролировать использование. Об этом рассказывается в документальном фильме Arming Ukraine («Вооружая Украину») американского телеканала CBS.tf11 284tf11 285tf11 286tf11 287Об этом: tf11 288CBS: большая часть западной военной помощи Киеву не доходит до фронтаtf11 289tf11 290tf11 291tf11 292tf11 293tf11 294tf11 29508:52 07.08.2022tf11 296tf11 297Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 298tf11 299tf11 300tf11 301Читайте также: tf11 302ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНРtf11 303tf11 304tf11 305tf11 306tf11 307tf11 308tf11 30908:57 07.08.2022tf11 310tf11 311«Сверхтяжёлые времена» ожидают Украину, Европейский союз и Россию. Такое мнение 6 августа высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине tf11 312Курт Волкерtf11 313 в ходе беседы с украинским телеканалом ТСН.tf11 314tf11 315tf11 316tf11 317Читайте также: tf11 318Бывший спецпредставитель США заявил о «сверхтяжёлых временах» для Украиныtf11 319tf11 320tf11 321tf11 322tf11 323tf11 324tf11 32509:12 07.08.2022tf11 326tf11 327ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 328tf11 329tf11 330tf11 331Читайте также: tf11 332ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибраtf11 333tf11 334tf11 335tf11 336tf11 337tf11 338tf11 33909:14 07.08.2022tf11 340tf11 341Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 342tf11 343tf11 344tf11 345Читайте также: tf11 346Украинские войска обстреляли Кировский район Донецкаtf11 347tf11 348tf11 349tf11 350tf11 351tf11 352tf11 35309:15 07.08.2022tf11 354tf11 355О героизме и мужестве старшины tf11 356Хайдара Тимгановаtf11 357, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 7 августа в Минобороны России.tf11 358tf11 359tf11 360tf11 361Читайте подробнее: tf11 362В Минобороны России сообщили о подвиге старшины Тимгановаtf11 363tf11 364tf11 365tf11 366tf11 367tf11 368tf11 36909:17 07.08.2022tf11 370tf11 371За минувшие сутки украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 312 единиц боеприпасов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 372tf11 373tf11 374tf11 375Читайте также: tf11 376За сутки ВСУ 48 раз обстреляли территорию ДНРtf11 377tf11 378tf11 379tf11 380tf11 381tf11 382tf11 38309:29 07.08.2022tf11 384tf11 385По состоянию на 08:00 7 августа общее количество подорвавшихся на запрещённых противопехотных минах «Лепесток» мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) выросло до 29. Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.tf11 386tf11 387tf11 388tf11 389Читайте подробнее: tf11 390В ДНР 29 мирных жителей подорвались на запрещённых минах «Лепесток»tf11 391tf11 392tf11 393tf11 394tf11 395tf11 396tf11 39709:41 07.08.2022tf11 398tf11 399Сотрудники ООН продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.tf11 400tf11 401tf11 402tf11 403Подробности в материале: tf11 404ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭСtf11 405tf11 406tf11 407tf11 408tf11 409tf11 410tf11 41109:54 07.08.2022tf11 412tf11 413Пожар в многоэтажном жилом доме в Алчевске (ЛНР) начался в результате попадания ракеты из американской РСЗО HIMARS. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 414tf11 415tf11 416tf11 417Читайте подробнее: tf11 418Жилой дом в Алчевске загорелся после попадания ракеты из HIMARStf11 419tf11 420tf11 421tf11 422tf11 423tf11 424tf11 42510:06 07.08.2022tf11 426tf11 427ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка снаряды калибра 155 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 428tf11 429tf11 430tf11 431Читайте также: tf11 432ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка снаряды калибра 155 ммtf11 433tf11 434tf11 435tf11 436tf11 437tf11 438tf11 43910:16 07.08.2022tf11 440tf11 441Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли из портов Украины и направились в Стамбул. Об этом сообщает министерство нацобороны Турции.tf11 442tf11 443tf11 444tf11 445Читайте также: tf11 446Из портов Украины вышли четыре судна с сельхозпродукциейtf11 447tf11 448tf11 449tf11 450tf11 451tf11 452tf11 45310:34 07.08.2022tf11 454tf11 455ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 456tf11 457tf11 458tf11 459Читайте также: tf11 460Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Макеевкуtf11 461tf11 462tf11 463tf11 464tf11 465tf11 466tf11 46710:38 07.08.2022tf11 468tf11 469Американский лидер Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью CNN заявил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.tf11 470tf11 471tf11 472tf11 473Подробности в материале: tf11 474Основатель Pink Floyd: спецоперация стала ответом на продвижение НАТОtf11 475tf11 476tf11 477tf11 478tf11 479tf11 480tf11 48110:40 07.08.2022tf11 482tf11 483ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку еще 10 снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 484tf11 485tf11 486tf11 487Об этом: tf11 488ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку еще 10 снарядовtf11 489tf11 490tf11 491tf11 492tf11 493tf11 494tf11 49511:26 07.08.2022tf11 496tf11 497ВСУ продолжают обстреливать Донецк. По Петровскому району города выпущено еще 7 снарядов натовского калибра. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 498tf11 499tf11 500tf11 501Подробности в материале: tf11 502Прилеты продолжаются, еще 7 снарядов выпущено по Донецкуtf11 503tf11 504tf11 505tf11 506tf11 507tf11 508tf11 50911:28 07.08.2022tf11 510tf11 511ВСУ обстреляли Новобахмутовку минами калибра 120 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 512tf11 513tf11 514tf11 515Читайте также: tf11 516ВСУ обстреляли Новобахмутовку минами калибра 120 ммtf11 517tf11 518tf11 519tf11 520tf11 521tf11 522tf11 52311:33 07.08.2022tf11 524tf11 525Из-за обстрела украинскими войсками Донецка ранения получила мирная жительница. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.tf11 526tf11 527tf11 528tf11 529Подробности в материале: tf11 530Мирная жительница ранена при обстреле Донецка украинскими войскамиtf11 531tf11 532tf11 533tf11 534tf11 535tf11 536tf11 53711:39 07.08.2022tf11 538tf11 539Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 540tf11 541tf11 542tf11 543Подробности в материале: tf11 544ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР натовскими снарядамиtf11 545tf11 546tf11 547tf11 548tf11 549tf11 550tf11 55111:54 07.08.2022tf11 552tf11 553Президент Соединённых Штатов tf11 554Джо Байденtf11 555 продолжает подливать масло в конфликт на Украине, что является тяжким преступлением. Об этом 7 августа заявил один из основателей известной британской рок-группы Pink Floyd рок-музыкант tf11 556Роджер Уотерсtf11 557 в интервью CNN.tf11 558tf11 559tf11 560tf11 561Подробности в материале: tf11 562Основатель Pink Floyd назвал президента США военным преступникомtf11 563tf11 564tf11 565tf11 566tf11 567tf11 568tf11 56912:23 07.08.2022tf11 570tf11 571ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 572tf11 573tf11 574tf11 575Об этом: tf11 576ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецкаtf11 577tf11 578tf11 579tf11 580tf11 581tf11 582tf11 58312:36 07.08.2022tf11 584tf11 585Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка натовские снаряды. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 586tf11 587tf11 588tf11 589Читайте также: tf11 590ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка натовские снарядыtf11 591tf11 592tf11 593tf11 594tf11 595tf11 596tf11 59712:38 07.08.2022tf11 598tf11 599Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 600tf11 601tf11 602tf11 603Об этом: tf11 604Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНРtf11 605tf11 606tf11 607tf11 608tf11 609tf11 610tf11 61112:55 07.08.2022tf11 612tf11 613За 5 минут ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 614tf11 615tf11 616tf11 617Об этом: tf11 618За 5 минут ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНРtf11 619tf11 620tf11 621tf11 622tf11 623tf11 624tf11 62513:19 07.08.2022tf11 626tf11 627По Кировскому району Донецка снова прилетают натовские снаряды. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 628tf11 629tf11 630tf11 631Подробности в материале: tf11 632По Кировскому району Донецка снова прилетают натовские снарядыtf11 633tf11 634tf11 635tf11 636tf11 637tf11 638tf11 63913:31 07.08.2022tf11 640tf11 641Фрагменты ракеты, которую вооружённые украинские формирования выпустили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по Запорожской атомной электростанции (АЭС), упали на расстоянии не более чем в 400 метров от одного из энергоблоков. Об этом 7 августа рассказали в администрации города Энергодара.tf11 642tf11 643tf11 644tf11 645Читайте подробнее: tf11 646Фрагменты ракеты ВСУ упали около энергоблока Запорожской АЭСtf11 647tf11 648tf11 649tf11 650tf11 651tf11 652tf11 65313:31 07.08.2022tf11 654tf11 655Авиация России уничтожила в Харькове свыше 100 националистов Украины. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 656tf11 657tf11 658tf11 659Об этом: tf11 660ВС России уничтожили в Харькове свыше 100 украинских националистовtf11 661tf11 662tf11 663tf11 664tf11 665tf11 666tf11 66713:35 07.08.2022tf11 668tf11 669В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили четыре украинских взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в ДНР. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 670tf11 671tf11 672tf11 673Читайте подробнее: tf11 674Российские войска подавили четыре взвода украинских «Градов»tf11 675tf11 676tf11 677tf11 678tf11 679tf11 680tf11 68113:39 07.08.2022tf11 682tf11 683Киевский режим из-за высоких потерь в рядах ВСУ вынужден восполнять их недообученными мобилизованными и ранеными. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 684tf11 685tf11 686tf11 687Подробности в материале: tf11 688 Киев досрочно направляет мобилизованных на передовую из-за потерь ВСУtf11 689tf11 690tf11 691tf11 692tf11 693tf11 694tf11 69513:42 07.08.2022tf11 696tf11 697ВС России уничтожили три пункта управления территориальной обороны на территории ДНР. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 698tf11 699tf11 700tf11 701Подробности в материале: tf11 702ВС России поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороныtf11 703tf11 704tf11 705tf11 706tf11 707tf11 708tf11 70913:45 07.08.2022tf11 710tf11 711Содействие следователям Луганской Народной Республики (ЛНР) в расследовании факта обстрела киевскими боевиками многоэтажного дома в городе Алчевск, в результате чего погиб один мирный житель, окажут их коллеги из России. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.tf11 712tf11 713tf11 714tf11 715Читайте также: tf11 716СК РФ поможет следователям ЛНР в расследовании обстрела ВСУ дома в Алчевскеtf11 717tf11 718tf11 719tf11 720tf11 721tf11 722tf11 72313:46 07.08.2022tf11 724tf11 725Авиация России уничтожила в ДНР около 200 военных Украины. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 726tf11 727tf11 728tf11 729Об этом: tf11 730ВКС России уничтожили в ДНР около 200 украинских военныхtf11 731tf11 732tf11 733tf11 734tf11 735tf11 736tf11 73713:49 07.08.2022tf11 738tf11 739В Николаевской области российские военные уничтожили арсенал, где хранились 45 т боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 740tf11 741tf11 742tf11 743Подробности в материале: tf11 744ВС РФ уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 т боеприпасов НАТОtf11 745tf11 746tf11 747tf11 748tf11 749tf11 750tf11 75113:53 07.08.2022tf11 752tf11 753За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 8 украинских БПЛА. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 754tf11 755tf11 756tf11 757Читайте также: tf11 758Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских БПЛАtf11 759tf11 760tf11 761tf11 762tf11 763tf11 764tf11 76513:57 07.08.2022tf11 766tf11 767Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 263 самолета и 145 вертолетов ВСУ. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.tf11 768tf11 769tf11 770tf11 771Читайте подробнее: tf11 772ВС России за время спецоперации уничтожили 263 украинских самолетаtf11 773tf11 774tf11 775tf11 776tf11 777tf11 778tf11 77914:04 07.08.2022tf11 780tf11 781ВСУ выпустили по Макеевке ракеты из «Урагана». Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 782tf11 783tf11 784tf11 785Подробности в материале: tf11 786Украинские войска выпустили по Макеевке ракеты из «Урагана»tf11 787tf11 788tf11 789tf11 790tf11 791tf11 792tf11 79314:07 07.08.2022tf11 794tf11 795По Донецку со стороны ВСУ выпущены еще 8 натовских снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 796tf11 797tf11 798tf11 799Читайте подробнее: tf11 800По Донецку со стороны ВСУ выпущены еще 8 натовских снарядовtf11 801tf11 802tf11 803tf11 804tf11 805tf11 806tf11 80714:14 07.08.2022tf11 808tf11 809ВСУ за пять минут дважды обстреляли Донецк. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 810tf11 811tf11 812tf11 813Читайте также: tf11 814Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецкtf11 815tf11 816tf11 817tf11 818tf11 819tf11 820tf11 82114:15 07.08.2022tf11 822tf11 823Депутат Госдумы, лидер партии «Родина», но состоящий во фракции ЛДПР tf11 824Алексей Журавлёвtf11 825 пригрозил журналисту немецкого телеканала убийством.tf11 826tf11 827tf11 828tf11 829Об этом: tf11 830Депутат Госдумы пригрозил журналисту убийствомtf11 831tf11 832tf11 833tf11 834tf11 835tf11 836tf11 83714:17 07.08.2022tf11 838tf11 839Один человек погиб в результате удара со стороны ВСУ по Энергодару в Запорожской области, правоохранители устанавливают личность погибшего. Об этом 7 августа сообщили в городской администрации «Энергодарский связной».tf11 840tf11 841tf11 842tf11 843Об этом: tf11 844tf11 845tf11 846Один человек погиб в результате удара по Энергодаруtf11 847tf11 848tf11 849tf11 850tf11 85114:21 07.08.2022tf11 852tf11 853В ЛДПР назвали заявление члена фракции в Госдуме tf11 854Алексия Журавлёваtf11 855 эмоциональным и пообещали обсудить его на ближайшем собрании в сентябре, передает корреспондент tf11 856ИА REGNUMtf11 857 7 августа.tf11 858tf11 859tf11 860tf11 861Об этом: tf11 862В ЛДПР пообещали обсудить угрозу Журавлёва убийством журналистуtf11 863tf11 864tf11 865tf11 866tf11 867tf11 868tf11 86914:25 07.08.2022tf11 870tf11 871Один человек погиб, трое — ранены в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.tf11 872tf11 873tf11 874tf11 875Об этом: tf11 876Один человек погиб и три получили ранения при обстреле ВСУ Донецкаtf11 877tf11 878tf11 879tf11 880tf11 881tf11 882tf11 88314:37 07.08.2022tf11 884tf11 885Власти Швеции решили направить в Великобританию военных инструкторов для обучения военной подготовке ВСУ. Об этом 7 августа сообщили в правительственной канцелярии.tf11 886tf11 887tf11 888tf11 889Читайте подробнее: tf11 890Швеция отправит 120 инструкторов для обучения военных ВСУtf11 891tf11 892tf11 893tf11 894tf11 895tf11 896tf11 89714:57 07.08.2022tf11 898tf11 899ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 900tf11 901tf11 902tf11 903Подробности в материале: tf11 904Украинские боевики обстреляли Гольмовский в ДНРtf11 905tf11 906tf11 907tf11 908tf11 909tf11 910tf11 91115:02 07.08.2022tf11 912tf11 913Глава ДНР Денис Пушилин побывал на позициях в поселке Пески — недалеко от разрушенного донецкого аэропорта.tf11 914tf11 915tf11 916tf11 917Читайте также: tf11 918Пушилин: на позициях в поселке Пески идет «дозачистка»tf11 919tf11 920tf11 921tf11 922tf11 923tf11 924tf11 92515:04 07.08.2022tf11 926tf11 927ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 928tf11 929tf11 930tf11 931Об этом: tf11 932ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядамиtf11 933tf11 934tf11 935tf11 936tf11 937tf11 938tf11 93915:33 07.08.2022tf11 940tf11 941ВСУ выпустили по Донецку еще 10 снарядов калибра 155 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 942tf11 943tf11 944tf11 945Подробности в материале: tf11 946ВСУ выпустили по Донецку еще 10 снарядовtf11 947tf11 948tf11 949tf11 950tf11 951tf11 952tf11 95315:43 07.08.2022tf11 954tf11 955Мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка. Об этом 7 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.tf11 956tf11 957tf11 958tf11 959Об этом: tf11 960В Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ ранен мужчинаtf11 961tf11 962tf11 963tf11 964tf11 965tf11 966tf11 96715:45 07.08.2022tf11 968tf11 969Украинские войска продолжают бить по Донецку натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf11 970tf11 971tf11 972tf11 973Читайте также: tf11 974ВСУ продолжают бить по Донецку натовскими снарядамиtf11 975tf11 976tf11 977tf11 978tf11 979tf11 980tf11 98115:52 07.08.2022tf11 982tf11 983На Западе всё ещё есть адекватные люди, заявил 7 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова основателя рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что американский лидер Джо Байден «разжег» конфликт на Украине.tf11 984tf11 985tf11 986tf11 987Об этом: tf11 988Медведев: есть ещё адекватные люди и на Западеtf11 989tf11 990tf11 991tf11 992tf11 993tf11 994tf11 99515:54 07.08.2022tf11 996tf11 997Правозащитная организация Amnesty International, которая ранее обнародовала доклад о том, что украинские вооружённые формирования нарушают международное гуманитарное право и правила ведения войны, извинилась за «страдания и гнев», которые он мог вызвать. Об этом 7 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.tf11 998tf11 999tf12 000tf12 001Читайте подробнее: tf12 002Amnesty International извинилась за «страдания и гнев» из-за своего докладаtf12 003tf12 004tf12 005tf12 006tf12 007tf12 008tf12 00916:07 07.08.2022tf12 010tf12 011ВСУ обстреляли Гольмовский из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 012tf12 013tf12 014tf12 015Об этом: tf12 016ВСУ обстреляли Гольмовский из РСЗО БМ-21 «Град»tf12 017tf12 018tf12 019tf12 020tf12 021tf12 022tf12 02316:08 07.08.2022tf12 024tf12 025В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя. Об этом 7 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf12 026tf12 027tf12 028tf12 029Читайте подробнее: tf12 030При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителяtf12 031tf12 032tf12 033tf12 034tf12 035tf12 036tf12 03716:09 07.08.2022tf12 038tf12 039Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 040tf12 041tf12 042tf12 043Подробности в материале: tf12 044Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНРtf12 045tf12 046tf12 047tf12 048tf12 049tf12 050tf12 05116:20 07.08.2022tf12 052tf12 053ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 054tf12 055tf12 056tf12 057Читайте также: tf12 058ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецкаtf12 059tf12 060tf12 061tf12 062tf12 063tf12 064tf12 06516:24 07.08.2022tf12 066tf12 067Киевский район Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 068tf12 069tf12 070tf12 071Подробности в материале: tf12 072tf12 073tf12 074ВСУ обстреляли Киевский район Донецка ракетами с минами «Лепесток»tf12 075tf12 076tf12 077tf12 078tf12 07916:38 07.08.2022tf12 080tf12 081Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 082tf12 083tf12 084tf12 085Об этом: tf12 086ВСУ выпустили по Еленовке три снаряда калибра 152 ммtf12 087tf12 088tf12 089tf12 090tf12 091tf12 092tf12 09317:11 07.08.2022tf12 094tf12 095Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 096tf12 097tf12 098tf12 099Подробности в материале: tf12 100ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 ммtf12 101tf12 102tf12 103tf12 104tf12 105tf12 106tf12 10717:26 07.08.2022tf12 108tf12 109В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом 7 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf12 110tf12 111tf12 112tf12 113Подробности в материале: tf12 114При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительницаtf12 115tf12 116tf12 117tf12 118tf12 119tf12 120tf12 12117:36 07.08.2022tf12 122tf12 123Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 124tf12 125tf12 126tf12 127Читайте также: tf12 128ВСУ выпустили по Гольмовскому еще шесть мин калибра 120 ммtf12 129tf12 130tf12 131tf12 132tf12 133tf12 134tf12 13517:39 07.08.2022tf12 136tf12 137Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 138tf12 139tf12 140tf12 141Читайте также: tf12 142ВСУ обстреляли Горловку в ДНР из артиллерииtf12 143tf12 144tf12 145tf12 146tf12 147tf12 148tf12 14917:51 07.08.2022tf12 150tf12 151Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 152tf12 153tf12 154tf12 155Об этом: tf12 156ВСУ выпустили по Макеевке еще пять снарядов калибра 152 ммtf12 157tf12 158tf12 159tf12 160tf12 161tf12 162tf12 16318:25 07.08.2022tf12 164tf12 165В Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждено здание администрации поселка Гольмовский в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 166tf12 167tf12 168tf12 169Читайте также: tf12 170Здание администрации Гольмовского повреждено при обстреле со стороны ВСУtf12 171tf12 172tf12 173tf12 174tf12 175tf12 176tf12 17718:38 07.08.2022tf12 178tf12 179Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 180tf12 181tf12 182tf12 183Читайте подробнее: tf12 184ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядовtf12 185tf12 186tf12 187tf12 188tf12 189tf12 190tf12 19119:03 07.08.2022tf12 192tf12 193Населенные пункты Зайцево, Новоселовка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 194tf12 195tf12 196tf12 197Читайте также: tf12 198Украинские силовики обстреляли Зайцево, Новоселовку и Донецкtf12 199tf12 200tf12 201tf12 202tf12 203tf12 204tf12 20519:17 07.08.2022tf12 206tf12 207Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 208tf12 209tf12 210tf12 211Читайте также: tf12 212ВСУ выпустили по Макеевке еще пять снарядов калибра 152 ммtf12 213tf12 214tf12 215tf12 216tf12 217tf12 218tf12 21919:42 07.08.2022tf12 220tf12 221В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).tf12 222tf12 223tf12 224tf12 225Об этом: tf12 226Мирная жительница ранена при обстреле Донецка со стороны ВСУtf12 227tf12 228tf12 229tf12 230tf12 231tf12 232tf12 23319:52 07.08.2022tf12 234tf12 235Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 250 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 7 августа сообщает Народная милиция ДНР.tf12 236tf12 237tf12 238tf12 239Читайте также: tf12 240ВСУ выпустили более 250 снарядов и мин по населенным пунктам ДНР за суткиtf12 241tf12 242tf12 243tf12 244tf12 245tf12 246tf12 24720:12 07.08.2022tf12 248tf12 249В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое военнослужащих. Об этом 7 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.tf12 250tf12 251tf12 252tf12 253Об этом: tf12 254tf12 255tf12 256В ДНР за сутки в ходе боев погибли двое военнослужащихtf12 257tf12 258tf12 259tf12 260tf12 26120:19 07.08.2022tf12 262tf12 263Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 264tf12 265tf12 266tf12 267Об этом: tf12 268ВСУ выпустили по Донецку еще 30 снарядов калибра 155 ммtf12 269tf12 270tf12 271tf12 272tf12 273tf12 274tf12 27520:54 07.08.2022tf12 276tf12 277Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 278tf12 279tf12 280tf12 281Читайте подробнее: tf12 282tf12 283tf12 284ВСУ вновь обстреляли Макеевку из артиллерииtf12 285tf12 286tf12 287tf12 288tf12 28921:38 07.08.2022tf12 290tf12 291При обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли три мирных жителя, еще 11 получили ранения. Об этом 7 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 292tf12 293tf12 294tf12 295Читайте также: tf12 296tf12 297tf12 298В ДНР три человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУtf12 299tf12 300tf12 301tf12 302tf12 30321:56 07.08.2022tf12 304tf12 305Генпрокуратура РФ собрала исчерпывающие доказательства совершения участниками украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преступлений экстремистской и террористической направленности.tf12 306tf12 307tf12 308tf12 309Читайте подробнее: Читайте также: tf12 310tf12 311tf12 312Генпрокурор России обвинил боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийствах детейtf12 313tf12 314tf12 315tf12 316tf12 31721:57 07.08.2022tf12 318tf12 319Военная помощь Украине со стороны США по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством. Об этом 7 августа заявила член Палаты представителей Конгресса США tf12 320Лорен Бойбертtf12 321 от республиканской партии.tf12 322tf12 323В своем аккаунте в социальных сетях американской политик прокомментировала сюжет, который вышел на телеканале CBS, где говорилось, что лишь 30% западной военной помощи доходит до украинской армии.tf12 324tf12 325tf12 326tf12 327Подробности в материале: tf12 328В США раскритиковали военную помощь Украинеtf12 329tf12 330tf12 331tf12 332tf12 333tf12 334tf12 33522:21 07.08.2022tf12 336tf12 337Населенные пункты Металлист, Зайцево и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 338tf12 339tf12 340tf12 341Читайте подробнее: tf12 342ВСУ обстреляли Металлист, Зайцево и Пантелеймоновку в ДНРtf12 343tf12 344tf12 345tf12 346tf12 347tf12 348tf12 34922:55 07.08.2022tf12 350tf12 351Заявление руководителя Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник tf12 352Михаила Мизинцеваtf12 353 о том, что сотрудники Организации Объединённых Наций (ООН) продолжают препятствовать осуществлению объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf12 354tf12 355tf12 356tf12 357Подробности в материале: tf12 358Сеть: «Потакает нацистам» — ООН «помогает» ВСУ обстреливать Запорожскую АЭСtf12 359tf12 360tf12 361tf12 362tf12 363tf12 364tf12 36523:56 07.08.2022tf12 366tf12 367Документальный фильм, показанный на американском телеканале CBS, в котором ветеран морской пехоты США tf12 368Энди Милбурнtf12 369 утверждает, что весомая часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать её использование, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf12 370tf12 371tf12 372tf12 373Подробности в материале: tf12 374Сеть: «Куда Зеленский её дел?» — СМИ США подозревают Киев в краже помощиtf12 375tf12 376tf12 377tf12 378tf12 379tf12 380tf12 38100:25 08.08.2022tf12 382tf12 383Пользователи Twitter согласились с мнением британского музыканта, одного из основателей Pink Floyd — tf12 384Роджера Уотерсаtf12 385 о том, что кризис на Украине спровоцировало расширение НАТО.tf12 386tf12 387tf12 388tf12 389Подробности в материале: tf12 390tf12 391tf12 392Американцы поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украинеtf12 393tf12 394tf12 395tf12 396tf12 39700:43 08.08.2022tf12 398tf12 399Президент США Джо Байден может остановить президента Украины Владимира Зеленского всего одним звонком. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.tf12 400tf12 401tf12 402tf12 403Читайте также: tf12 404Экс-разведчик США: Байден может остановить Зеленского одним звонкомtf12 405tf12 406tf12 407tf12 408tf12 409tf12 410tf12 41104:58 08.08.2022tf12 412tf12 413В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлили до 22 августа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.tf12 414tf12 415tf12 416tf12 417Читайте подробнее: tf12 418tf12 419tf12 420В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасностиtf12 421tf12 422tf12 423tf12 424tf12 42505:05 08.08.2022tf12 426tf12 427Четыре мирных жителя пострадали при обстреле окраин Энергодара вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает администрация города.tf12 428tf12 429tf12 430tf12 431Об этом: tf12 432При обстреле Энергодара украинскими силовиками пострадали мирные жителиtf12 433tf12 434tf12 435tf12 436tf12 437tf12 438tf12 43905:40 08.08.2022tf12 440tf12 441На помощь Украине Запад дал $11 млрд, что меньше выплат за поставки российских энергоресурсов. Об этом пишет журнал FP, ссылаясь на подсчёты Кильского института мировой экономики.tf12 442tf12 443tf12 444tf12 445Подробности в материале: tf12 446FP: Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газtf12 447tf12 448tf12 449tf12 450tf12 451tf12 452tf12 45305:43 08.08.2022tf12 454tf12 455Очень важно сейчас поддержать нашу страну и нашу армию, которая защищает мирных граждан. Такое мнение высказала заведующая библиотекой имени А. М. Береснева из Кузбасса tf12 456Наталья Свиридоваtf12 457.tf12 458tf12 459tf12 460«Как большинство россиян, я слежу за ходом спецоперации. Когда узнаешь, что там гибнут люди, особенно дети, конечно, становится очень их жаль»tf12 461, — отметила Свиридова.tf12 462tf12 463tf12 464tf12 465Читайте также: tf12 466В Кузбассе не хотят, чтобы донецкие и луганские дети прятались в подвалахtf12 467tf12 468tf12 469tf12 470tf12 471tf12 472tf12 47306:05 08.08.2022tf12 474tf12 475Новосибирский центр патриотического воспитания запустил акцию «Азбука» в поддержку первоклассников и учителей Беловодского района Луганской Народной Республики. В этом учебном году в районе будет сформировано десять первых классов.tf12 476tf12 477tf12 478tf12 479Подробности в материале: tf12 480Новосибирцы начали собирать книги и пособия для первоклассников ЛНРtf12 481tf12 482tf12 483tf12 484tf12 485tf12 486tf12 48706:12 08.08.2022tf12 488tf12 489Раз Родина послала, надо выполнять свою боевую задачу. Такое мнение высказал участник боевых действий в Афганистане из Кузбасса tf12 490Игорь Гордеевtf12 491, говоря о спецоперации на Украине.tf12 492tf12 493tf12 494tf12 495Подробности в материале: «tf12 496И раньше люди жертвовали собой ради других» — мнение из Кузбассаtf12 497tf12 498tf12 499tf12 500tf12 501tf12 502tf12 50306:52 08.08.2022tf12 504tf12 505В Донецке проблемы с водой. Об этом сообщил депутат горсовета Новосибирскаtf12 506 Ростислав Антонов tf12 507(независимый депутат). По его словам, после очередных обстрелов уже долгое время воды в значительной части города нет совсем.tf12 508tf12 509tf12 510tf12 511Читайте подробнее: tf12 512Новосибирский депутат собщил о проблемах с водой в Донецкеtf12 513tf12 514tf12 515tf12 516tf12 517tf12 518tf12 51907:05 08.08.2022tf12 520tf12 521В ходе расследования дела о биолабораториях США на Украине Минобороны России назвало ещё одну компанию — американскую Labyrinth Global Health и её подразделение «Лабиринт Украина». Учредителями украинской «дочки» называют бывших сотрудников компании «Метабиота», связанной с сыном президента США tf12 522Джо Байденаtf12 523 — tf12 524Хантером Байденомtf12 525. Выяснилось, что компании Labyrinth Global Health за три месяца до событий в Ухане Минобороны США оплатило некий контракт на «исследование Covid-19» на Украине. Подробности — в материале tf12 526ИА REGNUMtf12 527.tf12 528tf12 529tf12 530tf12 531Читайте также: tf12 532Биолаборатории США на Украине — новый фигурант с «рыльцем в пуху»?tf12 533tf12 534tf12 535tf12 536tf12 537tf12 538tf12 53907:08 08.08.2022tf12 540tf12 541Заявление одного из основателей группы Pink Floyd британского музыканта tf12 542Роджера Уотерса tf12 543о том, что президент США tf12 544Джозеф Байденtf12 545 совершает тяжкое преступление, продолжая подливать масло в огонь украинского конфликта, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf12 546tf12 547tf12 548tf12 549Читайте подробнее: tf12 550Сеть: «Люди начали понимать» — лидер Pink Floyd назвал Байдена преступникомtf12 551tf12 552tf12 553tf12 554tf12 555tf12 556tf12 55707:09 08.08.2022tf12 558tf12 559Генеральный секретарь ООН tf12 560Антониу Гутеррешtf12 561 опасается, что военная операция на Украине может стать затяжной. Об этом генсек всемирной организации заявил 8 августа на пресс-конференции в Токио.tf12 562tf12 563tf12 564tf12 56507:09 08.08.2022tf12 566tf12 567tf12 568tf12 569tf12 570Коронавирус. Иван Шилов @ ИА REGNUMtf12 571tf12 572tf12 573tf12 57407:12 08.08.2022tf12 575tf12 576ООН не сможет как-либо отреагировать на возможный мировой ядерный конфликт в случае его начала, потому что при подобном варианте развития событий ее «уже не будет», заявил Гутерреш.tf12 577tf12 578«Я думаю, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать», — отметил он.tf12 579tf12 580tf12 581tf12 58207:14 08.08.2022tf12 583tf12 584В социальных сетях обсудили документальный фильм Arming Ukraine («Вооружая Украину») американского телеканала CBS, в котором сообщается о том, что западная помощь пропадает на Украине, так и не попадая на фронт, а страны, которые ее оказывают, не в состоянии контролировать ее использование.tf12 585tf12 586tf12 587tf12 588Читайте также: «tf12 589Да ладно! Быть не может!» — большая часть помощи Запада не доходит до ВСУtf12 590tf12 591tf12 592tf12 593tf12 594tf12 595tf12 59607:26 08.08.2022tf12 597tf12 598В Белгородской области продлён повышенный уровень террористической опасности, сообщил 8 августа губернатор регионаtf12 599 Вячеслав Гладковtf12 600.tf12 601tf12 602tf12 603tf12 604Читайте подробнее: tf12 605tf12 606tf12 607Белгородские власти продлили жёлтый уровень террористической опасностиtf12 608tf12 609tf12 610tf12 611tf12 61207:29 08.08.2022tf12 613tf12 614Журнал Causeur, ссылаясь на французский военный источник, сообщил о том, что Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных помощников.tf12 615tf12 616tf12 617tf12 618Об этом: tf12 619Во Франции рассказали, что Пентагон прибегнул к новой тактике на Украинеtf12 620tf12 621tf12 622tf12 623tf12 624tf12 625tf12 62607:31 08.08.2022tf12 627tf12 628tf12 629tf12 630Линия фронта в Донбассе на 8 августа. Основные бои развертываются на территории ДНР. Наиболее активные боевые действия идут за города Соледар и Бахмут (Артемовск), а также за населенные пункты: Кодема, Марьинка, Авдеевка. Красногоровка, Пески. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. tf12 63108.08.2022tf12 632 © ИА REGNUMtf12 633tf12 634tf12 635tf12 636tf12 63707:40 08.08.2022tf12 638tf12 639В результате обстрела боевиками ВСУ микрорайона «Восточный» в Калининском районе Горловки в ДНР погибла мирная жительница, сообщил 8 августа глава города Иван Приходько.tf12 640tf12 641tf12 642tf12 643Читайте подробнее: tf12 644tf12 645tf12 646При обстреле боевиками ВСУ Горловки погибла женщинаtf12 647tf12 648tf12 649tf12 650tf12 65107:51 08.08.2022tf12 652tf12 653Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе выполнения боевых задач на Украине уничтожили 115 воздушных целей, сообщили в Минобороны России.tf12 654tf12 655tf12 656tf12 65707:59 08.08.2022tf12 658tf12 659Россия и Донецкая Народная Республика (ДНР) будут развивать сотрудничество в научной сфере. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании учёных степеней и учёных званий.tf12 660tf12 661Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства tf12 662Михаила Мишустинаtf12 663 Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России.tf12 664tf12 665Сейчас признание донецких учёных степеней и званий требует проведения экспертизы Минобрнауки. Подписание соглашения позволит признавать их автоматически, что повысит мобильность научных кадров между Россией и ДНР.tf12 666tf12 667Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой (ЛНР).tf12 668tf12 669Ранее правительство РФ одобрило проекты соглашений о взаимном признании образования и квалификаций с ДНР и ЛНР.tf12 670tf12 671tf12 672tf12 67308:00 08.08.2022tf12 674tf12 675Минобороны РФ tf12 676опубликовалоtf12 677 кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.tf12 678tf12 679Батарея РСЗО «Град» получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям ВСУ.tf12 680tf12 681После нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.tf12 682tf12 683tf12 684tf12 68508:01 08.08.2022tf12 686tf12 687Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.tf12 688tf12 689tf12 690tf12 69108:02 08.08.2022tf12 692tf12 693tf12 694tf12 695tf12 696Минобороны РФ.tf12 697tf12 698tf12 699tf12 70008:09 08.08.2022tf12 701tf12 702За последние сутки четыре жителя Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.tf12 703tf12 704tf12 705tf12 706Об этом: tf12 707Четыре жителя ДНР погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУtf12 708tf12 709tf12 710tf12 711tf12 712tf12 713tf12 71408:12 08.08.2022tf12 715tf12 716По словам Гутерриша, проблема возобновления переговоров о прекращении огня заключается «в простом факте» — позиции сторон сейчас «невозможно примирить», поэтому конфликт «может затянуться».tf12 717tf12 718tf12 719tf12 72008:18 08.08.2022tf12 721tf12 722Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 723tf12 724tf12 725tf12 726Об этом: tf12 727Киевские войска обстреляли Горловкуtf12 728tf12 729tf12 730tf12 731tf12 732tf12 733tf12 73408:21 08.08.2022tf12 735tf12 736Генпрокурор России tf12 737Игорь Красновtf12 738 в интервью «Ъ» рассказал, что за полгода прокурорами было выявлено 2,7 млн нарушений законодательства; раскрыт картельный сговор ряда поставщиков медпрепаратов; выявлены злоупотребления проверками бизнеса в Роспотребнадзоре, почему украинский «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан террористической организацией и как наказали сотрудников надзорного ведомства, надзирающих за соблюдением законности в уголовно-исправительной системе.tf12 739tf12 740tf12 741tf12 74208:25 08.08.2022tf12 743tf12 744Украинские боевики обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf12 745tf12 746tf12 747tf12 748Читайте подробнее: tf12 749Боевики ВСУ обстреляли Донецкtf12 750tf12 751tf12 752tf12 753tf12 754tf12 755tf12 75608:27 08.08.2022tf12 757tf12 758Генпрокурор России tf12 759Игорь Красновtf12 760 в интервью «Ъ»:"Мы собрали доказательства совершения членами объединения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Установлены факты применения членами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации.tf12 761tf12 762Преступления, совершенные боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны».tf12 763tf12 764tf12 765tf12 76608:31 08.08.2022tf12 767tf12 768Очередной удар киевских военных по Антоновскому мосту под Херсоном не может являться поводом для радости наших врагов, считает член Общественной палаты России журналист tf12 769Александр Малькевичtf12 770, который работает на освобожденных территориях Украины. В своем телеграм-канале 8 августа он пояснил:tf12 771tf12 772«tf12 773ВСУ ночью ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. По традиции укропитеки начали праздновать перемогу в своих соцсетях. Рановато. Официально! По результатам обстрела ВСУ зафиксировано одно попадание по дорожному полотну. Этим же попаданием уничтожен строительный вагончик, в котором хранила свои инструменты и другой инвентарь строительная бригада, занимавшаяся восстановлением моста. Опорам и перекрытиям моста ничего не угрожает».tf12 774tf12 775tf12 776tf12 777tf12 778Читайте также: tf12 779tf12 780tf12 781ВСУ ударили по Антоновскому мосту, опорам ничего не угрожает — Малькевичtf12 782tf12 783tf12 784tf12 785tf12 78608:31 08.08.2022tf12 787tf12 788tf12 789tf12 790Специальная военная операция России по защите Донбасса. tf12 79108.08.2022tf12 792 © ИА REGNUMtf12 793tf12 794tf12 795tf12 796tf12 79708:34 08.08.2022tf12 798tf12 799Киеву придётся свыкаться с потерей Запорожской области, заявил член главного совета администрации Запорожской области tf12 800Владимир Роговtf12 801.tf12 802tf12 803tf12 804tf12 805Об этом: tf12 806Запорожские власти заявили, что Киеву нужно свыкаться с потерей регионаtf12 807tf12 808tf12 809tf12 810tf12 811tf12 812tf12 81308:38 08.08.2022tf12 814tf12 815Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf12 816tf12 817tf12 818tf12 819Читайте подробнее: tf12 820Киевские войска обстреляли Донецк и Макеевкуtf12 821tf12 822tf12 823tf12 824tf12 825tf12 826tf12 82708:41 08.08.2022tf12 828tf12 829Расчеты ЗРК «Оса» в круглосуточном режиме осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ. Возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, а также осуществлять прикрытие огневых позиций артиллеристов, эффективно вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, сообщает Минобороны РФ.tf12 830tf12 831В ходе выполнения боевых задач зенитчиками уничтожено 115 воздушных целей. По найденным обломкам несколько из них идентифицированы как турецкие БПЛА «Байрактар-ТБ2». Сбивались также беспилотные летательные аппараты производства других иностранных государств.tf12 832tf12 833tf12 834tf12 83508:42 08.08.2022tf12 836tf12 837tf12 838Расчёты зенитно-ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операцииtf12 839. Видеоtf12 840tf12 841tf12 842tf12 84308:42 08.08.2022tf12 844tf12 845Украинские войска совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf12 846tf12 847tf12 848tf12 849Читайте также: tf12 850Артиллерия ВСУ обстреляла Макеевку в ДНРtf12 851tf12 852tf12 853tf12 854tf12 855tf12 856tf12 85708:45 08.08.2022tf12 858tf12 859Два сухогруза с сельскохозяйственной продукцией — судно Sacura с 11 тыс. тонн сои и судно Arizona с 48,5 тыс. тонн кукурузы — вышли из портов на Украине утром 8 августа, сообщает министерство национальной обороны Турции.tf12 860tf12 861tf12 862tf12 863Читайте подробнее: tf12 864Сухогрузы с кукурузой и соей покинули украинские портыtf12 865tf12 866tf12 867tf12 868tf12 869tf12 870tf12 87108:52 08.08.2022tf12 872tf12 873Украина получила от стран Запада финансовую помощь общим объёмом около 11 млрд долларов. Об этом пишет издание Foreign Policy.tf12 874tf12 875tf12 876tf12 877Читайте подробнее: tf12 878Foreign Policy: Киев получил от Запада 11 млрд долларов финансовой помощиtf12 879tf12 880tf12 881tf12 882tf12 883tf12 884tf12 88508:56 08.08.2022tf12 886tf12 887В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Донецк и Макеевка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf12 888tf12 889tf12 890tf12 891Читайте подробнее: tf12 892Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевкуtf12 893tf12 894tf12 895tf12 896tf12 897tf12 898tf12 89909:01 08.08.2022tf12 900tf12 901В Сети обсудили слова одного из основателей британского музыкального коллектива Pink Floyd о том, что президент США совершает тяжкое преступление, подливая масло в огонь украинского конфликта.tf12 902tf12 903tf12 904tf12 905Читайте также: tf12 906Сеть: «Люди начали понимать» — лидер Pink Floyd назвал Байдена преступникомtf12 907tf12 908tf12 909tf12 910tf12 911tf12 912tf12 91309:01 08.08.2022tf12 914tf12 915Очередной удар по Антоновскому мосту под Херсоном нанесли украинские войска, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области tf12 916Кирилл Стремоусовtf12 917 8 августа журналистам.tf12 918tf12 919tf12 920«Никто не пострадал, но на мосту есть дыры очередные. Надо латать, будем делать»tf12 921, — добавил Стремоусов.tf12 922tf12 923tf12 924tf12 925Подробности в материале: tf12 926ВСУ ударили по Антоновскому мосту под Херсономtf12 927tf12 928tf12 929tf12 930tf12 931tf12 932tf12 93309:25 08.08.2022tf12 934tf12 935Границу с Россией за последние сутки пересекли более 18,8 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 8 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.tf12 936tf12 937tf12 938tf12 939Подробности в материале: tf12 940Границу с Россией за сутки пересекли более 18,5 тыс. жителей Донбассаtf12 941tf12 942tf12 943tf12 944tf12 945tf12 946tf12 94709:36 08.08.2022tf12 948tf12 949В сентябре 2022 года в Запорожской области может пройти референдум по вхождению в состав России. Об этом сообщил член главного совета администрации регионаtf12 950 Владимир Роговtf12 951.tf12 952tf12 953tf12 954tf12 955Подробности в материале: tf12 956Референдум в Запорожской области планируют провести в сентябреtf12 957tf12 958tf12 959tf12 960tf12 961tf12 962tf12 96309:40 08.08.2022tf12 964tf12 965tf12 966tf12 967tf12 968Минобороны РФtf12 969tf12 970tf12 971tf12 97209:58 08.08.2022tf12 973tf12 974С позиций в населённом пункте Орловка по границе Киевского района Донецка с Червоногвардейским районом Макеевки выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.tf12 975tf12 976tf12 977tf12 978Читайте подробнее: tf12 979ВСУ обстреляли район между Донецком и Макеевкойtf12 980tf12 981tf12 982tf12 983tf12 984tf12 985tf12 98609:58 08.08.2022tf12 987tf12 988Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой к очередной годовщине августовских событий 2008 года на Южном Кавказе:tf12 989tf12 990«Сегодня, в четырнадцатую годовщину начала военной агрессии Грузии против народа Южной Осетии и российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-югоосетинского конфликта, мы вновь отдаем дань памяти жертвам этого вероломного нападения, а также мужеству тех, кто ценой своей жизни спас югоосетин от истребления.tf12 991tf12 992В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские вооруженные силы в нарушение всех международных договоренностей об урегулировании грузино-югоосетинского конфликта подвергли массированному артиллеристскому обстрелу спящий Цхинвал и ряд других населенных пунктов, после чего на территорию республики вторглись подразделения армии и спецназа МВД Грузии. Одновременно был предпринят штурм мест дислокации российских миротворцев. Факт ничем не спровоцированной агрессии со стороны Тбилиси нашел свое подтверждение, в частности, в докладе созданной под эгидой Евросоюза Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе во главе с Х. Тальявини.tf12 993tf12 994На преступную военную авантюру, предпринятую режимом М. Саакашвили, был дан адекватный ответ — в сложившихся экстремальных обстоятельствах Россия сначала успешно провела операцию по принуждению агрессора к миру, а затем признала Южную Осетию, а также Абхазию, которой была уготована та же участь, что и соседней республике, суверенными независимыми государствами, взяв их под свою защиту.tf12 995tf12 996Другим последствием отражения грузинской агрессии стал запуск в Швейцарии нового переговорного трека — Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, главной задачей которых является обеспечение прочной и надежной безопасности Абхазии и Южной Осетии через поддержание постоянного прямого диалога между обеими республиками и грузинской стороной. Во многом благодаря именно данному формату в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень стабильности и безопасности.tf12 997tf12 998Однако в последнее время на этой важной диалоговой площадке возобладал политически мотивированный подход со стороны отдельных «игроков», движимых своими эгоистичными интересами. В результате Женевский формат оказался фактически «замороженным». Вот уже восемь месяцев не удается провести очередной, 56-й по счету, раунд Женевских дискуссий, дважды откладывавшийся в текущем году. Причем, за прошедшее с предыдущего раунда (декабрь 2021 г.) время мы так и не получили внятных разъяснений причин простоя переговорного формата. Нынешняя активность сопредседателей больше напоминает имитацию усилий по разблокированию переговоров, чем искреннее стремление добиться реального прогресса в этом вопросе.tf12 999tf13 000Истинная подоплека «игр» вокруг Женевских дискуссий для нас очевидна: это «месть» Москве в рамках общей линии коллективного Запада на «изоляцию» России за проводимую ею специальную военную операцию на Украине. Тем самым Женевские дискуссии стали заложником геополитики. Надеемся, наши партнеры отдают себе отчет в том, что введенными против России нелегитимными санкциями и другими ограничительными мерами Евросоюз (в качестве одной из организаций-сопредседателей), США (государство-участник), а также Швейцария (принимающая страна) создают дополнительные серьезные трудности для и без того непростой работы в рамках Женевских дискуссий, чем дискредитируют сам формат и изначальный выбор места проведения встреч.tf13 001tf13 002Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют «правила игры» и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место.tf13 003tf13 004Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это — не наш выбор. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает».tf13 005tf13 006tf13 007tf13 00810:01 08.08.2022tf13 009tf13 010Украинские формирования совершили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 011tf13 012tf13 013tf13 014Подробности в материале: tf13 015Киевские войска обстреляли ряд населённых пунктов ДНРtf13 016tf13 017tf13 018tf13 019tf13 020tf13 021tf13 02210:05 08.08.2022tf13 023tf13 024В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 025tf13 026tf13 027tf13 028Читайте подробнее: tf13 029Украинские войска открыли огонь по Макеевке в ДНРtf13 030tf13 031tf13 032tf13 033tf13 034tf13 035tf13 03610:08 08.08.2022tf13 037tf13 038В Чувашии звание Героя России присвоено посмертно уроженцу Алатырского района tf13 039Александру Старчковуtf13 040, который погиб при проведении специальной военной операции на Украине. Ценой своей жизни он спас 12 человек. На Аллее славы в республике планируется открыть бронзовый бюст в память о герое, сообщили tf13 041ИА REGNUMtf13 042 в администрации главы Чувашии.tf13 043tf13 044tf13 045tf13 046Читайте также: tf13 047Жителю Чувашии посмертно присвоено звание Героя Россииtf13 048tf13 049tf13 050tf13 051tf13 052tf13 053tf13 05410:14 08.08.2022tf13 055tf13 056Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны формирований вооружённых сил Украины имеют преднамеренный характер и направлены на дискредитацию России. Об этом tf13 057заявили в посольствеtf13 058 России в США.tf13 059tf13 060tf13 061tf13 062Читайте подробнее: tf13 063Россия призвала США прекратить русофобские измышления об обстрелах ЗАЭСtf13 064tf13 065tf13 066tf13 067tf13 068tf13 069tf13 07010:20 08.08.2022tf13 071tf13 072Два района Донецка оказались под огнём украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 073tf13 074tf13 075tf13 076Подробности в материале: tf13 077tf13 078tf13 079Украинские войска обстреляли Донецкtf13 080tf13 081tf13 082tf13 083tf13 08410:28 08.08.2022tf13 085tf13 086США ведут на Украине политику, аналогичную её поведению в отношении Грузии. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ tf13 087Дмитрий Медведевtf13 088.tf13 089tf13 090tf13 091«Такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику США агрессивно ведут и на Украине. Правда, при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза. Как и в случае с Грузией, американцы сознательно укрепляли у Киева чувство безнаказанности, накачивали его оружием, поощряли убийства мирных жителей Донбасса. И сейчас продолжают упражняться с Украиной, на судьбу которой им абсолютно наплевать»tf13 092, — сказал Медведев.tf13 093tf13 094tf13 095tf13 096Об этом: tf13 097Медведев назвал истинную цель США на Украинеtf13 098tf13 099tf13 100tf13 101tf13 102tf13 103tf13 10410:32 08.08.2022tf13 105tf13 106Россия добивается мира на Украине на своих условиях, а не на условиях, которые ей пытаются навязать. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ tf13 107Дмитрий Медведевtf13 108.tf13 109tf13 110tf13 111«Наш ответ жёсткий, но тщательно продуманный. Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие «партнёры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России»tf13 112, — сказал Медведев.tf13 113tf13 114tf13 115tf13 116Подробности в материале: tf13 117Медведев объявил о необходимости мира на Украине на условиях Россииtf13 118tf13 119tf13 120tf13 121tf13 122tf13 123tf13 12410:35 08.08.2022tf13 125tf13 126Необходимо реагировать силовым путём, если урегулировать ситуацию за столом переговоров не удаётся, и именно этим объясняются действия России против Грузии и на Украине. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ tf13 127Дмитрий Медведевtf13 128.tf13 129tf13 130tf13 131«Если есть возможность разрешить проблему мирным путём, за столом переговоров, нужно это делать. Но когда выхода не остаётся, приходится реагировать силовым путём. К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство»tf13 132, — сказал Медведев.tf13 133tf13 134tf13 135tf13 136Читайте подробнее: tf13 137Медведев заявил о правильности операции против Грузии в 2008 годуtf13 138tf13 139tf13 140tf13 141tf13 142tf13 143tf13 14410:36 08.08.2022tf13 145tf13 146Украинские боевики обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в штабе территориальной обороны ДНР.tf13 147tf13 148tf13 149tf13 150Читайте также: tf13 151Украинские боевики обстреляли Светлодарск в ДНРtf13 152tf13 153tf13 154tf13 155tf13 156tf13 157tf13 15810:40 08.08.2022tf13 159tf13 160Лидерам, которые имеют поддержку Запада, необходимо помнить, что попытки стать опереточным диктатором за счёт крайних форм национализма заканчиваются плачевно. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ tf13 161Дмитрий Медведевtf13 162.tf13 163tf13 164tf13 165«Попытки стать опереточным диктатором за счёт крайнего национализма всегда заканчиваются именно так. Это стоит усвоить разнообразным зеленским, которых столь рьяно поддерживает западный мир в корыстных целях, весьма далёких от демократии и гуманизма»tf13 166, — сказал Медведев.tf13 167tf13 168tf13 169tf13 170Читайте подробнее: tf13 171Медведев назвал Украину Малороссиейtf13 172tf13 173tf13 174tf13 175tf13 176tf13 177tf13 17810:49 08.08.2022tf13 179tf13 180Петровский район Донецка продолжают обстреливать 8 августа украинские войска. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 181tf13 182Так, в 09:00 зафиксирован обстрел Петровского района с позиций в Красногоровке. По городу выпущено три снаряда калибра 122 мм. В 10:03 по Петровскому и Кировскому районам выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.tf13 183tf13 184tf13 185tf13 186Читайте также: tf13 187ВСУ продолжают обстреливать Петровский район Донецкаtf13 188tf13 189tf13 190tf13 191tf13 192tf13 193tf13 19410:56 08.08.2022tf13 195tf13 196Украинские войска совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 197tf13 198tf13 199tf13 200Подробности в материале: tf13 201ВСУ обстреляли Киевский район Донецкаtf13 202tf13 203tf13 204tf13 205tf13 206tf13 207tf13 20810:59 08.08.2022tf13 209tf13 210В Чечне сформирован очередной отряд добровольцев для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он отправился в Донбасс после завершения двухнедельных курсов ускоренной тактической и огневой подготовки, сообщил 8 августа глава Чечни tf13 211Рамзан Кадыров.tf13 212tf13 213tf13 214tf13 215tf13 216Об этом: tf13 217Из Чечни в Донбасс вылетел очередной борт с добровольцамиtf13 218tf13 219tf13 220tf13 221tf13 222tf13 223tf13 22411:01 08.08.2022tf13 225tf13 226Украинские формирования совершили обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 227tf13 228tf13 229tf13 230Читайте подробнее: tf13 231Киевские войска обстреляли границу Донецка и Макеевкиtf13 232tf13 233tf13 234tf13 235tf13 236tf13 237tf13 23811:05 08.08.2022tf13 239tf13 240В детских лагерях на территории Высокогорского и Зеленодольского района Татарии отдыхают 37 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик. В ближайшее время поправить здоровье приедут ещё несколько ребят.tf13 241tf13 242tf13 243tf13 244Подробности в материале: tf13 245В детских лагерях Татарии отдыхают дети из ЛНР и ДНРtf13 246tf13 247tf13 248tf13 249tf13 250tf13 251tf13 25211:06 08.08.2022tf13 253tf13 254Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.tf13 255tf13 256tf13 257tf13 258Об этом: tf13 259Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условияхtf13 260tf13 261tf13 262tf13 263tf13 264tf13 265tf13 26611:08 08.08.2022tf13 267tf13 268Украинские войска совершили обстрел ряда населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 269tf13 270tf13 271tf13 272Подробности в материале: tf13 273ВСУ обстреляли из артиллерии и миномётов населённые пункты ДНРtf13 274tf13 275tf13 276tf13 277tf13 278tf13 279tf13 28011:16 08.08.2022tf13 281tf13 282Вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 283tf13 284tf13 285tf13 286Читайте также: tf13 287Украинские артиллеристы открыли огонь по Петровскому району Донецкаtf13 288tf13 289tf13 290tf13 291tf13 292tf13 293tf13 29411:24 08.08.2022tf13 295tf13 296Четыре снаряда калибра 155 мм выпустила украинская артиллерия по Кировскому району Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 297tf13 298tf13 299tf13 300Читайте также: tf13 301Киевская артиллерия выпустила четыре снаряда по Донецкуtf13 302tf13 303tf13 304tf13 305tf13 306tf13 307tf13 30811:32 08.08.2022tf13 309tf13 310По Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне украинские войска нанесли очередной удар с применением РСЗО HIMARS, повредив строительную технику, которая использовалась для восстановления переправы. Об этом 8 августа сообщил замглавы администрации регионаtf13 311 Кирилл Стремоусовtf13 312.tf13 313tf13 314tf13 315tf13 316Об этом: tf13 317ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS новый удар по Антоновскому мосту в Херсонеtf13 318tf13 319tf13 320tf13 321tf13 322tf13 323tf13 32411:32 08.08.2022tf13 325tf13 326Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ, сообщили 8 августа в Народной милиции ЛНР.tf13 327tf13 328tf13 329tf13 330Об этом: tf13 331Силы ЛНР за сутки уничтожили более 50 украинских боевиковtf13 332tf13 333tf13 334tf13 335tf13 336tf13 337tf13 33811:43 08.08.2022tf13 339tf13 340tf13 341tf13 342tf13 343Донбасс. Иван Шилов @ ИА REGNUMtf13 344tf13 345tf13 346tf13 34711:46 08.08.2022tf13 348tf13 349Бойцы башкирского мотострелкового батальона имени Героя России генерал-майора tf13 350Минигали Шаймуратоваtf13 351 едут выполнять боевые задачи спецоперации подготовленными. Об этом 8 августа сообщил глава Башкирии tf13 352Радий Хабировtf13 353 на заседании правительства республики в центре управления регионом.tf13 354tf13 355Хабиров отметил, что на месте боевого слаживания добровольцы башкирского батальона с утра до вечера очень добросовестно работают.tf13 356tf13 357tf13 358tf13 359Об этом: tf13 360Глава Башкирии — добровольцам: «Мы желаем удачиtf13 361»tf13 362tf13 363tf13 364tf13 365tf13 366tf13 36711:55 08.08.2022tf13 368tf13 369Три человека получили ранения в результате обстрела киевскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в штабе территориальной обороны ДНР.tf13 370tf13 371tf13 372tf13 373Подробности в материале: tf13 374В Светлодарске при обстреле ВСУ три человека получили раненияtf13 375tf13 376tf13 377tf13 378tf13 379tf13 380tf13 38111:57 08.08.2022tf13 382tf13 383Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).tf13 384tf13 385tf13 386tf13 387Подробности в материале: tf13 388Артиллерия Киева открыла огонь по Донецкуtf13 389tf13 390tf13 391tf13 392tf13 393tf13 394tf13 39512:01 08.08.2022tf13 396tf13 397В Ростовской области с 1 сентября сядут за парты около 2,7 тыс. школьников, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает донское министерство общего и профессионального образования.tf13 398tf13 399tf13 400tf13 401Об этом: tf13 402tf13 403tf13 404Около 2,7 тыс. школьников из Донбасса сядут за парты в Ростовской областиtf13 405tf13 406tf13 407tf13 408tf13 40912:02 08.08.2022tf13 410tf13 411Украинская артиллерия атаковала Донецк. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 412tf13 413tf13 414tf13 415Об этом: tf13 416tf13 417tf13 418Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк с двух огневых точекtf13 419tf13 420tf13 421tf13 422tf13 42312:03 08.08.2022tf13 424tf13 425Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 426tf13 427tf13 428tf13 429Читайте подробнее: tf13 430tf13 431tf13 432Боевики ВСУ обстреляли Ленинский район Донецкаtf13 433tf13 434tf13 435tf13 436tf13 43712:05 08.08.2022tf13 438tf13 439Запорожская АЭС работает в штатном режиме, но не на полную мощность. Об этом глава администрации Запорожской областиtf13 440 Евгений Балицкийtf13 441 сообщил в эфире телеканала «Россия 24».tf13 442tf13 443tf13 444«Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность»tf13 445, — сказал Балицкий.tf13 446tf13 447tf13 448tf13 449Читайте подробнее: tf13 450Мощность работы Запорожской АЭС снижена после обстрелов ВСУtf13 451tf13 452tf13 453tf13 454tf13 455tf13 456tf13 45712:13 08.08.2022tf13 458tf13 459Средняя школа в посёлке Термальный в Камчатском крае получила имя Героя России, старшего лейтенанта tf13 460Александра Поповаtf13 461, погибшего во время спецоперации в защиту республик Донбасса.tf13 462tf13 463tf13 464tf13 465Подробности в материале: tf13 466Школа на Камчатке получила имя Героя России и участника спецоперацииtf13 467tf13 468tf13 469tf13 470tf13 471tf13 472tf13 47312:15 08.08.2022tf13 474tf13 475Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 476tf13 477tf13 478tf13 479Читайте также: tf13 480tf13 481tf13 482Киевские войска нанесли удар по Ленинскому району Донецкаtf13 483tf13 484tf13 485tf13 486tf13 48712:15 08.08.2022tf13 488tf13 489Из Пензенской области в город Токмак Пологовского района Запорожской области прибыл гуманитарный груз с детским питанием, предметами первой необходимости, оборудованием для восстановления жилищно-коммунального хозяйства.tf13 490tf13 491tf13 492tf13 493Читайте подробнее: tf13 494В Запорожскую область доставили гуманитарный груз из Пензенской областиtf13 495tf13 496tf13 497tf13 498tf13 499tf13 500tf13 50112:16 08.08.2022tf13 502tf13 503В первую очередь Польша собирается установить контроль над сельским хозяйством Украины, для чего ею организована скупка сельскохозяйственных товаров по бросовым ценам. Об этом 8 августа сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.tf13 504tf13 505tf13 506tf13 507Читайте подробнее: tf13 508СВР: Польша хочет контролировать сельское хозяйство Украиныtf13 509tf13 510tf13 511tf13 512tf13 513tf13 514tf13 51512:20 08.08.2022tf13 516tf13 517Украинские войска совершили обстрел из «Града» посёлка Гольмовский Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 518tf13 519tf13 520tf13 521Об этом: tf13 522tf13 523tf13 524ВСУ обстреляли из «Града» посёлок Гольмовский в ДНРtf13 525tf13 526tf13 527tf13 528tf13 52912:21 08.08.2022tf13 530tf13 531Киевский режим, по существу, уже приступил к распродаже Украины, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» Польше, сообщается 8 августа на сайте Службы внешней разведки России.tf13 532tf13 533tf13 534tf13 535Читайте также: tf13 536tf13 537tf13 538В СВР заявили, что Киев приступил к распродаже Украиныtf13 539tf13 540tf13 541tf13 542tf13 54312:24 08.08.2022tf13 544tf13 545Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 546tf13 547tf13 548tf13 549Читайте также: tf13 550tf13 551tf13 552Киевские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНРtf13 553tf13 554tf13 555tf13 556tf13 55712:34 08.08.2022tf13 558tf13 559Украинские власти передают Польше контроль над наиболее перспективными отраслями экономики. Об этом 8 августа сообщили в Службе внешней разведки России.tf13 560tf13 561tf13 562tf13 563Об этом: tf13 564СВР: Киев начал распродажу страны в пользу Польшиtf13 565tf13 566tf13 567tf13 568tf13 569tf13 570tf13 57112:38 08.08.2022tf13 572tf13 573Усилия по организации переговоров между Россией и Украиной оказались тщетными. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России tf13 574Дмитрий Песковtf13 575.tf13 576tf13 577tf13 578tf13 579Читайте подробнее: tf13 580Украинская делегация переговорщиков ушла с радаров — Песковtf13 581tf13 582tf13 583tf13 584tf13 585tf13 586tf13 58712:39 08.08.2022tf13 588tf13 589Президент Украины tf13 590Владимир Зеленскийtf13 591 больше не в почёте у США. Об этом говорит поток критики в адрес украинского лидера, пишет 8 августа обозреватель tf13 592Виктория Никифороваtf13 593.tf13 594tf13 595Вместо Зеленского на Западе теперь пишут про «легенду» «украинского сопротивления», «железного генерала» — главу украинского Генштаба tf13 596Валерия Залужногоtf13 597.tf13 598tf13 599tf13 600«Глобальный обком попросту начал подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется»tf13 601, — пояснила Никифорова.tf13 602tf13 603tf13 604tf13 605Читайте подробнее: tf13 606Власти США начали подыскивать замену Зеленскомуtf13 607tf13 608tf13 609tf13 610tf13 611tf13 612tf13 61312:40 08.08.2022tf13 614tf13 615Очередной обстрел Украиной Антоновского моста в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не привел к серьезным последствиям для объекта. Об этом 8 августа заявил заместитель главы администрации Херсонской области tf13 616Кирилл Стремоусовtf13 617 в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».tf13 618tf13 619По его словам, хваленое американское оружие смогло сделать только одно новое отверстие в дорожном полотне моста.tf13 620tf13 621tf13 622tf13 623Подробности в материале: tf13 624Стремоусов рассказал о последствиях обстрела Антоновского моста в Херсонеtf13 625tf13 626tf13 627tf13 628tf13 629tf13 630tf13 63112:42 08.08.2022tf13 632tf13 633Никаких оснований для организации встречи глав России и Украины в настоящий момент нет. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России tf13 634Дмитрий Песковtf13 635.tf13 636tf13 637tf13 638tf13 639Об этом: tf13 640Предпосылок для встречи Путина с Зеленским нет — Песковtf13 641tf13 642tf13 643tf13 644tf13 645tf13 646tf13 64712:43 08.08.2022tf13 648tf13 649Прямые переговоры между президентами России и Украины tf13 650Владимиром Путиным tf13 651иtf13 652 Владимиром Зеленскимtf13 653 возможны только после того, как предварительную работу проделают делегации переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России tf13 654Дмитрий Песковtf13 655.tf13 656tf13 657tf13 658tf13 659Об этом: tf13 660Песков оценил возможность переговоров Путина и Зеленского в Турцииtf13 661tf13 662tf13 663tf13 664tf13 665tf13 666tf13 66712:48 08.08.2022tf13 668tf13 669tf13 670tf13 671tf13 672Дмитрий Песков. Дарья Антонова @ ИА REGNUMtf13 673tf13 674tf13 675tf13 67612:51 08.08.2022tf13 677tf13 67819 учителей из Донбасса трудоустроились в школы Ростовской области и с 1 сентября начнут работать с донскими учениками.tf13 679tf13 680tf13 681tf13 682Об этом: tf13 683В школах Ростовской области будут работать 19 учителей из Донбассаtf13 684tf13 685tf13 686tf13 687tf13 688tf13 689tf13 69012:54 08.08.2022tf13 691tf13 692На территории Украины начнут собирать турецкие беспилотники Bayraktar. Об этом сообщил украинский посол в Турции tf13 693Василий Боднарtf13 694.tf13 695tf13 696tf13 697tf13 698Подробности в материале: tf13 699Турецкая компания Baykar начнёт на Украине сборку БПЛА Bayraktartf13 700tf13 701tf13 702tf13 703tf13 704tf13 705tf13 70612:56 08.08.2022tf13 707tf13 708Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 709tf13 710tf13 711tf13 712Читайте также: tf13 713Киевские боевики обстреляли Донецк и Макеевкуtf13 714tf13 715tf13 716tf13 717tf13 718tf13 719tf13 72013:00 08.08.2022tf13 721tf13 722Обстрелы территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, и европейские политики должны повлиять на Украину в связи с этим. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России tf13 723Дмитрий Песковtf13 724.tf13 725tf13 726tf13 727tf13 728Об этом: tf13 729Обстрелы Запорожской АЭС создают угрозу в том числе для стран ЕС — Песковtf13 730tf13 731tf13 732tf13 733tf13 734tf13 735tf13 73613:01 08.08.2022tf13 737tf13 738Глава Чечни tf13 739Рамазан Кадыровtf13 740 в своем телеграм-канале 8 августа: «Завершились двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки для очередной группы добровольцев на территории Российского университета спецназа @ruspetsnaz в Гудермесе. Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины.tf13 741tf13 742Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции».tf13 743tf13 744tf13 745tf13 74613:01 08.08.2022tf13 747tf13 748Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 749tf13 750tf13 751tf13 752Читайте подробнее: tf13 753Украинские войска обстреляли Петровский район Донецкаtf13 754tf13 755tf13 756tf13 757tf13 758tf13 759tf13 76013:05 08.08.2022tf13 761tf13 762Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 763tf13 764tf13 765tf13 766Подробности в материале: tf13 767ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецкаtf13 768tf13 769tf13 770tf13 771tf13 772tf13 773tf13 77413:05 08.08.2022tf13 775tf13 776Соцсети о русофобских измышлениях по поводу обстрелов Запорожской АЭС.tf13 777tf13 778tf13 779tf13 780Читайте также: «tf13 781Геббельсовский ученик устраивает ядерный террор!» — сети об обстреле ЗАЭСtf13 782tf13 783tf13 784tf13 785tf13 786tf13 787tf13 78813:05 08.08.2022tf13 789tf13 790Тему возможных референдумов на освобождённых Россией территориях Украины президенту страны tf13 791Владимиру Зеленскомуtf13 792 следует обсуждать с украинскими гражданами. Об этом пресс-секретарь президента России tf13 793Дмитрий Песковtf13 794 заявил 8 августа журналистам.tf13 795tf13 796tf13 797«Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране», tf13 798— сказал Песков.tf13 799tf13 800tf13 801tf13 802Подробности в материале: tf13 803Песков ответил на угрозы Зеленского из-за возможных референдумовtf13 804tf13 805tf13 806tf13 807tf13 808tf13 809tf13 81013:10 08.08.2022tf13 811tf13 812Украинские войска совершили обстрел Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 813tf13 814tf13 815tf13 816Подробности в материале: tf13 817Киевские войска обстреляли Донецк ракетами с «Лепесткамиtf13 818»tf13 819tf13 820tf13 821tf13 822tf13 823tf13 82413:11 08.08.2022tf13 825tf13 826Заявление tf13 827Владимир Зеленскогоtf13 828 — это голос Запада. Об этом 8 августа заявил tf13 829ИА REGNUMtf13 830 публицист tf13 831Дмитрий Поповtf13 832.tf13 833tf13 834«tf13 835Чтобы понять, почему Зеленский выдвигает такие странные в его положении ультиматумы, нужно в первую очередь учитывать, что он не является субъектом международной политикиtf13 836», — заявил публицист.tf13 837tf13 838tf13 839tf13 840Подробности в материале: tf13 841Публицист: Зеленский обратился к российской «партии мираtf13 842»tf13 843tf13 844tf13 845tf13 846tf13 847tf13 84813:12 08.08.2022tf13 849tf13 850Власти Ленинградской области увеличили на сто тысяч рублей сумму единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракты для прохождения воинской службы в именных артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский» региона.tf13 851tf13 852tf13 853tf13 854Читайте подробнее: tf13 855Ленобласть увеличила сумму выплат для участников именных батальоновtf13 856tf13 857tf13 858tf13 859tf13 860tf13 861tf13 86213:13 08.08.2022tf13 863tf13 864Вооружённые украинские формирования ведут обстрелы территории Запорожской АЭС из находящихся под контролем киевского режима городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области. Об этом 8 августа рассказал глава администрации Запорожской области tf13 865Евгений Балицкийtf13 866 в эфире Первого канала.tf13 867tf13 868tf13 869tf13 870Читайте также: tf13 871Власти Запорожской области назвали места, из которых ВСУ обстреливают АЭСtf13 872tf13 873tf13 874tf13 875tf13 876tf13 877tf13 87813:15 08.08.2022tf13 879tf13 880Два района Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 881tf13 882tf13 883tf13 884Читайте подробнее: tf13 885Украинские войска совершили обстрел двух районов Донецкаtf13 886tf13 887tf13 888tf13 889tf13 890tf13 891tf13 89213:19 08.08.2022tf13 893tf13 894Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf13 895tf13 896tf13 897tf13 898Об этом: tf13 899Два района Донецка попали под огонь артиллерии ВСУtf13 900tf13 901tf13 902tf13 903tf13 904tf13 905tf13 90613:25 08.08.2022tf13 907tf13 908Ультиматумы tf13 909Владимира Зеленскогоtf13 910 воспринимаются российским обществом крайне негативно. Об этом 8 августа заявил tf13 911ИА REGNUMtf13 912 публицист tf13 913Дмитрий Поповtf13 914.tf13 915tf13 916tf13 917tf13 918Подробности в материале: tf13 919Российское общество не приемлет любых переговоров с Украиной — мнениеtf13 920tf13 921tf13 922tf13 923tf13 924tf13 925tf13 92613:27 08.08.2022tf13 927tf13 928Обстрел украинскими боевиками Запорожской АЭС является актом ядерного терроризма, заявил 8 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.tf13 929tf13 930tf13 931tf13 932Об этом: tf13 933Минобороны РФ назвало удар ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризмаtf13 934tf13 935tf13 936tf13 937tf13 938tf13 939tf13 94013:32 08.08.2022tf13 941tf13 942tf13 943tf13 944Потери ВСУ tf13 945на 08.08.2022tf13 946. © ИА REGNUMtf13 947tf13 948tf13 949tf13 950tf13 95113:36 08.08.2022tf13 952tf13 953Первая партия зенитно-ракетных войск Gepard передана Германией Украине. Об этом сообщили украинские СМИ.tf13 954tf13 955tf13 956tf13 957Читайте подробнее: tf13 958Берлин передал Киеву первую партию ЗРК Gepardtf13 959tf13 960tf13 961tf13 962tf13 963tf13 964tf13 96513:40 08.08.2022tf13 966tf13 967Переговоры президентов России и Турции tf13 968Владимира Путинаtf13 969 и tf13 970Реджепа Тайипа Эрдоганаtf13 971, которые ранее прошли в Сочи, вызвали заметный переполох в столицах стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 8 августа написал российский сенатор tf13 972Алексей Пушковtf13 973 в своём телеграм-канале.tf13 974tf13 975tf13 976tf13 977Читайте также: tf13 978Пушков: переговоры Путина с Эрдоганом вызвали беспокойство у НАТОtf13 979tf13 980tf13 981tf13 982tf13 983tf13 984tf13 98513:42 08.08.2022tf13 986tf13 987Украинский неонацистский батальон «Кракен» потерял боеспособность в результате ударов российских сил. Командиры пытаются набрать новых бойцов из жителей Харькова, сообщает 8 августа Минобороны России.tf13 988tf13 989tf13 990«Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова»,tf13 991 — говорится в сообщении.tf13 992tf13 993tf13 994tf13 995Подробности в материале: tf13 996ВКС России лишили боеспособности нацбатальон «Кракен»tf13 997tf13 998tf13 999tf14 000tf14 001tf14 002tf14 00313:42 08.08.2022tf14 004tf14 005Российская авиация уничтожила в Херсонской и Николаевской областях за сутки до 100 украинских боевиков, сообщили 8 августа в Министерстве обороны России.tf14 006tf14 007tf14 008tf14 009Подробности в материале: tf14 010Российская авиация уничтожила за сутки до 100 боевиков ВСУtf14 011tf14 012tf14 013tf14 014tf14 015tf14 016tf14 01713:44 08.08.2022tf14 018tf14 019Распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией подписал глава региона. Об этом сообщает 8 августа РИА Новости.tf14 020tf14 021tf14 022tf14 023Читайте также: tf14 024Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдумаtf14 025tf14 026tf14 027tf14 028tf14 029tf14 030tf14 03113:48 08.08.2022tf14 032tf14 033Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили за сутки в районе Харькове 150 боевиков ВСУ, сообщили 8 августа в Министерстве обороны России.tf14 034tf14 035tf14 036tf14 037Подробности в материале: tf14 038ВС России уничтожили под Харьковом до 150 украинских боевиковtf14 039tf14 040tf14 041tf14 042tf14 043tf14 044tf14 04513:53 08.08.2022tf14 046tf14 047На данный момент в населенном пункте Пески Донецкой Народной Республикой (ДНР) идет «дозачистка» от украинских оккупантов. Об этом 8 августа заявил глава ДНР tf14 048Денис Пушилинtf14 049 в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».tf14 050tf14 051При этом глава народной республики отметил, что Пески были оборудованы серьёзными фортификационными сооружениями, что осложняло процесс освобождения.tf14 052tf14 053tf14 054tf14 055Об этом: tf14 056Пушилин: «То, что осталось от Песок удручает»tf14 057tf14 058tf14 059tf14 060tf14 061tf14 062tf14 06313:54 08.08.2022tf14 064tf14 065tf14 066Заявление официального представителя Минобороны России. tf14 06708.08.2022tf14 068 (13:20)tf14 069tf14 070tf14 071tf14 072tf14 07313:54 08.08.2022tf14 074tf14 075В Совфеде настаивают на признании режима президента Украины tf14 076Владимира Зеленскогоtf14 077 террористической организацией в том числе в связи с обстрелом ВСУ Запорожской АЭС.tf14 078tf14 079tf14 080tf14 081Читайте подробнее: tf14 082Клишас настаивает на признании режима Киева террористической организациейtf14 083tf14 084tf14 085tf14 086tf14 087tf14 088tf14 08914:00 08.08.2022tf14 090tf14 091Девятнадцать снарядов американской системы залпового огня HIMARS и семь беспилотников сбиты российскими средствами ПВО в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки. Об этом сообщили 8 августа в Минобороны России.tf14 092tf14 093tf14 094tf14 095Подробности в материале: tf14 096Системы ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трёх областях Украиныtf14 097tf14 098tf14 099tf14 100tf14 101tf14 102tf14 10314:02 08.08.2022tf14 104tf14 105В Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжается подготовка к трибуналу над военными преступниками из числа украинских неонацистов и военнослужащих. Об этом 8 августа заявил глава ДНР tf14 106Денис Пушилинtf14 107 в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».tf14 108tf14 109По его словам, в народной республике надеются привлечь к этому процессу представителей как можно большего числа стран.tf14 110tf14 111tf14 112tf14 113Читайте также: tf14 114В ДНР заявили о подготовке трибунала над украинскими нацистамиtf14 115tf14 116tf14 117tf14 118tf14 119tf14 120tf14 12114:02 08.08.2022tf14 122tf14 123Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожила пять пунктов управления ВСУ, а также живую силу и технику в 117 районах спецоперации, сообщили в 8 августа в Министерстве обороны России.tf14 124tf14 125tf14 126tf14 127Об этом: tf14 128ВС России поразили за сутки пять пунктов управления ВСУtf14 129tf14 130tf14 131tf14 132tf14 133tf14 134tf14 13514:06 08.08.2022tf14 136tf14 137Документальный трёхсерийный проект «Раскол» о расколе Русской и Украинской Православных Церквей (РПЦ и УПЦ), который создан при участии Института развития интернета, стал доступен для бесплатного просмотра 8 августа в одном из российских онлайн-кинотеатров.tf14 138tf14 139tf14 140tf14 141Об этом: tf14 142В России вышел документальный фильм о расколе РПЦ и УПЦtf14 143tf14 144tf14 145tf14 146tf14 147tf14 148tf14 14914:08 08.08.2022tf14 150tf14 151Путин предложил обсудить с главой Белгородской области не только вопросы социально-экономического развития региона, но и вопросы безопасности.tf14 152tf14 153tf14 154tf14 15514:10 08.08.2022tf14 156tf14 157СБУ готова убивать всех, кого считает врагами, и остановить это может лишь продвижение российских Вооруженных сил. Об этом 8 августа заявил tf14 158ИА REGNUMtf14 159 кандидат исторических наук, tf14 160доцент факультетаtf14 161 международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ tf14 162Вадим Трухачёвtf14 163.tf14 164tf14 165tf14 166tf14 167Читайте подробнее: tf14 168tf14 169tf14 170Эксперт: остановить зверства СБУ может только продвижение войск РФtf14 171tf14 172tf14 173tf14 174tf14 17514:11 08.08.2022tf14 176tf14 177Украинская артиллерия открыла огонь по Ясиноватой. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 178tf14 179tf14 180tf14 181Об этом: tf14 182Артиллерия ВСУ обстреляла Ясиноватуюtf14 183tf14 184tf14 185tf14 186tf14 187tf14 188tf14 18914:12 08.08.2022tf14 190tf14 191К новой архитектуре европейской безопасности после завершения конфликта на Украине готовится Турция. Об этом 8 августа заявил турецкий министр иностранных дел tf14 192Мевлют Чавушоглуtf14 193, его слова приводит агентство Anadolu.tf14 194tf14 195tf14 196tf14 197Об этом: tf14 198Чавушоглу: Турция готовится к новой архитектуре безопасности в Европеtf14 199tf14 200tf14 201tf14 202tf14 203tf14 204tf14 20514:14 08.08.2022tf14 206tf14 207Число украинских боевых машин реактивной системы залпового огня, уничтоженных российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, приближается к 800. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, распространённой 8 августа.tf14 208tf14 209tf14 210«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено… 791 боевая машина реактивной системы залпового огня»tf14 211, — указано в сообщении.tf14 212tf14 213tf14 214tf14 215Читайте также: tf14 216Почти 800 украинских боевых машин РСЗО уничтожены в ходе спецоперацииtf14 217tf14 218tf14 219tf14 220tf14 221tf14 222tf14 22314:15 08.08.2022tf14 224tf14 225Артиллерия ВС России в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила в Донбассе три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Мста-Б» и два взвода орудий «Гиацинт-Б» ВСУ, сообщили 8 августа в Министерстве обороны РФ.tf14 226tf14 227tf14 228tf14 229Читайте подробнее: tf14 230Российская артиллерия уничтожила за сутки три взвода РСЗО «Град» ВСУtf14 231tf14 232tf14 233tf14 234tf14 235tf14 236tf14 23714:17 08.08.2022tf14 238tf14 239В России необходимо возродить такое подразделение спецслужб, как СМЕРШ. Об этом 8 августа заявил военный эксперт tf14 240Игорь Коротченкоtf14 241 в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».tf14 242tf14 243По его словам, подобная структура необходима для борьбы с диверсантами, которые служат киевскому режиму и совершают теракты на освобожденных Россией территориях.tf14 244tf14 245tf14 246tf14 247Читайте подробнее: tf14 248tf14 249tf14 250Коротченко предложил возродить СМЕРШ для борьбы с украинскими диверсантамиtf14 251tf14 252tf14 253tf14 254tf14 25514:18 08.08.2022tf14 256tf14 257tf14 258tf14 259tf14 260Боевая работа расчетов РЗСО «Ураган» по уничтожению позиций ВСУ. Минобороны РФtf14 261tf14 262tf14 263tf14 26414:20 08.08.2022tf14 265tf14 266Власти Молдавии всё также намерены отправить саперов на Украину. Об этом 8 августа заявил журналистам молдавский министр обороны tf14 267Анатолий Носатыйtf14 268.tf14 269tf14 270tf14 271tf14 272Подробности в материале: tf14 273В Молдавии сообщили о готовности сапёров отправиться на Украинуtf14 274tf14 275tf14 276tf14 277tf14 278tf14 279tf14 28014:21 08.08.2022tf14 281tf14 282В результате обстрела Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинских нацистов получили ранение три мирных жителя. Об этом 8 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.tf14 283tf14 284tf14 285tf14 286Читайте также: tf14 287При обстреле ВСУ Макеевки и Донецка ранены три мирных жителяtf14 288tf14 289tf14 290tf14 291tf14 292tf14 293tf14 29414:24 08.08.2022tf14 295tf14 2968 августа состоялась рабочая встреча tf14 297Владимира Путинаtf14 298 с губернатором Белгородской области tf14 299Вячеславом Гладковым. tf14 300Руководитель региона доложил президенту о результатах развития субъекта Федерации и подарил ему шоколад «Алёшка».tf14 301tf14 302tf14 303tf14 30414:26 08.08.2022tf14 305tf14 306Президент России tf14 307Владимир Путинtf14 308 предложил в ходе встречи с губернатором Белгородской области tf14 309Вячеславом Гладковымtf14 310 обсудить вопросы безопасности.tf14 311tf14 312tf14 313tf14 314Подробности в материале: tf14 315Путин предложил белгородскому губернатору обсудить вопросы безопасностиtf14 316tf14 317tf14 318tf14 319tf14 320tf14 321tf14 32214:26 08.08.2022tf14 323tf14 324Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту о результатах развития региона и подарил tf14 325Владимиру Путинуtf14 326 шоколад «Алёшка».tf14 327tf14 328tf14 329В. Путин:tf14 330 У вас практически по всем показателям устойчивый рост.tf14 331tf14 332Это, кстати, у Вас что за шоколадки?tf14 333tf14 334tf14 335В. Гладков:tf14 336 Это Вам подарок от Белгородской области.tf14 337tf14 338tf14 339В. Путин:tf14 340 Спасибо большое. Есть «Алёнка», а у вас — «Алёшка».tf14 341tf14 342tf14 343В. Гладков:tf14 344У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живёт в Весёлой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео], и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребёнка, а движение прокатилось по всей стране.tf14 345tf14 346Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда видел, когда колонны идут, и на них трафареты с нашим Алексеем — не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слёз… И мы не пиарим, нас там нет вообще. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот». А он первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители.tf14 347tf14 348Родители ругались [на журналистов]: не портите нам мальчишку, он делает это искренне! Журналистов прогоняли. Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры, — когда узнали [про эту историю], то сделали эти шоколадки.tf14 349tf14 350tf14 351В. Путин: tf14 352Хорошо.tf14 353tf14 354Спасибо большое за подарок.tf14 355tf14 356tf14 357kremlin.rutf14 358tf14 359tf14 360tf14 361tf14 36214:29 08.08.2022tf14 363tf14 364tf14 365tf14 366tf14 367Владимир Путин с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.tf14 368kremlin.rutf14 369tf14 370tf14 371tf14 372tf14 37314:30 08.08.2022tf14 374tf14 375Украинские войска совершили новые обстрелы Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 376tf14 377tf14 378tf14 379Об этом: tf14 380Артиллеристы ВСУ обстреляли три района Донецкаtf14 381tf14 382tf14 383tf14 384tf14 385tf14 386tf14 38714:33 08.08.2022tf14 388tf14 389Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток». Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 390tf14 391tf14 392tf14 393Читайте также: tf14 394Боевики ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Ураган»tf14 395tf14 396tf14 397tf14 398tf14 399tf14 400tf14 40114:33 08.08.2022tf14 402tf14 403Потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных главнокомандующим украинскими войсками tf14 404Валерием Залужнымtf14 405. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель начальника народной милиции Донецкой Народной Республики tf14 406Эдуард Басуринtf14 407.tf14 408tf14 409tf14 410tf14 411Подробности в материале: tf14 412В ДНР назвали потери украинской армии в Донбассеtf14 413tf14 414tf14 415tf14 416tf14 417tf14 418tf14 41914:34 08.08.2022tf14 420tf14 421Более пяти складов украинской армии с боеприпасами, а также склад с горючим уничтожены российскими войсками за минувшие сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации, распространённой 8 августа.tf14 422tf14 423tf14 424tf14 425Читайте также: tf14 426Войска России нанесли удары по складам ВСУ с боеприпасами и топливомtf14 427tf14 428tf14 429tf14 430tf14 431tf14 432tf14 43314:37 08.08.2022tf14 434tf14 435Украинские войска совершили обстрел Донецка ракетами, начинёнными минами «Лепесток». Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 436tf14 437tf14 438tf14 439Об этом: tf14 440Киевские силовики засыпали Донецк минами «Лепесток»tf14 441tf14 442tf14 443tf14 444tf14 445tf14 446tf14 44714:42 08.08.2022tf14 448tf14 449Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц готовится поддержать украинская Верховная рада. Об этом 8 августа написал депутат парламента этой страны tf14 450Ярослав Железнякtf14 451 в своём телеграм-канале.tf14 452tf14 453tf14 454tf14 455Читайте подробнее: tf14 456Верховная рада готовится поддержать решение СНБО по антироссийским санкциямtf14 457tf14 458tf14 459tf14 460tf14 461tf14 462tf14 46314:47 08.08.2022tf14 464tf14 465Министерство обороны Финляндии направит в Великобританию специалистов, они примут участие в подготовке военнослужащих с Украины. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба финского оборонного ведомства.tf14 466tf14 467tf14 468tf14 469Читайте также: tf14 470Финляндия примет участие в подготовке украинских военныхtf14 471tf14 472tf14 473tf14 474tf14 475tf14 476tf14 47714:48 08.08.2022tf14 478tf14 479В Дагестане состоялось вручение государственной награды дагестанскому военнослужащему tf14 480Ибрагимхалилу Гаджиевуtf14 481. За его подвиг в ходе спецоперации он награжден орденом Мужества. Награду герою вручил глава республики tf14 482Сергей Меликов.tf14 483tf14 484tf14 485Как стало известно, сержант Ибрагимхалил Гаджиев в марте 2022 года в бою прикрыл собой сослуживцев и получил тяжелое ранение лица. Его поставили на ноги врачи в госпитале Санкт-Петербурга.tf14 486tf14 487tf14 488tf14 489Читайте также: tf14 490В Дагестане вручен орден Мужества бойцу, спасшему сослуживцевtf14 491tf14 492tf14 493tf14 494tf14 495tf14 496tf14 49714:49 08.08.2022tf14 498tf14 499Глава военно-гражданской администрации Херсонской области tf14 500Владимир Сальдо tf14 501проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. Эту информацию 8 августа в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил его заместитель tf14 502Кирилл Стремоусовtf14 503.tf14 504tf14 505tf14 506tf14 507Подробности в материале: tf14 508Глава Херсонской области находится на лечении в НИИ Склифосовскогоtf14 509tf14 510tf14 511tf14 512tf14 513tf14 514tf14 51514:50 08.08.2022tf14 516tf14 517Украинские боевики обстреляли из американской РСЗО HIMARS населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает 8 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 518tf14 519tf14 520tf14 521Читайте также: tf14 522tf14 523tf14 524Боевики ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО HIMARStf14 525tf14 526tf14 527tf14 528tf14 52914:52 08.08.2022tf14 530tf14 531Подрядная организация Алтайского края приступила к выполнению ремонтно-восстановительных работ в освобожденном от украинских оккупантов селе Трехизбенка, tf14 532сообщаетtf14 533 8 августа телеграм-канал администрации Славяносербского района ЛНР.tf14 534tf14 535В первую очередь работы по восстановлению начаты в Трехизбенской средней школе. Работы включают в себя: демонтаж поврежденных окон, внутриотделочные работы и ремонт кровли.tf14 536tf14 537tf14 538tf14 539Читайте также: tf14 540Алтайский край помогает восстанавливать село Трехизбенка в ЛНРtf14 541tf14 542tf14 543tf14 544tf14 545tf14 546tf14 54714:53 08.08.2022tf14 548tf14 549Заместитель главного редактора tf14 550ИА REGNUMtf14 551 tf14 552Никита Третьяковtf14 553tf14 554tf14 555о метафоре СВО.tf14 556tf14 557tf14 558«tf14 559В разговоре с российским либералом вчера родилась такая метафора СВО: спецоперация России подобна хирургической операции, начатой с надеждой минимально инвазивно удалить злокачественную угрозу, которая вот-вот должна была перерасти в острую фазу. Вот только по ходу операции выяснилось, что поражение куда глубже и шире, чем казалось ранее. И вот хирург, не имея морального права прекратить процедуру, продолжает иссекать омертвевшие и заражённые ткани, вырезать гнойники и опухоли. Он делает свою тяжелую работу и надеется, что живой ткани останется достаточно, чтобы пациент выжил. Он знает, что если остановиться, отступиться, не доделать дело, понадеяться на авось, тогда болезнь гарантированно возьмёт верх.tf14 560tf14 561После 24 февраля мы увидели реальное лицо киевского режима. За прошедшие месяцы Киевом было совершено многократно больше преступлений против граждан Украины, чем за предыдущие 8 лет. Мы узнали о всепроникающем бытовом фашизме ВСУ, о реальном, прикладном, не идеологическом отношении к жителям востока Украины как к гражданам второго сорта. И увидев всё это, мы поняли, что останавливаться нельзя, нельзя оставить народ наедине с режимом-людоедом.tf14 562tf14 563Да, война — это разрушение и горе, она неизбежно разрушает социальную ткань. Именно поэтому так важно как можно быстрее восстановить жизнь на освобождённых территориях и не только восстановить — сделать лучше, чем она была. Да, на теле нашего народа рубцы этой войны будут ещё долго, но важны не они, важно, чтобы народ жил и чтобы под этими рубцами вновь бурлила молодая и живая жизнь!»tf14 564tf14 565tf14 566tf14 56714:54 08.08.2022tf14 568tf14 569Связисты Луганской Республики восстановили мобильную связь в Лисичанске и Рубежном, сообщил 8 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.tf14 570tf14 571В Рубежном установлены и запущены передатчики 3G, в Лисичанске — 2G и 4G.tf14 572tf14 573tf14 574tf14 575Подробности в материале: tf14 576tf14 577tf14 578В Лисичанске и Рубежном восстановили мобильную связьtf14 579tf14 580tf14 581tf14 582tf14 58314:57 08.08.2022tf14 584tf14 585tf14 586tf14 587tf14 588Гуманитарный проект «Буханка»: «tf14 589Буханка» совершила третью поездку в Новолуганское.tf14 590tf14 591tf14 592tf14 593tf14 59414:57 08.08.2022tf14 595tf14 596Распоряжение о проработке вопроса об организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией подписал глава региона tf14 597Евгений Балицкийtf14 598. Он написал об этом 8 августа в своём телеграм-канале.tf14 599tf14 600tf14 601tf14 602Об этом: tf14 603Глава Запорожской области поручил проработать организацию референдумаtf14 604tf14 605tf14 606tf14 607tf14 608tf14 609tf14 61014:58 08.08.2022tf14 611tf14 612В народных республиках Донбасса наблюдается острый дефицит оборудования и средств для разминирования. Об этом tf14 613ИА REGNUMtf14 614 8 августа заявила волонтёр из ДНР на условиях анонимности.tf14 615tf14 616tf14 617tf14 618Об этом: tf14 619Волонтёр: В республиках Донбасса не хватает даже сапёрных лопат и очковtf14 620tf14 621tf14 622tf14 623tf14 624tf14 625tf14 62615:02 08.08.2022tf14 627tf14 628tf14 629Ранее анонсированное Киевом «херсонское контрнаступление» и атака ВСУ на позиции ВС России в Харьковской области могут начаться одновременно, написал в своем телеграм-канале 8 августа военкор Евгений Поддубный.tf14 630tf14 631tf14 632tf14 633Генштаб ВСУ получил распоряжение усилить северный фланг средствами ПВО, речь идет в первую очередь о Харьковской области, отметил Поддубный.tf14 634tf14 635tf14 636tf14 637tf14 638Читайте подробнее: tf14 639Украина может одновременно атаковать под Харьковом и в Херсонеtf14 640tf14 641tf14 642tf14 643tf14 644tf14 645tf14 64615:16 08.08.2022tf14 647tf14 648Из Кемеровской области в Донбасс 8 августа отправились две 20-тонные фуры гуманитарной помощи. Часть груза направят в Горловку, другую — в пункты временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, которые работают в Ростовской области.tf14 649tf14 650tf14 651tf14 652Читайте подробнее: tf14 653Кузбасс направил в Донбасс ещё 40 тонн гуманитарной помощиtf14 654tf14 655tf14 656tf14 657tf14 658tf14 659tf14 66015:20 08.08.2022tf14 661tf14 662tf14 663Военные эксперты Донецкой республики провели проверки по фактам обстрелов жилых кварталов города, совершенных 6 августа, сообщили в Народной милиции ДНР 8 августа.tf14 664tf14 665tf14 666tf14 667Подтверждено, что обстрелы велись со стороны вооруженных формирований Украины. Для нанесения большего ущерба мирным гражданам киевская армия усилила боевую часть снарядов предварительно сформированными осколками.tf14 668tf14 669tf14 670tf14 671tf14 672Читайте подробнее: tf14 673Украина обстреляла жилые кварталы Донецка из чешского оружияtf14 674tf14 675tf14 676tf14 677tf14 678tf14 679tf14 68015:20 08.08.2022tf14 681tf14 682Подготовка к проведению международного трибунала в Мариуполе идёт по плану. Об этом 8 августа сообщил глава ДНР tf14 683Денис Пушилинtf14 684.tf14 685tf14 686tf14 687tf14 688Читайте подробнее: tf14 689Пушилин заявил о подготовке трибунала в Мариуполеtf14 690tf14 691tf14 692tf14 693tf14 694tf14 695tf14 69615:23 08.08.2022tf14 697tf14 698За час украинские военные совершили пять обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf14 699tf14 700tf14 701tf14 702Об этом: tf14 703ВСУ менее чем за полчаса дважды обстреляли два района Донецкаtf14 704tf14 705tf14 706tf14 707tf14 708tf14 709tf14 71015:29 08.08.2022tf14 711tf14 712Турция в ближайшее время очистит в Сирии последние районы, где находятся террористы. Об этом 8 августа заявил президент Турции tf14 713Реджеп Эрдоганtf14 714 на встрече с послами в Анкаре.tf14 715tf14 716tf14 717tf14 718Читайте также: tf14 719Эрдоган: Турция скоро очистит в Сирии последние районы с террористамиtf14 720tf14 721tf14 722tf14 723tf14 724tf14 725tf14 72615:31 08.08.2022tf14 727tf14 728Видеосюжет с жителями Украины, которые массово бегут на освобождённую от киевского режима территорию Запорожской области, показал 8 августа американский телеканал CNN.tf14 729tf14 730tf14 731tf14 732Читайте также: tf14 733CNN: жители Украины массово бегут на освобожденную Россией территориюtf14 734tf14 735tf14 736tf14 737tf14 738tf14 739tf14 74015:37 08.08.2022tf14 741tf14 742Украинские войска совершили обстрел Донецка и населённого пункта Трудовской. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.tf14 743tf14 744tf14 745tf14 746Читайте подробнее: tf14 747Киевские войска нанесли серию артиллерийских ударов по ДНРtf14 748tf14 749tf14 750tf14 751tf14 752tf14 753tf14 75415:40 08.08.2022tf14 755tf14 756Ряд оппозиционных партий Грузии попытались спровоцировать войну Россией, а когда этого не получилось, они пытаются снизить поток российских туристов. Об этом 8 августа заявил журналистам премьер-министр Грузии tf14 757Ираклий Гарибашвилиtf14 758.tf14 759tf14 760tf14 761tf14 762Об этом: tf14 763Гарибашвили: оппозиция Грузии не добилась войны с РФ и взялась за туристовtf14 764tf14 765tf14 766tf14 767tf14 768tf14 769tf14 77015:49 08.08.2022tf14 771tf14 772Военнослужащий из Омской области tf14 773Иван Шицtf14 774 совершил подвиг в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.tf14 775tf14 776tf14 777tf14 778Об этом: tf14 779«Героями становятся»: омский боец отличился в ходе спецоперации на Украинеtf14 780tf14 781tf14 782tf14 783tf14 784tf14 785tf14 78615:53 08.08.2022tf14 787tf14 788tf14 789Очередной обстрел Антоновского моста в Херсоне со стороны ВСУ вновь привел лишь к повреждениям дорожного полотна, написал в своем телеграм-канале 8 августа военный эксперт Борис Рожин.tf14 790tf14 791tf14 792tf14 793«tf14 794Опоры целые, пролеты целые. При таком формате процесс будет представлять из себя заделку дырок — новые обстрелы — новую заделку дырок и так далееtf14 795», — отметил эксперт.tf14 796tf14 797tf14 798tf14 799tf14 800Читайте подробнее: tf14 801Повредили только полотно — эксперт об обстреле Антоновского моста в Херсонеtf14 802tf14 803tf14 804tf14 805tf14 806tf14 807tf14 80815:56 08.08.2022tf14 809tf14 810Стамбульские договорённости по созданию зернового коридора и вывозу с Украины сельхозпродукции выполняются без серьёзных проблем. Об этом президент Турции tf14 811Реджеп Тайип Эрдоганtf14 812 заявил 8 августа на встрече с турецкими послами в зарубежных странах.tf14 813tf14 814tf14 815tf14 816Читайте также: tf14 817Эрдоган рассказал о выполнении соглашения по вывозу украинского зернаtf14 818tf14 819tf14 820tf14 821tf14 822tf14 823tf14 82416:25 08.08.2022tf14 825tf14 826У России нет другого выбора, кроме как выбить Украину из рук Запада в качестве его наиболее вредного антироссийского инструмента. Необходимо обеспечить полный военный разгром режима Зеленского и проведение трибунала над украинскими военными преступниками и их покровителями. Только так мы сможем укрепить наши позиции не только на европейском, но и на других фронтах третьей мировой.tf14 827tf14 828tf14 829tf14 830Читайте также: tf14 831Мировая война?tf14 832tf14 833tf14 834tf14 835tf14 836tf14 837tf14 83816:34 08.08.2022tf14 839tf14 840Мобильный пункт отбора на службу по контракту начал работать в Пензе. Контрактники пополнят роту по ремонту техники, связи, артиллерии, ряды медицинских работников и подразделение военного оркестра.tf14 841tf14 842tf14 843tf14 844Подробности в материале: tf14 845В Пензе заработал мобильный пункт отбора на службу по контрактуtf14 846tf14 847tf14 848tf14 849tf14 850tf14 851tf14 85216:43 08.08.2022tf14 853tf14 854Предприятия Украины, которые попадут под приватизацию с 1 сентября 2022 года, должны быть национализированы в процессе денацификации страны. Как передает корреспондент tf14 855ИА REGNUMtf14 856 8 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме tf14 857Сергей Мироновtf14 858.tf14 859tf14 860tf14 861tf14 862Читайте подробнее: tf14 863В ГД настаивают на национализации приватизированного бизнеса на Украинеtf14 864tf14 865tf14 866tf14 867tf14 868tf14 869tf14 87016:45 08.08.2022tf14 871tf14 872Власти России готовы помочь МАГАТЭ организовать посещение Запорожской атомной станции. Об этом сегодня, 8 августа, в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.tf14 873tf14 874tf14 875tf14 876Об этом: tf14 877Россия готова доставить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭСtf14 878tf14 879tf14 880tf14 881tf14 882tf14 883tf14 88416:51 08.08.2022tf14 885tf14 886США предоставят правительству Украины дополнительную помощь на сумму $4,5 млрд, в результате чего общая сумма спонсирования киевского режима Вашингтоном с февраля, не считая военных расходов, достигнет $8,5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).tf14 887tf14 888tf14 889tf14 890Об этом: tf14 891tf14 892tf14 893США выделяют Киеву еще $4,5 млрд и отдельно готовят новый пакет вооруженийtf14 894tf14 895tf14 896tf14 897tf14 89817:05 08.08.2022tf14 899tf14 900Существует большая вероятность, что Запорожская АЭС «полыхнёт», написал 8 августа в своем телеграм-канале («Старше Эдды») журналист Герман Куликовский.tf14 901tf14 902«tf14 903Сгорел сарай, гори и хата. Нечто подобное мы сможем увидеть и на Днепровском каскаде ГЭС. Освобожденная территория Украины не нужна никому, кроме России, и затопленное ядерное болото на ее месте в полной мере устраивает тех, кто сейчас «платит эту девушкуtf14 904», — отметил Куликовский.tf14 905tf14 906tf14 907tf14 908Читайте подробнее: tf14 909tf14 910tf14 911Сгорел сарай, гори и хата: эксперт о киевских обстрелах Запорожской АЭСtf14 912tf14 913tf14 914tf14 915tf14 91617:06 08.08.2022tf14 917tf14 918Сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что украинские власти продолжили «распродажу» страны (приоритет отдан соседям из Польши) активно обсуждают в интернете. Редакция tf14 919ИА REGNUMtf14 920 выбрала наиболее характерные комментарии в социальных сетях.tf14 921tf14 922«tf14 923Украину уже давно все по кусочкам разобрали. Чему тут удивляться.tf14 924.» — заметил Максим Петров.tf14 925tf14 926«tf14 927Напрасные старания. Пшеки скоро получат пинка и вылетят, дай Бог, только с территории Украинской области РФ, а то и из некоторых «подаренных» ей Сталиным территорий!tf14 928» — считает Игорь А.tf14 929tf14 930«tf14 931История повторяется. Поляки всегда смотрели и использовали Украину как аграрно сырьевой придаток»tf14 932, — замечает Татьяна Секрет.tf14 933tf14 934tf14 935tf14 936Об этом: tf14 937Польша продолжает «осваивать» Украину. Сеть: «Всё будет Россияtf14 938»tf14 939tf14 940tf14 941tf14 942tf14 943tf14 94417:09 08.08.2022tf14 945tf14 946tf14 947Киевская армия 8 августа вновь обстреливает Донецк, сообщил 8 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.tf14 948tf14 949tf14 950tf14 951«tf14 952Донецк в чёрном дыму. В Петровском районе фиксируются множественные разрушения жилых домовtf14 953», — отметил он. tf14 954tf14 955tf14 956tf14 957tf14 958Читайте также: tf14 959ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, есть пострадавшиеtf14 960tf14 961tf14 962tf14 963tf14 964tf14 965tf14 96617:19 08.08.2022tf14 967tf14 968Россия ни в коем случае не будет отталкивать жителей Запорожья, если они примут по итогам референдума решение войти в состав Российской Федерации. Об этом в интервью журналистам сегодня, 8 августа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.tf14 969tf14 970tf14 971tf14 972Подробности в материале: tf14 973Джабаров: РФ не оттолкнёт запорожцев в случае их решения о присоединенииtf14 974tf14 975tf14 976tf14 977tf14 978tf14 979tf14 98017:24 08.08.2022tf14 981tf14 982Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится всё более опасной с каждым днем из-за действий украинских вооруженных сил. Киев «фактически берет в заложники всю Европу», обстреливая АЭС, — комментарий представителя МИД РФ tf14 983Марии Захаровойtf14 984.tf14 985tf14 986tf14 987tf14 98817:26 08.08.2022tf14 989tf14 990Скандально известную бывшую сотрудницу Первого канала tf14 991Марину Овсянниковуtf14 992 признали виновной по статье о дискредитации армии и оштрафовали на 40 тысяч рублей.tf14 993tf14 994tf14 995tf14 99617:42 08.08.2022tf14 997tf14 998Нанося удары по Запорожской атомной станции, украинский режим фактически берет в заложники всю Европу. Такое заявление распространило сегодня, 8 августа, Министерство иностранных дел России в связи с ухудшающейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС.tf14 999tf15 000tf15 001tf15 002Читайте также: tf15 003МИД РФ: обстреливая Запорожскую АЭС, Киев берёт в заложники всю Европуtf15 004tf15 005tf15 006tf15 007tf15 008tf15 009tf15 01018:32 08.08.2022tf15 011tf15 012Информация, согласно которой Международная правозащитная организация Amnesty International не стала отказываться от выводов, сделанных в докладе о преступлениях украинской армии, но выразила сожаление по поводу «боли и гнева», возникших из-за этого на Украине, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 013tf15 014tf15 015tf15 016Читайте подробнее: tf15 017Сеть: «А Гитлеру?» — Amnesty International сочувствует киевскому режимуtf15 018tf15 019tf15 020tf15 021tf15 022tf15 023tf15 02418:38 08.08.2022tf15 025tf15 026Болгария объявила о намерении осуществить масштабную программу экспорта вооружения. Об этом 8 августа сообщает БНР.tf15 027tf15 028tf15 029tf15 030Читайте также: tf15 031Болгария объявила, что будет торговать летальным оружиемtf15 032tf15 033tf15 034tf15 035tf15 036tf15 037tf15 03818:43 08.08.2022tf15 039tf15 040Первый трибунал над взятыми в плен бойцами батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пройдёт в Мариуполе, — глава ДНР tf15 041Денис Пушилинtf15 042.tf15 043tf15 044tf15 045tf15 04618:48 08.08.2022tf15 047tf15 048Информация о том, что российские системы ПВО сумели сбить две ракеты, выпущенные Вооружёнными силами Украины по мирному населению Мелитополя, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 049tf15 050tf15 051tf15 052Об этом: tf15 053«Нацистов пора отбросить» — Сеть о ракетной атаке ВСУ на Мелитопольtf15 054tf15 055tf15 056tf15 057tf15 058tf15 059tf15 06018:52 08.08.2022tf15 061tf15 062На Украине предотвращено убийство местного министра обороны tf15 063Алексея Резниковаtf15 064, сообщает 8 августа телеграм-канал «Политика страны».tf15 065tf15 066tf15 067tf15 068Читайте подробнее: tf15 069СБУ объявила, что на Украине чуть не убили министра обороны Резниковаtf15 070tf15 071tf15 072tf15 073tf15 074tf15 075tf15 07619:20 08.08.2022tf15 077tf15 078Казаки из отряда «Терек» осваивают передовые приёмы ведения боевых действий. Добровольцы готовятся к отправке в Донбасс.tf15 079tf15 080tf15 081tf15 082Читайте подробнее: tf15 083Казачий отряд «Терек» осваивает новые тактические приёмыtf15 084tf15 085tf15 086tf15 087tf15 088tf15 089tf15 09019:20 08.08.2022tf15 091tf15 092На Украине мир наступит, если Киев перестанут снабжать оружием. Об этом 8 августа заявили читатели Daily Mail, опубликовавшей статью об обстреле ВСУ Запорожской АЭС.tf15 093tf15 094tf15 095tf15 096Подробности в материале: tf15 097В Британии предложили способ достичь мира на Украине — не вооружать Киевtf15 098tf15 099tf15 100tf15 101tf15 102tf15 103tf15 10419:29 08.08.2022tf15 105tf15 106Референдумы на освобождённых территориях должны быть репрезентативными, считает глава комитета Совфеда по госстроительству tf15 107Андрей Клишасtf15 108.tf15 109tf15 110tf15 111tf15 112Подробности в материале: tf15 113В Совфеде рассказали критерии референдумов на освобожденных территорияхtf15 114tf15 115tf15 116tf15 117tf15 118tf15 119tf15 12019:55 08.08.2022tf15 121tf15 122К высшей мере наказания просят судей приговорить членов неонацистской группы «Медведи SS», сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».tf15 123tf15 124tf15 125tf15 126Об этом: tf15 127В ДНР суд просят приговорить к смерти членов неонацистской группыtf15 128tf15 129tf15 130tf15 131tf15 132tf15 133tf15 13420:34 08.08.2022tf15 135tf15 136Региональные отделения Союза казачьей молодёжи России закрепят шефство за казачьими отрядами, выполняющими боевые задачи в Донбассе. Об этом tf15 137ИА REGNUMtf15 138 сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 8 августа.tf15 139tf15 140tf15 141tf15 142Читайте подробнее: tf15 143Союз казачьей молодежи РФ закрепит шефство за казачьими отрядами в Донбассеtf15 144tf15 145tf15 146tf15 147tf15 148tf15 149tf15 15020:37 08.08.2022tf15 151tf15 152Румыния не поставляла и не намеревается поставлять оружие украинской армии, и любая другая информация на эту тему должна проверяться румынскими спецслужбами. Об этом 8 августа со ссылкой на главу румынского министерства экономики tf15 153Флорина Спэтару tf15 154сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.tf15 155tf15 156tf15 157tf15 158Читайте подробнее: tf15 159Румыния отказалась признавать свое участие в поставках оружия на Украинуtf15 160tf15 161tf15 162tf15 163tf15 164tf15 165tf15 16620:38 08.08.2022tf15 167tf15 168Заявление президента США tf15 169Джозефа Байденаtf15 170, в котором он поприветствовал объявление о прекращении боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад», указав при этом о своей «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться таким образом, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 171tf15 172tf15 173tf15 174Об этом: tf15 175Сеть: «Вы не понимаете, это другое» — Байден поддержал спецоперацию Израиляtf15 176tf15 177tf15 178tf15 179tf15 180tf15 181tf15 18220:57 08.08.2022tf15 183tf15 184Министерство обороны США выделяет дополнительно $1 млрд на военную помощь Украине, сообщил пресс-секретарь Пентагона tf15 185Тодд Бреассилtf15 186.tf15 187tf15 188tf15 189tf15 190Подробности в материале: tf15 191США выделяют Украине дополнительно $1 млрд на военные нуждыtf15 192tf15 193tf15 194tf15 195tf15 196tf15 197tf15 19821:02 08.08.2022tf15 199tf15 200Интервью главы Генеральной прокуратуры Российской Федерации tf15 201Игоря Красноваtf15 202 газете «Коммерсантъ», в котором глава ведомства указал на то, что установлены факты причастности членов украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к использованию запрещённых средств и методов ведения войны, включая пытки мирных граждан и убийства детей, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 203tf15 204tf15 205tf15 206Читайте подробнее: tf15 207Сеть: «Нелюди» — Генпрокуратура РФ: украинские нацисты убивали детейtf15 208tf15 209tf15 210tf15 211tf15 212tf15 213tf15 21421:19 08.08.2022tf15 215tf15 216Два тайника с оружием, принадлежащим украинским диверсантам, обнаружены в Херсонской области спецназом Росгвардии, сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства.tf15 217tf15 218tf15 219tf15 220Подробности в материале: tf15 221В Херсонской области найдены тайники украинских диверсантов с оружиемtf15 222tf15 223tf15 224tf15 225tf15 226tf15 227tf15 22821:20 08.08.2022tf15 229tf15 230В министерстве обороны Северной Македонии отказались раскрывать информацию о переданной Украине технике.tf15 231tf15 232tf15 233tf15 234Читайте также: tf15 235В Македонии отказались рассекретить информацию о переданной Украине техникеtf15 236tf15 237tf15 238tf15 239tf15 240tf15 241tf15 24221:50 08.08.2022tf15 243tf15 244Заявление пресс-секретаря президента России tf15 245Дмитрия Песковаtf15 246 о том, что встреча российского лидера tf15 247Владимира Путинаtf15 248 с украинским президентом tf15 249Владимиром Зеленскимtf15 250 возможна только после выполнения переговорщиками tf15 251«домашней работы»tf15 252, но пока что предпосылок для этого нет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 253tf15 254tf15 255tf15 256Читайте подробнее: tf15 257«Поздно пить боржоми» — сети о перспективах встречи Путина с Зеленскимtf15 258tf15 259tf15 260tf15 261tf15 262tf15 263tf15 26421:56 08.08.2022tf15 265tf15 266«Боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — Минобороны России.tf15 267tf15 268tf15 269tf15 27022:17 08.08.2022tf15 271tf15 272Продолжаются обстрелы Киевского района Донецка. После попадания снаряда горит мебельная фабрика.tf15 273tf15 274tf15 275tf15 27622:21 08.08.2022tf15 277tf15 278В мае нынешнего года Болгария тайно отправила Украине крупную партию пришедших в негодность боеприпасов. Об этом 8 августа сообщает болгарский информационный портал «Бивол».tf15 279tf15 280tf15 281tf15 282Читайте также: tf15 283Болгария тайно поставила Украине ржавые боеприпасыtf15 284tf15 285tf15 286tf15 287tf15 288tf15 289tf15 29022:31 08.08.2022tf15 291tf15 292Власти США пока не планируют поставлять украинскому режиму истребители F-16 в ближайшей перспективе. Об этом сегодня, 8 августа, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.tf15 293tf15 294По словам Кола, теоретически поставки американских боевых летательных аппаратов на Украину возможны, однако на данном этапе США пока не собираются делать это.tf15 295tf15 296tf15 297tf15 298Читайте подробнее: tf15 299США пока не будут поставлять Украине истребители F-16 — Пентагонtf15 300tf15 301tf15 302tf15 303tf15 304tf15 305tf15 30622:36 08.08.2022tf15 307tf15 308У Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS. Приоритетная задача — обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов, — замглавы Пентагона tf15 309Колин Каль.tf15 310tf15 311tf15 312tf15 313tf15 31423:23 08.08.2022tf15 315tf15 316Решение главы Запорожской области tf15 317Евгения Балицкогоtf15 318 подписать документ о проведении референдума о воссоединении региона с Российской Федерацией вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане поделились своей радостью 8 августа в социальной сети «ВКонтакте».tf15 319tf15 320tf15 321tf15 322Читайте подробнее: tf15 323«Творится история!» — сети о референдуме по вхождению Запорожья в состав РФtf15 324tf15 325tf15 326tf15 327tf15 328tf15 329tf15 33023:38 08.08.2022tf15 331tf15 332Власти США считают, что на Украину поставлено уже достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS и пока не планируют новых поставок этих комплексов. Об этом сегодня, 8 августа, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.tf15 333tf15 334По словам Каля, Украина к настоящему времени получила 16 РСЗО HIMARS от Соединенных Штатов, а также три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия.tf15 335tf15 336tf15 337tf15 338Об этом: tf15 339tf15 340tf15 341Пентагон считает, что Украине пока хватит установок РСЗО HIMARStf15 342tf15 343tf15 344tf15 345tf15 34601:53tf15 347tf15 348В Ишимском районе Тюменской области проводили в последний путь участников специальной военной операции в республиках Донбасса и на Украине — tf15 349Дениса Битковаtf15 350 и tf15 351Романа Шмаковаtf15 352. Церемония прощания с погибшими прошла со всеми воинскими почестями, сообщает администрация муниципального образования.tf15 353tf15 354Оба воина посмертно представлены к награждению орденом Мужества.tf15 355tf15 356tf15 357tf15 358Читайте также: tf15 359tf15 360tf15 361В Тюменской области простились с героически погибшими на Украине воинамиtf15 362tf15 363tf15 364tf15 365tf15 36602:51tf15 367tf15 368США передали киевскому режиму уже «множество сотен» ракет для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и наладили стабильные поставки этих боеприпасов. Об этом заместитель министра обороны США по политическим делам tf15 369Колин Колtf15 370 8 августа заявил на брифинге, посвящённом предоставлению Киеву нового пакета военной помощи.tf15 371tf15 372tf15 373tf15 374Читайте также: tf15 375Пентагон заявил о передаче Киеву «множества сотен» ракет для РСЗО HIMARStf15 376tf15 377tf15 378tf15 379tf15 380tf15 381tf15 38206:36tf15 383tf15 384Главные федеральные инспекторы Уральского ФО посетят действующие в их регионах пункты временного размещения жителей ДНР и ЛНР и оценят условия проживания граждан. Такое поручение на оперативном совещании дал им уральский полпредtf15 385 Владимир Якушевtf15 386.tf15 387tf15 388tf15 389tf15 390Об этом: tf15 391Уральский полпред поручил усилить работу по размещению жителей ДНР и ЛНРtf15 392tf15 393tf15 394tf15 395tf15 396tf15 397tf15 39807:35tf15 399tf15 400В Кемеровской области надеются, что западноевропейским странам и США хватит разума не снабжать Украину оружием, помочь в урегулировании конфликта и понять необходимость денацификации этого государства. Об этом сказал директор Новокузнецкого транспортно-технологического техникума tf15 401Егор Сазановичtf15 402.tf15 403tf15 404tf15 405tf15 406Читайте подробнее: tf15 407В Кузбассе надеются, что США хватит разума не снабжать Украину оружиемtf15 408tf15 409tf15 410tf15 411tf15 412tf15 413tf15 41408:00tf15 415tf15 416Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Гольмовский, Макеевка и Ясиноватая были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 9 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf15 417tf15 418tf15 419tf15 420Об этом: tf15 421ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский, Макеевку и Ясиноватуюtf15 422tf15 423tf15 424tf15 425tf15 426tf15 427tf15 42808:01tf15 429tf15 430Украинские войска открыли огонь по Ясиноватой. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf15 431tf15 432tf15 433tf15 434Об этом: tf15 435Артиллерия ВСУ обстреляла Ясиноватуюtf15 436tf15 437tf15 438tf15 439tf15 440tf15 441tf15 44208:07tf15 443tf15 444Украинские войска нанесли артиллерийский удар по посёлку Гольмовский. Об этом 9 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).tf15 445tf15 446tf15 447tf15 448Читайте подробнее: tf15 449Киевские войска обстреляли Гольмовский в ДНРtf15 450tf15 451tf15 452tf15 453tf15 454tf15 455tf15 45608:16tf15 457tf15 458За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики. Об этом 9 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.tf15 459tf15 460tf15 461tf15 462Подробности в материале: tf15 463Четыре жителя ДНР погибли за сутки при обстрелах со сторону ВСУtf15 464tf15 465tf15 466tf15 467tf15 468tf15 469tf15 470