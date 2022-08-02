Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины
Президент РФ Владимир Путин на вопрос о российско-украинских отношениях отвечал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Теперь Россия помогает своим братьям сбросить оковы нацизма.
На выплату компенсаций участникам специальной операции в защиту Донбасса на Камчатке потратили уже более 100 млн рублей.
Об этом: На Камчатке участникам спецоперации выплатили более 100 млн рублей
В Донецке очередные прилёты, сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин в своем ТГ-канале. Отмечается, что совершён обстрел Кировского района по ул. Терешковой, 43. В районе Ледового дворца «Лидер» обнаружены мины ПФМ-1 «Лепесток».
Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка
За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования два раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.
Подробности в материале: Украинские боевики за сутки два раза обстреляли территорию ЛНР — СЦКК
На территории Донецкой Народной Республики за последние сутки при обстрелах со стороны украинских войск погиб один мирный житель. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны.
Подробности в материале: В ДНР мирный житель подорвался на мине «Лепесток»
Бои у Артемовска не утихают и ночью, пишет ТГ-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Союзные войска наступают на оккупированный ВСУ, артиллерия бьёт по окраинам, где окопались боевики ВСУ и нацбатов.
Украинские войска совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские нацисты снова произвели артиллерийский обстрел Кировского района Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка — СЦКК
Три удара по Донецку нанесли украинские артиллеристы. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о дополнительных результатах утреннего обстрела микрорайона Текстильщик в Кировском районе:
— ул. Терешковой — между домами №31,33,35, 41, 43 на детской площадке разорвался снаряд;
— ул. Терешковой, 35 — повреждены пластиковое окно, остекление.
Украинская артиллерия совершила обстрел двух районов Донецка и населённого пункта Молодёжное. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 мм
Москва полностью отвергает обвинения в якобы использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на обзорной конференции ДНЯО.
Подробности в материале: Постпредство РФ отвергло обвинения США о военном использовании ЗАЭС
К началу августа 2022 года все водохранилища Крыма накопили порядка 200 млн кубометров воды, что на 65 млн больше, чем в августе 2021 года и почти в три раза больше, чем в августе 2020 года. Об этом 2 августа сообщает крымский гидрометцентр.
Подробности в материале: В крымских водохранилищах накоплен рекордный запас воды
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Боевики ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS
Украинские войска за последние сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 48 раз. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Минобороны РФ публикует информацию о ещё одном ГероеZ. Командир гаубичной артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР гвардии старший лейтенант Александр Прошин пополнил ряды защитников Донбасса в 2015 году. Такое решение военнослужащий принял после того, как его супруга в Донецке попала под обстрел украинского РСЗО «Град» и получила ранение. По словам Александра, специального обучения он не проходил, времени не было. Всему научился непосредственно в окопах. Артиллеристы Александра Прошина, проявляя мужество, ведут контрбатарейную борьбу с неприятелем, уничтожают укрепрайоны и боевую технику ВСУ. Самым памятным для офицера ЛНР стал бой в районе Углегорской ТЭС. Артиллеристы, поддерживая огнем пехоту, в этот день действовали на пределе человеческих возможностей. В результате боя было уничтожено четыре танка ВСУ.
Начался обстрел Петровского района и пгт Александровка, написал в своём ТГ-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
Вооружённые украинские формирования совершили обстрел нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Донецк, Александровку и Ясиноватую
Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла Куйбышевский район Донецка
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Молодежное в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Боевики ВСУ обстреляли Молодежное в ДНР
В 08:58 зафиксирован обстрел Донецка с позиций ВСУ в населённом пункте Первомайское. По Куйбышевскому району выпущено три снаряда калибра 152 мм.
Это уже девятый обстрел Донецка, зафиксированный 2 августа после 06:00.
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Донецку ещё три снаряда
Оказывается, Дональд Трамп всегда знал, какие ошибки нельзя совершать Украине. ТГ-канал «ВестиFM+» публикует отрывок из интервью The Clay Travis & Buck Sexton Show, в котором Трамп напомнил, что все могло быть иначе: «Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО и сказать: «Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО», и у них была бы страна, потому что, я считаю, что Путин просто хотел договориться», — сказал Трамп. А еще Трамп убежден, что »теперь с Украиной покончено».
Границу с Россией за сутки пересекли более 19 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 2 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Читайте подробнее: Более 19 тыс. жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию за сутки
Союзные подразделения прорвали оборону украинских войск в направлении Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.
Читайте также: Пушилин сообщил о прорыве линии обороны ВСУ
Украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 355 боеприпасов, сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики за сутки почти 50 раз обстреляли территорию ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT сообщил о прорыве линии обороны ВСУ союзными подразделениями через трассу в направлении Константиновки.
Глава ДНР подчеркнул, что это позволяет войскам занимать определённые высоты одну за одной и двигаться дальше.
Вооружённые украинские формирования снова обстреляли ракетами Кировский район Донецка, рассыпав по нему запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Об этом 2 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: ВСУ вновь обстреляли Донецк, рассыпав по городу запрещённые мины «Лепесток»
Боевики ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Донецкой Народной Республики, для их прекращения необходимо вытеснить украинских силовиков с их позиций в Авдеевке и населённом пункте Пески. Об этом 2 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин рассказал о ходе операции по освобождению Авдеевки
Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Министерство финансов РФ не поддержало предложение о снижении налоговой нагрузки на гостиничный бизнес. Об этом 2 августа сообщает «Коммерсантъ».
Читайте также: Минфин РФ отказался давать льготы гостиничному бизнесу
В Донецке при обстреле города со стороны украинских войск ранен мирный житель. Об этом 2 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Об этом: Житель Донецка получили множественные ранения при обстреле
Украинские силовики обстреляли из артиллерии Макеевку, Донецк, Ясиноватую и Минеральное. Об этом сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Все обстрелы произведены с позиций в Авдеевке.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли из Авдеевки Макеевку, Ясиноватую и Донецк
Украинская артиллерия совершила обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк и Макеевку
Перед нанесением ударов из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS киевские боевики проведят консультации с США. Об этом 2 августа рассказал представитель Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью с британским изданием Telegraph.
Читайте подробнее: ВСУ консультируются с США перед ударами из американских РСЗО HIMARS
На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике в плену находятся более 3,5 тысячи украинских военных. Об этом 2 августа заявил глава республики Денис Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин назвал число находящихся в ДНР пленных солдат ВСУ
В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии. Об этом 2 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР росгвардейцы изъяли 14 гранатометов иностранного производства, в том числе гранатомет PG-7GM производства Польши, 84-мм ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, огнемёт производства США — M136A1, семь ПТУР «ФАГОТ» и «КОРНЕТ», автомат Калашникова, семьдесят 122-мм снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, 4 кг взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра.
Вооружённые украинские формирования открыли огонь по четырём населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли четыре населённых пункта ДНР
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
О ближайшем будущем Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал 2 августа глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.
Читайте также: Пушилин о ситуации в Донбассе: все русские города будут освобождены
Распространяемые в Грузии заявления, будто Вашингтон пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, являются «дезинформацией». Об этом 1 августа заявил в соцсети Twitter член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.
Подробности в материале: Конгрессмен США отреагировал на заявления о попытках втянуть Грузию в войну
На территории ДНР содержатся более 3,5 тыс. пленных, заявил в интервью RT глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что это те люди, которые совершали преступления в отношении жителей Донбасса.
На побережье провинции Фуцзянь стягиваются силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Подробности в материале: На пляжи Фуцзяня стягиваются силы НОАК
Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки ликвидировали до 60 боевиков ВСУ, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки противника. Об этом 2 августа сообщили в Народной милиции ЛНР.
Подробности в материале: Силы ЛНР за сутки уничтожили до 60 украинских боевиков
Российский Минюст подготовил для следователей и судей методические пособия с разъяснениями о том, что именно считать фейками и дискредитацией в отношении Вооружённых сил. Об этом сообщает 2 августа издание «Коммерсантъ».
Так, «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а негативное «мнение» о действиях армии — к «дискредитации», говорится в пособиях ведомства.
Подробности в материале: Минюст разъяснил судьям отличие статей о фейках и дискредитации ВС РФ
В Уссурийске открыли 2 августа патриотическое граффити — арт-объект расположен на торце одного из домов переулка Тихий.
Об этом: В Уссурийске в Приморье родные бойцов СВО открыли патриотическое граффити
На территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии выявили и уничтожили 13 украинских операторов беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 украинских операторов БПЛА
В Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка ранен мирный житель. Об этом 2 августа сообщили в штабе обороны ДНР.
Подробности в материале: В Донецке при обстреле со стороны боевиков ВСУ ранен мирный житель
Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ и по одной установке РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град» противника. Об этом 2 августа сообщили в Народной милиции ДНР.
Читайте также: Силы ДНР за сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ
Более трети жителей России считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Об этом: ВЦИОМ: 35% жителей РФ считают, что Солнце вращается вокруг Земли
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Боевики ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР
Удар киевской ракеты РСЗО «Ураган» с «минами-лепестками» пришелся на детскую площадку в Кировском районе Донецка, сообщил в своем телеграм-канале 1 августа военкор Евгений Поддубный.
Иначе как террором квалифицировать подобные действия нельзя, убежден военкор.
Об этом: ВСУ обстреляли детскую площадку в Донецке «минами-лепестками»
Народная милиция Донецкой Народной Республики 2 августа проинформировала о потерях в составе противника за последние сутки.
Подробности в материале: НМ ДНР сообщила об уничтожении 50 украинских националистов
В Донецкой Народной Республике с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 280 мирных граждан, пострадали 2825, в том числе 185 детей. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: В ДНР с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 280 мирных жителей
Генерал ВСУ Вадим Скибицкий в своем интервью Telegraph фактически признал, что удар по тюрьме в Еленовке был нанесен с украинской стороны при содействии «западных партнеров», написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.
«Всех сдал», — констатировал военкор.
Об этом: Военкор: генерал ВСУ «сдал» тех, кто нанес удар по тюрьме с «Азовом»*
Петровский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ обстреляла Петровский район Донецка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 августа посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Спикер Госдумы и временно исполняющий обязанности губернатор региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими — участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации.
Об этом: Володин посетил военный госпиталь в Саратовской области
Судя по перекрытым кварталам в центре Донецка, сапёры «физически не успевают» осмотреть все площади и убрать «мины-лепестки», их слишком много, написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.
«У мразей (ВСУ — прим. ИА REGNUM) их несколько миллионов штук», — отметил военкор.
Об этом: Сапёры не успевают зачищать Донецк от «мин-лепестков» — военкор
Школа №42 в городе Горловка Донецкой Народной Республики оказалась под огнём украинской артиллерии. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: Артиллерийский удар ВСУ повредил в Горловке школу №42
В Донецкой Народной Республике под огнём артиллерии оказался посёлок Гольмовский. Об этом 2 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ выпустила пять снарядов по посёлку Гольмовский
Власти Украины приняли решение об «обязательной» эвакуации граждан из Донбасса для того, чтобы снизить уровень легитимности предстоящего референдума о возвращении в состав России, заявил 2 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Территории будут освобождены, жители останутся или вернутся и примут участие в голосовании на референдуме. Марионеточный киевский режим помешать этому не в силах», — уверен Мирошник.
Читайте подробнее: Власти ЛНР: Киев вывозит людей из Донбасса, чтобы помешать референдуму
В небе вокруг острова Тайвань работают самолёты США, сообщает 2 августа китайское издание Global Times.
Читайте также: Global Times: военные самолёты США работают в небе вокруг Тайваня
Специалисты Донецкой Республики организовали обращенное к украинским военным радиовещание на FM-частотах в районе Авдеевки, сообщил в своем телеграм-канале 2 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
В эфире транслируются призывы прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить жизнь, сложив оружие.
«Думаю, это последний шанс для украинских вояк. Скоро к ним прилетят ракеты», — добавил Безсонов.
Подробности в материале: Союзные силы в FM-диапазоне призывают ВСУ прекратить сопротивление
Жители Петровского района Донецка и населённого пункта Александровка в ДНР остались без электроснабжения. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Подробности в материале: В штабе ДНР сообщили об оставшихся без света жителях Донецка
Жители Донецка помогают сапёрам зачищать улицы города от «мин-лепестков», написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Андрей Руденко.
В ход идут простые, но эффективные «подручные средства» вроде шин и веревок, отметил военкор.
«Этот народ не победить!» — добавил Руденко.
Читайте также: Жители Донецка помогают сапёрам зачищать город от «лепестков»
Запрещённые противопехотные мины «Лепесток», которые ранее были рассыпаны по Донецку в результате ракетных ударов украинских нацистов по Куйбышевскому району города, также обнаружены на улице Славина. Об этом 2 августа сообщает телеграм-канал «ЧП Донецк Z».
Подробности в материале: Запрещённые мины «Лепесток» ВСУ обнаружены на улице Славина в Донецке
Украинская артиллерия обстреляла Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом 2 августа в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ выпустила 12 снарядов по Донецку
По информации МВД ЛНР, Украина вывозит документы из госорганов Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города.
Союзные силы прорвали оборону населенного пункта Пески (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале 2 августа военкор Андрей Руденко со ссылкой на бойцов одного из полков.
«Освобождение этого населенного пункта поможет взять в кольцо Авдеевку, и тогда тысячи нацистов будут вариться в котле», — отметил Руденко.
Подробности в материале: Окружение Авдеевки и создание «котла» для ВСУ стали еще на шаг ближе
Вооружённые украинские формирования обстреляли Ленинский район Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинская артиллерия обстреляла Ленинский район Донецка
Подразделения Народной милиции ДНР получили большой гуманитарный груз военного назначения от жителей России. «Народный фронт» и координаторы груза сестры Катя и Валя Корниенко доставили для подразделений — трех ОМСБр, девяти ОШПМП, ОШБ «Сомали» и шести ОБТрО — гуманитарный груз военного назначения — шины и беспилотные летательные аппараты.
За последнее время на территории Донецкой Народной Республики освобождены шесть населённых пунктов. Об этом 2 августа сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
Читайте подробнее: Шойгу заявил об освобождении шести населённых пунктов ДНР
Власти Украины могут начать принудительное переселение жителей Донбасса, в том числе с территорий, освобождаемых в ходе российской спецоперации. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил 2 августа в своём телеграм-канале.
«Не исключается, что переселение будет производиться насильно», — написал Мирошник.
Читайте также: Посол ЛНР: жителей Донбасса могут силой вывозить на Украину
На сегодняшний день Вооружённые силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 33 гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon киевских боевиков. Об этом 2 августа рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
Подробности в материале: Шойгу сообщил, что ВС России уничтожили шесть РСЗО HIMARS ВСУ
Из заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу в ходе селекторного совещания:
Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине более 30 американских гаубиц М777, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Об этом: Шойгу заявил об уничтожении на Украине более 30 американских гаубиц М777
Министерство обороны России проведёт Международный антифашистский конгресс в рамках форума «Армия», намеченного на середину августа. Об этом глава ведомства Сергей Шойгу сообщил 2 августа на селекторном совещании.
«К участию в нём приглашены представители семидесяти четырёх дружественных стран»,— сказал Шойгу.
Читайте подробнее: Шойгу: международный антифашистский конгресс пройдёт на форуме «Армия»
Взятие под контроль территорий Донецкой Народной Республики идёт по плану. Об этом 2 августа на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Ленобласть поможет подшефному городу Енакиево.
Читайте также: Ленобласть направит на помощь подшефному Енакиево 1,2 млрд рублей
«Мы спалили все укрепрайоны и около 10 единиц тяжелой техники. Только по официальным данным было уничтожено 120 боевиков ВСУ», — заявил ТК» Звезда» командир взвода НМ ДНР о боях и штурме Углегорской ТЭС.
Береговая охрана Китая увеличила число кораблей возле города Сямэнь. Об этом 2 августа сообщает «Чжунши синьвэньван».
Читайте также: Китай увеличил число кораблей у города Сямэнь
Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 2 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине 396 американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Об этом 2 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Читайте также: Шойгу заявил об уничтожении на Украине 396 комплексов Javelin и NLAW
В Донецкой и Луганской Народных Республиках в плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты. Об этом 2 августа на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Читайте подробнее: Шойгу сообщил о высоких темпах восстановления инфраструктуры в ЛНР и ДНР
С Камчатки в Донбасс отправлены десятки тонн гуманитарной помощи и множество писем со словами поддержки в адрес жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, участников специальной операции.
Читайте подробнее: Жители Камчатки собирают гуманитарную помощь и пишут письма участникам СВО
Из заявления министра обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 2 августа:
Украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка, сообщили 2 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка
Киевский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские артиллеристы обстреляли Киевский район Донецка
Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Украину. Об этом 2 августа сообщает польское представительство в ОБСЕ на своей странице в одной из соцсетей.
Подробности в материале: На Украину прибыл с визитом действующий глава ОБСЕ
Кировский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Боевики ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка
Приток граждан России и украинских беженцев в Армению после начала спецоперации по денацификации Украины вызвал подорожание стоимость аренды недвижимости в республике. Об этом 2 августа сообщил РИА Новости директор армянской биржи недвижимости Артем Прибыльский.
Подробности в материале: В Армении сообщили о росте цен на недвижимость из-за граждан РФ
Украинские войска нанесли очередной артиллерийский удар по Донецку. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Читайте также: Артиллеристы ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда
Киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 августа рассказал представитель Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию Telegraph.
Читайте подробнее: В ГУР Украины признали, что консультируются с США перед ударами HIMARS
В ЛНР и ДНР силами Минобороны России доставлено более 50,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, заявил Шойгу.
При обстреле Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ погибла мирная жительница, сообщает 2 августа представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Читайте также: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов
Киевский и Ленинский районы Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
В Тайбэе, главном городе Тайваня, забронировали этаж гостиницы для американской делегации. Об этом 2 августа сообщили тайваньские СМИ.
Подробности в материале: На Тайване забронировали гостиничный этаж для делегации из США
Российская сторона рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по безопасности судов с продовольствием и приветствует начало реализации соответствующих договорённостей. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.
«Хотела бы приветствовать начало реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле так называемых продовольственных договорённостей», — сказала Захарова.
Читайте подробнее: МИД: Москва приветствует начало реализации «продуктовой сделки»
«В период Советской власти не уделялось должного внимания процессам, происходящим на Украине. В политической, журналистской, общественной жизни наблюдались тенденции оголтелого национализма, переходящего в фашизм. Это нужно было пресекать. Может быть тогда из этого «маленького зла» не выросло «большое зло», с которым сейчас сражается Россия», — сказал российский эксперт по Средней Азии и Казахстану Аждар Куртов.
Читайте подробнее: ЭКсперт: Советская власть не уделяла должного внимания процессам на Украине
Представитель Главного управления разведки минобороны Украины заявил, что перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном.
«То есть за разрушенные дома в Брилевке, Алчевске, Новой Каховке, Степано-Крынке и Красном Луче, за разбитую школу в Изюме, нефтебазу в Донецке, за СИЗО в Еленовке и всех убитых и раненных в этих местах девочек, мальчиков, стариков, женщин и волонтеров, попавших под удары HIMARS, — за все это несет ответственность лично Байден», — написала в своем ТГ-канале Маргарита Симоньян.
Заявления представителя Главного управления украинской разведки Вадима Скибицкого подтверждают, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом: Захарова: США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине
Ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы экономики, а также реализацию продуктовой сделки обсудят в ходе своей встречи 5 августа в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 2 августа рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи ситуацию на Украине и в Сирии
Жители Херсона празднуют День Воздушно-десантных войск, сообщает 2 августа Readovka.
Читайте также: В Херсоне отмечают День Воздушно-десантных войск
Вооружённые украинские формирования ранили жителя Донецка при обстреле городской территории. Об этом 2 августа сообщили в штабе теробороны ДНР.
Читайте также: Украинские войска ранили жителя Донецка
Свежие данные об обстрелах Донецка от главы администрации:
Запорожская АЭС постоянно подвергается нападениям со стороны Украины, Россия будет продолжать обеспечивать безопасность объекта. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.
По её словам, никогда прежде действующие АЭС не подвергались «столь регулярным и остервенелым атакам». Вопрос ядерной безопасности жизненно важен.
Подробности в материале: МИД России: Запорожскую АЭС атакуют регулярно и остервенело
Известие о том, что Верховный суд РФ признал нацбат «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, 2 августа прокомментировал в своем телеграм-канале украинский политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царев:
«Будем надеяться, что это остановит обмены. Террористы обмену и выдаче не подлежат. Судя по всему, если и были договорённости при сдаче «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плен в Мариуполе, то после удара по СИЗО в Еленовке, они обнулены».
Читайте также: Террористы обмену не подлежат: о запрещении «Азова»* Верховным судом РФ
В Березовском в День воздушно-десантных войск члены общественной организации «Ветераны Афганистана» организовали автопробег в поддержку президента России и проведения спецоперации на Украине.
Читайте также: В День ВДВ кузбассовцы организовали автопробег в поддержку спецоперации
Троих жителей города Тольятти удостоили орденов Мужества посмертно за доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 2 августа сообщил глава города Николай Ренц в своем телеграм-канале.
«Еще совсем недавно мы, наверное, и представить не могли, что такой значимый для нашей армии день — День Воздушно-десантных войск — будет омрачен вручением наград посмертно. Но изощренная пропаганда сделала свое дело, и сознание наших соседей, братского нам народа вдруг изменилось в корне», — заявил мэр города.
Читайте подробнее: Трое жителей Тольятти удостоены орденов Мужества посмертно
О двух инцидентах в приграничных сёлах Белгородской области сообщили 2 августа в социальных сетях. В одном из случаев под обстрел попал погранпункт, в другом — к селу прилетел квадрокоптер с взрывным устройством.
Читайте также: Два приграничных белгородских села атакованы со стороны Украины
Украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан 2 августа Верховным судом России террористической организацией.
Об этом: Верховный суд РФ признал батальон «Азов»* террористической организацией
Мины ПФМ-1 «Лепесток» сброшены на Макеевку, сообщили 2 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Нанесён удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе Николаева, уничтожены до 250 наёмников, сообщает Минобороны РФ.
Администрация президента США несет полную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления киевского режима на Украине. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Минобороны РФ обвинило США в причастности к удару по Еленовке
Российские воздушно-космические силы уничтожили до 500 украинских националистов в Харьковской области, применив высокоточное оружие. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.
Читайте подробнее: Под Харьковом высокоточными ударами уничтожено до 500 националистов
Из сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (02.08.2022 г.):
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая на митинге по случаю Дня Воздушно-десантных войск у мемориала в парке культуры и отдыха имени города Плевен, пожелал скорейшей победы защитникам Донбасса.
Читайте также: Ростовский губернатор: «Мы ждём с победой защитников Донбасса»
До 250 наёмников «иностранного легиона» уничтожены российским высокоточным оружием в районе украинского города Николаев. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.
«Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники», — говорится в сводке военного ведомства.
Читайте подробнее: ВКС России ликвидировали до 250 иностранных наёмников под Николаевом
Более 130 украинских националистов уничтожено в результате огневого поражения боевых позиций Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (ДНР). Об этом 2 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.
Подробности в материале: В ДНР уничтожены 130 украинских националистов, ещё 70 признаны дезертирами
Признание замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о прямом согласовании с США каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность Вашингтона в конфликт. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Об этом: Минобороны РФ отреагировало на признания украинской разведки
Донецкий город Ясиноватая оказался под огнём украинской армии. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Данные о новых преступлениях украинских нацистов против мирного населения республик Донбасса и Украины запросят у Минобороны России следователи. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба СК РФ.
Подробности в материале: СК России запросит у Минобороны данные о новых преступлениях боевиков ВСУ
Началась эвакуация населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики, заявила 2 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.
По её словам, эвакуация является обязательной и первый поезд с людьми уже прибыл в Кропивницкий (до 2016 года Кировоград).
Читайте также: Украина заявила о начале эвакуации населения с оккупированной ею части ДНР
При обстреле украинскими боевиками Киевского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщили 2 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте также: При обстреле ВСУ Донецка пострадали три человека
От поставок киевскому режиму танков Leopard из-за их «абсолютно плачевного» состояния отказались испанские власти. Об этом 2 августа заявила испанский министр обороны Маргарита Роблес, её слова приводит El Mundo.
Читайте подробнее: Испания отказалась от идеи поставок Киеву танков Leopard
Решение добровольно сдать оружие силовикам принял вывший член территориальной обороны Украины в Херсонской области. Видеозапись этого 2 августа разместил журналист Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.
Читайте также: Бывший член теробороны Украины в Херсонской области добровольно сдал оружие
Пять украинских беспилотников сбиты российскими средствами ПВО в Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.
«Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона», — добавили в ведомстве.
Подробности в материале: Российские средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
Заявление торгового представительства России в Финляндии о том, что издержки финского бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала российской военной специальной операции на Украине составили €3,589 млрд, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Их жизнь ничему не учит» — Финляндия теряет миллиарды из-за санкций
Откровения украинского генерала Вадима Скибицкого о причастности США к ударам «Хаймарсами» преследуют сразу две цели, написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.
«Хитрое интервью. И явки сдает с паролями, и Запад пытается удержать за тестикулы», — отметил военкор.
Подробности в материале: «Пытаются удержать Запад за тестикулы»: военкор о признании генерала ВСУ
Заявление первого заместителя постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Россия передала Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню дополнительную информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе запрещёнными боеприпасами «Лепесток», спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Они же глухонемые!» — Россия передала в ООН факты преступлений ВСУ
Подразделения союзных сил взяли авдеевский укрепрайон в полукольцо, сообщил в своем телеграм-канале 2 августа военкор Евгений Поддубный.
Читайте подробнее: Авдеевку взяли в полукольцо — военкор
Франция, особенно президент Эммануэль Макрон, старались предотвратить начало специальной военной операции на Украине. Об этом заявил издательству Alaska Public Media посол Франции в Соединенных Штатах Филипп Этьен, находясь с визитом на Аляске.
Подробности в материале: Посол Франции в США объяснил позицию Макрона по проблеме России и Украины
В литературном музее города Пензы 3 августа откроется выставка рисунков детей из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Пензенской области.
Подробности в материале: В пензенском музее откроют выставку рисунков детей из ДНР
Батальон 56-й украинской бригады ВСУ был почти полностью уничтожен другим украинским подразделением в районе населённого пункта Водяное, сообщил 2 августа журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Минобороны заявило о расстреле 56-й бригады другим подразделением ВСУ
Все это говорит о том, что жители этой части сопредельной с ДНР Харьковской области воспринимают нашу армию, как свою, да они и сами так говорят, видят, что мы несем порядок и справедливость, а к власти в Киеве и к ВСУ относятся крайне негативно. Так жители Богородичного признавались, что лекарствами и продуктами помогали им только мы, ВСУ лишь угощали сигаретами, если их просили, и регулярно наведывались в дома, чтобы чем-нибудь поживиться. И всегда отмечают, что, в отличие от всушников, россияне вежливые и добрые.
То есть Россия поставила себя здесь так, что жители почувствовали, что они ей не чужие. А вот Украина их только убивает. И они очень просят о том, чтобы мы пошли в атаку и отогнали ВСУ.
Читайте также: Боец «Русского легиона»: «Для прорыва к Славянску нам нужны свежие силы»
Испанское правительство решило не передавать Украине ранее заявленные танки Leopard, сообщает 2 августа агентство Servimedia со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
По её словам, такое решение обусловлено непригодным состоянием этих боевых машин.
Читайте также: Минобороны Испании передумало передавать Украине танки Leopard
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до 13, еще один мирный житель погиб. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ответственность за удар по следственному изолятору в Еленовке (ДНР) в ночь на 29 июля должны понести не только США, но и другие страны НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
Подробности в материале: «За ударом по Еленовке стоят не только США, но и НАТО» — политолог
В Госдуме назвали историческим моментом заявленную КНДР по дипломатическим каналам помощь ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.
Читайте подробнее: В Госдуме назвали историческим моментом заявленную КНДР помощь Донбассу
Суд Бухареста выдал ордер на арест гражданина Украины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 2 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Читайте подробнее: В Румынии беженец с Украины обвинён в изнасиловании несовершеннолетней
«Воздушно-десантные войска сыграли огромную роль во многих военных победах России. Десантники совершали невероятные подвиги в боях Великой Отечественной войны. Защищали интересы Родины в Афганистане, сражались с террористами в Чечне», — отметил глава Пензенской области Олег Мельниченко, добавив, что в настоящее время ребята достойно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.
Читайте подробнее: Глава Пензенской области отметил огромную роль ВДВ в военных победах России
Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия продолжает осуществлять поставки оружия киевскому режиму, причём до Украины доходит порой настолько новая техника, что некоторых экземпляров нет даже у немецких военных, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Достойный сын нациста» — Шольц: ФРГ поставляет Киеву новейшее оружие
Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка. Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР.
ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-21 «Град» по Александровке, обстреляли также Донецк и Гольмовский в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подразделения 2-го армейского корпуса ЛНР зацепились за восточную окраину Соледара и удерживают позиции под плотным артиллерийским огнем противника, сообщил 2 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.
На бахмутском направлении враг огромными силами пытался контратаковать и отбить населенный пункт Покровское, но попытка была пресечена, отметил Коц.
Читайте подробнее: Армия ЛНР зацепилась за Соледар — военкор
ВСУ за текущие сутки выпустили более 300 снарядов по 10 населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.
Решение Верховного суда России признать украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Только сейчас?» — Верховный суд России признал нацистов террористами
Заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что слова представителя Главного управления украинской разведки Вадима Скибицкого, мол, киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских РСЗО HIMARS, подтверждают тот факт, что Америка напрямую вовлечена в боевые действия на Украине, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Загребущие ручонки» — сети об участии США в боевых действиях на Украине
Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с подшефным Лутугинским районом ЛНР. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских.
С начала специальной военной операции по денацификации Украины в Россию было эвакуировано 3,05 млн человек, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что киевский режим продолжает создавать препятствия для эвакуации мирных жителей из опасных зон.
Читайте также: С начала спецоперации в Россию эвакуировано свыше трёх млн человек
В морских портах Украины по-прежнему заблокированы минами и угрозой обстрела 69 иностранных судов из 15 стран, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Вместе с тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств. Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал он.
Читайте также: В портах Украины удерживаются 69 иностранных судов из 15 государств
Пятеро украинских военных сдались в плен в населённом пункте Пески (ДНР) в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил 2 августа журналистам представитель Народной милиции республики.
Читайте также: ДНР взяла в плен пятерых украинских боевиков
Вооруженные силы России организовали и поддерживают в Чёрном и Азовском морях два гуманитарных коридора, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Коридоры являются безопасными полосами для движения гражданских судов.
Читайте также: Россия сохраняет в Чёрном и Азовском морях коридоры для гражданских судов
Российские сапёры на территории республик Донбасса обнаружили и обезвредили почти 190 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что очисткой Донецкой и Луганской Народных Республик занимаются отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России.
Читайте также: Сапёры в Донбассе обезвредили почти 190 тыс. мин и снарядов
В Херсонской области украинские боевики расстреляли мирных жителей, следовавших на подконтрольную Украине территорию, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Тела убитых и расстрелянный автобус снимали на видео сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ.
Читайте также: Украинские нацисты в Херсонской области расстреляли автобус с беженцами
Власти Украины развели такую шпиономанию, что это вызывает отвращение у многих граждан, предпочитающий в итоге «работать на Москву», пишет 2 августа журнал The Federalist.
Подробности в материале: Американское СМИ рассказало о навязчивой идее Киева
Украинские нацисты в городе Славянске Донецкой Народной Республики оборудовали опорный пункт, оставив возле него местное население, сообщил вечером 2 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Опорный пункт оборудован в зданиях техникума и близлежащих домах.
Читайте также: В Славянске нацисты прикрыли свой опорный пункт мирными жителями
Из итальянского города-порта Бари началась переброска ограниченного контингента вооруженных сил Италии в Болгарию. Об этом 2 августа сообщает БНР.
Об этом: Италия перебрасывает воинский контингент в Болгарию
В городе Херсоне задержана группа бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины, у которых изъято оружие и взрывные устройства, сообщает 2 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Херсонской области.
Изъятое оружие и взрывчатка должны были использоваться для диверсионно-террористической деятельности.
Читайте также: В Херсоне задержана группа украинских диверсантов-террористов
Россия отвергает все обвинения в якобы необоснованной «агрессии» против Украины и угрозах применить на её территории ядерное оружие. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий 2 августа заявил в ходе выступления на обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.
Читайте подробнее: Россия отвергла все прозвучавшие на конференции ДНЯО обвинения в «агрессии»
Колыма продолжает восстанавливать подшефную Ждановку в ДНР — ремонтируют детские сады, школу, медучреждения, дороги, коммунальную инфраструктуру. К 1 сентября в Ждановке восстановят четыре образовательных учреждения. В рамках акции «Собери ребенка в школу» депутаты, партнёрские организации, бизнес помогут детям собраться в школу.
Подробности в материале: Колымчане восстанавливают инфраструктуру в подшефной Ждановке в ДНР
Жители Приморья продолжают вступать в ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Читайте подробнее: Отряд «Тигр» в Приморье для участия в СВО пополнился десятками добровольцев
Вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Гольмовский. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Донецк и Гольмовский
За прошедшие 24 часа в Донецке от разбросанных в результате обстрелов киевских боевиков запрещённых противопехотных мин «Лепесток» пострадали пять человек. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: В Донецке от запрещенных мин «Лепесток» за сутки пострадали пять человек
Украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии Минеральное в ДНР — СЦКК
Украинские нацисты в течение пяти минут подвергли обстрелам из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую
Куйбышевский район Донецка вновь подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Общественный деятель из Воронежа Денис Ларин погиб в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщили 2 августа в телеграм-канале департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Об этом: В ходе специальной военной операции погиб воронежский общественник
Своим визитом на Тайвань спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Такое мнение 3 августа высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Подробности в материале: Постпред России в Вене счёл визит Пелоси на Тайвань отвлекающим манёвром
Вооружённые украинские формирования произвели ракетный обстрел Кировского района Донецка, рассыпав по нему запрещённые противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка запрещёнными минами «Лепесток»
Украинские нацисты обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из РСЗО «Град»
Украинская пехота в посёлке Пески Донецкой Народной Республики попала в «мясорубку» и «ад», которые длятся уже несколько дней. Об этом написал в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доброволец ВСУ Сергей Гнездилов.
Читайте подробнее: Боец ВСУ Гнездилов заявил о «мясорубке» для украинской пехоты в Песках
В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человека. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека — СЦКК
Абхазия всегда будет поддерживать республики Донбасса. Об этом 3 августа заявил в интервью телеграм-каналу «Sputnik Ближнее зарубежье» абхазский президент Аслан Бжания.
Читайте подробнее: Бжания пообещал, что Абхазия поддержит республики Донбасса
Аэропорт Брянска останется закрытым ещё на неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе Росавиации.
Подробности в материале: Росавиация продлила запрет на полёты в Брянск
Режим временного ограничения полётов в аэропорт Белгорода снова продлён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе Росавиации.
Читайте также: Открытие белгородского аэропорта ожидаемо перенесли
Позиция России по вопросу применения ядерного оружия хорошо известна, и она не предполагает ядерного реагирования на Украине. Об этом в ходе выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил представитель российской делегации Александр Трофимов.
Читайте также: В МИД РФ назвали спекуляциями «угрозы» применения Москвой ядерного оружия
В Кемеровской области дети беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и с Украины получили места в школах, детских садах, вузах и училищах. Об этом на запрос NGS42.ru сообщили в департаменте информационной политики региона.
Читайте также: В кузбасские школы и детсады зачислены более 50 детей из ДНР И ЛНР
Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Росавиация продлила до 11 августа режим ограничения полётов в аэропорты 11 городов на юге и в центре страны. Сообщение об этом опубликовано 3 августа на сайте министерства.
Подробности в материале: Ограничения полётов на юге и в центре России продлены до 11 августа
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принёс извинения матери погибшего во время спецоперации ефрейтора Камиля Хабибназарова, которой отказали в установке мемориальной доски на фасаде школы, которую он окончил. Локоть заявил, что доска будет установлена.
Об этом: Мэр Новосибирска извинился за подчинённых перед матерью погибшего бойца
В городе Токмаке Пологовского района Запорожской области 3 августа подняли флаг России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.
«С нашей помощью жители Пологовского района смогут быстрее вернуться к мирной жизни. Там, где поднят российский флаг, он никогда не сможет быть сброшен», — написал губернатор.
Подробности в материале: В запорожском Токмаке подняли российский флаг
Границу с Россией за сутки пересекли ещё более 20,5 тысячи мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 3 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Подробности в материале: Более 20,5 тысячи жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию за сутки
Украинские нацисты произвели артиллерийский обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли из артиллерии Гольмовский в ДНР — СЦКК
В результате обстрела украинскими нацистами города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошло возгорание на нефтебазе. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: В Макеевке произошло возгорание на нефтебазе в результате обстрела ВСУ
Режим ограничений на полёты авиации в 11 российских аэропортов продлён до 11 августа. Об этом 3 августа сообщили в Росавиации.
Подробности в материале: Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов до 11 августа
Вооружённые украинские формирования вновь обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из «Градов»
С началом нового учебного года будет ограничена работа школ и детских садов некоторых приграничных муниципальных образований Белгородской области. Об этом 3 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Подробности в материале: Белгородские власти ограничат работу приграничных школ и детских садов
Новейшую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград» применили российские военнослужащие в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Читайте также: СМИ: российские снайперы применили новейшую винтовку «Сталинград»
Жителям ЛНР, которые пережили боевые действия на своих территориях, «нужна поддержка, в том числе и моральная». Они «ждут нашей помощи». Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посетивший Донбасс.
Об этом: Ульяновский губернатор рассказал, чего «очень ждут» в ЛНР
Вооружённые украинские формирования в течение пяти минут обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли несколько районов Донецка
Добровольцы Башкирского мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова с задачами справляются. Об этом 3 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что прибыл на место боевого слаживания Башкирского батальона.
Подробности в материале: Глава Башкирии прибыл на место боевого слаживания регионального батальона
Населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики снова обстреляли Гольмовский в ДНР — СЦКК
За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования 87 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ за сутки 87 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Шумиха вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань послужила информационным выходом из тупика, в котором Вашингтон оказался из-за Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.
«Есть ещё один вектор — это ситуация вокруг Украины, которая настолько завела Вашингтон в тупик, что нужно было находить какой-то информационный выход из неё», — сказала Захарова.
Об этом: Захарова: шумихой с Пелоси США отвлекли внимание от Украины
В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
Об этом: При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибла мирная жительница
США не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что он предатель по натуре, считает член Совфеда Андрей Климов.
Об этом: Сенатор Климов: Зеленского охраняют, чтобы он раньше времени не сбежал
Позиция Мьянмы в отношении украинского кризиса ответственная и взвешенная — его первопричиной в Нейпьидо считают желание Запада навязывать всем свою волю. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 3 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.
Подробности в материале: Лавров рассказал о позиции Мьянмы по ситуации на Украине
За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 48 украинских боевиков. Об этом 3 августа сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте подробнее: Войска ЛНР за сутки уничтожили 48 украинских боевиков
Жители Якутии Александр Гундарев, Максим Колодезников и Андрей Ощепков погибли в ходе специальной операции России в защиту республик Донбасса.
Читайте подробнее: В Якутске простились с тремя погибшими участниками спецоперации
В Чувашии определились с порядком выплат 200 тыс. рублей добровольцам, которые будут служить в формируемом в республике батальоне связи «Атăл». Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Подробности в материале: Добровольцам чувашского батальона выплатят 200 тыс. рублей двумя траншами
Признание Украиной согласования возможных целей с США демонстрирует понимание неизбежности наказания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: В согласовании Киевом с США целей для удара видят неизбежность наказания
Петровский район Донецка был обстрелян киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка — СЦКК
Эпоха сотрудничества России и Запада кончилась, отношения с Европой и США изменились бесповоротно. Об этом директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».
«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — подчеркнул дипломат.
Подробности в материале: В МИД России заявили о бесповоротном прекращении сотрудничества с Западом
Произошедшее в результате обстрела со стороны украинских нацистов возгорание на нефтебазе в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировано. Об этом 3 августа сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.
Об этом: В ДНР сообщили о ликвидации возгорания на нефтебазе в Макеевке
Сегодня (2 августа — прим. ИА REGNUM) Зеленский говорил про ад в Авдеевке и Песках. А я работал на открытом воздухе и одновременно смотрел на работу тех, кто этот ад на земле устраивает. Ясно были различимы вдалеке фигуры людей, подходящие и отходящие от орудий, было видно, как оружия изрыгают огонь и посылают смертоносный снаряд, и только через пару секунд долетал звук выстрела, такой громкий, будто стреляли прямо за углом.
Батарея работала четко как часы, не перемещаясь и не боясь ответного огня. Видимо, знали, что его не будет. Его и не было.
Я многократно бывал с другой стороны — там, где все время ждёшь, когда и куда прилетит смерть с небес, и не к тебе ли под ноги. Для того, кто в зоне обстрела, выживание — это вопрос везения и прочности укрытия. А теперь я смотрел на тех, кто посылает смерть. Для них этот процесс не случаен, они знают, куда они бьют и что должны поразить — ДЗОТ, огневую точку, колонну техники.
Подробности в материале: «Мясорубка» в Песках глазами ИА REGNUM
В рамках международных учений в Балтийском море авианесущий десантный корабль американских ВМС Kearsarge совершит заход в порт Хельсинки. Об этом 3 августа говорится в сообщении военно-морских сил Финляндии.
Читайте подробнее: Во время учений десантный корабль ВМС США зайдет в Хельсинки
Эпоха сотрудничества России со странами Запада завершена, сообщил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в своей статье для interaffairs.ru.
Читайте также: МИД России заявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом
В Донецке маршрутное такси подорвалось на мине «Лепесток, сообщил 3 августа мэр города Алексей Кулемзин.
Подробности в материале: В Донецке маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»
Украинские нацисты произвели артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка и населённого пункта Гольмовский. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка и Гольмовский
Бой спецназовцев Росгвардии с украинской диверсионно-разведывательной группой на территории ЛНР завершился уничтожением диверсантов. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба ведомства.
Уничтожены шестеро украинских силовиков.
Подробности в материале: Бойцы Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов в ЛНР
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.
Читайте подробнее: Шрёдер: Россия привержена разрешению конфликта на Украине путем переговоров
Петровский район Донецка снова был обстрелян из артиллерии киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики снова обстреляли Петровский район Донецка
За прошедшие 24 часа Вооружённые силы (ВС) РФ в рамках контрбатарейной борьбы подавили два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», три взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Об этом: ВС России за сутки подавили два взвода РСЗО «Град» ВСУ в ДНР
В Харьковской области командиры подразделений 132-го разведбатальона ВСУ отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, сообщили 3 августа в Министерстве обороны России.
Читайте подробнее: Под Харьковом командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы
За прошедшие 24 часа российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских боевиков, а также перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» ВСУ. Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Российские силы ПВО за сутки сбили 13 БПЛА и перехватили две «Точки-у» ВСУ
Уничтожение более 50 украинских националистов стало результатом высокоточного удара ВКС России в районе населённого пункта Николаевка в ДНР. Об этом сообщает 3 августа Минобороны России.
Удар был нанесён по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Читайте подробнее: ВКС России уничтожили более 50 националистов в ДНР
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады и 65-й механизированной бригады. Об этом 3 августа сообщили в Министерстве обороны России.
Читайте подробнее: ВС России поразили за сутки три пункта управления ВСУ
Вооружёнными силами (ВС) РФ за время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины были уничтожены в общей сложности 261 самолёт, 145 вертолётов, а также 4231 танк и другие боевые бронированные машины. Об этом 3 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВС России в ходе спецоперации уничтожили 261 самолёт и 145 вертолётов ВСУ
База хранения с иностранным вооружением и боеприпасами уничтожена под Львовом в результате ракетного удара российских войск. Об этом говорится в опубликованной 3 августа сводке Министерства обороны РФ о ходе спецоперации на Украине.
Читайте подробнее: Российские ракеты уничтожили базу с иностранным вооружением под Львовом
Спецоперация на Украине дает широкие возможности для самоопределения России в качестве одного из глобальных центров, сообщил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
Читайте подробнее: МИД РФ: спецоперация дает России возможность вернуться к самой себе
Союзные силы продолжают разрушать укрепрайон ВСУ в Авдеевке, он может быть взят в течение месяца, написал в своем телеграм-канале 3 августа военкор Юрий Котенок.
«Грызем потихонечку гранит Авдеевки. Очень хорошо, на удивление, работает артиллерия — такого давно не было. Держим кулаки, что в августе авдеевский укреп возьмём, отодвинем от Донецка этих петухов, которые население в открытую терроризируют», — отметил Котенок.
Подробности в материале: Укрепрайон в Авдеевке может быть взят в августе — военкор
Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Куйбышевский, Кировский, Калининский и Червоногвардейский районы Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Союзные силы ведут очень плотный огонь по укрепрайонам ВСУ в Песках (в районе Донецка), киевская армия несет огромные потери, сообщил в своем телеграм-канале 3 августа военкор Андрей Руденко.
Киев перебрасывает в эту часть фронта резервы из других областей, причем на передовые позиции отправляют резервистов, у которых нет никакого боевого опыта, отметил Руденко.
Читайте подробнее: Зеленский утилизирует свой народ: военкор о ходе боёв под Донецком
Населённые пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли Зайцево в ДНР
Артиллерия союзных сил работает по укрепрайонам украинский армии непосредственно перед Авдеевкой, сообщил в своем телеграм-канале 3 августа военкор Андрей Руденко.
«Так близко к взятию этого города мы ещё не были», — отметил военкор.
Читайте также: Союзные силы близки к взятию Авдеевки — военкор
Состояние конфликта является нормальным для такой страны, как Россия. Об этом директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил в опубликованной 3 августа статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».
«Хотя уже не одно поколение выросло у нас в относительно мирные времена, ситуация конфликта — это, скорее, норма для страны с такой географией и интересами, как Россия», — отметил Дробинин в статье для журнала «Международная жизнь».
Подробности в материале: МИД: ситуация конфликта нормальна для России
Поступают сообщения о массовом бегстве украинских солдат с передовой под Донецком, написал в своем телеграм-канале 3 августа военкор Евгений Поддубный.
«ВСУ уже не контролируют ситуацию сразу на нескольких участках линии фронта в районе Песок и Авдеевки. Есть информация об уничтожении фортификационных сооружений противника в районе Авдеевского коксохимического завода», — сообщил военкор.
Подробности в материале: Солдаты ВСУ бегут с передовых позиций под Донецком — военкор
Украинские нацисты обстреляли из артиллерии город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли из артиллерии Ясиноватую в ДНР — СЦКК
Идея Киева о возврате Крыма является абсурдной, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern.
Об этом: Шрёдер назвал абсурдной идею Зеленского вернуть Крым
Идея Киева вернуть Крым военным путём абсурдна, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern.
Подробности в материале: Шрёдер назвал абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путем
Читайте подробнее: Прибайкалье взяло шефство над Кировском в ЛНР
Вооружённые украинские формирования вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики снова обстреляли Петровский район Донецка
Россия по-прежнему готова решать проблему Украины дипломатическим путём. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине
Армия России и Народная милиция ДНР имеет полное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, российская армия и военнослужащие ДНР не ощущают активной работы украинской артиллерии.
Читайте также: Ходаковский: армия России доминирует над ВСУ
Власти России были и сейчас готовы решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил 3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков ответил на вопрос о готовности Москвы к переговорам с Киевом
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал Героем Луганской Народной Республики. Этого высокого звания руководитель северо-кавказской республики был удостоен за героизм, проявленный в ходе спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Указ о присвоении звания Героя ЛНР подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он вручил награду в Грозном 3 августа на торжественной церемонии, в которой участвовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Подробности в материале: Пасечник присвоил Рамзану Кадырову звание Героя Луганской Республики
Положение, в котором находятся украинские солдаты под огнём российской артиллерии уместно сравнить с адом. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, армия России и силы Народной милиции ДНР наносят мощные удары по позициям вооруженных сил Украины, с которых они обстреливали мирных жителей Донецка.
Читайте также: Ходаковский заявил, что российская артиллерия устроила для ВСУ «ад»
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил медаль Героя ЛНР главе Чечни Рамзану Кадырову. Церемония вручения состоялась 3 августа в Грозном.
Указом главы республики Рамзану Кадырову присвоено звание Героя ЛНР «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» в ходе спецоперации по освобождению Донбасса, было заявлено на церемонии.
Петровский район Донецка, а также города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую — СЦКК
Соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР, подписаны сегодня, 3 августа, в ходе рабочего визита губернатора Приангарья Игоря Кобзева на Донбасс. Как сообщает пресс-служба областного правительства, подписи под документами поставили глава Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов и глава администрации г. Кировск ЛНР Виктория Сергеева.
Соглашения между сторонами касаются гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере промышленного производства, поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса; сотрудничества с сфере социальной защиты населения, здравоохранения, науки и образования, молодежной политики, поддержки добровольчества, развитии туризма, спорта и культуры, а также содействия в реализации инфраструктурных проектов на территории Кировска.
Читайте подробнее: Игорь Кобзев: Иркутская область берет шефство над городом Кировск в ЛНР
Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР ведут подготовку к наступлению. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
В то же время даже сейчас, пока наступления нет, российская артиллерия не сидит сложа руки и продолжает уничтожать живую силу и укрепрайоны украинских карателей.
Подробности в материале: Комбат ДНР заявил о подготовке к наступлению
Украинская армия не испытывает проблем с живой силой, заявил командующий оперативным командованием «Юг» ВСУ Андрей Ковальчук.
Читайте подробнее: Киев заявил о готовности отправить воевать ещё полмиллиона украинцев
Удар по штабу Черноморского флота нанесли не с территории Украины. Об этом 3 августа в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Подробности в материале: Эксперт: Удар по штабу ЧФ нанесли не с территории Украины
За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 20 человек личного состава. Об этом 3 августа сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.
Об этом: ВСУ за сутки потеряли на территории ДНР убитыми свыше 20 человек — НМ ДНР
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алауднов получил звезду Героя России из рук главы Чечни Рамзана Кадырова. Передача награды состоялась 3 августа в Грозном в ходе торжественной церемонии, на которой присутствовали глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
В указе президента РФ Владимира Путина сказано, что звание Героя России Апты Алаудинову присвоено «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Луганской Народной Республики и Украины».
Об этом: Кадыров передал звезду Героя России командиру «Ахмата» Апты Алаудинову
Россия платит Украине за транзит газа, исполняя свои обязательства. Киев принимает эти платежи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 августа журналистам.
«И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит», — сказал Песков.
Читайте также: Песков: Россия по-прежнему платит Украине за транзит газа
Жители пока ещё оккупированных киевским режимом районов Донецкой Народной Республики (ДНР) активно помогают российским военным, сообщая о местах дислокаций украинских военных. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
При этом способов коммуникации с оккупированными Украиной районами ДНР становится все меньше, поскольку подконтрольные киевскому режиму спецслужбы активно ищут граждан, оказывающих поддержку ДНР.
Читайте подробнее: Ходаковский: мирные жители ДНР помогают выявлять позиции ВСУ
Вооруженные украинские формирования подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка — СЦКК
С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 283 мирных жителя, включая 16 детей. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: В ДНР с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 283 мирных жителя
В Кемеровскую область 3 августа прибыли артисты Донецкой государственной академической филармонии во главе с дирижером симфонического оркестра Владимиром Заводиленко. Об этом сообщили в правительстве Сибирского региона.
Читайте подробнее: Артисты донецкой филармонии приехали в Кузбасс для знакомства с коллегами
Пока прогнозы об участии польской армии в конфликте на Украине остаются лишь прогнозами, власти Польши начинают готовить подрастающее поколение к военным действиям. В новом учебном году в школах станут обязательными уроки стрельбы.
Петровский и Кировский районы Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ.
Как сообщает «Россия-24», местные власти просят горожан как можно меньше выходить на улицы — украинские военные с помощью РСЗО разбросали по улицам города мины «Лепесток».
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Григорий Залозных. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Об этом: В Курской области подтвердили гибель ещё одного военного
Украинские нацисты снова подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка — СЦКК
Добровольцы из батальона им. Шаймуратова с утра до вечера участвуют в тренировках и стрельбах. Об этом 3 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
«Подготовка очень интенсивная. И скоро им в бой. Мы не могли не заехать — пожелать им удачи, победы и всем вернуться домой живыми и здоровыми. Всем парням — уважение и низкий поклон», — заявил он.
Читайте также: Глава Башкирии сообщил о подготовке добровольцев для участия в спецоперации
Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
В пролив Босфор вошёл сухогруз с украинским зерном, который ранее первым после заключения зернового соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН вышел из порта Одессы. Проход судна 3 августа в прямом эфире транслировал турецкий телеканал TV-24.
Подробности в материале: Сухогруз с зерном с Украины вошёл в пролив Босфор
В результате обстрела посёлка городского типа Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель. Об этом 3 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.
Читайте также: В результате обстрела Александровки ВСУ погиб мирный житель
Петровский район Донецка и посёлок городского типа Александровка в течение пяти минут были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Александровку — СЦКК
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проведал земляков, раненных при выполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Как отметил Калиматов, настроение у бойцов отличное, они полны желанием как можно скорее продолжить свой ратный труд.
Читайте также: Глава Ингушетии навестил в госпитале раненых военнослужащих из республики
В Донецкой Народной Республике погибла командир артиллерийского дивизиона, полковник Ольга Качура, известная под позывным «Корса». Об этом 3 августа сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
Читайте подробнее: Военкор Сладков сообщил о гибели полковника ДНР Ольги Качуры
К 4 августа союзные силы могут получить контроль за половиной города Соледар (временно оккупированная Украиной часть ДНР), сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Юрий Подоляка.
В настоящее время в Соледаре идут бои за завод «Кнауф», отметил эксперт.
Об этом: Союзные силы близки к контролю над половиной Соледара — эксперт
О гибели гвардии полковника Ольга Качуры («Корсы»), командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, написал 3 августа глава города Горловка Иван Приходько в своём телеграм-канале.
Читайте также: Мэр Горловки сообщил о гибели полковника Ольги Качуры
Полковник гвардии ДНР Ольга Качура «воевала реально, жестко, без компромиссов», была «идейной женщиной, которая боролась с нацизмом, несмотря на все тяжести, которые свалились на её хрупкие плечи», отметил 3 августа военкор Юрий Котенок.
Ранее о гибели Качуры сообщили власти ДНР.
Читайте также: Идейная женщина, которая боролась с нацизмом: военкор о гибели Ольги Качуры
Несколько тайников с оружием найдены в доме жителя Украины в ходе проверки, которую проводили бойцы Росгвардии, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства.
Читайте также: У пособника ВСУ в Харьковской области нашли тайники с оружием
Украинские боевики откровенно заявляют мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться из зоны боевых действий, так как им «нужно прикрытие», заявил 3 августа представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Об этом укронацисты заявили жителям Артёмовска.
Читайте также: Украинские нацисты прямо говорят мирным жителям, что прикрываются ими
Пленные боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давать показания. Ударом по СИЗО в Еленовке Киев хотел убрать свидетелей и исполнителей его преступлений против собственного народа, — Минобороны России.
Седьмой пакет антироссийских санкций, введённый ЕС в связи с проведением РФ на Украине спецоперации, ввела и Швейцария, сообщили 3 августа в правительстве страны.
Подробности в материале: Седьмой пакет санкций против России поддержан Швейцарией
Ольге Качуре должно быть присвоено звание Героя ДНР и (или) Героя России, написал в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.
«Уверен, что в Горловке обязательно появится улица, названная ее именем», — добавил эксперт.
Читайте также: Ольге Качуре должно быть присвоено звание Героя России — эксперт
В то время как Россия строго придерживается норм гуманитарного права при обращении с украинскими военнослужащими, со стороны Украины наблюдается совершенно другая ситуация. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.
Читайте подробнее: В Минобороны РФ рассказали о жестоком обращении с пленными на Украине
Украинский режим принял решение о нанесении ракетного удара по СИЗО в Еленовке, где содержатся пленные укронацисты, чтобы ликвидировать свидетелей преступлений Киева против своего народа, заявил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
«Завершая свой брифинг, хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в н. п. Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», — сказал Александр Фомин.
Читайте также: Удар Украины по СИЗО в Еленовке — попытка Киева убрать свидетелей
Москва и Киев провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
Читайте подробнее: В Минобороны рассказали об обменах пленными и телами погибших с Украиной
Украина нанесла ракетный удар по СИЗО в Еленовке сразу же после начала дачи показаний пленными боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», — сказал Фомин.
Читайте также: Киев убил своих пленных боевиков в Еленовке, начавших давать показания
Украинские военные продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.
Читайте также: Минобороны РФ: преступления Украины не находят должной международной оценки
Решение о проведении парада в День ВМФ в военной зоне было ошибочным. Об этом 3 августа в интервью ИА REGNUM заявил военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Читайте также: Эксперт: Решение о праздновании Дня ВМФ в Севастополе было ошибочным
В сети Интернет гуляет много фальсифицированной информации о ходе спецоперации на Украине, в том числе в отношении обстрела изолятора с «азовцами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Донецком. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.
Читайте также: Минобороны представило свидетельства удара ВСУ по изолятору с «азовцами»*
Удар по следственному изолятору с украинскими военнопленными под Донецком понадобился Киеву для того, чтобы запугать тех, кто сдаётся в плен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.
Об этом: Минобороны РФ: Украина пытается запугать сдающихся в плен военных
Военный корреспондент RT Андрей Филатов получил ранение под городом Авдеевка (ДНР), сообщает 3 августа СМИ в своём телеграм-канале.
Совокупность фактов указывает на то, что украинский режим намеренно уничтожил своих граждан, нанеся удар по следственному изолятору под Донецком. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.
Об этом: Минобороны РФ: США косвенно признали удар ВСУ по изолятору с «азовцами»*
Вместо того, чтобы открыто отстаивать свои интересы во внешней политке, США отстаивают завуалированную риторику, которая нравится либералам, что вынуждает Вашигтон противоречить себе, когда коса находит на камень. Данное мнение высказал известный американский радиоведущий, политаналитик и юрист Бен Шапиро в своем твиттере, где у него почти 3,5 млн читателей.
Об этом: Американцы осудили статью NYT о том, что «война помогает геям на Украине»
Ход боёв в Песках (в окрестностях Донецка) говорит о существенно возросшем уровне оперативного искусства ВС России, отметил в своем телеграм-канале («Старше Эдды») 3 августа журналист Герман Куликовский.
Об этом: Уровень оперативного искусства ВС России вырос: эксперт о боях в Песках
Украина не соблюдает общепринятые нормы международного права по отношению к военнопленным, практикует их убийства, пытки, издевательства, побои, отказ в медицинской помощи, а также вымогательство денег у родственников людей, попавших в плен, сообщил 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
Он также отметил, что видеоролики с убийствами и пытками пленных распространяют в интернет-сети сами украинские нацисты.
Читайте также: На Украине 81% российских военнопленных пытали или избивали — Минобороны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Международный уголовный суд (МУС) в нежелании применить статью «агрессия» к ситуации между Украиной и Россией.
Об этом Кулеба заявил 3 августа изданию «Укринформ».
Читайте также: Глава МИД Украины Кулеба недоволен Международным уголовным судом
Генсек Антониу Гутерреш сообщил, что ООН запускает миссию по установлению причин гибели украинских пленных в колонии в Еленовке.
Ольге Качуре «Корса» посмертно присвоено звание Героя ДНР.
Кубанский казак, заместитель атамана Екатеринодарского отдела по вопросам ГО и ЧС Михаил Литвиненко в первые же дни специальной военной операции на Украине твёрдо принял решение встать на защиту мирного населения Донбасса. Вместе с другими добровольцами по велению души, по зову сердца он отправился в Донецкую и Луганскую Народные Республики. За проявленное мужество и отвагу при участии в СВО мотострелок награждён почетной грамотой Законодательного собрания Краснодарского края.
Подробности в материале: «И вот лежишь в окопе и молишься» — кубанский казак вернулся из Донбасса
«Продолжается фиксация многочисленных фактов преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями медицинских объектов в военных целях.
В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях роддома (переулок Санаторный) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве «живого щита», — Минобороны России.
Расследование специалистами ООН обстоятельств, при которых 29 июля произошёл обстрел СИЗО в Еленовке (ДНР), начинается, объявил 3 августа генсек организации Антониу Гутерреш.
Читайте также: Генсек ООН дал добро на расследование обстрела СИЗО в Еленовке
МВД ЛНР сообщило, что российские войска вплотную подошли к юго-восточным окраинам Соледара.
Заявление директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина о том, что эпоха сотрудничества Российской Федерации со странами Запада бесповоротно завершена, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Выбросили ельцинские грабли» — Россия бесповоротно порвала с Западом
Украинские боевики отступили из южной окраины города Марьинки, кроме того, посёлок Пески наполовину освобождён, написал 3 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Украинские боевики выбиты с южной окраины Марьинки в ДНР
Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в Харьковской области командиры подразделений 132 разведбатальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказы командования, обосновывая это слишком высокими потерями от артиллерийского огня, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Люди устали» — часть военных Украины отказалась подчиняться приказам
Захарова подчеркнула, что устаревание отправленного оборудования не отменило того факта, что оно было использовано для «продолжения преступной деятельности киевского режима, направленной против мирного населения Донбаса».
Дипломат подчеркнула, что «люди, которые говорят о демократии, свободе и правах человека, должны знать это. Все это ведет к дальнейшему ухудшению ситуации. Мы верим, что это большая ошибка руководства Северной Македонии».
Читайте подробнее: Захарова назвала ошибкой передачу македонских танков Украине
Северная Македония поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает специальную военную операцию России, а потому приняла уже несколько решений об оказании военно-технической помощи Украине.
Читайте подробнее: В МИД Северной Македонии ответили Марии Захаровой
Вузы Кемеровской области предложили абитуриентам 5,5 тыс. бюджетных мест на 162 направления подготовки. Об этом сообщила министр науки и высшего образования региона Ирина Ганиева.
Она уточнила, что ещё шесть человек поступили в этом году впервые по дополнительной специальной квоте. Это абитуриенты, которые приехали из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Читайте подробнее: В Кузбассе рассказали о спецквоте для поступающих в вузы из ДНР И ЛНР
Amnesty International обвинила Украину в размещении войск в гражданских объектах. Отмечается, что ВСУ подвергают опасности мирных жителей.
В Башкирский мотострелковый батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова зачислены уроженцы республики, многие из которых участвовали в реальных боевых действиях, прошли горячие точки. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.
«Всегда был уверен и считаю по сей день, что защищать Родину могут только люди с по-настоящему сильным, крепким, волевым характером. И бойцы Башкирского мотострелкового батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, к которым мы вместе с главой Башкирии Радием Хабировым сегодня ездили с рабочим визитом, еще раз убедили меня в этом», — сообщил он.
Читайте также: В Башкирии сообщили, кого зачислили в батальон имени Шаймуратова
В Донецкой Народной Республике за сутки четыре человека получили ранения, наступив на сброшенные мины. Об этом 4 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: Четыре жителя ДНР за сутки подорвались на «Лепестках»
В Швеции телеканалу SVT пришлось извиняться перед зрителями после сюжета об украинцах, которые заплакали от счастья, получая российские паспорта в Херсоне, сообщает Dagens Media.
Читайте также: Шведский телеканал извинился за репортаж о получивших паспорта РФ украинцах
Подробности в материале: Российских водителей призвали поменять права до 2025 года
Два мирных жителя погибли, 15 получили ранения на территории ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, при этом четверо жителей республики пострадали, подорвавшись на минах «Лепесток». Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за пять минут 15 снарядов калибра 152 миллиметра и 10 снарядов калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
По Петровскому району Донецка украинские войска открыли огонь. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Киевские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка
Украинская артиллерия открыла огонь по Донецку и Макеевке. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк и Макеевку
Российские войска охраняют Запорожскую АЭС (ЗАЭС), станция работает в штатном режиме, однако действия Украины угрожают ядерной безопасности. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Станция работает в штатном режиме, персонал выходит на работу как в обычное мирное время», — сказал Вишневецкий.
Читайте также: МИД России: Запорожская АЭС работает штатно в условиях атак ВСУ
Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Киевская артиллерия открыла огонь по Донецку
Военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, так как этим подвергают опасности жизни мирных жителей. Об этом говорится в обнародованном 3 августа докладе правозащитной организации Amnesty International.
Об этом: Amnesty International обвинила киевские войска в нарушении военного права
С начала эскалации на территории Луганской Народной Республики погибли не менее 77 мирных жителей. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: СЦКК: в ЛНР с начала эскалации погибли не менее 77 мирных жителей
Секретариат ООН отказался от организации поездки представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать этому визиту. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
То, что визит не состоялся, выгодно киевскому режиму и «его западным кураторам», сказал он, ведь миссия МАГАТЭ заключила бы, что станция работает в штатном режиме.
Читайте также: Секретариат ООН не согласовал визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Следственный комитет России изучает видео со зверствами украинских нацистов в отношении российских военнопленных на Черниговщине. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе СКР.
Подробности в материале: СКР установит украинских нацистов, причастных к расстрелу военнопленных РФ
Украинские формирования с начала эскалации 1051 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Киевские войска выпустили по ЛНР 77 ракет из РСЗО HIMARS
В Россию за последние сутки прибыли около 21 тысячи мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 4 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Подробности в материале: Границу с Россией пересекли ещё около 21 тысячи жителей Донбасса и Украины
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона по организации ведения боевых действий Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре, сообщает 4 августа пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин присвоил полковнику Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Полковнику Донецкой Народной Республики, командиру дивизиона реактивной артиллерии вооружённых сил ДНР Ольге Кочуре («Корсе»), которая погибла в бою с украинскими националистами, присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин присвоил полковнику ДНР Ольге Качуре звание Героя России посмертно
На военном полигоне одной из воинских частей Оренбургского гарнизона состоялся военно-полевой сбор, участие в котором приняли казаки Оренбургского казачьего войска. 120 казаков совершенствуют боевую выучку перед отправкой в Донбасс.
Подробности в материале: Оренбургские казаки совершенствуют боевую выучку перед отправкой в Донбасс
Украинские военные запустили ракеты по городу Херсону, их сбила система противовоздушной обороны. Об этом сообщил 4 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили», — сказал Стремоусов РИА Новости.
За прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Ракетный обстрел Херсона, который отразила система противовоздушной обороны (ПВО), произвели вооружённые украинские формирования. Об этом 4 августа рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Подробности в материале: Власти Херсонской области сообщили о ракетной атаке со стороны ВСУ
ВСУ дважды за 30 минут обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра и пять снарядов калибра 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
82-летний Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, отказался признавать вину за нетрезвое вождение. Об этом сообщает NBC.
Об этом: Муж Нэнси Пелоси отказался признаваться в пьяном вождении
В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, 15 получили ранения, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два мирных жителя
Власти Тайваня развертывают ракетные системы, для того чтобы отслеживать действия ВВС Китая, они также держат корабли около «серединной линии» для наблюдения за ВМС КНР на фоне ранее начатых Пекином масштабных военных учений вокруг острова. Об этом 4 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Подробности в материале: Власти Тайваня будут наблюдать за учениями армии Китая
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ.
Читайте подробнее: Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действия для пограничников
В Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погибли 77 мирных жителей, еще 229 получили ранения. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: В ЛНР с начала эскалации из-за обстрелов ВСУ погибли 77 мирных жителей
Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) предложил проверить деятелей шоу-бизнеса Ивана Урганта, Максима Галкина и Чулпан Хаматову на предмет уплаты налогов. Об этом 4 августа сообщает RT.
Читайте также: Урганта, Галкина и Хаматову могут проверить на предмет уплаты налогов
ВСУ за 25 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Глубокую Балку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Украинские боевики за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 542 единицы боеприпасов. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики за сутки более 60 раз обстреляли ДНР
Украинская артиллерия выпустила пять снарядов по мирным кварталам Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщили 4 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Артиллерия ВСУ выпустила пять снарядов по кварталам Донецка
Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников, которые отражают вторжение. Документ опубликован на портале правовой информации.
Подробности в материале: Путин подписал закон о льготах для отражающих атаки пограничников
Президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии опосредованной войны с Россией и, похоже, просто намерен избавиться от неё. Об этом 4 августа пишет американское издание National Review.
Подробности в материале: США устали от Киева, Зеленский больше не нужен Байдену — National Review
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Киевские боевики обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Глубокая Балка в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Боевики ВСУ обстреляли Глубокую Балку в ДНР
Семьям переселенцев из Донбасса и с Украины, чьи дети родились в России, необходимо платить материнский капитал. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Читайте подробнее: Бастрыкин предложил платить маткапитал семьям переселенцев из Донбасса
Украинские боевики выпустили по Донецку 10 снарядов калибра 155 мм, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк
Украинские военные, находящиеся в районе Артемовска, массово отказываются подчиняться приказам руководства. Сведениями о неповиновении солдат ВСУ располагает разведка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 4 августа сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Читайте подробнее: В ЛНР сообщили о массовом саботаже ВСУ приказов командования
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Киевские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР
С 1 сентября 2022 года на Украине начнётся массовая приватизация. Об этом 4 августа сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.
Читайте также: В Киеве заявили о начале с 1 сентября массовой приватизации на Украине
Украинские войска обстреляли здание донецкого Драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой.
Украинские войска открыли огонь по зданию драматического театра в Донецке, где проходит прощание с Героем России Ольгой Качурой. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости.
Об этом: ВСУ обстреляли здание в Донецке, где прощаются с Ольгой Качурой
Украинские боевики обстреляли Петровский, Кировский и Ворошиловский районы Донецка, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли Еленовку в ДНР
В ходе поисковых мероприятий военнослужащие спецподразделения Росгвардии обнаружили корректировщика огня противника, маскировавшего тайник в лесистой местности в Харьковской области. Он попытался скрыться и бросил в сторону росгвардейцев ручную гранату, но был уничтожен огнем из стрелкового оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
За две недели в Харьковской области росгвардейцы обнаружили шесть корректировщиков огня противника, десять наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн. Кроме того, в ходе боестолкновения в районе одного из населенных пунктов Харьковской области огневая группа спецназа Росгвардии выявила и уничтожила взводный опорный пункт ВСУ, расчеты ПТУР, четыре автомобиля пикап и склад боеприпасов. Росгвардейцы использовали эффект внезапности, что позволило успешно выполнить боевую задачу.
Украинские войска обстреляли из миномёта населённый пункт Глубокая Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Киевские боевики нанесли удар по Глубокой Балке в ДНР
Решение о присвоении Ольге Качуре звания Героя России посмертно можно всячески приветствовать, но награждать нужно и живых героев, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Александр Сладков.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин присвоил полковнику гвардии ДНР Ольге Качуре звание Героя России посмертно. Ранее аналогичный указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. О смерти Качуры сообщили 3 августа.
Об этом: Нужно награждать и живых: военкор о звании Героя для Ольги Качуры
Украинские артиллеристы нанесли удар по Донецку. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Артиллерия ВСУ выпустила по Донецку десять снарядов
Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Киевские войска обстреляли Кировский район Донецка
В Донецкой Народной Республике под огнём украинской армии оказался населённый пункт Старомихайловка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли из миномёта Старомихайловку в ДНР
Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Киевская артиллерия нанесла удар по Петровскому району Донецка
В Макеевке в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ пострадала мирная жительница, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Читайте также: В Макеевке из-за обстрела ВСУ пострадала женщина
Украинские войска совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов
ВСУ за 23 минуты выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибра 152 миллиметра по Ясиноватой. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Ясиноватая в Донецке. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Киевская артиллерия выпустила по Ясиноватой десять снарядов
В Куйбышевском районе Донецка мирный житель подорвался на мине, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Об этом: В Донецке мирный житель подорвался на мине «Лепесток»
В результате обстрела центра Донецка 4 августа есть погибшие, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.
Информация уточняется, добавил он.
Подробности в материале: Военкор: киевская армия обстреляла центр Донецка, есть погибшие
Украинские войска нанесли удар по пятизвёздочной гостинице «Донбасс Палас» в центре Донецка. Об этом 4 августа сообщает телеграм-канал Mash.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли донецкий «Донбасс Палас», есть погибшие
В результате обстрела центра Донецка 4 августа есть погибшие, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.
Информация уточняется, добавил он.
Читайте подробнее: Военкор: киевская армия обстреляла центр Донецка, есть погибшие
Ненависть нацистов к Ольге Качуре насколько сильна, что они продолжают воевать с ней даже после её смерти, написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.
Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли район драматического театра Донецка, где проходила церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России и Героем ДНР посмертно).
Читайте подробнее: Нацисты воюют с Качурой и после смерти: военкор об обстреле Донецка
Украинские боевики обстреляли Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 3 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики выпустили по Горловке пять снарядов
В Пензу на традиционные юнармейские военно-спортивные сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» прибыла команда из Донецкой Народной Республики. Донецкая команда сформирована из старшеклассников, проживающих в разных населенных пунктах республики.
Читайте подробнее: На военно-спортивные сборы ПФО «Гвардеец» прибыла команда из ДНР
Расположенный в центре Донецка Ворошиловский район попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Артиллеристы ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка
Внезапное «прозрение» Amnesty International вызывает вопрос, кого и когда будут «сливать», написал в своем телеграм-канале 4 августа военкор Юрий Котенок.
Ранее в Amnesty International обвинили Киев в нарушении международного и военного права, отметив, что ВСУ размещают вооружения в школах, больницах, жилых районах городов, подвергая риску мирных граждан.
Читайте также: Кого и когда будут сливать? — военкор о «прозрении» Amnesty International
Украинские войска обстреляли центральный район Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Киевские силовики выпустили два снаряда по центру Донецка
Кировский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Артиллерия ВСУ открыла огонь по Кировскому району Донецка
Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 30 боевиков ВСУ, один танк и полевой склад боеприпасов. Об этом 4 августа сообщили в Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 боевиков ВСУ
В Донецке в результате артиллерийской атаки со стороны украинских войск погибла девушка, сообщает 4 августа Readovka.
Читайте подробнее: При обстреле отеля «Донбасс Палас» в Донецке погибла девушка
В Комсомольске-на-Амуре 4 августа сотни местных жителей простились с погибшими сотрудниками отряда мобильного особого назначения Росгвардии.
Подробности в материале: В Комсомольске — на Амуре простились с погибшими в ходе СВО бойцами ОМОН
Вооружённые украинские формирования нанесли удар по Кировскому району Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские силовики выпустили десять снарядов по Донецку
Известие о том, что погибшая накануне, 3 августа, командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга «Корса» Качура указом российского президента Владимира Путина получила звание Героя России, активно комментируют в социальных сетах, очень много написано соболезнований. Также указ о присвоении Ольге Качуре звания Героя ДНР подписал глава ДНР Денис Пушилин. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Ее бесстрашный боевой путь достоин того, чтобы мы помнили и потомкам передали память о Герое Донецкой Народной Республики, Герое России — Ольге Сергеевне Качуре», — написал в своем телеграм-канале глава ДНР.
«Это правильное решение, абсолютно заслуженная награда, жаль, что посмертно… Спасибо, Владимир Владимирович! Это важно и для нас, простых людей!» — обратился к российскому президенту Савелий Токмаков.
Читайте также: Качура получила звание Героя России. Сеть: «Зеленский, ходи и оглядывайся»
Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли Еленовку, выпустив пять снарядов калибра 155 мм
Артиллерист из Ингушетии Султан Хашегульгов нагажден орденом Мужества за помощь российским военнослужащим при выходе из окружения. Уроженец северокавказской республики командовал артиллерийским расчетом сводного мотострелкового подразделения. По его словам, противник вел стрельбу по российской колонне со всех сторон, пришлось вступить с ним в бой, чтобы отвлечь от основных сил.
Подробности в материале: Военному из Ингушетии вручили орден за помощь попавшим в окружение бойцам
ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, сообщил в своем телеграм-канале 4 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Всем быть предельно осторожными и оставаться в укрытии», — сказано в сообщении.
Подробности в материале: Киевская армия возобновила обстрел Донецка
В результате обстрела киевскими боевиками Ворошиловского района Донецка погибли два мирных жителя, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: При обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка погибли два человека
Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман считает, что в скором времени Украина лишится возможности всерьёз атаковать белгородские земли. Однако окончательно вопрос будет решён «только с формированием русско-польской, русско-венгерской и русско-румынской границ». Об этом он сказал на творческой встрече с жителями Белгорода, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Вассерман предположил, когда прекратятся обстрелы Белгородской области
То, что происходит 4 августа в Донецке, находится за гранью понимания, написал в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.
«Это невозможно объяснить сколько-нибудь логически, потому что логика — это что-то, что присуще цивилизации. Мы же имеем дело с тварями. Даже не с животными, ибо животный мир подчинён своим законам, своей иерархии, определенной поведенческой модели, в которой нет места убийству из факта одного только желания убийства», — отметил военкор.
Читайте подробнее: Мы воюем с маньяками: военкор об обстрелах Донецка
Сегодня утром (4 августа) ВСУ выпустили по центру Донецка пять снарядов калибром 155 мм, то есть из натовского оружия, и сразу, без пристрелки поразили две намеченные цели, в которые никогда раньше не прилетало: здание театра, где проходило прощание с героем РФ и ДНР Ольгой Качурой, и гостиницу Донбасс Палас, где останавливается большинство именитых гостей города и иностранных журналистов. Убили 2 человек, ранили троих.
Что это значит? Это ещё раз доказывает, что весь Донецк давно пристрелян артиллерией ВСУ, и что все прошлые прилёты по гражданским точно не могли быть случайными. Школы, детские сады, жилые дома — все это были не промахи и не случайности. Это были высокоточные удары по людям. Такие же точные, как сегодняшний.
Читайте также: Киевские войска обстреляли донецкий театр. Что это значит?
Российского гражданина Александра Винника освободили во Франции по делу об экстрадиции в США, сообщает 4 августа РИА Новости.
Читайте также: Во Франции гражданина РФ Винника освободили и задержали вновь
Улица имени первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появится в Воронеже. Об этом 4 августа сообщил воронежский мэр Вадим Кстенин в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: В Воронеже появится улица Александра Захарченко
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны боевиков ВСУ пострадали пять человек, сообщил 4 августа мэр города Алексей Кулемзин.
Читайте также: При обстреле Донецка со стороны боевиков ВСУ пострадали пять человек
Группа испаноговорящих наёмников уничтожена в Харьковской области в результате удара артиллерии союзных сил российской армии и республик Донбасса. Об этом сообщил 4 августа источник в одном из боевых подразделений.
«Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наёмников, по нашим данным — испанцы», — сказал собеседник РИА Новости.
Читайте подробнее: Защитники Донбасса уничтожили группу испаноговорящих наёмников
Будущее Белгородской области после завершения специальной военной операции будет строиться в рамках «треугольника» Белгород — Харьков — Сумы. Об этом на творческой встрече с жителями Белгорода сказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СРЗП), сообщает 4 августа корреспондентИА REGNUM.
Читайте подробнее: Вассерман оценил перспективы «треугольника» Белгород — Харьков — Сумы
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили два пункта управления ВСУ, сообщили 4 августа в Министерстве обороны РФ.
Читайте также: ВС России за сутки поразили два пункта управления ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе ещё четыре украинских беспилотника и перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня за сутки в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает 4 августа Минобороны РФ.
Подробности в материале: Четыре беспилотника ВСУ и пять снарядов РСЗО перехвачены средствами ПВО
В результате больших потерь подразделения трёх бригад киевских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) утратили боеспособность и оставили занимаемые позиции. Об этом 4 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Об этом: Три бригады ВСУ в ДНР из-за потерь утратили боеспособность
Музыканты, выступавшие в Донбассе, получили награды за заслуги перед Свердловской областью. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Читайте также: На Среднем Урале наградили музыкантов, выступавших в Донбассе
Вооруженные силы России за прошедшие сутки подавили три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 ВСУ, сообщили 4 августа в Министерстве обороны РФ.
Об этом: ВС России подавили три украинских взвода РСЗО «Град»
В Донецке погибли пять мирных жителей в результате удара украинских войск по центру города. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Об этом: Пять мирных жителей погибли при ударе Киева по центру Донецка
Из Донбасса вернулся помощник атамана Екатеринодарского казачьего общества Кубанского казачьего войска по постановке на военный учет и мобилизационному резерву Игорь Гончаров. Военный лётчик, не раздумывая, принял решение об участии в специальной военной операции на Украине.
Об этом: «Ты не имеешь права падать духом» — Кубань встретила казака из Донбасса
Украинская артиллерия совершила обстрел Кировского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Подробности в материале: Артиллерия ВСУ обстреляла Кировский район Донецка
Украину ждут минимум два федеральных округа России, считает депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Так в рамках творческой встречи с жителями Белгорода политик ответил на вопрос о будущем соседнего государства, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Украина войдёт в два федеральных округа России — Вассерман
В результате обстрелов украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка, согласно предварительным данным, погибли пять мирных жителей. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли пять мирных жителей
Украинские боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Киевские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка
Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ.
Подробности в материале: МВД России объявило в розыск депутата Хельгу Пирогову
В Беловодском районе Луганской Народной Республики неизвестный открыл огонь из автомата по автомобилю администрации района. В машине в это время находились глава района Виталий Коваленко и председатель Совета женщин Валентина Гладкова. Об том сообщил официальный телеграм-канал Новосибирской области «Новосибирь».
Напомним, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР. Специалисты организаций и органов власти сибирского региона участвуют в восстановлении района.
Подробности в материале: Неизвестный обстрелял машину с главой администрации Беловодского района ЛНР
Вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка — СЦКК
Новосибирского депутата Хельгу Пирогову, которая, комментируя с соцсети статью о достойных похоронах погибших в СВО героях России, позволила себе циничные и гадкие высказывания в отношении солдат, МВД России объявило в розыск, передает 4 августа телеграм-канал kommersant.
Напомним, её предложение «оживить» погибших солдат, «сильно надавать по щщам», а потом отправить обратно в могилы, вызвало бурю возмущения у подавляющего большинства людей.
Читайте подробнее: Депутат, захотевшая «оживить» и «дать им по щщам» солдатам РФ — в розыске
Один из пострадавших в результате центра Донецка украинскими силовиками — российский журналист. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 4 августа в своём телеграм-канале.
«Получил контузию и ссадину руки журналист российского телевидения», — написал Кулемзин.
Об этом: Российский журналист получил контузию при обстреле Донецка
Украинские нацисты подвергли Донецк артиллерийскому обстрелу. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Киевские войска обстреляли Донецк из артиллерии — СЦКК
Вооружённые украинские формирования продолжают массированный обстрел Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Петровский район Донецка был обстрелян украинскими войсками. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Посёлок Пески под Донецком уже на 70% контролируется силами ДНР. Об этом заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил 4 июля в эфире Первого канала.
«70% пункта Пески под нашим контролем», — сказал Емельянов.
Подробности в материале: Силы ДНР контролируют посёлок Пески на 70%
Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 мм
Североатлантический альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну, заявил 4 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом: В НАТО заявили о риске превращения конфликта на Украине в «большую войну»
Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Читайте также: Киевские силовики обстреляли Петровский район Донецка
Киевские боевики обстреляли из артиллерии Ленинский район Донецка и населённый пункт Гольмовский. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка и Гольмовский
Обстрелы центра Донецка 4 августа — это очередное военное преступление Киева, написал в своём телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань.
Об этом: Очередное военное преступление: военкор об обстреле Донецка
Япония выполнит просьбу Киева о поставках военной помощи. Об этом 4 августа заявили в министерстве обороны страны.
Подробности в материале: Киев получит от Токио беспилотники и фургоны
В Новосибирске шесть скверов и один парк получат названия. Так, на пересечении улиц Никитина и Воинской (по нечётной стороне) появится сквер «Героев Донбасса».
Читайте также: Сквер «Героев Донбасса» появится в Новосибирске
Россия не собирается скрывать никакую информацию об обстреле ВСУ следственного изолятора с пленными в Еленовке. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Пленные в Еленовке погибли от рук украинских же военных — Песков
Официальная София занималась поставками летального оружия Киеву, несмотря на заверения болгарских властей о соответствующем «нейтралитете». Об этом, как передает БНР, заявил 4 августа бывший руководитель крупной экспортной компании Болгарии — «Кинтекс» — Александр Михайлов.
Читайте подробнее: В Болгарии заявили, что София поставляла оружие Украине
Украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ выпустили по посёлку Гольмовский десять снарядов
Вооружённые украинские формирования обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 4 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка
Пятеро уроженцев Кабардино-Балкарии награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении орденами Мужества ефрейтора Ахмеда Абаева, сержанта Азамата Гороева, сержанта Темиркана Гошокова, рядового Руслана Мурзаева и лейтенанта Адама Хатохова. Военные удостоены наград посмертно.
Об этом: Путин наградил орденами пятерых военнослужащих из Кабардино-Балкарии
Порядка семи тысяч граждан из ДНР и ЛНР, прибывших в РФ, уже трудоустроены, заявили в Минтруде РФ.
Кировский район Донецка оказался обстрелян украинскими войсками. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские войска открыли огонь по Кировскому району Донецка
В результате обстрела украинских войск в Донецке повреждено здание Киевского района города. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Читайте подробнее: В Донецке повреждено здание администрации Киевского района
Поставки ЗРК «Гепард» на Украину из Германии скорее всего состоялись, но они не повлияют на ситуацию на фронте. Об этом ИА REGNUM 4 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
Читайте подробнее: Эксперт: Поставленные немцами Украине ЗРК «Гепард» ничего не изменят
В ходе спецоперации на Украине, в условиях, когда правду бандеровцы и их приспешники/покровители отрицать уже не могут, начались подвижки общественного мнения даже в стане врагов нашей страны, считает кандидат исторических наук, востоковед, бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олег Боронин. Комментируя 4 августа в своем телеграм-канале обвинение Amnesty International в нарушении военного права, адресованное киевским войскам и другие важные внешнеполитические события последнего времени, он пояснил:
«Первое. Известная в либеральных кругах международная правозащитная организация «Международная амнистия», которая ранее распространяла очерняющую Россию ложь, была вынуждена фактически официально обвинить бандеровщину в нарушении правил ведения войны, через создание угрозы для мирного населения. «Международная амнистия» признала, что бандеровцы систематически размещают вооружение, боеприпасы, военную технику и вооруженные формирования в зданиях и на территориях больниц, школ, детских садов, учреждений культуры, а также в жилом секторе…».
Об этом: «Процесс пошел…»: почему в Японии заговорили о важности проекта «Сахалин-2»
Заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что миру нужна встряска, отказался комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков отказался комментировать заявление Арестовича о «встряске» в мире
Факт обстрела здания драматического театра в Донецке со стороны украинских нацистов поручил зафиксировать и расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СК РФ.
Читайте также: Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ здания драмтеатра в Донецке
Куйбышевский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелам украинских нацистов. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Киевские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
Механизм по вывозу с Украины зерна в условиях проведения российской спецоперации — не одноразовый. Россия надеется, что он продолжит эффективно работать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 августа журналистам.
Читайте подробнее: Песков: надеемся на продолжение вывоза зерна с Украины
В Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских боевиков, это очевидно и доказано, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Песков назвал вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной
Украинские боевики произвели обстрел Ленинского и Кировского районов Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Ленинский и Кировский районы Донецка — СЦКК
Вооружённые украинские формирования снова подвергли обстрелу Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Киевские войска снова обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
Киевские боевики подвергли обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка
Не только Украина, но ряд других стран настроены против России, «поэтому мы все должны объединиться». Такое мнение высказал участник боевых действий на Северном Кавказе из Кузбасса Юрий Еремин.
Читайте также: В Кузбассе уверены, что ряд стран настроен против России
Украинские нацисты снова обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
В марте 2022 года в одном из образовательных учреждений Пензенской области педагог на уроке рассказала нескольким учащимся заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил России при проведении специальной военной операции на территории Украины.
Читайте подробнее: В Пензе осудили педагога за ложную информацию о Вооружённых силах России
Новый пакет финансовой помощи для Украины собирается сформировать Европейский союз к началу осени. Речь идёт о €8 млрд, сообщает 4 августа агентство Reuters.
Читайте подробнее: ЕС подготовит к сентябрю новый пакет помощи Украине на €8 млрд
Пандемия коронавируса могла стать результатом запуска американцами программы USAID — агентства по международному развитию, сообщил 4 августа глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.
Подробности в материале: Минобороны РФ привело аргумент о запуске США пандемии COVID-19
Советский Союз в ходе Второй мировой войны разгромил нацизм, приходится напоминать об этом руководству НАТО, которое пугает Европу Россией. Об этом 4 августа написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: Медведев преподал генсеку НАТО урок истории
В оздоровительные учреждения Саратовской области 5 августа приедут 49 детей из районов Луганской Народной Республики, 11 августа — 100 школьников из Сватовского района республики.
Подробности в материале: В Саратовскую область приедут на оздоровление дети из ЛНР
Более 500 детей из освобождённых территорий Харьковской области отдохнут в здравницах Краснодарского края. Об этом сообщил 4 августа в телеграм-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Читайте также: В здравницах Кубани отдохнут более 500 детей из Харьковской области
В Луганской Народной Республике за три дня военнослужащие Росгвардии при проведении разведывательно-поисковых мероприятий обнаружили два противотанковых ракетных комплекса «Джевелин», 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, более 500 снарядов и мин, 140 гранат, 70 выстрелов к гранатометам, свыше 3000 боеприпасов к стрелковому оружию, тепловизор PARD-TA32.
При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии.
На специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе 5 детей.
Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Наркотические вещества сильного действия найдены на оставленных украинскими боевиками в ходе спецоперации позициях, сообщил 4 августа глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.
На протяжении последних нескольких месяцев Болгария отправила на Украину 4200 тонн оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на заявление бывшего руководителя болгарской экспортной компании «Кинтекс» Александра Михайлова сообщает БНР.
Читайте также: Болгария поставила на Украину более 4200 тонн оружия — источник
Контроль над импортными вакцинами для животных ужесточён со стороны Россельхознадзора, сообщил 4 августа журналистам возглавляющий ведомство Сергей Данкверт.
Читайте также: Россия ужесточила контроль над импортными вакцинами для животных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают военные преступления, чтобы держать жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в стрессе. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».
Таким образом он прокомментировал очередной обстрел жилых кварталов Донецка украинской армией, в результате которого погибли мирные жители.
Подробности в материале: Безсонов назвал украинских военных «отморозками»
В результате обстрела вооруженными силами Украины жилых кварталов Донецка погибли шесть человек. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Также ещё семь человек получили ранения различной степени тяжести, добавил представитель народной республики.
Об этом: Безсонов: от обстрелов ВСУ погибли шесть жителей Донецка
Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось прорвать оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) возле своей столицы. Об этом 4 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, линия фронта проходит возле западной и юго-западной границы Донецка, и сейчас украинские войска удается оттеснять от города.
Читайте также: В ДНР заявили о прорванной обороне ВСУ под Донецком
Сотрудника центра по противодействию экстремизму управления МВД по Нижегородской области уволили за игнорирование жалоб граждан на посты с признаками экстремизма и дискредитации Вооружённых сил России.
Об этом: Нижегородского полицейского уволили за саботаж борьбы с фейками об армии РФ
Украинские боевики выпустили ракету из установки «Точка-У» по селу Климово (Климовский район, Брянская область), написал 4 августа глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Два жителя Брянской области ранены обстрелом со стороны ВСУ
Об освобождении от украинских боевиков посёлка Пески (ДНР) сообщает 4 августа RT.
Читайте подробнее: Посёлок Пески в ДНР освобождён
Об отходе украинских боевиков из города Авдеевка (ДНР) сообщил 4 августа на брифинге начальник главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов.
Об этом: Украинское командование заявило, что теряет позиции в Авдеевке
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей при обстреле украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в Донецке утром 4 августа.
Об этом: СК возбудил дело по факту гибели мирных жителей при обстреле Донецка
Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Драматический театр в центре Донецка, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой — командиром реактивного артиллерийского дивизиона Донецкой Народной Республики, спровоцировала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Намеренно били по людям» — сети об атаке ВСУ на акцию памяти в ДНР
В многоквартирных домах Донецкой Народной Республики восстановят крыши на добровольные пожертвования приморцев.
Читайте подробнее: Приморцы восстанавливают донецкий Торез
Начатое дело должно быть выполнено. Об этом сказал ветеран Воздушно-десантных войск из Кемеровской области Владимир Сергеев, говоря о спецоперации России.
Читайте подробнее: Молодое поколение на Украине развращено бандеровскими идеями — мнение
В Чувашии правоохранители продолжают встречи и личный приём беженцев из республик Донбасса. Очередной приём провёл руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин, выехав в санаторий «Алый парус».
Читайте подробнее: Беженцы передали коллективное обращение главе чувашского Следкома
Регионы Дальнего Востока принимают активное участие в восстановлении Луганской и Донецкой Народных Республик, рассказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Читайте также: Регионы Дальнего Востока помогают в восстановлении республик Донбасса
Канада возобновляет операцию UNIFIER.
Более 200 канадских военнослужащих на территории Великобритании будут обучать украинских военных воевать с Россией.
На фоне специальной военной операции на Украине в Совфеде объяснили, что дает России основание рассматривать американцев, британцев и прочих иностранных лиц, воюющих против российских войск, в качестве наемников.
Подробности в материале: В Совфеде указали на хитрость подмены понятий «наемник» и «военнопленный»
Вооруженные украинские формирования обстреляли Горловку, а также Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Киевские войска обстреляли Горловку и несколько районов Донецка
«Украина — это, по сути, испытательный полигон. Многие виды оружия сейчас испытываются в реальных боевых условиях против российской армии, у которой множество собственных современных систем», — министр обороны Украины Алексей Резников.
Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с натовским калибром 12,7 на 99 мм.
Читайте подробнее: Союзные силы применяют на Украине винтовку «Опустошитель» калибра НАТО
Российские солдаты выполнят все поставленные президентом задачи. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, комментируя сообщения о гибели пожилой женщины с внучкой при обстреле Донецка.
«Вновь взрывы и безвинные жертвы нацистов. Донецкие СМИ публикуют фотографии Галины Володиной и её внучки, которых киевские террористы убили накануне при обстреле центра города, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Девочка, которая мечтала стать балериной. Светлая память всем детям, мирным жителям ДНР и ЛНР, погибшим от рук неофашистов».
Подробности в материале: Мэр Новокузнецка отреагировал на «безвинные жертвы нацистов»
Волонтеры культуры Забайкальского художественного музея собрали книги для библиотек города Дебальцево Донецкой Народной Республики, сообщает 5 августа министерство культуры Забайкалья.
Десятки изданий благодаря неравнодушным забайкальцам в библиотечные фонды Дебальцево предадут сотрудники Забайкальской краевой библиотеки имени А. С. Пушкина.
Читайте подробнее: Забайкальцы собрали книги в дар ДНР
Всё больше появляется доказательств об искусственном происхождении такой заразы как ковид и всё чаще в свете этого упоминаются компании, так или иначе связанные с сыном президента США Джо Байдена — Хантером. 4 августа 2022 года начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ведомство рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной). Многие факты говорят в пользу этой версии. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Читайте также: Военно-биологический ящик Пандоры — Байден и происхождение COVID-19
Главным доказательством правильности проведения специальной военной операции, которая направлена на уничтожение нацизма на Украине, является то, что жители освобождённых территорий массово получают паспорта Российской Федерации, считает депутат думы Южно-Сахалинска Николай Артеменко.
Читайте также: Получение паспортов РФ в ЛДНР — главное доказательство необходимости СВО
Союзные силы зашли в Артемовск в Донецкой Народной Республике, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Читайте также: Посол ЛНР сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск
Информация, согласно которой украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года на основании военного положения и наличия у него гражданства другой страны, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Укрофюрер боится» — Киев отказал Савику Шустеру во въезде
Границу с Россией за последние сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 5 августа сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Читайте подробнее: За сутки в Россию прибыли более 20,5 тыс. жителей Донбасса и Украины
За минувшие сутки украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Гражданин Германии арестован в Гамбурге по подозрению в поддержке российской спецоперации на Украине, которую он выражал через телеграм-канал и социальные сети. Об этом говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции Гамбурга.
Читайте подробнее: Жителя Германии арестовали за символ Z и поддержку России в соцсетях
Установление мира на Украине возможно только при проведении американо-российских переговоров. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 4 августа на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе, штат Техас.
«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — подчеркнул Орбан.
Об этом: Орбан: мир на Украине не наступит без переговоров России и США
Происходящее на Украине доказывает, что западные страны в течение 30 лет делали всё для того, чтобы изменить сознание украинского народа, считает директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев.
Читайте также: Спецоперация освободит братский народ от нацистской нечисти — мнение
Депутатами Законодательного собрания Калужской области внесены изменения в региональный закон, который устанавливает дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членам их семей, а также добровольцам, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба областного парламента.
Об этом: В Калуге определи меры соцподдержки добровольцам, защищающим Донбасс
Прежние названия муниципалитетов, которые были переименованы киевским режимом при проведении политики «декоммунизации», возвратят власти Херсонской области. Об этом 5 августа рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Подробности в материале: Власти Херсонской области вернут муниципалитетам прежние названия
Четыре самолета Су-25, стоявшие с 2004 года на консервации, тайно были переданы киевскому режиму властями Северной Македонии. Об этом 4 августа сообщил местный информационный портал МКД.
Об этом: Северная Македония тайно вернула Киеву купленные у него штурмовики Су-25
Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Черкесске.
Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также город Ясиноватая были обстреляны киевскими боевиками из артиллерии «натовского» калибра 155 мм. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую — СЦКК
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли Зайцево в ДНР
Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении музыканта Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России отложено в Уфе. Об этом 5 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
«Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука отложено на 16 августа 2022 года в 11:30 часов в связи с удовлетворением ходатайства защитника об ознакомлении с материалами дела», — сообщает пресс-служба.
Об этом: В Уфе отложили рассмотрение дела в отношении Шевчука о дискредитации ВС РФ
Вооружённые украинские формирования произвели обстрелы Петровского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Киевские войска обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Металлист в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Киевские боевики обстреляли Металлист в ДНР
Киевские боевики осуществили обстрелы Куйбышевского и Кировского районов Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
Куйбышевский район Донецка снова был обстрелян украинскими нацистами из артиллерии «натовского» калибра 155 мм. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
В Хакасии в военкомате прокомментировали неприятную ситуацию, которая сложилась вокруг соболезнования родным погибшего военнослужащего Егора Кадочникова. На сообщение пресс-службы правительства о соболезновании от главы региона супруга погибшего написала, что Валентин Коновалов им не звонил.
Об этом: В военкомате Хакасии объяснили, почему Коновалов не звонил семье погибшего
Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные непосредственно вовлечены в боевые действия на Украине. Об этом Лавров рассказал журналистам в Пномпене.
Блинкену, по его словам, рассказали о фактах, «которые касаются не просто вооружения Украины, а непосредственного участия американских военных в оперировании системами вооружений, которые использовались против РФ, против мирных жителей Донбасса».
Об этом: Лавров напомнил Блинкену, что военные США воюют на Украине
Доклад Amnesty International о нарушениях международного и военного права со стороны Киева объясняется не внезапным прозрением, а некими целями на будущее, написал в своем телеграм-канале 5 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее в Amnesty International обвинили Киев в нарушении международного и военного права, отметив, что ВСУ размещают вооружения в школах, больницах, жилых районах городов, подвергая риску мирных граждан.
Возможно, доклад будет использован для оправдания уменьшения финансирования страны, ведущей войну террористическими методами, полагает дипломат.
Читайте подробнее: Запад сократит Киеву финансирование: о докладе Amnesty International
Силы Луганской Народной Республики за сутки ликвидировали до 55 боевиков ВСУ, шесть бронетранспортеров и восемь единиц специальной автомобильной техники противника. Об этом 5 августа сообщили в Народной милиции ЛНР.
Читайте подробнее: Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ
Обороняясь в Соледаре, ВСУ бьют по собственным оставленным и уже пристрелянным позициям, написал в своем телеграм-канале 5 августа военкор Евгений Поддубный.
«Бои идут у стен завода Knauf. Зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника», — отметил он.
Подробности в материале: Военкор объяснил, почему союзным силам сложно взять Соледар
В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли пять человек. Об этом 28 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек — СЦКК
Оборона Авдеевки взломана, подразделения союзных сил продвигаются вперед, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Андрей Руденко.
«Бойцы, которые штурмуют город, уверены, что скоро над Авдеевкой будет наш флаг», — отметил военкор.
Читайте также: Союзные силы взломали оборону Авдеевки
Глава Междуреченского городского округа Кемеровской области Владимир Чернов уверен, что в Донецкой Народной Республике всё будет в порядке. Об этом он сказал после знакомства с детьми из Горловки.
Подробности в материале: Дети из Горловки «сразили наповал» главу кузбасского города
В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района Донецка получили ранения женщина и ребёнок. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
Об этом: При обстреле Петровского района Донецка были ранены женщина и ребёнок
Силы Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили до 40 украинских боевиков, гаубицу Д-30, гаубицу М-777, два БТР ВСУ. Об этом 5 августа сообщили в Народной милиции ДНР.
Следственный комитет России сформировал следственное управление в Донецке, сообщает 5 августа пресс-служба ведомства.
Читайте также: СК России сформировал следственное управление в Донецке
В ходе удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где находились пленные киевские боевики, украинские нацисты использовали артиллерийское дальнобойное вооружение НАТО, включая американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Читайте также: СК России: ВСУ применили оружие НАТО для удара по СИЗО в Еленовке
В одном из населенных пунктов Харьковской области в результате обстрела из РСЗО «Ураган» ВСУ пострадал 18-летний местный житель. Кассетная часть ракеты попала в его дом, в результате чего он получил ранение ноги. Об этом 5 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Очевидцы произошедшего обратились за помощью к военнослужащим Росгвардии, которые незамедлительно выдвинулись на место. Они осмотрели пострадавшего, оказали первую медицинскую помощь, после чего на носилках и бронеавтомобиле доставили молодого человека в медсанчасть, где уже военные медики оказали ему квалифицированную помощь.
«По предварительным данным, под обстрелом больница №17 в Куйбышевском районе Донецка, имеются пострадавшие», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин 5 августа в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: Украинские военные обстреляли больницу в Донецке
Киевская армия на направлениях на Пески и Авдеевку отходит на вторую линию позиций и получает усиление, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Юрий Котенок.
Противник получает подкрепление отдельными аэромобильными батальонами, аэромобильной бригадой и подразделениями «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Подробности в материале: Киевская армия под Донецком отходит на вторую линию обороны
Группировка войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС России освободила поселок Гладосово, сообщили 5 августа в штабе территориальной обороны Донецкой республики.
Поселок расположен между Горловкой и Артемовском (Бахмутом), в котором в настоящее время идут бои.
Читайте подробнее: Союзные силы освободили поселок Гладосово под Горловкой
В данный момент союзные войска ведут бои в городской черте города Артёмовска. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
Об этом: В ДНР заявили о боях, идущих в городской черте Артёмовска
Гибель 290 мирных жителей зафиксирована в Донецкой Народной Республике с середины февраля, когда конфликт в Донбассе обострился. Об этом сообщает 5 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За 170 дней эскалации погибли 290 гражданских лиц, в том числе 17 детей», — указано в телеграм-канале представительства.
Пострадали за тот же период 2896 человек, в том числе 190 детей.
Читайте также: В ДНР за период эскалации погибли 290 мирных жителей
Вооружённые украинские формирования в районе Артемовска понесли потери из-за обстрела собственной артиллерией из Часового Яра. Об этом 5 августа сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.
Читайте также: Артиллерия ВСУ обстреляла собственные позиции в районе Артемовска — НМ ЛНР
Известие о назревающем на Украине политическом расколе между региональными и федеральными властями спровоцировало широкий общественный резонанс в интернете. Люди считают, что раскол этот случился из-за денег: страна рушится, а её руководство всё дерется из-за «косточки, брошенной Байденом». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения соцсетей.
«Сами себя уничтожат… как пауки в банке», — считает Лидия.
«Регионалы обижаются, что деньги мимо них идут», — замечает Егор Панкратов.
«Грести под себя — это так по-украински…» — считает Светлана.
Читайте также: «Нарколыга задолбал»: о раскопе между Зеленским и мэрами городов Украины
Украинские нацисты обстреляли из артиллерии населённый пункт Зайцево и Куйбышевский район Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли Зайцево и Куйбышевский район Донецка — СЦКК
Поселок Пески под Донецком полностью перешел под контроль союзных сил, сообщили 5 августа в Народной милиции ДНР.
«Пески полностью зачищены, наши ребята закрепились», — сообщил также в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Читайте также: В ДНР сообщили о взятии поселка Пески
Вооруженные украинские формирования обстреляли города Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР
Отряд добровольцев «Тигр» в Приморье пополнят ещё 75 человек для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.
Читайте также: Бойцы из Читы и Хабаровска войдут в приморский «Тигр» для участия в СВО
Противоречия между властями разного уровня — обычное явление для Украины. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что на Украине назревает политический раскол между региональными и федеральными властями.
Подробности в материале: Политолог рассказал об обычном явлении для Украины
Политические силы Грузии, которые развернули ксенофобскую кампанию в отношении граждан России, преследуют одну цель — развязать войну. Об этом 5 августа заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Об этом: Глава «Грузинской мечты» призвал правоохранителей готовиться к провокациям
Вооружённые украинские формирования произвели обстрел Киевского района Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка — СЦКК
В ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы (ВС) РФ подавили взвод реактивных систем залпового огня «Град» киевских боевиков в Харьковской области. Об этом 5 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Об этом: ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град» ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы России за прошедшие сутки ударами по 44-й артбригаде ВСУ уничтожили до 150 боевиков, сообщили 5 августа в Министерстве обороны России.
Читайте также: ВКС России за сутки уничтожили до 150 украинских боевиков
Девять мирных жителей в Херсонской области едва не лишись своих квартир. Граждан из их жилищ пытались принудительно выселить украинские военные. Об этом 5 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Читайте также: ВСУ пытались поселить наёмников в квартиры жителей Херсонской области
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах, сообщили 5 августа в Министерстве обороны России.
Читайте подробнее: ВС России за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ
Украинские нацисты подвергли обстрелам Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Город Николаев, расположенный на юге Украины, будет «закрыт» в ближайшие выходные. Об этом 5 августа сообщил губернатор региона Виталий Ким.
Читайте подробнее: Николаевский губернатор Ким заявил о «закрытии» города на выходные
Вооруженные силы России совместно с силами ДНР и ЛНР за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тыс. единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили 5 августа в Министерстве обороны РФ.
Читайте подробнее: ВС России и союзные силы уничтожили более 5 тыс. единиц украинской техники
В Хабаровске 5 августа состоялась торжественная выписка из роддома жены и сына погибшего офицера, Героя России Максима Концова.
Читайте также: В Хабаровске встретили из роддома жену и сына погибшего в СВО Героя РФ
Куйбышевский район Донецка снова был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка — СЦКК
В Донецке горит здание железнодорожного вокзала, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Евгений Поддубный.
«Украинская артиллерия продолжает хаотичные обстрелы города», — отметил военкор.
Читайте также: В Донецке после обстрела ВСУ горит здание вокзала
В первой декаде сентября ДНР планирует начать посевные работы — сообщает РИА Новости со ссылкой на министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артема Крамаренко.
В результате подрыва на собственных минах отступающие подразделения киевских боевиков в районе Соледара понесли безвозвратные потери личного состава. Об этом 5 августа сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.
Об этом: Боевики ВСУ подорвались на своих минах в районе Соледара — НМ ЛНР
Девять жителей Харьковской области получили ранения в результате конфликта с украинскими силовиками, которые требовали от людей предоставить свои дома наёмникам. Об этом сообщил 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Читайте также: Под Харьковом ВСУ открыли огонь по людям, не уступавшим свои дома
В результате обстрела ВСУ Донецка мирная жительница получила ранение, сообщили 5 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: При обстреле ВСУ Донецка ранена женщина
В Брянской области до 22 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.
Болгарское грузовое судно «Рожен"вышло из украинского порта Черноморск (бывший Ильичевск) после нескольких месяцев вынужденного простоя. Об этом 5 июля сообщает БНР.
Подробности в материале: Болгарское судно покинуло порт Украины после нескольких месяцев простоя
В Донецке ещё один мирный житель стал жертвой противопехотной мины «Лепесток». На боеприпасе мужчина подорвался в Кировском районе города. Об этом 5 августа сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Подробности в материале: Житель Кировского района Донецка подорвался на мине «Лепесток»
Один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
Об этом: В результате обстрела Куйбышевского района Донецка ВСУ погиб мирный житель
Ряд оппозиционных партий Грузии начали информационную кампанию, направленную против граждан России, чтобы спровоцировать войну. Об этом 5 августа заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Читайте также: Кобахидзе: цель ксенофобии в Грузии к гражданам РФ — разжигание войны
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Боевики ВСУ обстреляли Новобахмутовку в ДНР
В данный момент союзные войска заняли плацдармы в районе города Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда затем должно развиваться наступление. Об этом 5 августа рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Читайте подробнее: Союзные силы заняли стратегические плацдармы под Соледаром — НМ ЛНР
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Киевские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Житель Воронежа заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили 5 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
По данным полиции, 53-летний воронежец в одном из хостелов «публично критиковал действия Вооруженных сил Российской Федерации».
Об этом: Воронежца оштрафовали за дискредитацию российских военных
Сладков пишет, что ребята из Тувы ведут радиообмен на родном языке, чтоб подслушивающие враги «с дуба рухнули, пытаясь разобрать».
Германия не хочет еще более ссориться с Россией. Об этом 5 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.
Читайте также: Эксперт: Германия не хочет ссориться с РФ еще больше, кредитуя Украину
Обязанности главы военно-гражданской администрации Херсонской области пока будет исполнять глава регионального правительства Сергей Елисеев. Об этом 5 августа написал действующий глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Читайте подробнее: Глава военно-гражданской администрации Херсонской области попал в больницу
О преступлениях киевского режима не могут молчать даже правозащитники, действующие явно в прозападной системе координат, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Об этом: В ГД назвали доклад Amnesty International «звонком» укрофашистскому режиму
В Калуге 5 августа губернатор Владислав Шапша передал медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации родителям и вдове гвардии старшего сержанта, командира отделения группы специального назначения отряда специального назначения Владимира Игнатова. Высокое звание десантнику присвоено посмертно за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
Читайте также: Шапша передал звезду Героя России родителям погибшего военнослужащего
ТГ-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео-обращение военных 56 бригады ВСУ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они отказываются выполнять преступные приказы со стороны командования, бросившего их на верную смерть.
О приостановке «на неопределённый срок» выдачи Латвией виз гражданам России сообщили 5 августа в посольство республики в РФ.
Читайте подробнее: Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ
В Херсоне задержано 16 человек, входивших в местную террористическую ячейку, которая готовила теракты на освобожденных территориях Херсонской области. Большинство задержанных — бывшие участники «территориальной обороны», находившиеся в контакте с СБУ. Об этом сообщили РИА Новости.
Сообщается об обстреле ВСУ территории Запорожской АЭС. Возник пожар, оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.
Глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин сообщил о карательном обстреле Куйбышевского района, в результате которого пострадали мирные люди:
Кроме того, есть пострадавшие в больнице № 17 по пр. Панфилова, 89:
Враги распространяют информацию о коме, в которой якобы находится глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, заявил 5 августа в своём видеообращении заместитель главы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов.
Читайте подробнее: Стремоусов назвал вражеской пропагандой слухи о коме главы херсонской ВГА
Видео с места террористического обстрела Запорожской АЭС украинскими боевиками опубликовано ТК «Звезда».
Марат Хуснуллин проверил работу штаба в освобожденном Мариуполе.
Пожар вспыхнул на Запорожской АЭС после того, как предприятие подверглось 5 августа обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщили в пресс-службе временной администрации Энергодара.
Читайте подробнее: На Запорожской АЭС вспыхнул пожар после обстрела со стороны Украины
Из Тюмени 30 военнослужащих региональных подразделений «Тобол» и «Тайга» отправились для боевого слаживания.
Об этом: Из Тюмени три десятка контрактников отправились на боевое слаживание
Нацисты ВСУ «ощущают своё скорое поражение» и в своей привычной беспощадной манере наносят удары по мирному населению Донецка, написал в своем телеграм-канале 5 августа военный эксперт Юрий Подоляка.
Читайте подробнее: Нацисты предчувствуют скорое поражение — эксперт об обстрелах Донецка
Украинские войска нанесли уже второй за сутки удар по Запорожской АЭС, снаряды попали на промплощадку станции — власти Энергодара.
Уточняется, что снаряды попали на промплощадку станции АЭС.
Решение украинских властей «закрыть» Николаев на выходные объясняется тем, что власти не доверяют собственным согражданам, написал в своем телеграм-канале 5 августа военкор Андрей Руденко.
Еще одна вероятная причина — в город будут вводить резервы, переброшенные из Донбасса, считает военкор.
Об этом: Военкор: Украина «закрывает» Николаев, потому что не доверяет жителям
Направить на лечение в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского решили врачи после обследования главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается 5 августа в телеграм-канале главы ВГА.
Читайте также: Врачи в Херсоне решили, что Сальдо должен пройти курс лечения в Москве
Киевские обстрелы территории Запорожской АЭС могут закончиться большой бедой, написал в своем телеграм-канале («Старше Эдды») журналист Герман Куликовский.
Об очередных (двух за сутки) обстрелах территории Запорожской АЭС в военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области сообщили 5 августа.
Об этом: Закончится большой бедой: эксперт об обстрелах Запорожской АЭС
Повторному обстрелу подвергли украинские боевики Запорожскую АЭС вечером 5 августа, сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
Об этом: В Энергодаре заявили о втором обстреле Запорожской АЭС украинской армией
С большой долей вероятности Украина может лишиться всех приморских территорий. Об этом 5 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Судьба Украины решена. Очевидно, она лишится выхода в Черному морю», — сказал Коротченко.
Читайте также: Украина останется без выхода к Черному морю — военный эксперт
Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в массовом порядке пытаются избежать призыва в вооруженные силы Украины. Об этом 5 августа со ссылкой на собственные источники сообщает популярная румынская газета Ziare.
Читайте подробнее: Украинцы массово отказываются служить в армии — американская ЧВК
Народная милиция ДНР: поселок Травневое освобожден бойцами третьей бригады НМ ДНР неделю назад. «Это важное достижение на артёмовском направлении. Киевские боевики, отступая, заминировали все дороги, а местным жителям обещали месть. Жители поселка рады освобождению, ведь множество их родственников живет в ДНР и России», — уточнили в НМ.
Преступления украинской армии в докладе Amnesty International изложены верно, заявила 5 августа генсек организации Аньес Калламар в опубликованном заявлении, сообщает Agence France-Presse.
Читайте подробнее: Глава Amnesty International полностью поддержала доклад о преступлениях ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы жилых районов Донецка. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
В результате обстрелов есть раненные среди мирных жителей, уточнил представитель народной республики.
Как уточняется, обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией.
«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами», — заявили в Минобороны РФ.
Силы Народной милиции ДНР смогли освободить территории в ряде населенных пунктов вблизи Донецка. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, продвигаться удается за счет активной работы артиллерии, которая уничтожает позиции и личный состав украинских оккупантов.
Читайте также: Безсонов: силы ДНР контролируют половину Марьинки
«Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», — резюмировали в Минобороны РФ.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Донецком. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, силы Народной милиции ДНР уступают киевским войскам в численности, но превосходят их в огневой мощи.
Заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию от 5 августа 2022 г.
Достоверно установлено, что руководством Украины продолжается активная подготовка и проведение циничных провокаций с гибелью мирного населения для последующей дискредитации и обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по объектам социальной инфраструктуры.
Так, 30 июля 2022 г. в Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65-я омбр ВСУ, прибыла группа иностранных журналистов для фото‑ и видеосъемки фактов якобы неизбирательного применения артиллерии Вооруженными Силами России. В ночь с 30 на 31 июля 2022 г. из жилых кварталов по позициям российских войск велся интенсивный огонь из минометов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации. Вооруженные Силы России, получив своевременно информацию о готовящейся провокации, не допустили неизбирательных ударов.
Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создает условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации.
Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:
Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.
Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 046 человек, в том числе 4 077 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 129 846 человек, из которых 494 462 ребенка.
Государственную границу Российской Федерации пересекли 520 045 автомобилей, в том числе за сутки — 5 076.
В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 32 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 759 947 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики.
В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 5 августа 2022 г. осуществлен выход сухогрузов: «Нэви Стар» (Турция, груз — кукуруза) из порта Одесса, «Поларнет» (Турция, груз — кукуруза) и «Рожен» (Болгария, груз — кукуруза) из порта Черноморск. Российская Федерация неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей в целях обеспечения вывоза зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.
Вместе с тем в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 66 иностранных судов из 14 государств. Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:
Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.
Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов.
Всего проверено: 6 805,62 га территории, 714 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 км дорог. Обнаружено и обезврежено 207 152 взрывоопасных предмета.
В рамках реализации мероприятий по восстановлению инфраструктуры народных республик Донбасса Военно-строительным комплексом Минобороны России продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов:
в Донецкой Народной Республике:
в Луганской Народной Республике:
Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.
Наибольший вклад в эту работу внесли:
На пунктах сбора подготовлено свыше 53 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 51 537,8 тонны гуманитарной помощи, проведены 1 409 акций, в том числе за истекшие сутки пять — в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 141,3 тонны гуманитарной помощи.
5 августа 2022 г. проводятся три гуманитарные акции в Луганской Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 49,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Минобороны РФ: украинские вооружённые формирования выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по территории Запорожской АЭС и города Энергодара.
Подчеркивается, что по счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции.
Комментарий украинского президента Владимира Зеленского по поводу доклада о преступлениях украинских боевиков возмутил читателей западной прессы.
Подробности в материале: Реакция Зеленского на доклад о ВСУ-убийцах возмутила читателей Le Figaro
Джо Байден объявил о пакете вооружений на сумму 1 млрд долларов для Украины.
Запорожская АЭС и город Энергодар в Запорожской области украинские боевики обстреляли массированно с применением тяжёлой артиллерии, сообщили 5 августа в Минобороны РФ. Обстрелы зафиксированы в 16:20 и в 17:24 мск.
Подробности в материале: По Энергодару и АЭС украинские боевики выпустили 20 снарядов калибра 152 мм
Ракеты ударили по целям в районе Чугуева под Харьковом. Прогремело не менее трёх взрывов. Воздушная тревога на Украине не объявлена, возможно, обстрел велся из тяжелых РСЗО «Ураган» или «Смерч». Об этом сообщает ТГ-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (Ростовская область) отправились с гуманитарным грузом в Донбасс. Помощь будет передана бойцам одного из батальонов города Стаханов (Луганская Народная Республика).
Подробности в материале: Донские казаки отправились с гуманитарным грузом в Донбасс
Все виды ядерного оружия России хотелось бы включить в договор по контролю над вооружениями, сообщила 5 августа журналистам заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Читайте также: Госдеп США заявил, что хочет контролировать всё ядерное оружие России
Несколько сотен казаков из войсковых казачьих обществ России готовятся пополнить ряды добровольческих отрядов. Так, казаки отряда «Терек» на полигоне оттачивают навыки обращения с современным оружием, а также учатся разведке и штурму.
Читайте подробнее: Отряд «Терек»: «У казаков такая судьба — защитить мирных жителей Донбасса»
Сегодня Украина открыто осуществляет акты ядерного террора, нельзя иначе расценить целенаправленные артиллерийские удары по Запорожской АЭС, говорится заявлении Минобороны РФ от 5 августа по поводу двух сегодняшних атак.
Подробности в материале: Минобороны РФ назвало атаки ВСУ на Запорожскую АЭС ядерным террором
Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Читайте подробнее: Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд
За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 31 — ранен. Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подробности в материале: За сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли пять человек
Украинские войска обстреляли населенный пункт Макеевка в ДНР ракетами из РСЗО. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Макеевку ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 6 снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
События в Донбассе отдаются болью в сердце. Об этом сказала ветеран труда из Кемеровской области Мария Сербегешева, рассказывая о своём отношении к проводимой спецоперации.
Подробности в материале: Происходящее в Донбассе отдаётся болью в сердцах кузбассовцев
Жителей Абакана позвали проститься с героически погибшим в Донбассе Егором Кадочниковым. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале администрации города.
Об этом: В Абакане назначен день похорон погибшего в Донбассе военнослужащего
ВСУ за 17 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ за 17 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
На место удара вооружённых украинских формирований по СИЗО в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР) российской стороной будут привезены международные эксперты и журналисты. Об этом 5 августа заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.
Читайте подробнее: Полянский: РФ доставит международных экспертов на место удара в Еленовке
Власти Херсонской области отказались признавать Ярослава Янушевича, назначенного Киевом на пост губернатора утерянного региона. Об этом 6 августа заявил замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
Об этом: В Херсонской области отказались признавать назначенного Киевом губернатора
Украинские войска выпустили по Гольмовскому 15 снарядов «натовского» калибра. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Гольмовскому 15 снарядов «натовского» калибра
ВСУ снова атаковали Донецк, под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток». Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подробности в материале: Украинские боевики нанесли удар по Донецку, рассыпав мины «Лепесток»
С начала августа в Ростовскую область прибыли более 118,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Ежедневно границу с Россией пересекают около 20 тыс. человек. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 6 августа.
Подробности в материале: В Ростовскую область в августе прибыли более 118,5 тыс. жителей Донбасса
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 152 мм. Об этом 6 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Росгвардейцы обеспечили безопасность семи гуманитарных колонн МЧС России и выдачу более 117 тонн продовольствия жителям Херсонской и Запорожской областей.
Свыше 16 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания. Кроме того, росгвардейцы обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи социального пособия более чем 9 тысячам мирным жителям. Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавалась в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке, Бериславе, Михайловке и других населенных пунктах.
Также военнослужащие Росгвардии при взаимодействии с местной администрацией провели гуманитарную акцию по раздаче продуктов питания и предметов первой необходимости многодетным семьям в Энергодаре Запорожской области.
Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Доклад организации Amnesty International разоблачил ложь украинского лидера Владимира Зеленского и СМИ стран Запада о совершаемых вооружёнными украинскими формированиями военных преступлениях. Об этом 5 август написал правозащитник из США Аджаму Барака на своей странице в одной из соцсетей.
Читайте подробнее: Правозащитник из США: Amnesty International раскрыла ложь Зеленского о ВСУ
Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом 6 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подробности в материале: ВСУ нанесли артиллерийский удар по школе в Донецке
ВСУ за минувшие сутки 85 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 450 единиц боеприпасов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ за сутки выпустили по ДНР 450 боеприпасов
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Отступая к Артёмовску, ВСУ бросили стратегически важные высоты, рассказал командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным «Джексон».
Об этом: Отступая к Артёмовску, ВСУ бросили стратегически важные высоты
Новый план финансовой помощи киевскому режиму на общую сумму €8 млрд в виде сочетания грантов и кредитов был подготовлен Европейской комиссией (ЕК). Об этом 5 августа сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС.
Подробности в материале: ЕС подготовил новый план помощи Киеву вместо заблокированного ФРГ
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку
ВСУ и представители западных разведок столкнулись со сложностями дешифровки радиообмена на национальных языках России в зоне спецоперации на Украине. Речь идет о представителях батальонов, сформированных из Тувы, Бурятии, Якутии, Дагестана, передает 6 августа «Военное обозрение».
Читайте подробнее: ВСУ столкнулись со сложностями дешифровки радиообмена
Обстрелы со стороны ВСУ ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской. Об этом 6 августа заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
Читайте подробнее: В МИД РФ предупредили о последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Комиссия по монументам, призванная в обстановке секретности подготовить планы по демонтажу советских памятников в Эстонии, учреждена властями республики. Об этом 6 августа сообщает портал ERR.
Об этом: В Эстонии в обстановке секретности готовят демонтаж советских памятников
Британский телеканал Sky News разоблачил мифы о Владимире Зеленском. Телеведущий Кори Бернарди отметил, что его образ «не такой, каким его изображают западные СМИ». Запись эфира вышла на YouTube.
Подробности в материале: Британский телеканал разоблачил мифы западных СМИ о Зеленском
В поселке Куйбышева в Никитовском районе Горловки при обстреле со стороны ВСУ ранена мирная жительница. Об этом 6 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Читайте подробнее: Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны ВСУ
За повреждение в Чебоксарах световой инсталляции в виде буквы Z двое жителей города оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый за дискредитацию Вооружённых сил России. Также они оштрафованы на 20 тыс. рублей по уголовному делу о вандализме.
Об этом: Двух чебоксарцев дважды оштрафовали за повреждение композиции с буквой Z
США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать размещение оружия в космосе. Об этом 6 августа заявил замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
Подробности в материале: МИД: пользуясь ситуацией на Украине, США могут разместить оружие в космосе
ВСУ обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов»
Сделанные украинской стороной на Кипре беспилотники использовались Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и могли быть задействованы ею для передачи Киеву разведданных ВСУ о военных ДНР и ЛНР. Такое мнение 6 августа высказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин в своём телеграм-канале.
Об этом: Миссия ОБСЕ могла использовать украинские БПЛА для передачи данных ВСУ
Предполагаемый диагноз главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо — это отравление неизвестным веществом. Об этом 6 августа сообщает телеграм-канал «Mash».
Читайте подробнее: В Сети назвали возможный диагноз главы администрации Херсонской области
Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР еще шесть снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Минеральному. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ нанесли удар по Донецку и Минеральному
Российский флаг установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.
Подробности в материале: Российский триколор установили в Днепрорудном в Запорожской области
В Курской области 6 августа пресекли попытку диверсии на аэродроме, где базируются военные. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Подробности в материале: Курский губернатор сообщил о попытке диверсии на аэродроме
ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра
В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.
Об этом: В Херсонской области ВКС РФ уничтожили свыше 400 националистов
В результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.
Подробности в материале: ВКС РФ нанесли удар по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ
Очередная попытка диверсии на аэродроме в Курске, на котором базируются российские военные, была пресечена 6 августа утром. Об этом 6 августа сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.
Читайте также: В Курске пресекли попытку диверсии на аэродроме
В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона», уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.
Подробности в материале: В Днепропетровской области уничтожено более 80 иностранных наёмников
На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.
Читайте подробнее: На Николаевском направлении военнослужащие ВСУ массово дезертируют
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.
Подробности в материале: В районе Запорожья уничтожен склад горючего для группировки войск «Днепр»
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.
Читайте подробнее: В Харьковской области уничтожен взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS
В ходе отступления к Артёмовску киевскими боевиками были брошены стратегически важные высоты. Об этом 6 августа сообщил командир 20-го батальона Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Джексон».
Читайте подробнее: НМ ЛНР: ВСУ бросили стратегически важные высоты, отступая к Артёмовску
За минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе сбито восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Дибровное, Долгенькое, Сулиговка, Байрак, Пришиб, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.
Читайте также: Российскими средствами ПВО сбито восемь украинских БПЛА
Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено 263 самолета и 145 вертолетов. Об этом 6 августа сообщили в Минобороны России.
Читайте подробнее: С начала спецоперации на Украине уничтожено 263 самолета и 145 вертолетов
На заместителя Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура было совершенно покушение в Новой Каховке, и он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 6 августа рассказал источник в администрации района.
Подробности в материале: На замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура совершено покушение
Для города Изюм Харьковской области будет оперативно подготовлен план восстановления жилья, дорог, соцобъектов. Об этом 6 августа сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Читайте также: Хуснуллин: план по восстановлению города Изюм подготовят оперативно
Правящий в США финансово-политический неолиберальный супер-клан мешает переосмыслению американской внешней политики. Об этом 6 августа написал российский сенатор Алексей Пушков.
Подробности в материале: Пушков рассказал, что мешает переосмыслению внешней политики США
Планы Киева захватить территории в Херсонском направлении были разрушены действиями Вооруженных сил РФ. Об этом 6 августа рассказал полковник в отставке и военный эксперт Виктор Баранец в интервью «Украине. ру».
Читайте подробнее: Стало известно о разрушении планов ВСУ захватить территории под Херсоном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам в самолёте по возвращении из Сочи.
Подробности в материале: Эрдоган заявил, что предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения спецоперации на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР. Об этом 6 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Подробности в материале: Кадыров рассказал Путину о выполняющих задачи на Украине чеченских бойцах
В Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 «Лепесток» ранена пожилая женщина. Об этом 6 августа сообщили в штабе обороны ДНР.
Об этом: Пожилую женщину ранило в Донецке при взрыве мины «Лепесток»