Хайкоу, Китай, , 07:47 — REGNUM Вторая Китайская международная выставка потребительских товаров (CICPE) завершилась 30 июля в Хайкоу, столице южно-китайской провинции Хайнань, сообщает агентство Синьхуа.

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В шестидневной выставке приняли участие экспоненты из 61 страны и региона. В выставках приняли участие около 2800 брендов из 1955 предприятий в стране и за рубежом. По словам организатора, вторую выставку посетило более 280 000 зрителей.

На выставке было представлено более 600 новых продуктов. По словам организатора, параллельно с выставкой также прошли яхтенные шоу с участием более 200 яхт 50 известных брендов.

Тридцать одна компания, которая относится к секторам моды, туристических услуг и ювелирных изделий, и это лишь некоторые из них, подписалась на участие в третьем CICPE.