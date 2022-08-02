Пекин, , 07:40 — REGNUM В производственном секторе Китая в период 2012–2021 годов наблюдался рост инвестиций в исследования и разработки (НИОКР), сообщило Министерство промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

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Инвестиции в НИОКР сектора выросли с 0,85% в 2012 году до 1,54% в 2021 году, сообщил на пресс-конференции представитель министерства Ван Вэй. По словам Вана, в 2021 году инвестиции в НИОКР специализированных и сложных предприятий Китая, производящих новые и уникальные продукты, достигли 10,3%.

В производственном секторе также наблюдается улучшение инновационной системы. В общей сложности 23 производственных инновационных центра были созданы центральным правительством или совместно созданы центральными и местными органами власти.

По словам Вана, на промышленных предприятиях с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $2,96 млн) доля выручки, получаемой от новых продуктов, в общей выручке бизнеса увеличилась с 11,9% в 2012 году до 22,4% в 2021 году.