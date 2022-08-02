Горно-Алтайск, 2 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 50 пациентов. Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус победили 34 204 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 35 130. За сутки выявлено 33 новых носителя. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и пяти районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки — 378, за весь период – 485 679», — добавили в штабе.