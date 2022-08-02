Чебоксары, 2 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» увеличили расходы на мероприятия по конкурсному производству. Соответствующую информацию публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

АСВ информирует об итогах очередного заседания комитета кредиторов банка. Отмечается, что утверждена скорректированная смета текущих расходов на проведение мероприятий по конкурсному производству на третий квартал 2022 года: в сумме 13 362 тыс. рублей.

Отметим, что первоначально на данные цели предлагалось предусмотреть на третий квартал 8 623 тыс. рублей. Таким образом, стоимость затрать после пересмотра сметы возрастёт на 4 739 тыс. рублей.

Напомним, что ранее скорректировали смету текущих расходов на мероприятия по конкурсному производству на второй квартал 2022 года в сумме 11 541,9 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признали банкротом в феврале 2020 года, конкурсным управляющим является АСВ.