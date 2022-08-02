Тяньцзинь, Китай, 2 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Церемония, посвященная доставке 2000-го самолета, арендованного Портовой зоной свободной торговли Дунцзян (DFTP) в муниципалитете Тяньцзинь на севере Китая, состоялась 29 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Peng Chen Самолёт ARJ21

2000-м арендованным самолетом оказался пассажирский самолет ARJ21, разработанный китайской государственной авиастроительной корпорацией COMAC. После данной поставки до места службы, основной операционной базой самолета станет Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

DFTP запустила бизнес авиационного лизинга в 2009 году. В настоящее время он превратился во второй по величине центр авиационного лизинга в мире после Ирландии по общему объему активов.