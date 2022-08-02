Екатеринбург, 2 августа, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала года официально подтверждено 53 случая клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

JerzyGorecki Клещи

Также было выявлено 283 случая лайм-боррелиоза. По некоторым случаям диагноз ожидает подтверждения.

Лабораторно исследовали более 31 тыс. клещей. Процент выявленного клещевого энцефалита составляет в пробах 1,3%, а боррелиоза — 41,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года клещи покусали 46 640 человек. Из них 8034 ребёнка.