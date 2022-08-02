Ухань, Китай, , 07:32 — REGNUM Работы по подготовке к 14-му заседанию Конференции Договаривающихся сторон Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях (COP14) активно ведутся в китайском Ухане, сообщил представитель Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ КНР, передает агентство Синьхуа.

Ухань. Смог 云中君

Встреча пройдет с 5 по 13 ноября, ее основное место проведения — город Ухань в центральном Китае, а параллельная сессия пройдет в швейцарской Женеве как в физическом, так и в онлайн-форматах, сказал представитель администрации Ян Фэнвэй.

По словам Яна, на встрече будет обсуждаться будущее развитие конвенции, рассмотрены важные вопросы осуществления и рассказана китайская история гармоничного сосуществования человека и природы.

Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, также известная как Конвенция о водно-болотных угодьях, является межправительственным договором, который обеспечивает основу для национальных действий и международного сотрудничества в целях сохранения и разумного использования водно-болотных угодий и их ресурсов.

Китай принял ряд мер по защите водно-болотных угодий, включая продвижение законодательства о водно-болотных угодьях, внедрение схем защиты и восстановления водно-болотных угодий, определение водно-болотных угодий, имеющих международное значение, и проведение обследований водно-болотных угодий.