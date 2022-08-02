Веллингтон, 2 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 7113 локальных случаев распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Отмечается, что 275 из них недавно выезжали за пределы страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 1 616 109. Также за минувшие сутки число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 1563 человек.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 738 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 15 помещены в отделения интенсивной терапии или же нуждаются в кислородной поддержке. Уточняется, что власти Новой Зеландии пока отказываются ужесточать ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19.