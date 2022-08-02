Куала-Лумпур, , 07:30 — REGNUM Самолет со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыл в Малайзию. Об этом 2 августа сообщает местное новостное агентство Bernama.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Уточняется, что спецборт с Нэнси Пелоси и сопровождающими её лицами совершил посадку на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге.

Американский политик планирует в Малайзии встретиться с премьер-министром страны Исмаилом Сабри Яакобом, а также со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном.

Напомним, Нэнси Пелоси на прошлой неделе начала азиатское турне, в рамках которого планирует совершить визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ утверждают, что в планах спикера палаты представителей Конгресса США также есть посещение Тайваня, хотя сама Пелоси и её ближайшее окружение данную информацию не подтверждают, ссылаясь на требования безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Тайваня решили повысить уровень боеготовности своих военных на фоне возможного визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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